Сотрудники управления создавали и редактировали материалы совместно с группой журналистов проекта, а также организовали их поездку на Донбасс.

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Главное управление Генштаба Вооруженных сил России контролировали работу медиапроекта Bonanza Media, распространявшего фейки о крушении малайзийского боинга на востоке Украины. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat.

Bonanza Media основали нидерландский журналист Макс ван дер Верфф и бывшая сотрудница телеканала RT Яна Ерлашова. Отмечается, что они были «хорошо известны в кругах конспирологов, не доверяющих результатам официального расследования» крушения MH17.

Проект снял серию документальных фильмов со «свидетелями», которые говорили, что MH17 якобы сбили украинские истребители. Журналисты также провели экспертизу перехваченных телефонных звонков, фигурирующих в уголовном деле. Она показала, что с аудиозаписями производили манипуляции.

Insider и Bellingcat выяснили, что деятельность Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Об этом свидетельствуют его электронные письма, а также переписка с генералом Андреем Ильченко, помощником главы ГРУ Костюкова, выставленная на продажу телеграм-каналом Black Mirror. Изучив материалы, авторы расследования пришли к выводу, что ГРУ организовал поездку Ерлашовой на Донбасс в январе 2020 года. Там она снимала фильм о крушении самолёта. Ерлашова согласовывала с Чебановым и другие материалы по этой теме.

В феврале 2020 год Bonanza Media опубликовало закрытые материалы уголовного дела о крушении MH17. Крупные российские СМИ написали новости об отсутствии комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского боинга, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы. На самом деле в опубликованных документах таких утверждений не было.

17 июля 2014 года малайзийский рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над территорией Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек, включая членов экипажа. Власти Нидерландов заявили, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

В ноябре 2014 года «Первый канал» выпустил материал, в котором утверждалось, что самолёт сбила не ракета ЗРК «Бук», а украинский истребитель. Британские эксперты заявили, что это невозможно, потому что боевой истребитель не может совершать полёты на такой высоте. В 2019 году гендиректор «Первого канала» назвал ошибкой показ этих материалов.

В 2019 году следствие назвало имена четырёх подозреваемых: трое россиян и украинец. 3 марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над этими подозреваемыми. Кремль отрицает свою причастность к крушению лайнера. Расследование ведёт Объединённая следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили).