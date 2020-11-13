Роскомнадзор призвал СМИ размещать видеоматериалы на российских платформах Материал редакции
Из-за участившихся блокировок на YouTube.
Роскомнадзор рекомендовал СМИ пользоваться российскими платформами «для сохранения возможности надёжного и быстрого доступа к контенту». Об этом говорится в его сообщении.
Ведомство объяснило такую просьбу тем, что YouTube стал чаще блокировать, маркировать и применять другие меры ограничения к материалам российских СМИ и журналистов.
28 октября Роскомнадзор потребовал у Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ.
Заработный Артем
Пока это говно в тренды не вылезает пусть там и остаётся.
Преступный фитиль
А оно вылезает с помощью ловкости рук всякого мошенничества. Не зря Вован со своими дружками выделяет колоссальные средства, что бы пропагандистское дерьмо всплывало в тредах.
Одноклассники, кстати, лица на видео умеют распознавать. Для новостях материалов, наверное, это очень удобно.
Заработный Артем
Одноклассники...
Дальше читать не стал, прости.
Одноклассники убили и изнасиловали 18 котов под Саратовом.
Я догадываюсь, что им ответили из Ютуба и Твиттера по поводу блокировок некоторой инфо.