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Артём Мазанов
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Роскомнадзор призвал СМИ размещать видеоматериалы на российских платформах Материал редакции

Из-за участившихся блокировок на YouTube.

15 комментариев
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Роскомнадзор рекомендовал СМИ пользоваться российскими платформами «для сохранения возможности надёжного и быстрого доступа к контенту». Об этом говорится в его сообщении.

Ведомство объяснило такую просьбу тем, что YouTube стал чаще блокировать, маркировать и применять другие меры ограничения к материалам российских СМИ и журналистов.

Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.

Роскомнадзор

28 октября Роскомнадзор потребовал у Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ.

#новости #роскомнадзор #медиа

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15 комментариев
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Лесной украинец

2

Поддерживаю, нахуй это говно на ютабе не нужно

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Заработный Артем

Лесной
0

Пока это говно в тренды не вылезает пусть там и остаётся.

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Преступный фитиль

Заработный
0

А оно вылезает с помощью ловкости рук всякого мошенничества. Не зря Вован со своими дружками выделяет колоссальные средства, что бы пропагандистское дерьмо всплывало в тредах. 

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Заработный Артем

0

Так и вижу как СМИ размещают свои материала на Rutube... Ахахаха

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Люц Шнайдер

Заработный
0

Одноклассники, кстати, лица на видео умеют распознавать. Для новостях материалов, наверное, это очень удобно.

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Заработный Артем

Люц
0

Одноклассники...

Дальше читать не стал, прости.

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Люц Шнайдер

Заработный
0

Не осуждаю.

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AttentiveMilk

Заработный
0

Одноклассники убили и изнасиловали 18 котов под Саратовом.

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Заработный Артем

AttentiveMilk
0

Одноклассники...

Блэд, зачем мой "криптонит" используешь?

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Добрый микрофон

0

Кто бы пиздел, РКН сам позаблокировал миллионы сайтов и IP на территории России

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Заработный Артем

Добрый
0

Ты не понимаешь, это другое.

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AttentiveMilk

Добрый
0

Тебе жалко что ли?

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Преступный фитиль

0

Да, пусть на рутубе постят свои натужные "видеоматериалы"

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true iBegginer

0

Я догадываюсь, что им ответили из Ютуба и Твиттера по поводу блокировок некоторой инфо.

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Заработный Артем

true
0

Я тоже. Проигнорили. :D

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