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FT: Сбер и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия из-за «управленческих и культурных разногласий» Материал редакции

По данным газеты, стороны не договорились, как делить активы.

45 комментариев
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Сбер и Mail.ru Group не могут договориться, на основе чего будут развивать платформу совместного предприятия— «ВКонтакте» или финансовой сети Сбера. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание сообщает, что Mail.ru Group требует сделать соцсеть основой их общей экосистемы, и не хочет использовать только платёжные сервисы Сбера, что не устраивает банк. Сберу также не нравится отсутствие влияния на Mail.ru Group после покупки 36% акций «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group

По словам представителя Сбера, компании в совместном предприятии успешно развиваются и «станут лидерами благодаря равноправному участию». Глава пресс-службы Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что компании строят «две независимые экосистемы» и «могут конкурировать в некоторых нишах», но это не помешает им работать над развитием совместного предприятия в сфере транспорта и еды на равных условиях.

В июле 2019 года Сбер и Mail.ru Group решили создать стратегическое партнерство на рынке транспорта и еды стоимостью 100 млрд рублей на базе «Ситимобила» и Delivery Club. Они планировали вложить в новую компанию до 64 млрд рублей, если за год после сделки она достигнет целевых показателей. Сделку закрыли в декабре 2019 года.

В совместное предприятие двух компаний входят сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, картографический сервис «2ГИС» и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».

#новости #сбербанк

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45 комментариев
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ouxen

10

гниды не поделили шкуру дорогих россиян

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Ваша Закладко

ouxen
2

Бурханыч: Гера, нам 77% и работаем
Герман: нам нужно всё 
комитеты по сделке с обеих сторон: 
Маруся: 
Салют:

Ответить

Золотой завод

8

культурные разногласия

Панимаю, на Амиго пересесть не каждый согласится

Ответить

Паша Красников

Золотой
3

По этому они теперь пилят свой Сбербраузер
https://hh.ru/vacancy/39111482

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hh.ru
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Ваша Закладко

Паша
0

сбер браузер под сбер ай-ди. грефу гугл покоя не даёт 

Ответить

Артём Илющенко

Паша
0

😶

Ответить

Valery Kirichenko

Паша
0

Он для внутреннего использования

Ответить

ЦарЪ

Золотой
0

Эй, там все бухи сидят

Ответить

Алексей Панкратов

4

С мудатского на русский

управленческие и культурные разногласия - тупо не поделили бабло

Ответить

A big purple banana 🍆

Алексей
5

Здравствуйте,

Я представитель HR-отделения ООО "Сбер Технологии". Скажите, вы открыты для новых возможностей в своей карьере?
Наших экспертов впечатлил ваш комментарий на социальной платформе TJournal и они хотели бы побеседовать с вами лично.

Всего доброго,
Хуебляна Спермячинская

Ответить

Алексей Панкратов

A
5

В жопу не дам.

Ответить

A big purple banana 🍆

Алексей
12

Добрый день, Алексей

Очень жаль это слышать, учитывая положительные рекомендации с вашего текущего места работы.
Удачи Вам!

Всего доброго,
Хуебляна Спермячинская

Ответить

Andre Macareno

A
0

Максим Ильяхов не оценил такую длинную подпись в деловой переписке

Ответить

Иван Касаткин

Andre
0

Ильяхова и Сбер не впечатлил бы, учитывая главредство в ТЖ

Ответить

Ваша Закладко

Алексей
0

тонко

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Александр Вересаев

3

т.е. они посрались с Яндексом из-за партнерства с Mail.Ru, а теперь уже и с мэилом все разваливается?

Ответить

ЦарЪ

Александр
1

Даже с в говно-ИТ у них не взлетело.

Ответить

ouxen

Александр
0

аксиома эскобара

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Чего Сбер такой несговорчивый?

Ответить

ouxen

A
3

им похуй их ничто не торопит, никогда нет рисков и угрозы банкротства или закрытия

Ответить

Арбитражный фитиль

A
1

Сбер хочет всё

Ответить

Ваша Закладко

Арбитражный
0

мы можем многое 
сбер хочет всё 💪

Ответить

ouxen

0

заявил, что компании строят «две независимые экосистемы»

какие ещё нахуй экосистемы?

Ответить

A big purple banana 🍆

ouxen
4

кешбек на гречку, скидка на бетлпасс в танчики

Ответить

ЦарЪ

A
0

На туалетку есть кеш? Иначе не вариант, это должно быть в комплекте при пандемии.

Ответить

Andre Macareno

ЦарЪ
1

В Тинькофф есть, открывай карту, бро

Ответить

ЦарЪ

Andre
0

На скока метров?

Ответить

Andre Macareno

ЦарЪ
0

Зависит от спецпредложения, если повезет – 30%: испачкал 54 метра — получишь в конце расчетного периода ещё 18

Ответить

ЦарЪ

Andre
0

Надо предъявить испачканный вариант?

Ответить

Andre Macareno

ЦарЪ
0

Нет

Ответить

ЦарЪ

Andre
0

Стартап

Ответить

Иван Касаткин

Andre
0

Прямо как в армии – каждый месяц лимит 50 метров, выше с комиссией (газеткой)

Ответить

Andre Macareno

Иван
0

Чот многовато, я бы в 2 раза меньше в армии выдавал

Ответить

Артём Илющенко

ЦарЪ
0

У Сбера есть подписка Сбер.Туалетка

Ответить

ЦарЪ

Артём
0

Канает, а есть ещё сбер бонусы - насрал на площади - 20 баллов?

Ответить

Заработный Артем

1

Чемодан с деньгами не поделили?

Ответить

Паша Цветомузыка

Заработный
0
Ответить

ЦарЪ

0

Чета сбер все нахуй посылают *подозрительно*

Ответить

Закомплексованная Душа

ЦарЪ
0

Нет,то Сбер передумал строить СП, им проще теперь свое сделать, нежели партнериться. Вот увидите скоро будет и свое такси, купят Гетт

Ответить

Johny Lee

Закомплексованн…
0

Лучше уже Гетт, чем блядский ситимобил

Ответить

Закомплексованная Душа

Johny
1

Так ситимобил уже у мэйл ру

Ответить

ЦарЪ

Закомплексованн…
0

СберТакси, вернемся к корням, СберБанк, Сберегательный Банк, должен что.. А будет что? Верно грефить знатно. Частники за 200 рублей с "Э, дорогу, покажешь", нормальный вариант.

Ответить

Al

0

Все, почалось. 

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Aram Mirzoyants

0

сберднище

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Даниэль Фельдман

0

Развод Жабы и Гадюки

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