В августе Трамп подписал указ о блокировке соцсети на территории США, но этому мешают судебные решения.

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Министерство торговли США временно отказалось от введения ограничений на работу TikTok на территории США, которые должны были вступить в силу в 12 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причиной отказа от блокировки ведомство назвало решение суда, который 31 октября временно запретил властям США по иску трёх блогеров вводить ограничения на работу сервиса. Минторг заявил, что решения по блокировке «отложены и не вступят в силу в ожидании дальнейшего развития правовых решений». Правительство США уже подало апелляцию, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.

Конфликт американских властей с Bytedance начался в начале августа, когда Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис не купит американская компания. Причиной такого решения стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.

14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».

Блокировку TikTok приостанавливают не впервые. В конце сентября окружной суд США временно заблокировал постановление администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения с 27 сентября.