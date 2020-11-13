В фейсбуке распространились посты о непризнании победы Байдена. После этого Цукерберг назвал его следующим президентом Материал редакции
Лидер демократов ранее называл главу Facebook «настоящей проблемой».
Марк Цукерберг на фоне популярных постов пользователей фейсбука о том, что Джо Байден не победил на выборах, назвал его следующим президентом США. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на аудиозапись встречи главы Facebook с сотрудниками.
Цукерберг впервые признал Байдена победителем выборов, ранее он не высказывался на эту тему. «Важно, чтобы люди были уверены в том, что выборы в основе своей были справедливыми, и это касается десятков миллионов людей, проголосовавших за Трампа», — добавил он.
Сотрудники спросили главу Facebook, как он будет работать с Байденом, который не любит «его и компанию». Цукерберг ответил, что Facebook и команда Байдена «беспокоятся об одних и тех же проблемах». «Надеюсь, мы найдём способы работать вместе», — добавил он.
Цукерберг также прокомментировал посты пользователей, выступающих против Байдена. Он считает, что у людей есть право требовать пересчёта голосов и судебных разбирательств. «Но я думаю, что людям бесполезно ожидать, что результат [выборов] будет не таким, как предполагалось», — заявил он.
BuzzFeed рассказал, что Цукерберг назвал Байдена победителем через три часа после того, как Трамп опубликовал в фейсбуке заявление о том, что выпускавшая оборудование для подсчёта результатов компания произвела манипуляции с голосами в штате Пенсильвания. Его репостнули более 180 тысяч раз.
Что значит признал? А как же результаты подсчетов? До 3 декабря будут итоги подводить.
результат выборов теперь ясен
Кому ясен? Ему? А он что - заместо избиркома работает или что?
Официально объявят результаты, а свое мнение пусть у себя на страничке пишет.
Выглядит как присяга на верность. Что дальше - приклонять колено? Целовать перстень? Цукерберг хочет жить как в средневековье?
Что дальше - приклонять колено? Целовать перстень?
Я же написал, что он жопу лижет. А колено незачем приклонят, он же не чёрный.
Это поправимо)
Совместный Мика
а чего удивляться? Тут немалая часть глав государств побежала поздравлять и присягать, так что Цукерберг еще и припоздал маленько
Забавный Артем
там сейчас очевидная политическая поляризация, а цукерберг всегда положительно относился к демократам. хз что здесь удивительного, тем более что сам байден уже о себе заявил
Вот это новость! А где пуш?
Заработный Артем
@Артём Мазанов, тут человек пуш просит.
Ещё надо добавить, кушал-ли Цукерберг что-нибудь перед этим, или на пустой желудок сказал! И ни в коем случае не переносить в "Интернет"!