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Алексей Боржонов
1956

Пользователи Mac пожаловались на проблемы с запуском приложений. СМИ предположили, что причина в релизе macOS Big Sur Материал редакции

Многим не удавалось загрузить обновление, после чего приложения либо переставали открываться, либо открывались медленно.

59 комментариев
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Пользователи Mac вскоре после выпуска обновления macOS Big Sur пожаловались на проблемы с его загрузкой, а также запуском приложений как от Apple, так и от сторонних разработчиков. По сообщениям пользователей, они неоднократно пытались загрузить обновление, но возникала ошибка. После этого приложения на ноутбуках либо стали открываться медленно, либо не открывались вовсе. Как пишет Ars Technica, проблемы возникали не только у тех, кто пытался обновить систему.

Tyler Larew @Shyguy3498
@AgonSylejmani @AppleSupport It’s not working. https://t.co/o8XDoXONKW
Apple, не работает.
will @willslwright04
@AppleSupport I had this message about 6 times now! My Mac still won’t update and is running slow! This needs to be fixed ASAP. https://t.co/IBx5M77bHi
Это сообщение появилось у меня уже шесть раз. Mac всё ещё не обновился и медленно работает.
Maahir dhall @Maahirdhall
@AppleSupport the Download keeps crashing. Thirdparty apps on my MBP like powerpoint, Spotify, vs code are not opening after the first download crash for Mac OS Big Sur on my MBP late 2016. I can't work now nor attend my online lectures as Zoom is crashing too! Please help!!
Загрузки продолжают слетать. Сторонние приложения на моём Mac Book Pro late 2016, такие как Powerpoint, Spotify, VS Code, не открываются после первого сбоя загрузки. Я не могу сейчас ни работать, ни слушать онлайн-лекции, так как Zoom тоже даёт сбой!
Skylar Lewis @skylarlewis90
@mikehermary @panic All of my non-Apple apps became really slow to open as well. I don't have Nova or Sketch though. Apple apps load fine, but anything non-Apple takes a bit. Just started in the last hour.
У меня тоже все приложения не от Apple стали очень медленными. Но у меня нет Nova или Sketch. Приложения от Apple загружаются нормально, но загрузка остальных, от сторонних разработчиков Apple, занимает время. Началось час назад.
Akash @Akashhh0
@AppleSupport tried few times but keep getting same error.
I have 2019 Macbook
@AppleSupport #BigSur #Apple https://t.co/TwUaZN0aRo
Попытался несколько раз, но выдаёт ту же ошибку.
Jeff Kormos @HeyYaDingus84
@AppleSupport Hi Apple Support! I still can’t download Big Sur even after it’s been fixed by Apple. Still getting this message. https://t.co/9uDjvha9bq
Не могу загрузить Big Sur даже после того, как Apple всё починила.
Thinknoodles 🍜 @Thinknoodles
Anyone else experiencing really REALLY slow app-loading performance on your Mac?

I thought it was just me, but my dad is having trouble too....?

Кто-нибудь ещё столкнулся с действительно медленной загрузкой приложений на Mac? Думал, только у меня, но и у отца тоже проблемы.

Apple подтвердила, что с загрузкой обновления операционной системы Mac были проблемы, но заверила, что их устранили. По данным с сайта компании, они наблюдались с 21:00 12 ноября по 04:15 13 ноября (московское время). Также на сайте есть информация об устранённых проблемах с iMessage, FaceTime, iCloud и другими сервисами. Тем не менее пользователи утверждают, что компания не решила проблему, и они по-прежнему не могут загрузить обновление.

Причины произошедшего неизвестны, но СМИ предполагают, что из-за высокой нагрузки на сервер после релиза Big Sur произошёл сбой Gatekeeper — функции безопасности, которая проверяет подлинность приложений на Mac при запуске. The Verge отмечает, что по-прежнему неизвестно, был ли Big Sur причиной сбоя.

#новости #apple #сбой

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59 комментариев
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Taktischer Corgi

4

они назвали ОС "Большой Сюр"?

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Taktischer Corgi

Taktischer
21

Как пишет Ars Technica

Они назвали СМИ "Жопная Техника"?

Ответить

Степан Анейчик

Taktischer
0

лучше даже гугли что такое DTF

Ответить

Руденко Сергей

Taktischer
0

Есть куда более подходящее название

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Заработный Артем

7

Читаю новости про Apple и с каждым разом убеждаюсь, что яблочко уже не то, что было раньше.

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alexferman

Заработный
1

Apple был культовым благодаря Джобсу, после него Эппл превратился в бездушную машину по выкачиванию бабла из населения, больше нет фанатичного внимания к мелочам

Ответить

Заработный Артем

alexferman
0

Так и есть. И это все из-за одного пидора...

Ответить

Арбитражный фитиль

Заработный
0

Ну да. Как безбожно затягивать релиз на 2 месяца, чтобы все сразу повалили обновляться. 
Я вчера тоже не мог обновить из-за ошибки, но утром всё завелось и обновилось. А ТЕПЕРЬ Я ЖАЛЕЮ, ЧТО ЭТО СДЕЛАЛ!

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German Times

Арбитражный
1

У меня все приложения открываются и скорость такая же. ЧЯДНТ?

Ответить

Арбитражный фитиль

German
1

С работой никаких вопросов. У меня шапка сафари теперь жрёт слишком много места на экране. Нахуя делать такие отступы? Наверное, понимает новый дизайнер UI

Ответить

Рыжий

Арбитражный
6

 Нахуя делать такие отступы?

Чтобы ты продал свой 13дюймовый макбук и купил 16дюймовую версию за 240тыс рублей...

Ответить

Арбитражный

Рыжий
0

Тоже склоняюсь к такой теории. Я понимаю дизайнеров Виндузы 10, которые свято верят, что в их интерфейс можно пальцем тыкать, поэтому такие отступы огромные, но зачем на макбуке, где никогда не было тачскрина — чистый маркетинг

Ответить

Степан Анейчик

Арбитра…
0

так по слухам на маки завезут тачскрин. посмотри элементы в меню с вайфаем и вот этим всем. там все уже заточено под пальцы

Ответить

Александр

Степан
2

Они постоянно такие слухи опровергают

Ответить

Степан Анейчик

Алексан…
0

ну слава богу, на самом деле

Ответить

Арбитражный

Степан
0

Я склоняюсь к мысли, что меню с вайфаем хотели стандартизировать с iOS. Типа единый дизайнерский код во всех системах

Ответить

Степан Анейчик

Арбитра…
0

это одна из теорий. 

Ответить

Арбитражный

Степан
1

Пилить тачскрин для макбуков — не в стиле эпл. Проще  заставить купить за 150к макбук + 80к айпэд про + 10к стилус и через сайдкар связать мак и планшет

Ответить

Степан Анейчик

Арбитра…
0

а зачем они тогда сделали поддержку любых ios приложений на новых маках? Хуево ты чет разбираешься в стиле эппла

Ответить

Арбитражный

Степан
0

А зачем они в iPad OS засунули поддержку мыши, как на маках? 

А если серьёзно, потому что стыдно показывать магазин приложений на маке, где почти ничего нет. В идеале ещё запретить установку сторонних приложений из интернета, пользоваться только приложениями из айоса и будут все счастливы (нет)

Ответить

Степан Анейчик

Арбитра…
0

А если еще серьезнее, то поддержка ios приложений на маках вытекает из того что теперь на маках такие же arm процессоры, что и на айфонах.

Ответить

Арбитражный

Степан
0

Это само собой разумеющееся. Но обрати внимание, что пару лет на конференциях они не хвастаются App Store на маках

Ответить

Степан Анейчик

Арбитра…
1

Потому что нечем хвастаться. Очевидно что на макбуках, количество которых в мире в десятки (а может под сотню) раз меньше чем айфонов, не будет столько приложений

Ответить

Степан Анейчик

Рыжий
0

ага за 240, он стоит миллион вообще-то

Ответить

Живой американец

Рыжий
0

Травешь

Ответить

Nick Rosenberg

Арбитражный
1

О! живой человек использующий сафари.

Ответить

Арбитражный

Nick
2

Да, под ваш ссаный хром пилили весь интерфейс

Ответить

German Times

Арбитражный
0

Да, не обратил внимания, но, да, кажется, можно бы сделать это компактнее.

Ответить

Valery

German
1

 кажется, можно бы сделать это компактнее.

Не просто можно было, а так и было до этого редизайна) В файндере тот же прикол. И во всех остальных программах, которые новому дизайну соответствуют.

