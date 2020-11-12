В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» 

Один из членов жюри заявил, что Роспотребнадзор приехал туда по заявлению Милонова.

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Фото Рената Давлетгильдеева

Официальное открытие фестиваля должно было состояться в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова, но его сорвали. Об этом сообщается в инстаграме «Бок о бок».

По словам пресс-секретаря фестиваля Алины Пчелинцевой, полицейские заблокировали вход в «Пальму» и фойе кинопоказа «без всяких оснований и пояснений». Она рассказала, что сотрудники правоохранительных органов проверяли соблюдение масочно-перчаточного режима и потребовали от присутствующих освободить помещение, к некоторым применили физическую силу.

По официальной версии, Роспотребнадзор приехал на площадку для проверки соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции Covid-19. Организаторам пока не выдали протоколы проверки.

Журналист и один из членов жюри фестиваля Ренат Давлетгильдеев считает, что Роспотребнадзор приехал на фестиваль по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. «Вместе с сотрудниками ведомства мероприятие посетили и провокаторы в масках», — добавил он.

Проверки по его заявлению [Милонова] у нас были до этого. В течение последних двух недель нас терроризировали различными запросами — из прокуратуры, полиции. Гуля Султанова одна из организаторов фестиваля

Все показы «Бок о бок» пройдут онлайн.