Кремль два месяца не может найти кандидата на пост главы Белгородской области — от него отказался экс-глава Минтранса Материал редакции
В сентябре с должности главы региона ушёл последний ельцинский губернатор Евгений Савченко.
Бывшему главе Минтранса Евгению Дитриху предлагали занять пост врио губернатора Белгородской области, но он отказался. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента (АП).
Собеседник журналистов рассказал, что кандидатура Дитриха на пост главы региона изначально не обсуждалась, но из-за его отставки «встал вопрос дальнейшего трудоустройства». О причинах отказа экс-министра от должности губернатора источники не сообщили.
Найти кандидата на пост врио главы Белгородской области Кремль не может с 17 сентября — тогда в отставку ушёл Евгений Савченко. «Ведомости» выяснили, что губернатор хотел сделать преемником экс-главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, но не договорился с АП. Перед отставкой он ввёл должность первого вице-губернатора и назначил на неё Буцаева, что не понравилось чиновникам Кремля. АП теперь возражает против назначения Буцаева, поэтому ищет других кандидатов.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как только Путин примет решение о назначении исполняющего обязанности, будет выпущен соответствующий указ.
А что так, интересно? Область в отличном состоянии, по российским меркам. Воровать неудобно?