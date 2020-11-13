Главу избиркома Петербурга уволили на следующий день после вручения ордена. В награждение не верила Элла Памфилова Материал редакции
Глава ЦИК просила чиновника «честно уволиться».
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Губернатор Петербурга Александр Беглов уволил главу городской избирательной комиссии Виктора Миненко на основание его заявления. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Это произошло на следующий день после награждения Миненко орденом за «большие заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность». «Я не могу в это поверить — этого не может быть!», — так награждение прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.
30 сентября ЦИК выразил недоверие избиркому Петербурга. Памфилова предложила членам комиссии досрочно сложить полномочия. Она напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз.
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