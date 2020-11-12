Его обвиняют в растрате.

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Майкл Калви Фото Кристины Кормилицыной, «Коммерсантъ»

Верховный суд РФ освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, эта мера пресечения действовала с 11 апреля 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиардов рублей изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Суд также снял арест с их имущества.

5 февраля СМИ сообщили о задержании в Москве основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, который работает в России больше 25 лет. Его обвиняют в «мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК) с хищением имущества на 2,5 миллиарда рублей. После его ареста, многие представители бизнеса, в том числе Олег Тиньков, Герман Греф и Анатолий Чубайс выступили в поддержку Калви.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал Калви до 13 апреля. Следователи сообщили, что у основателя Baring Vostok есть значительные средства, он часто выезжает за пределы РФ и может скрыться. Суд удовлетворил требования обвинения в полном объёме.

Под домашний арест Калви перевели 11 апреля 2019 года.