FT: Сбер и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия из-за «управленческих и культурных разногласий» Материал редакции
По данным газеты, стороны не договорились, как делить активы.
Сбер и Mail.ru Group не могут договориться, на основе чего будут развивать платформу совместного предприятия— «ВКонтакте» или финансовой сети Сбера. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание сообщает, что Mail.ru Group требует сделать соцсеть основой их общей экосистемы, и не хочет использовать только платёжные сервисы Сбера, что не устраивает банк. Сберу также не нравится отсутствие влияния на Mail.ru Group после покупки 36% акций «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group
По словам представителя Сбера, компании в совместном предприятии успешно развиваются и «станут лидерами благодаря равноправному участию». Глава пресс-службы Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что компании строят «две независимые экосистемы» и «могут конкурировать в некоторых нишах», но это не помешает им работать над развитием совместного предприятия в сфере транспорта и еды на равных условиях.
В июле 2019 года Сбер и Mail.ru Group решили создать стратегическое партнерство на рынке транспорта и еды стоимостью 100 млрд рублей на базе «Ситимобила» и Delivery Club. Они планировали вложить в новую компанию до 64 млрд рублей, если за год после сделки она достигнет целевых показателей. Сделку закрыли в декабре 2019 года.
В совместное предприятие двух компаний входят сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, картографический сервис «2ГИС» и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».
гниды не поделили шкуру дорогих россиян
Бурханыч: Гера, нам 77% и работаем
Герман: нам нужно всё
комитеты по сделке с обеих сторон:
Маруся:
Салют:
По этому они теперь пилят свой Сбербраузер
https://hh.ru/vacancy/39111482
С мудатского на русский
управленческие и культурные разногласия - тупо не поделили бабло
Здравствуйте,
Я представитель HR-отделения ООО "Сбер Технологии". Скажите, вы открыты для новых возможностей в своей карьере?
Наших экспертов впечатлил ваш комментарий на социальной платформе TJournal и они хотели бы побеседовать с вами лично.
Всего доброго,
Хуебляна Спермячинская
В жопу не дам.
Добрый день, Алексей
Очень жаль это слышать, учитывая положительные рекомендации с вашего текущего места работы.
Удачи Вам!
Всего доброго,
Хуебляна Спермячинская
Максим Ильяхов не оценил такую длинную подпись в деловой переписке
т.е. они посрались с Яндексом из-за партнерства с Mail.Ru, а теперь уже и с мэилом все разваливается?
Чего Сбер такой несговорчивый?
Арбитражный фитиль
Сбер хочет всё
заявил, что компании строят «две независимые экосистемы»
какие ещё нахуй экосистемы?
кешбек на гречку, скидка на бетлпасс в танчики
В Тинькофф есть, открывай карту, бро
Зависит от спецпредложения, если повезет – 30%: испачкал 54 метра — получишь в конце расчетного периода ещё 18
Прямо как в армии – каждый месяц лимит 50 метров, выше с комиссией (газеткой)
У Сбера есть подписка Сбер.Туалетка
Чета сбер все нахуй посылают *подозрительно*
Нет,то Сбер передумал строить СП, им проще теперь свое сделать, нежели партнериться. Вот увидите скоро будет и свое такси, купят Гетт
Лучше уже Гетт, чем блядский ситимобил
СберТакси, вернемся к корням, СберБанк, Сберегательный Банк, должен что.. А будет что? Верно грефить знатно. Частники за 200 рублей с "Э, дорогу, покажешь", нормальный вариант.