Пользователи Mac пожаловались на проблемы с запуском приложений. СМИ предположили, что причина в релизе macOS Big Sur Материал редакции
Многим не удавалось загрузить обновление, после чего приложения либо переставали открываться, либо открывались медленно.
Пользователи Mac вскоре после выпуска обновления macOS Big Sur пожаловались на проблемы с его загрузкой, а также запуском приложений как от Apple, так и от сторонних разработчиков. По сообщениям пользователей, они неоднократно пытались загрузить обновление, но возникала ошибка. После этого приложения на ноутбуках либо стали открываться медленно, либо не открывались вовсе. Как пишет Ars Technica, проблемы возникали не только у тех, кто пытался обновить систему.
Apple подтвердила, что с загрузкой обновления операционной системы Mac были проблемы, но заверила, что их устранили. По данным с сайта компании, они наблюдались с 21:00 12 ноября по 04:15 13 ноября (московское время). Также на сайте есть информация об устранённых проблемах с iMessage, FaceTime, iCloud и другими сервисами. Тем не менее пользователи утверждают, что компания не решила проблему, и они по-прежнему не могут загрузить обновление.
Причины произошедшего неизвестны, но СМИ предполагают, что из-за высокой нагрузки на сервер после релиза Big Sur произошёл сбой Gatekeeper — функции безопасности, которая проверяет подлинность приложений на Mac при запуске. The Verge отмечает, что по-прежнему неизвестно, был ли Big Sur причиной сбоя.
они назвали ОС "Большой Сюр"?
Как пишет Ars Technica
Они назвали СМИ "Жопная Техника"?
Apple был культовым благодаря Джобсу, после него Эппл превратился в бездушную машину по выкачиванию бабла из населения, больше нет фанатичного внимания к мелочам
Арбитражный фитиль
Ну да. Как безбожно затягивать релиз на 2 месяца, чтобы все сразу повалили обновляться.
Я вчера тоже не мог обновить из-за ошибки, но утром всё завелось и обновилось. А ТЕПЕРЬ Я ЖАЛЕЮ, ЧТО ЭТО СДЕЛАЛ!
У меня все приложения открываются и скорость такая же. ЧЯДНТ?
Арбитражный фитиль
С работой никаких вопросов. У меня шапка сафари теперь жрёт слишком много места на экране. Нахуя делать такие отступы? Наверное, понимает новый дизайнер UI
Нахуя делать такие отступы?
Чтобы ты продал свой 13дюймовый макбук и купил 16дюймовую версию за 240тыс рублей...
Арбитражный
Тоже склоняюсь к такой теории. Я понимаю дизайнеров Виндузы 10, которые свято верят, что в их интерфейс можно пальцем тыкать, поэтому такие отступы огромные, но зачем на макбуке, где никогда не было тачскрина — чистый маркетинг
так по слухам на маки завезут тачскрин. посмотри элементы в меню с вайфаем и вот этим всем. там все уже заточено под пальцы
Я склоняюсь к мысли, что меню с вайфаем хотели стандартизировать с iOS. Типа единый дизайнерский код во всех системах
это одна из теорий.
Пилить тачскрин для макбуков — не в стиле эпл. Проще заставить купить за 150к макбук + 80к айпэд про + 10к стилус и через сайдкар связать мак и планшет
а зачем они тогда сделали поддержку любых ios приложений на новых маках? Хуево ты чет разбираешься в стиле эппла
А зачем они в iPad OS засунули поддержку мыши, как на маках?
А если серьёзно, потому что стыдно показывать магазин приложений на маке, где почти ничего нет. В идеале ещё запретить установку сторонних приложений из интернета, пользоваться только приложениями из айоса и будут все счастливы (нет)
А если еще серьезнее, то поддержка ios приложений на маках вытекает из того что теперь на маках такие же arm процессоры, что и на айфонах.
Это само собой разумеющееся. Но обрати внимание, что пару лет на конференциях они не хвастаются App Store на маках
Потому что нечем хвастаться. Очевидно что на макбуках, количество которых в мире в десятки (а может под сотню) раз меньше чем айфонов, не будет столько приложений
О! живой человек использующий сафари.
Да, не обратил внимания, но, да, кажется, можно бы сделать это компактнее.
На хабре в статье написано что причиной проблем с запуском прог является то что теперь при запуске программы на сервер апл отсылается айди. Сервер у яблока глючит, поэтому залупу вам, а не запуск - проверка не пройдена. Решается блокировкой сервера или отключением от инторнета. Короче апл как всегда жидко подпустила при запуске новой ос. Размер инсталлятора 11гб, я хуею, купил мак мини с 256гб накопителя, поставил ос и пару программ, и место закончилось. Жопошники
1. судя по бете iOS 14.3 в будущем при первом запуске устройства эппл будет предлагать установить сторонние приложения, которые могут подойти пользователю. Это, конечно, нужно для того чтобы снять часть обвинений в рамках антимонопольного дела ht...
1. судя по бете iOS 14.3 в будущем при первом запуске устройства эппл будет предлагать установить сторонние приложения, которые могут подойти пользователю. Это, конечно, нужно для того чтобы снять часть обвинений в рамках антимонопольного дела https://9to5mac.com/2020/11/12/ios-14-3-will-suggest-third-party-apps-to-users-during-the-iphone-or-ipad-setup-process/
2. в новой версии MacOS при первом запуске проверяется сертификат каждого приложения через сервис OCSP, такой нагрузки раньше небыло, сервис стал падать и тормозить запуск приложений 🙂 Зачем это нужно в таком жестком виде - можно только гадать. Давайте я погадаю: кроме очевидной проверки целостности приложений и отсутствие вирусов, это еще и система, позволяющая не дать запускаться приложениям, которые неугодны Эппл. Да, например Fortnite. https://arstechnica.com/gadgets/2020/11/macos-big-sur-launch-appears-to-cause-temporary-slowdown-in-even-non-big-sur-macs/
А зачем обновляться в день релиза? Чтобы получить самую забагованую версию?
Только предложило обновиться, теперь не буду, спасибо TJ
Живой американец
Кокое щастйе, што у меня макось уже несколько лет назад перестала обновляться
Как посмотреть...
Живой американец
Ну я по крайней мере МОГУ ЗАПУСТИТЬ ЛЮБУЮ ПРОГРАММУ И СМОТРЕТЬ НА НЕЕ
Давно
Я вроде каталину из апстора качал О.о
Меня в мохаве софтварь апдейт заебал предложением обновить
Где-то ухмыляются Виндовс-бояре
Живой американец
Вроде же можно отключить проверку?
Литлсничем или отключением от интернета. Ждем когда красноглазики замутят терминальную команду отключающую эту залупу.
"Программист Джефф Джонсон (Jeff Johnson) в Twitter пояснил, что он использовал временный способ для решения этой ситуации — ручную блокировку в системе соединения с сервером ocsp.apple.com, куда Mac отправляет уникальный идентификатор каждой программы, которую пользователь запускает. Apple отправляет эти запросы на свой OCSP-сервер в незашифрованном виде. "
Чет сижу на BigSur с Beta 3 (примерно) – все нормально, никаких нареканий нет. Ну и я вроде не то что бы обычный пользователь: икскоды, силионы, сиплюсплюсы, дебагеры и профайлеры всякие. Так что такие вывода кажутся мне очень странными.
Каждый год сотни миллионов обновляются в один день и удивляются что сервера падают 🤣🤣
Я сутки подождал и за 20 минут скачал все 😅
Почему программы называют приложениями?