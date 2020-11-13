Роскомнадзор рекомендовал СМИ пользоваться российскими платформами «для сохранения возможности надёжного и быстрого доступа к контенту». Об этом говорится в его сообщении.

Ведомство объяснило такую просьбу тем, что YouTube стал чаще блокировать, маркировать и применять другие меры ограничения к материалам российских СМИ и журналистов.