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Артём Мазанов
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Кремль два месяца не может найти кандидата на пост главы Белгородской области — от него отказался экс-глава Минтранса Материал редакции

В сентябре с должности главы региона ушёл последний ельцинский губернатор Евгений Савченко.

12 комментариев
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Бывшему главе Минтранса Евгению Дитриху предлагали занять пост врио губернатора Белгородской области, но он отказался. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента (АП).

Собеседник журналистов рассказал, что кандидатура Дитриха на пост главы региона изначально не обсуждалась, но из-за его отставки «встал вопрос дальнейшего трудоустройства». О причинах отказа экс-министра от должности губернатора источники не сообщили.

Найти кандидата на пост врио главы Белгородской области Кремль не может с 17 сентября — тогда в отставку ушёл Евгений Савченко. «Ведомости» выяснили, что губернатор хотел сделать преемником экс-главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, но не договорился с АП. Перед отставкой он ввёл должность первого вице-губернатора и назначил на неё Буцаева, что не понравилось чиновникам Кремля. АП теперь возражает против назначения Буцаева, поэтому ищет других кандидатов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как только Путин примет решение о назначении исполняющего обязанности, будет выпущен соответствующий указ.

#новости #регионы

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12 комментариев
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Технический корабль

11

А может стоит поискать кандидата среди жителей Белгородской области?

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Прочный чувак

Технический
15

да не, бред какой-то

Ответить

Искренний Филипп

Технический
3

Зачем? Вдруг они что-то хорошее для области сделают.

Ответить

Сергей Касулин

Технический
0

не стоит, тут одни коммуняки

Ответить

Больной американец

Технический
0

так и.о. не могут найти 

Ответить

Сплошной чувак

3

Почему редакция постоянно врет? Отвечает @Дмитрий Орлов 

Ответить

alexferman

0

А что так, интересно? Область в отличном состоянии, по российским меркам. Воровать неудобно?

Ответить

Тесный Орзэмэс

alexferman
7

но не договорился с АП.

Комиссия за эквайринг большая

Ответить

Саратовский рак

0

Я готов! Меглина заместителем возьму. Максим воровать не даст!

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Земной щит

0

Она богом в руки отдана. Белгородская земля

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Бетон Арматуров

0
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Принципиальный корабль

0

Неужели все силовики способные читать кончились? 

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