В сентябре с должности главы региона ушёл последний ельцинский губернатор Евгений Савченко.

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Бывшему главе Минтранса Евгению Дитриху предлагали занять пост врио губернатора Белгородской области, но он отказался. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента (АП).

Собеседник журналистов рассказал, что кандидатура Дитриха на пост главы региона изначально не обсуждалась, но из-за его отставки «встал вопрос дальнейшего трудоустройства». О причинах отказа экс-министра от должности губернатора источники не сообщили.

Найти кандидата на пост врио главы Белгородской области Кремль не может с 17 сентября — тогда в отставку ушёл Евгений Савченко. «Ведомости» выяснили, что губернатор хотел сделать преемником экс-главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, но не договорился с АП. Перед отставкой он ввёл должность первого вице-губернатора и назначил на неё Буцаева, что не понравилось чиновникам Кремля. АП теперь возражает против назначения Буцаева, поэтому ищет других кандидатов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как только Путин примет решение о назначении исполняющего обязанности, будет выпущен соответствующий указ.