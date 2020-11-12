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Артём Мазанов
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Верховный суд освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста Материал редакции

Его обвиняют в растрате.

24 комментария
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Майкл Калви  Фото Кристины Кормилицыной, «Коммерсантъ»

Верховный суд РФ освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, эта мера пресечения действовала с 11 апреля 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиардов рублей изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Суд также снял арест с их имущества.

5 февраля СМИ сообщили о задержании в Москве основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, который работает в России больше 25 лет. Его обвиняют в «мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК) с хищением имущества на 2,5 миллиарда рублей. После его ареста, многие представители бизнеса, в том числе Олег Тиньков, Герман Греф и Анатолий Чубайс выступили в поддержку Калви.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал Калви до 13 апреля. Следователи сообщили, что у основателя Baring Vostok есть значительные средства, он часто выезжает за пределы РФ и может скрыться. Суд удовлетворил требования обвинения в полном объёме.

Под домашний арест Калви перевели 11 апреля 2019 года.

#новости #baringvostok

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24 комментария
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Ник Хартман

9

У него лицо все время говорит будто: Лучше бы выбрал Африку, лучше бы Индию или Пакистан

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Принципиальный корабль

7

Байден еще даже не президент, а его уже задобрить пытаются 

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Дальний Гоша

1

тупа 10 месяцев почиллил дома

а, даже больше

Ответить

Дмитрий Чижиков

Дальний
4

"Под домашний арест Калви перевели 11 апреля 2019 года."
Полтора года

Ответить

Дальний Гоша

Дмитрий
0

блин, моя ошибка 

Ответить

Саратовский рак

Дальний
2

Самоизолировался

Ответить

Ваша Закладко

Саратовский
2

раньше всех

Ответить

Георгий Макаров

Дальний
0

Нормально так почиллил олнако🤣

Ответить

Вова А.

Георгий
1

В плоечку рубился, нетфликс смотрел

Ответить

Илья Гераськин

2

Там дело эпичное вообще
По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Знаменитые оценки компаний от ФСБ

Ответить

Вова А.

0

Наверное, уедет из гостеприимной России теперь

Ответить

Андрей Рядькин

Вова
2

нет, останется инвестировать 

Ответить

Вова А.

Андрей
4

Неплохо, сейчас самое время вкладываться в рестораны, если верить Моргенштерну

Ответить

Андрей Рядькин

Вова
0

чужие деньги 

Ответить

Дмитрий Немов

1

Продержали чувака под, пусть и домашним, арестом полтора года, а теперь такие ну все ок, претензий нет.

Ответить

Роман Чернов

Дмитрий
0

Так ещё до этого его под другим арестом держали (не помню точно, какая мера). Там суммарно больше двух лет точно

Ответить

Роман Чернов

Роман
0

А не, с февраля 19 года. То есть, 2 месяца промариновали до домашнего ареста

Ответить

Роман Чернов

0

Вот интересно, как должны поступить в итоге, если ничего не докажут. Чел суммарно под всеми видами ареста провёл года 2-3 уже наверно. Если он невиновен, должны ли ему как-то возместить это или как вообще?

Ответить

Андрей Рядькин

Роман
1

бежать нахуй надо о чем тут думать 

Ответить

Василий Сысоев

–15

Ну, освободил и освободил

Ответить

Саня Максаков

Василий
1

А для чего такие комментарии писать? Плюсов собрать? Косплей Лебедева?

Ответить

Александр Воронин

0

Был бы наперсточником в подземном переходе расстреляли бы

Ответить

Артур Логвинов

0

Калви это охренительный ответ всем бизнесоделам Омского розлива в Москве с VC с их "да в России не так все плохо, развивающаяся экономика, бизнес сделать легко, подняться еще проще, главное не бухтеть и дело делать работу работать"

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alexferman

–8

Недожали мошенника

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