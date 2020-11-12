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Ольга Щербинина
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В Карелии откроют копию концлагеря для малолетних узников. Туда на «патриотические выходные» будут возить школьников Материал редакции

Место его строительства дважды переносили из-за протестов местных жителей.

43 комментария
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В Карелии готовятся открыть музей под открытым небом, воссоздающий быт и жизнь малолетних узников финских концлагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Музей построили на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Планируется, что на выходные туда будут приезжать группы школьников. Для них подготовят специальную образовательную программу «Патриотические выходные».

По словам руководителя фонда «Открытые возможности» Натальи Абрамовой, там надеются увидеть и самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками воспоминаниями. Детям также будут показывать документальный фильм о жизни узников. На протяжении выходных они будут заниматься военно-патриотическими играми и участвовать в уроках мужества. Первые группы школьников в музее планируют принять уже в декабре.

Декорации концлагеря сначала планировали разместить в деревне Шайдома Кондопожского района, затем в Кондопоге. Против этого выступали местные жители.

Осенью 2019 года фонд «Открытые возможности» получил на создание музея из декораций, оставшихся после съёмок фильма «Весури», президентский грант в размере 2,9 млн рублей.

#новости #регионы

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43 комментария
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Искренний Филипп

18

«патриотические выходные»

Вот как теперь заключение под стражу называется.

В Москве на митинге задержали 10 человек и отправили их на «патриотические выходные» на 15 суток.

Ответить

Чуждый Филипп

Искренний
–1

надеюсь вы скорее избавитесь от действующей власти, потому что такой абсурд даже из украины наблюдать уже не смешно

Ответить

Денежный Орзэмэс

8

Хороший лагерь. И конкурсы интересные

Ответить

Куколдиш Гамбино

Денежный
6

 там надеются увидеть и самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками воспоминаниями. 

Ответить

Искренний Филипп

Куколдиш
2

Дед, твое время пришло.

p.s. это урна с прахом, кто не понял.
p.s.2 да, это черный юмор.

Ответить

Ху Эмай

Искренний
10

А это белый юмор

Ответить

Искренний Филипп

Ху
0

Это алмазы на урне? А твой дед был богатым человеком...

Ответить

Ху Эмай

Искренн…
2

это я в урне

Ответить

Искренний Филипп

Ху
1

Ой, прости, перепутал. А ты красивый.

Ответить

Денежный Орзэмэс

Куколдиш
1

Кстати, да, интересно, крематорий там будет в финале мероприятия.

Ответить

Искренний Филипп

Денежный
1

Только если за билет в музей не заплатишь.

Ответить

Андрей Рядькин

6

что значит Президентские гранты? Он со своей карты переводит чтоли, а не народные деньги тратит на всякую хуйню 

Ответить

Искренний Филипп

Андрей
1

Он сдачу с покупок перечисляет на поддержку «патриотических выходных».

Ответить

Shenmue

Искренний
1

Баллы Спасибо 

Ответить

Искренний Филипп

Shenmue
0

Угу, не в БК или М.Видео же из тратить.

Ответить

Андрей Рядькин

Искренний
0

чисто с мороженого осталось чутка 

Ответить

Жизненный хот-дог

4

Беды с бошкой. Да кто в здравом уме туда ребёнка отвезёт?

Ответить

Ху Эмай

Жизненный
5

Будут возить экскурсии от школ в принудительном порядке.

Ответить

Виталий Лановой

Жизненный
0

А вдруг там и правда интересно будет? Всё зависит от организаторов. 

Ответить

Андрей Рядькин

Виталий
6

это сделано потому что питерские сильно дохуя ездят в финку за дешевыми и качественными продуктами по хорошим дорогам и красивым городам, надо чтобы дети ненавидели клятый финов, а не восхищались

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
1

бля, просто загуглите пограничные финские и российские города

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

ну или вот это https://varlamov.ru/2927243.html

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

https://varlamov.ru/2914642.html

Русский срач
Я пишу этот пост с грустными мыслями. Руки опускаются, не знаю, что делать... Вчера утром я…
varlamov.ru
Ответить

Несерьёзный Валера

Жизненный
0

В качестве вознагрождения за хуёвую учёбу можно 🤠

Ответить

Жизненный хот-дог

Несерьёзный
2

«Не будешь учиться в концлагерь сдам»

Ответить

Eduard Novikov

Жизненный
0

Любой патриотичный родитель, который обязан показать своему ребёнку зверства финских нацистов. 

Ответить

drama llama

4
Ответить

Посторонний

drama
0

ИЧСХ, на фоне решёток, они случаем не в местном СИЗО там?

Ответить

Дурацкий цвет

Посторонний
1

Ломбард, кажись. 

Ответить

Zero-one-one

Посторонний
0

Это магазин вроде, а решётки нужны чтобы нигеры не ограбили магаз

Ответить

Денежный Орзэмэс

2

Чёткий стартап

Ответить

Принципиальный корабль

2

Это просто великолепно! Я хлопаю стоя!
Бутафорский концлагерь. Какая красота.

Ответить

Андрей Владимирович

2

Кто придумал это? 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

там надеются увидеть и самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками воспоминаниями.

Всё правильно, ведь им надо постоянно напоминать о самых страшных годах своей жизни, а то они старенькие, забудут ещё.
Чё у них там в их пустых головах, ведь там реально нет ни одного человека, который бы сказал «Что за хуйню вы творите?»

Ответить

Дурацкий цвет

1

ЧСХ, "детско-патриотическую" копию советского лагеря в таких же целях не построят при этой власти никогда. 

Ответить

Ник Хартман

1

Что и требовалось доказать, когда люди умирают https://tjournal.ru/u/353378-nik-hartman/234323-vy-ostavite-ee-umirat-ne-sgori-na-rabote-doktor
Они поют патриотические песенки, и это можно назвать здоровым обществом???

Ответить

Нежный кубок

0

Совсем с дубу рухнули?

Ответить

Куколдиш Гамбино

0

Ждем главного посетителя. Пусть станет там завсегдатаем.

Ответить

ad unguem

0

на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок

Ответить

Мария Казакова

0

А сколько вам было лет, когда вы узнали про Холокост?

Ответить

Евгений Долгий

0

С фееричными катарсисными лекциями о вкладе Путина в уничтожение финских захватчиков.

Вот такой он, внутренний туризм  🎉

Ответить

Творческий кавалер

0

А смотреть они будут этот фильм

Ответить

Mmmax

0

Будешь себя хорошо вести, летом может даже в концлагерь поедешь

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