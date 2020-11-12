Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
1371

Insider и Bellingcat: проект Bonanza Media, распространявший фейки о крушении боинга над Донбассом, курировало ГРУ Материал редакции

Сотрудники управления создавали и редактировали материалы совместно с группой журналистов проекта, а также организовали их поездку на Донбасс.

15 комментариев
В закладки
Слушать

Главное управление Генштаба Вооруженных сил России контролировали работу медиапроекта Bonanza Media, распространявшего фейки о крушении малайзийского боинга на востоке Украины. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat.

Bonanza Media основали нидерландский журналист Макс ван дер Верфф и бывшая сотрудница телеканала RT Яна Ерлашова. Отмечается, что они были «хорошо известны в кругах конспирологов, не доверяющих результатам официального расследования» крушения MH17.

Проект снял серию документальных фильмов со «свидетелями», которые говорили, что MH17 якобы сбили украинские истребители. Журналисты также провели экспертизу перехваченных телефонных звонков, фигурирующих в уголовном деле. Она показала, что с аудиозаписями производили манипуляции.

Insider и Bellingcat выяснили, что деятельность Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Об этом свидетельствуют его электронные письма, а также переписка с генералом Андреем Ильченко, помощником главы ГРУ Костюкова, выставленная на продажу телеграм-каналом Black Mirror. Изучив материалы, авторы расследования пришли к выводу, что ГРУ организовал поездку Ерлашовой на Донбасс в январе 2020 года. Там она снимала фильм о крушении самолёта. Ерлашова согласовывала с Чебановым и другие материалы по этой теме.

В феврале 2020 год Bonanza Media опубликовало закрытые материалы уголовного дела о крушении MH17. Крупные российские СМИ написали новости об отсутствии комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского боинга, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы. На самом деле в опубликованных документах таких утверждений не было.

В топ «Яндекса» попала новость об отсутствии…
Все СМИ ссылаются на «независимую платформу» бывшей журналистки RT, которую раньше подозревали в…
tjournal.ru

17 июля 2014 года малайзийский рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над территорией Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек, включая членов экипажа. Власти Нидерландов заявили, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

В ноябре 2014 года «Первый канал» выпустил материал, в котором утверждалось, что самолёт сбила не ракета ЗРК «Бук», а украинский истребитель. Британские эксперты заявили, что это невозможно, потому что боевой истребитель не может совершать полёты на такой высоте. В 2019 году гендиректор «Первого канала» назвал ошибкой показ этих материалов.

В 2019 году следствие назвало имена четырёх подозреваемых: трое россиян и украинец. 3 марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над этими подозреваемыми. Кремль отрицает свою причастность к крушению лайнера. Расследование ведёт Объединённая следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили).

#новости #политика #украина #фейки #mh17

Ольга Щербинина PLUS
+57 347
но есть и хорошие новости?
0
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mh17"], "comments": 15, "likes": 17, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 234566, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Nov 2020 15:46:58 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Рациональный щит

15

Кто бы мог подумать, что распространение дезинформации по такому особому для РФ делу курируют спецслужбы!

Ответить

Сергей Королевский

1

Интересно, каково Яне и Максу продать свою душу? С такими людьми нужно прекращать все контакты и обходить из стороной,тк это мерзкие люди

Ответить

Люц Шнайдер

Сергей
9

Хорошо, что в наше непростое время кто-то думает о душе. Особенно отрадно читать такой комментарий на ТЖ. У меня аж иконка в квартире замироточила.

Ответить

Ваша Закладко

Люц
0

👍 подставляй емкость

Ответить

Чуждый Филипп

2
Ответить

Ваша Закладко

Чуждый
0

гру кмбу

Ответить

Alex Sharp

1

Как неожиданно

Ответить

Уполномоченный кавалер

–3

Если вы запостили не в @Україна а в @Новости , значит вы официально, как российское сми, признаете, что это все дело РФ??????

Ответить

Команданте Фидель

Уполномоченный
0

Официальнее некуда. Делайте скриншот и несите в Гаагу.

Ответить

Уполномоченный кавалер

Команданте
0

Все так. Чего не постят в соответствующий подсайт тогда?

Ответить

Больной американец

Уполномоченный
0

великолепная логика

Ответить

Принципиальный корабль

0

Эх, жаль в закладках нет тредов про боинг с 14 года, ух помню там жопы рвались. @IIIIIIIIIII  сколько у тебя шрамов осталось с тех пор? Кукарекал ты и тебе подобные громче всех 

Ответить

Алексей Панкратов

0

"Лол, шапочку из фольги наденьте, нет никаких кремлеботов."

Ответить

Сварщик

–1

 белингкет это филиал ми6, журнашлюхи которого недавно в твиттере оподливились. 

Ответить

Больной американец

Сварщик
0

в твиттере оподливились

хде?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Кино и сериалы
«КиноПоиск» обновил топ-250 фильмов и запустил список с лучшими сериалами
Теперь для составления рейтинга будут учитывать только оценки за последний год.
181
Новости
Прямая трансляция: Тысячи армян вышли на улицы Еревана
Они не согласны с решением премьер-министра Пашиняна. Протестующие штурмом взяли здание парламента Армении. В центре Еревана начали глушить мобильный интернет.
250
Наука
Предложена теория появления гомосексуальности
Эволюционные биологи Brian Lerch и Maria Servedio из Университета Северной Каролины предполагают, что однополый секс — наследство стратегии неразборчивого спаривания, которая преобладала у древних насекомых, когда половое размножение только начало формироваться эволюцией.
137
Популярное за три дня
Новости
В ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя
Поправки приняли, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранцев.
82
Новости
Илья Яшин отсудил у связанного с Пригожиным РИА ФАН 100 тысяч рублей за новость с обвинениями в коррупции
Агентство утверждало, что Яшин присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие.
41
Животные
7
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Антон Пехтерев

MemeDate — приложение для…

André

Кремль два месяца не может…

Litnikov Danil

«Мне негде даже спрятаться, она…

kotova lidiya

«Мне негде даже спрятаться, она…

аятомат

«Мне негде даже спрятаться, она…

Пётр Дерябин

Запись в подсайте Twitter

solawind

Запись в подсайте Telegram

Igor Kulikov

«Мне негде даже спрятаться, она…

Alexey Snooker

Запись в подсайте Telegram

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Макбуки на процессорах Apple M1…

Litnikov Danil

«Мне негде даже спрятаться, она…

Litnikov Danil

«Мне негде даже спрятаться, она…

Ваша Закладко

Insider и Bellingcat: проект…

Атлант поправил…

Кремль два месяца не может…

Sergey Filippov

Макбуки на процессорах Apple M1…

Savage Steel

«Мне негде даже спрятаться, она…

Alexey Snooker

«ВКонтакте» начала…

Алексей Панкратов

Insider и Bellingcat: проект…
null