Многим не удавалось загрузить обновление, после чего приложения либо переставали открываться, либо открывались медленно.

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Пользователи Mac вскоре после выпуска обновления macOS Big Sur пожаловались на проблемы с его загрузкой, а также запуском приложений как от Apple, так и от сторонних разработчиков. По сообщениям пользователей, они неоднократно пытались загрузить обновление, но возникала ошибка. После этого приложения на ноутбуках либо стали открываться медленно, либо не открывались вовсе. Как пишет Ars Technica, проблемы возникали не только у тех, кто пытался обновить систему.

will @willslwright04 @AppleSupport I had this message about 6 times now! My Mac still won’t update and is running slow! This needs to be fixed ASAP. https://t.co/IBx5M77bHi Это сообщение появилось у меня уже шесть раз. Mac всё ещё не обновился и медленно работает.

Maahir dhall @Maahirdhall @AppleSupport the Download keeps crashing. Thirdparty apps on my MBP like powerpoint, Spotify, vs code are not opening after the first download crash for Mac OS Big Sur on my MBP late 2016. I can't work now nor attend my online lectures as Zoom is crashing too! Please help!! Загрузки продолжают слетать. Сторонние приложения на моём Mac Book Pro late 2016, такие как Powerpoint, Spotify, VS Code, не открываются после первого сбоя загрузки. Я не могу сейчас ни работать, ни слушать онлайн-лекции, так как Zoom тоже даёт сбой!

Skylar Lewis @skylarlewis90 @mikehermary @panic All of my non-Apple apps became really slow to open as well. I don't have Nova or Sketch though. Apple apps load fine, but anything non-Apple takes a bit. Just started in the last hour. У меня тоже все приложения не от Apple стали очень медленными. Но у меня нет Nova или Sketch. Приложения от Apple загружаются нормально, но загрузка остальных, от сторонних разработчиков Apple, занимает время. Началось час назад.

Akash @Akashhh0

I have 2019 Macbook

@AppleSupport #BigSur #Apple https://t.co/TwUaZN0aRo @AppleSupport tried few times but keep getting same error.I have 2019 Macbook Попытался несколько раз, но выдаёт ту же ошибку.

Jeff Kormos @HeyYaDingus84 @AppleSupport Hi Apple Support! I still can’t download Big Sur even after it’s been fixed by Apple. Still getting this message. https://t.co/9uDjvha9bq Не могу загрузить Big Sur даже после того, как Apple всё починила.

Thinknoodles 🍜 @Thinknoodles Anyone else experiencing really REALLY slow app-loading performance on your Mac?



I thought it was just me, but my dad is having trouble too....? Кто-нибудь ещё столкнулся с действительно медленной загрузкой приложений на Mac? Думал, только у меня, но и у отца тоже проблемы.

Apple подтвердила, что с загрузкой обновления операционной системы Mac были проблемы, но заверила, что их устранили. По данным с сайта компании, они наблюдались с 21:00 12 ноября по 04:15 13 ноября (московское время). Также на сайте есть информация об устранённых проблемах с iMessage, FaceTime, iCloud и другими сервисами. Тем не менее пользователи утверждают, что компания не решила проблему, и они по-прежнему не могут загрузить обновление.