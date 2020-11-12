В Карелии откроют копию концлагеря для малолетних узников. Туда на «патриотические выходные» будут возить школьников Материал редакции
Место его строительства дважды переносили из-за протестов местных жителей.
В Карелии готовятся открыть музей под открытым небом, воссоздающий быт и жизнь малолетних узников финских концлагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».
Музей построили на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Планируется, что на выходные туда будут приезжать группы школьников. Для них подготовят специальную образовательную программу «Патриотические выходные».
По словам руководителя фонда «Открытые возможности» Натальи Абрамовой, там надеются увидеть и самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками воспоминаниями. Детям также будут показывать документальный фильм о жизни узников. На протяжении выходных они будут заниматься военно-патриотическими играми и участвовать в уроках мужества. Первые группы школьников в музее планируют принять уже в декабре.
Декорации концлагеря сначала планировали разместить в деревне Шайдома Кондопожского района, затем в Кондопоге. Против этого выступали местные жители.
Осенью 2019 года фонд «Открытые возможности» получил на создание музея из декораций, оставшихся после съёмок фильма «Весури», президентский грант в размере 2,9 млн рублей.
Чуждый Филипп
надеюсь вы скорее избавитесь от действующей власти, потому что такой абсурд даже из украины наблюдать уже не смешно
там надеются увидеть и самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками воспоминаниями.
Искренний Филипп
Дед, твое время пришло.
p.s. это урна с прахом, кто не понял.
p.s.2 да, это черный юмор.
что значит Президентские гранты? Он со своей карты переводит чтоли, а не народные деньги тратит на всякую хуйню
А вдруг там и правда интересно будет? Всё зависит от организаторов.
это сделано потому что питерские сильно дохуя ездят в финку за дешевыми и качественными продуктами по хорошим дорогам и красивым городам, надо чтобы дети ненавидели клятый финов, а не восхищались
бля, просто загуглите пограничные финские и российские города
В качестве вознагрождения за хуёвую учёбу можно 🤠
Любой патриотичный родитель, который обязан показать своему ребёнку зверства финских нацистов.
ИЧСХ, на фоне решёток, они случаем не в местном СИЗО там?
Это магазин вроде, а решётки нужны чтобы нигеры не ограбили магаз
там надеются увидеть и самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками воспоминаниями.
Всё правильно, ведь им надо постоянно напоминать о самых страшных годах своей жизни, а то они старенькие, забудут ещё.
Чё у них там в их пустых головах, ведь там реально нет ни одного человека, который бы сказал «Что за хуйню вы творите?»
Что и требовалось доказать, когда люди умирают https://tjournal.ru/u/353378-nik-hartman/234323-vy-ostavite-ee-umirat-ne-sgori-na-rabote-doktor
Они поют патриотические песенки, и это можно назвать здоровым обществом???
С фееричными катарсисными лекциями о вкладе Путина в уничтожение финских захватчиков.
Вот такой он, внутренний туризм 🎉