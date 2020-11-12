В Нижнем Новгороде умерла бабушка студента, расстрелявшего людей на остановке Материал редакции
Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырёх.
В нижегородской клинической больнице имени Семашко утром 12 ноября умерла жительница посёлка Большеорловское, внук которой стрелял в прохожих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.
«Медицинский персонал больницы сделал всё возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», — сказал собеседник агентства.
Число жертв стрельбы достигло четырёх. Двух человек, которые получили ранения, выписали из больницы.
Днём 12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей. Трое погибли на месте. СМИ сообщались, что бабушка стрелка также умерла, но позже выяснилось, что её удалось реанимировать. Источник ТАСС заявлял, что причиной стрельбы стал конфликт между женщиной и её внуком.
Утром 13 октября студента, подозреваемого в стрельбе, нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. По предварительным данным, он покончил с собой. В связи со стрельбой СК возбудил несколько уголовных дел
Обожди.
Значит, в треде про запреты в Москве, ты говорил "ВРАЧИ ЗАГРУЖЕНЫ ПОДУМАЙ О ВРАЧАХ".
А тут - не очень доверяю, значит.
Нет противоречий?
Искренний Филипп
Стоп. Ты тот чел которому похуй на окружающих? Если да, то мне с тобой не о чем разговаривать.
А вообще попасть в больницу с пулевым и попасть с ковидом из-за того, что ты потусил где-то совсем разные вещи.
К тому же это была отсылка которую ты не понял.
А ты не замечал, что он всегда несёт такую херню?
Искренний Филипп
А в чем херня заключается? Что я не ободряю действия тех, кто в пандемию любит потусить? Или что? Скажи, ещё что я себя зря накручиваю и от похода в клуб 0% заразиться.
Надо понимать, что в российских больницах никто не будет поддерживать жизнь пациента месяцами или даже годами (как в американских фильмах). Если врачи не видят тенденции к приходу в себя человека, его просто отключают от аппаратов жизнеобеспечения. Врачам плевать на такого больного, если его родственники не подсуетились
Нехуй детей до срывов доводить
Ага, просто сорвался и убил четырех человек, с кем не бывает
Но вообще, да, научить людей нормальному отношению к своим детям было бы хорошо. Многие из-за своей необразованности реально не замечают, что у их близких есть психологические или психические проблемы
Это не необразованность, а равнодушие
Спроси у случайного человека, какие основные признаки психопатов он знает
А нафига случайному человеку распознавать психопатию? Достаточно чувствовать что близкий чем-то расстроен, угнетён, недоволен и т.д.
Психопатия тут вообще ни при чём, этот студент мог быть абсолютно вменяемым и психически нормальным.
Чтобы не вступить с ним в абьюзивные отношения. Чтобы отвести его на прием к психотерапевту, если речь идет о ребенке
Я не об этом парне говорила, просто привела пример. Еще у нас огромное количество людей считает депрессию не настоящей болезнью, отмазывает своих близких от психиатрической клиники после попытки самоубийства, смеется над людьми с шизофренией, думает что избивать детей - это окей. Те, кто нуждается в помощи страдают из-за того, что многие не имеют ни малейшего представления о том, как на самом деле работает человеческая психика
Так это всё от равнодушия либо от злости. Если ты таким людям напихаешь в голову психологической матчасти - они используют это чтобы ещё изощрённее забивать хер и издеваться над ближним
Если бы какие-то базовые вещи объясняли в школах и СМИ, ситуация была бы лучше
Вы же понимаете, что обычная такая сводка? Он убивал свою бабушку - 4пострадавших, 2 погибли. Почему убивал, зачем лишних забрал и почему в итоге самоубился-останется вопросом знатокам