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Артём Мазанов
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В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» Материал редакции

Один из членов жюри заявил, что Роспотребнадзор приехал туда по заявлению Милонова.

37 комментариев
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Фото Рената Давлетгильдеева

Официальное открытие фестиваля должно было состояться в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова, но его сорвали. Об этом сообщается в инстаграме «Бок о бок».

По словам пресс-секретаря фестиваля Алины Пчелинцевой, полицейские заблокировали вход в «Пальму» и фойе кинопоказа «без всяких оснований и пояснений». Она рассказала, что сотрудники правоохранительных органов проверяли соблюдение масочно-перчаточного режима и потребовали от присутствующих освободить помещение, к некоторым применили физическую силу.

По официальной версии, Роспотребнадзор приехал на площадку для проверки соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции Covid-19. Организаторам пока не выдали протоколы проверки.

Журналист и один из членов жюри фестиваля Ренат Давлетгильдеев считает, что Роспотребнадзор приехал на фестиваль по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. «Вместе с сотрудниками ведомства мероприятие посетили и провокаторы в масках», — добавил он.

Проверки по его заявлению [Милонова] у нас были до этого. В течение последних двух недель нас терроризировали различными запросами — из прокуратуры, полиции.

Гуля Султанова
одна из организаторов фестиваля

Все показы «Бок о бок» пройдут онлайн.

#новости #лгбт

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37 комментариев
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Растительный супер_стар

33

 Один из членов жюри заявил, что полицейские приехали туда по заявлению Милонова

Милонов, как латентный гомосексуал, всегда в курсе, где такие вечеринки проводятся и во сколько.

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Искренний Филипп

Растительный
8

Он наверное обиделся, что его не позвали.

Ответить

Романелло Кивогенс

Искренний
1

Возможно, эта была вечеринка только для новеньких.

Ответить

Искренний Филипп

Романелло
0

А как же "наставить новиньких на путь истинный"?

Ответить

Романелло Кивогенс

Искренний
3

А для этого существуют более духовноскрепные заведения.

Ответить

Zeynal Verdiyev

8

может обиделись что их не пригласили? 

Ответить

Sergiy Sev

5

Зачем Расеи столько ракет, если ее государственность может разрушить один гей-фест?

Ответить

Посторонний

Sergiy
3

Боятся межношных ракет системы пах - Милонов.

Ответить

Чуждый Филипп

5

приезжайте в украину, мы любим геев

Ответить

Растительный супер_стар

Чуждый
0

В Донецке, вот, не любят. Украина ли он после этого?

Ответить

Чуждый Филипп

Растительный
0

надо спросить у крымчан

Ответить

Чуждый Филипп

4

милонов это новый жириновский по уровню кринжа

Ответить

Плюшевость

2

Когда главные бандиты в стране, срывающие мероприятия - полиция и роспотребнадзор.

Ответить

Несерьёзный Валера

–1

Как мухи на говно слетелись.

Ответить

A big purple banana 🍆

Несерьёзный
–4

хорошее сравнение. Точное для обеих сторон

Ответить

Alexander

Несерьёзный
0

И ведь не поспоришь.

Ответить

Несерьёзный Валера

Alexander
2

Го ебаться, хуле.

Ответить

Искренний Филипп

Несерьёзный
0

Я не понимаю ты за ЛГБТ или нет. Определись уже.

Ответить

Несерьёзный Валера

Искренний
3

Я за хиханьки-да-хаханьки. Го ебаться, хуле.

Ответить

Искренний Филипп

Несерьё…
2

Ты какой-то не серьёзный. Вот когда станешь серьезным, тогда я подумаю...

Ответить

Денежный Орзэмэс

Несерьё…
0

Без меня?

Ответить

Несерьёзный

Денежный
2

Ну, не обижайся :*

Ответить

rossoshmap

1

Название потому что не фартовое, нужно было назвать "зад в зад"

Ответить

Sapar Nurkamal

1

Делать им нехуй реально

Ответить

Джон Кроули

0

Опять эта вечная борьба между геями и пидарасами. Пидарасы пока побеждают.

Ответить

Иван Иванов

0

Сорвали? По-моему, все эти парни в форме приехали туда по адресу.

Ответить

Мария Казакова

0

В чем смысл срыва этого мероприятия? Где преступление? Это какой-то пиздец, я сыта по горло этой сраной страной, ухожу из интернета, задвигаю шторы и делаю вид, что мира вокруг меня не существует 

Ответить

Руслан Астратов

–3

"- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, сэр." (с)

Ответить

rossoshmap

Руслан
2

"- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, агай.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, агай.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, агай. 
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, агай." (с)

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

Исправил с учётом новых реалий 

Ответить

Глеб Савчик

Руслан
1

Но гей-парад не требует однополой любви 🤔
Расскажите, это когда-то было смешным анекдотом, да? 

Ответить

Руслан Астратов

0

Пидоры накрыли геев. :D

Ответить

Игорь Янович

0

ЛГБТ фестиваль БОК О БОК, ахахахахахахахахах

Ответить

Романелло Кивогенс

0

В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» 

"Бок о бок", говорите? Хм, хорошо ещё, что не "Спина к спине" )

 "Давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться", - отметил Лукашенко, добавив, что тогда СМИ России "хихикали".

https://www.mk.ru/politics/2020/10/30/lukashenko-dogovorilsya-s-putinym-stoyat-spinoy-k-spine-i-otstrelivatsya.html

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Митя Простомолотов

0

недавно собчак отбивалась говном от репортажа про её кремлевскую крышу и заострила внимание на этом самом Ренате Давлетгильдееве. Я полез дальше почитать у других про него. Не удивлюсь, если он ментов и вызвал. ..

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ЦарЪ

0

Вызвали просто парней.

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Розовый Никита

0

Вот же пидоры

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