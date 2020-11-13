Обнуление «налога на Google» и отечественный магазин приложений: Минцифры подготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли Материал редакции
Министерство предложило разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.
Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли — разработчиков игр, социальных сетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в правительстве.
В пакет вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, авторы предлагают:
- Отменить валютный контроль для ИТ-компаний;
- Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google»;
- Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%;
- Облегчить доступ российских разработчиков игр на китайский рынок;
- Распространить на российские интернет-сервисы в части рекламной выручки льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%);
- Обязать крупнейшие иностранные ИТ-компании, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы, платить налоги;
- Снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.обязать размещать на российских онлайн-площадках созданный на субсидии кино- и ТВ-контент;
- Законодательно закрепить «антипиратский меморандум»;
- Разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.
Проект должны согласовать с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» до 13 ноября. В Минцифры сообщили изданию, что работа над мерами поддержки ИТ-отрасли продолжается.
Ведомства и регуляторы не поддержали ряд инициатив министерства, следует из документов. ФНС и ЦБ выступили против отмены валютного контроля для ИТ-сектора — это нарушает принципы валютного регулирования. Сниженный НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета, добавили в ФНС.
Против снятия ограничений на рекламу лекарств выступили Минздрав и ФАС. Такая реклама не достигнет коммерческого успеха, так как лекарства по рецепту нельзя свободно покупать, считают в Минздраве.
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Это другое
Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%
Обязать крупнейшие иностранные ИТ-компании платить налоги, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы;
Налоги продают данные россиян?
порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%;
Ниче не понял, может кто то перевести?
Я вообще не понял кто сейчас и за что платит
Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google»
А просто убрать ебучий НДС и ввести налог на прибыль нет???