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Артём Мазанов
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ФСБ задержала мэра Томска Ивана Кляйна. Он стал третьим подряд главой города, к которому пришли силовики Материал редакции

Уже традиция.

38 комментариев
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Фото из телеграм-канала «МИЛЫЙ ТОМСК имени КОЗЛОВСКОЙ»

Члена «Единой России» Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания. Изначально об этом сообщил местный портал Tomsk.ru, источники ТАСС и «Интерфакса» подтвердили эту информацию.

По данным ТАСС, Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий. Он руководит городом с 2013 года, до этого возглавлял завод «Томское пиво» и был депутатом думы Томской области.

Кляйн не первый глава города, которого задержали сотрудники правоохранительных органов. Это случилось и с двумя его предшественниками: Александра Макарова в 2012 году приговорили к 12 годам колонии за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки, Николая Николайчука осудили в 2015 году на четыре года условно за халатность.

В марте Кляйн вручил жене награду «меценат города». Она вместо него возглавила пивоваренный завод.

#новости #регионы

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38 комментариев
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Седельников Александр

5

у нас в городе это традиция , сажать мэров и бизнес отжимать , в данном случае два в одном , он мэр и у него большой пивной завод, на который явно положили глаз. 

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Материальный Макс

Седельников
1

ламповый Томск

Ответить

Совместный Мика

4

За 20 комментов ни одной шутки про нее:
Какое разочарование

Ответить

alexferman

Совместный
0

Посадили на бутылку Кляйна!

Ответить

Костя Дрон

alexferman
0

Клейна же

Ответить

alexferman

Костя
0

Так, этого умника - отпиздить

Ответить

Костя Дрон

alexferman
0

да блин за что(

Ответить

Закомплексованная Душа

Совместный
0

Тут не все ещё закончили ВВУЗ, могут не знать о таком явлении

Ответить

Совместный Мика

Закомплексованн…
0

но мне в таком о таком даже не рассказывали

Ответить

Закомплексованная Душа

Совместный
0

Ясно, значит ты гуманитарий

Ответить

Совместный Мика

Закомплексованн…
0

нет, просто не входила в нашу сферу тк сказать

Ответить

Материальный Макс

1

как будто казнь на фото

Ответить

Седельников Александр

1

нахуя меня минусить  ,я не топлю за него , а просто констатирую факт , как человек который живет в этом городе :) у нас так то уже третий мэр по счету сел :) и бизнес у обычных людей отжимают по большей части . А тут просто так совпало 

Ответить

Обратный паук например

0

Члена «Единой России»

В принципе на этом можно и заканчивать 

Ответить

Польский франт

Обратный
0

Что ты имеешь против членов? 

Ответить

Dra

–3

Очень жалко человека, жертва ментовского беспредела (нет).

Ответить

Программный холод

Dra
0

В рашке постоянно сажают госслужащих, прям как в совке при сталине

русофоб дра поддерживает такие постоянные репрессии против чиновников

Ответить

Dra

Программный
0

Уж кто бы говорил насчёт русофобии, Дима) А чиновников я сейчас жалеть начну, ага. Расплачусь от горя.

Ответить

Программный холод

Dra
1

Их ужасные сталинские репрессии

Наши справедливые посадки чиновников 

Ответить

Dra

Программный
0

Вполне возможно, что никакой справедливости там нет. И что дальше? Это не они чтоли выстраивали 20 лет всю эту систему? Вот и заслужили.
Дмитрий, не пойму, почему от тебя сегодня гарь с копотью во все стороны разлетаются?)

Ответить

Программный

Dra
1

Это не они чтоли выстраивали 20 лет всю эту систему? Вот и заслужили

Их злые ОНИ, и наши беззащитные МЫ. 
Дра, ты очень не умный. Очень. Ты заслужил и путина и все то, что происходит. 

Ответить

Dra

Програм…
0

Давай-ка, умный Дима, я тебе приведу обратный пример, ну подобный твоему) Беларусы, которым не жалко пострадавшего при разгоне мирного шествия силовика, они ведь заслужили Луку, правда?

Ответить

Программный

Dra
0

Так сталина поддерживаешь или нет?

Ответить

Dra

Програм…
–1

Блять, ты такой смешной, Дима)  Ты с чего вообще взял, что я поддерживаю репрессии? Очевидно, не поддерживаю, но плакать по людям, попавшим в жернова системы, которую они сами выстраивали, не собираюсь. Неужели это так трудно понять?)

Ответить

Программный

Dra
1

У тебя очевидные проблемы с восприятием реальности. Давай сформулируем вопрос по-другому: ты действительно считаешь, что все жертвы сталинских репрессий из числа партийных чиновников стали таковыми заслужено, потому что они, по твоему мнению, принимали участие в построении тоталитарной сталинской системы?

Ответить

Программный

Програм…
0

@Dra будет ответ?

Ответить

Программный

Програм…
0

@Elizabeth Stonem ты искренне согласен с хуйней дра, или просто об меня рвешься?

Ответить

Локальный турник

Програм…
0

беларусы не заслужили Луку

Ответить

Программный

Dra
1

Слушай, ты сталинские репрессии тоже оправдаешь тем, что те десятки тысяч партийных деятелей всех уровней тоже сами выстраивали эту систему?)

Ответить

Антон Лисин

0

Скучно живём 

Ответить

Евгений Долгий

0

Мак отжали?

Ответить

Известный Никита

0
Ответить

Ринат Вакилов

0

Человечки на заднем фоне реально крипово выглядят

Ответить

Специальный пистолет

0

Может ФСБ коррупцией только в Томске занимается? Или просто война кланов

Ответить

Madsons

0

Нуну, а в Москве никого не задерживают, потому что нельзя посадить самих себя 

Ответить

Программный холод

0

Уже традиция.

Ууу ржака пиздец)))))) 

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Даниэл Вукоевич

0
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Закомплексованная Душа

0

Столько поколений чинушей сменилось а беспалевно воровать так и не научились...

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