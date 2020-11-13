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Артём Мазанов
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В фейсбуке распространились посты о непризнании победы Байдена. После этого Цукерберг назвал его следующим президентом Материал редакции

Лидер демократов ранее называл главу Facebook «настоящей проблемой».

15 комментариев
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Марк Цукерберг на фоне популярных постов пользователей фейсбука о том, что Джо Байден не победил на выборах, назвал его следующим президентом США. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на аудиозапись встречи главы Facebook с сотрудниками.

Цукерберг впервые признал Байдена победителем выборов, ранее он не высказывался на эту тему. «Важно, чтобы люди были уверены в том, что выборы в основе своей были справедливыми, и это касается десятков миллионов людей, проголосовавших за Трампа», — добавил он.

Я считаю, что исход выборов теперь ясен. Джо Байден станет нашим следующим президентом.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Сотрудники спросили главу Facebook, как он будет работать с Байденом, который не любит «его и компанию». Цукерберг ответил, что Facebook и команда Байдена «беспокоятся об одних и тех же проблемах». «Надеюсь, мы найдём способы работать вместе», — добавил он.

Цукерберг также прокомментировал посты пользователей, выступающих против Байдена. Он считает, что у людей есть право требовать пересчёта голосов и судебных разбирательств. «Но я думаю, что людям бесполезно ожидать, что результат [выборов] будет не таким, как предполагалось», — заявил он.

BuzzFeed рассказал, что Цукерберг назвал Байдена победителем через три часа после того, как Трамп опубликовал в фейсбуке заявление о том, что выпускавшая оборудование для подсчёта результатов компания произвела манипуляции с голосами в штате Пенсильвания. Его репостнули более 180 тысяч раз.

#новости #выборывсша2020

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15 комментариев
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Вова А.

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Что значит признал? А как же результаты подсчетов? До 3 декабря будут итоги подводить.
результат выборов теперь ясен

Кому ясен? Ему? А он что - заместо избиркома работает или что?
Официально объявят результаты, а свое мнение пусть у себя на страничке пишет.
Выглядит как присяга на верность. Что дальше - приклонять колено? Целовать перстень? Цукерберг хочет жить как в средневековье?

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Заработный Артем

Вова
0

Что дальше - приклонять колено? Целовать перстень?

Я же написал, что он жопу лижет. А колено незачем приклонят, он же не чёрный.

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Вова А.

Заработный
0

Это поправимо)

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Заработный Артем

Вова
0

Опять черный президент будет? Да, что эти черные себе позволяют!!!

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Совместный Мика

Вова
0

а чего удивляться? Тут немалая часть глав государств побежала поздравлять и присягать, так что Цукерберг еще и припоздал маленько

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Заработный Артем

4

назвал его следующим президентом США

Уже начал ему жопу лизать? А Цукерберг зря время не теряет.

Ответить

Забавный Артем

Заработный
0

там сейчас очевидная политическая поляризация, а цукерберг всегда положительно относился к демократам. хз что здесь удивительного, тем более что сам байден уже о себе заявил

Ответить

Максим Козаченко

1

Вот это новость! А где пуш?

Ответить

Заработный Артем

Максим
0

@Артём Мазанов, тут человек пуш просит.

Ответить

Максим Козаченко

Заработный
1

Ещё надо добавить, кушал-ли Цукерберг что-нибудь перед этим, или на пустой желудок сказал! И ни в коем случае не переносить в "Интернет"!

Ответить

Владимир Филатов

0

Ну всё, рептилоиды одобрили, можно назначать президентом Байдена.

Ответить

Президентский паркур

0

Норм переобулся

Ответить

Заработный Артем

Президентский
0

Скоро зима, пора бы уже и обувь поменять.

Ответить

Программный холод

0

И че? В чем новость? Цукерберг пукнул? Че теперь?

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Совместный Мика

0

Надеюсь таки та инициатива против тех. гигантов, которую вбрасывали демы, начнет свое движение, это будет интересно

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