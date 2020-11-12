Верховный суд освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста Материал редакции
Его обвиняют в растрате.
Верховный суд РФ освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, эта мера пресечения действовала с 11 апреля 2019 года. Об этом пишет ТАСС.
Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиардов рублей изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Суд также снял арест с их имущества.
5 февраля СМИ сообщили о задержании в Москве основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, который работает в России больше 25 лет. Его обвиняют в «мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК) с хищением имущества на 2,5 миллиарда рублей. После его ареста, многие представители бизнеса, в том числе Олег Тиньков, Герман Греф и Анатолий Чубайс выступили в поддержку Калви.
16 февраля Басманный суд Москвы арестовал Калви до 13 апреля. Следователи сообщили, что у основателя Baring Vostok есть значительные средства, он часто выезжает за пределы РФ и может скрыться. Суд удовлетворил требования обвинения в полном объёме.
Под домашний арест Калви перевели 11 апреля 2019 года.
У него лицо все время говорит будто: Лучше бы выбрал Африку, лучше бы Индию или Пакистан
"Под домашний арест Калви перевели 11 апреля 2019 года."
Полтора года
Саратовский рак
Самоизолировался
Нормально так почиллил олнако🤣
Там дело эпичное вообще
По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.
По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.
Знаменитые оценки компаний от ФСБ
Наверное, уедет из гостеприимной России теперь
нет, останется инвестировать
Продержали чувака под, пусть и домашним, арестом полтора года, а теперь такие ну все ок, претензий нет.
Так ещё до этого его под другим арестом держали (не помню точно, какая мера). Там суммарно больше двух лет точно
А не, с февраля 19 года. То есть, 2 месяца промариновали до домашнего ареста
Вот интересно, как должны поступить в итоге, если ничего не докажут. Чел суммарно под всеми видами ареста провёл года 2-3 уже наверно. Если он невиновен, должны ли ему как-то возместить это или как вообще?
Ну, освободил и освободил
А для чего такие комментарии писать? Плюсов собрать? Косплей Лебедева?
Калви это охренительный ответ всем бизнесоделам Омского розлива в Москве с VC с их "да в России не так все плохо, развивающаяся экономика, бизнес сделать легко, подняться еще проще, главное не бухтеть и дело делать работу работать"