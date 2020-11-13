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Обнуление «налога на Google» и отечественный магазин приложений: Минцифры подготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли Материал редакции

Министерство предложило разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.

19 комментариев
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Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли — разработчиков игр, социальных сетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в правительстве.

В пакет вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, авторы предлагают:

  • Отменить валютный контроль для ИТ-компаний;
  • Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google»;
  • Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%;
  • Облегчить доступ российских разработчиков игр на китайский рынок;
  • Распространить на российские интернет-сервисы в части рекламной выручки льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%);
  • Обязать крупнейшие иностранные ИТ-компании, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы, платить налоги;
  • Снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.обязать размещать на российских онлайн-площадках созданный на субсидии кино- и ТВ-контент;
  • Законодательно закрепить «антипиратский меморандум»;
  • Разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.

Проект должны согласовать с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» до 13 ноября. В Минцифры сообщили изданию, что работа над мерами поддержки ИТ-отрасли продолжается.

Ведомства и регуляторы не поддержали ряд инициатив министерства, следует из документов. ФНС и ЦБ выступили против отмены валютного контроля для ИТ-сектора — это нарушает принципы валютного регулирования. Сниженный НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета, добавили в ФНС.

Против снятия ограничений на рекламу лекарств выступили Минздрав и ФАС. Такая реклама не достигнет коммерческого успеха, так как лекарства по рецепту нельзя свободно покупать, считают в Минздраве.

#новости #право

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19 комментариев
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GoodSanta

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Редакция TJ: «Мы не поддерживаем копипасту на наших платформах»
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Артём Мазанов

GoodSanta
2

Это другое 

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GoodSanta

Артём
1

Туше

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GoodSanta

GoodSanta
0

Даже абзацы тупо скопированы, а в списках элементы просто на других местах

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Артём Мазанов

GoodSanta
0

Мы же писали о том, что будем так делать в рамках сотрудничества с vc.ru 

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GoodSanta

Артём
2

в рамках сотрудничества с vc.ru

Если честно, то это звучит так, будто вы с каждой ногой по утрам договор подписываете, прежде чем встать.

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пепси

GoodSanta
0
Ответить

пепси

3

Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%

Ответить

Valery Kirichenko

1

 Обязать крупнейшие иностранные ИТ-компании платить налоги, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы;

Налоги продают данные россиян?

Ответить

пепси

Valery
1
Ответить

Litnikov Danil

1

порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%;

Ниче не понял, может кто то перевести?

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пепси

Litnikov
0

С налогов будут оплачивать. Они ведь не понимаю, как эта система должна функционировать. А значить будут "ради стимулирования развития" субсидировать из бюджета!

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Litnikov Danil

пепси
0

Я вообще не понял кто сейчас и за что платит

Ответить

пепси

Litnikov
0

Они разарабам

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Sergey Uskov

0

Поддержали так поддержали

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Alien Alien

0

Предлагаю им не предлагать больше никогда за такие беспонтовые предложения

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Специальный Паша

0

Да чо уж там, и сигареты тоже давайте рекламировать заодно

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Закомплексованная Душа

0

Пиздец они там отбитые

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пепси

0

Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google»

А просто убрать ебучий НДС и ввести налог на прибыль нет???

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