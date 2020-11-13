ФСБ задержала мэра Томска Ивана Кляйна. Он стал третьим подряд главой города, к которому пришли силовики Материал редакции
Уже традиция.
Члена «Единой России» Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания. Изначально об этом сообщил местный портал Tomsk.ru, источники ТАСС и «Интерфакса» подтвердили эту информацию.
По данным ТАСС, Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий. Он руководит городом с 2013 года, до этого возглавлял завод «Томское пиво» и был депутатом думы Томской области.
Кляйн не первый глава города, которого задержали сотрудники правоохранительных органов. Это случилось и с двумя его предшественниками: Александра Макарова в 2012 году приговорили к 12 годам колонии за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки, Николая Николайчука осудили в 2015 году на четыре года условно за халатность.
В марте Кляйн вручил жене награду «меценат города». Она вместо него возглавила пивоваренный завод.
у нас в городе это традиция , сажать мэров и бизнес отжимать , в данном случае два в одном , он мэр и у него большой пивной завод, на который явно положили глаз.
Посадили на бутылку Кляйна!
Клейна же
Так, этого умника - отпиздить
Тут не все ещё закончили ВВУЗ, могут не знать о таком явлении
но мне в таком о таком даже не рассказывали
Ясно, значит ты гуманитарий
нахуя меня минусить ,я не топлю за него , а просто констатирую факт , как человек который живет в этом городе :) у нас так то уже третий мэр по счету сел :) и бизнес у обычных людей отжимают по большей части . А тут просто так совпало
Очень жалко человека, жертва ментовского беспредела (нет).
В рашке постоянно сажают госслужащих, прям как в совке при сталине
русофоб дра поддерживает такие постоянные репрессии против чиновников
Уж кто бы говорил насчёт русофобии, Дима) А чиновников я сейчас жалеть начну, ага. Расплачусь от горя.
Их ужасные сталинские репрессии
Наши справедливые посадки чиновников
Вполне возможно, что никакой справедливости там нет. И что дальше? Это не они чтоли выстраивали 20 лет всю эту систему? Вот и заслужили.
Дмитрий, не пойму, почему от тебя сегодня гарь с копотью во все стороны разлетаются?)
Это не они чтоли выстраивали 20 лет всю эту систему? Вот и заслужили
Их злые ОНИ, и наши беззащитные МЫ.
Дра, ты очень не умный. Очень. Ты заслужил и путина и все то, что происходит.
Так сталина поддерживаешь или нет?
У тебя очевидные проблемы с восприятием реальности. Давай сформулируем вопрос по-другому: ты действительно считаешь, что все жертвы сталинских репрессий из числа партийных чиновников стали таковыми заслужено, потому что они, по твоему мнению, принимали участие в построении тоталитарной сталинской системы?
@Elizabeth Stonem ты искренне согласен с хуйней дра, или просто об меня рвешься?
Слушай, ты сталинские репрессии тоже оправдаешь тем, что те десятки тысяч партийных деятелей всех уровней тоже сами выстраивали эту систему?)
Столько поколений чинушей сменилось а беспалевно воровать так и не научились...