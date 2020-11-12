В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» Материал редакции
Один из членов жюри заявил, что Роспотребнадзор приехал туда по заявлению Милонова.
Официальное открытие фестиваля должно было состояться в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова, но его сорвали. Об этом сообщается в инстаграме «Бок о бок».
По словам пресс-секретаря фестиваля Алины Пчелинцевой, полицейские заблокировали вход в «Пальму» и фойе кинопоказа «без всяких оснований и пояснений». Она рассказала, что сотрудники правоохранительных органов проверяли соблюдение масочно-перчаточного режима и потребовали от присутствующих освободить помещение, к некоторым применили физическую силу.
По официальной версии, Роспотребнадзор приехал на площадку для проверки соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции Covid-19. Организаторам пока не выдали протоколы проверки.
Журналист и один из членов жюри фестиваля Ренат Давлетгильдеев считает, что Роспотребнадзор приехал на фестиваль по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. «Вместе с сотрудниками ведомства мероприятие посетили и провокаторы в масках», — добавил он.
Все показы «Бок о бок» пройдут онлайн.
Искренний Филипп
Он наверное обиделся, что его не позвали.
Возможно, эта была вечеринка только для новеньких.
Искренний Филипп
А как же "наставить новиньких на путь истинный"?
Зачем Расеи столько ракет, если ее государственность может разрушить один гей-фест?
Растительный супер_стар
В Донецке, вот, не любят. Украина ли он после этого?
Когда главные бандиты в стране, срывающие мероприятия - полиция и роспотребнадзор.
Как мухи на говно слетелись.
И ведь не поспоришь.
Го ебаться, хуле.
Искренний Филипп
Я не понимаю ты за ЛГБТ или нет. Определись уже.
Я за хиханьки-да-хаханьки. Го ебаться, хуле.
Искренний Филипп
Ты какой-то не серьёзный. Вот когда станешь серьезным, тогда я подумаю...
Денежный Орзэмэс
Без меня?
В чем смысл срыва этого мероприятия? Где преступление? Это какой-то пиздец, я сыта по горло этой сраной страной, ухожу из интернета, задвигаю шторы и делаю вид, что мира вокруг меня не существует
"- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, сэр." (с)
"- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, агай.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, агай.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, агай.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, агай." (с)
Но гей-парад не требует однополой любви 🤔
Расскажите, это когда-то было смешным анекдотом, да?
В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок»
"Бок о бок", говорите? Хм, хорошо ещё, что не "Спина к спине" )
"Давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться", - отметил Лукашенко, добавив, что тогда СМИ России "хихикали".
https://www.mk.ru/politics/2020/10/30/lukashenko-dogovorilsya-s-putinym-stoyat-spinoy-k-spine-i-otstrelivatsya.html
недавно собчак отбивалась говном от репортажа про её кремлевскую крышу и заострила внимание на этом самом Ренате Давлетгильдееве. Я полез дальше почитать у других про него. Не удивлюсь, если он ментов и вызвал. ..