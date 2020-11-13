Лидер демократов ранее называл главу Facebook «настоящей проблемой».

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Марк Цукерберг на фоне популярных постов пользователей фейсбука о том, что Джо Байден не победил на выборах, назвал его следующим президентом США. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на аудиозапись встречи главы Facebook с сотрудниками.

Цукерберг впервые признал Байдена победителем выборов, ранее он не высказывался на эту тему. «Важно, чтобы люди были уверены в том, что выборы в основе своей были справедливыми, и это касается десятков миллионов людей, проголосовавших за Трампа», — добавил он.

Я считаю, что исход выборов теперь ясен. Джо Байден станет нашим следующим президентом. Марк Цукерберг глава Facebook

Сотрудники спросили главу Facebook, как он будет работать с Байденом, который не любит «его и компанию». Цукерберг ответил, что Facebook и команда Байдена «беспокоятся об одних и тех же проблемах». «Надеюсь, мы найдём способы работать вместе», — добавил он.

Цукерберг также прокомментировал посты пользователей, выступающих против Байдена. Он считает, что у людей есть право требовать пересчёта голосов и судебных разбирательств. «Но я думаю, что людям бесполезно ожидать, что результат [выборов] будет не таким, как предполагалось», — заявил он.

BuzzFeed рассказал, что Цукерберг назвал Байдена победителем через три часа после того, как Трамп опубликовал в фейсбуке заявление о том, что выпускавшая оборудование для подсчёта результатов компания произвела манипуляции с голосами в штате Пенсильвания. Его репостнули более 180 тысяч раз.