Ответить

Георгий Логутенко

Арбитражный
0

Божееее ужас

Ответить

Соколов Андрей

2

На хабре в статье написано что причиной проблем с запуском прог является то что теперь при запуске программы на сервер апл отсылается айди. Сервер у яблока глючит, поэтому залупу вам, а не запуск - проверка не пройдена. Решается блокировкой сервера или отключением от инторнета. Короче апл как всегда жидко подпустила при запуске новой ос. Размер инсталлятора 11гб, я хуею, купил мак мини с 256гб накопителя, поставил ос и пару программ, и место закончилось. Жопошники

Ответить

Паша Красников

2

https://t.me/addmeto/3682

addmeto
Две любопытных новсти про эппл:

1. судя по бете iOS 14.3 в будущем при первом запуске устройства эппл будет предлагать установить сторонние приложения, которые могут подойти пользователю. Это, конечно, нужно для того чтобы снять часть обвинений в рамках антимонопольного дела ht...
Две любопытных новсти про эппл:

1. судя по бете iOS 14.3 в будущем при первом запуске устройства эппл будет предлагать установить сторонние приложения, которые могут подойти пользователю. Это, конечно, нужно для того чтобы снять часть обвинений в рамках антимонопольного дела https://9to5mac.com/2020/11/12/ios-14-3-will-suggest-third-party-apps-to-users-during-the-iphone-or-ipad-setup-process/
2. в новой версии MacOS при первом запуске проверяется сертификат каждого приложения через сервис OCSP, такой нагрузки раньше небыло, сервис стал падать и тормозить запуск приложений 🙂 Зачем это нужно в таком жестком виде - можно только гадать. Давайте я погадаю: кроме очевидной проверки целостности приложений и отсутствие вирусов, это еще и система, позволяющая не дать запускаться приложениям, которые неугодны Эппл. Да, например Fortnite. https://arstechnica.com/gadgets/2020/11/macos-big-sur-launch-appears-to-cause-temporary-slowdown-in-even-non-big-sur-macs/
Ответить

van der Pusch

1

А зачем обновляться в день релиза? Чтобы получить самую забагованую версию?

Ответить

Александр Гонтарев

0

Только предложило обновиться, теперь не буду, спасибо  TJ

Ответить

Живой американец

Александр
2

Кокое щастйе, што у меня макось уже несколько лет назад перестала обновляться

Ответить

AttentiveMilk

Живой
1

Как посмотреть...

Ответить

Живой американец

AttentiveMilk
3

Ну я по крайней мере МОГУ ЗАПУСТИТЬ ЛЮБУЮ ПРОГРАММУ И СМОТРЕТЬ НА НЕЕ

Ответить

Живой американец

Живой
3

Потому что работать в них невозможно из-за перегрева(((

Ответить

Лесной украинец

0

Ого, на новую макось теперь можно обновиться через Software Update? <_<

Ответить

Соколов Андрей

Лесной
1

Давно 

Ответить

Лесной украинец

Соколов
0

Я вроде каталину из апстора качал О.о

Ответить

Соколов Андрей

Лесной
1

Меня в мохаве софтварь апдейт заебал предложением обновить

Ответить

Лесной украинец

Соколов
0

Прикольно

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

Где-то ухмыляются Виндовс-бояре

Ответить

Лесной украинец

Plan
1

У которых обновления применяются по полчаса на каждом рестарте )

Ответить

Plan 🇧&🇨

Лесной
0

пробовал С на SSD?

Ответить

Заслуженный блик

0

Еще одна проблема из-за тотального контроля над пользователями. У эпла что-то сломалось - и все устройства превратились в тыкву.

Ответить

Живой американец

Заслуженный
0

Вроде же можно отключить проверку?

Ответить

Соколов Андрей

Живой
1

Литлсничем или отключением от интернета. Ждем когда красноглазики замутят терминальную команду отключающую эту залупу.
"Программист Джефф Джонсон (Jeff Johnson) в Twitter пояснил, что он использовал временный способ для решения этой ситуации — ручную блокировку в системе соединения с сервером ocsp.apple.com, куда Mac отправляет уникальный идентификатор каждой программы, которую пользователь запускает. Apple отправляет эти запросы на свой OCSP-сервер в незашифрованном виде. "

Ответить

Несерьёзный Валера

0

Что ещё можно ожидать от ОС с таким названием.

Ответить

Золотой завод

0

А зачем это в новости?

Ответить

Золотой завод

Золотой
0

Забыл 

Ответить

Золотой завод

Золотой
0

Вспомнил, прошу прощения

Ответить

Артем Гарбарт

0

Чет сижу на BigSur с Beta 3 (примерно) – все нормально, никаких нареканий нет. Ну и я вроде не то что бы обычный пользователь: икскоды, силионы, сиплюсплюсы, дебагеры и профайлеры всякие. Так что такие вывода кажутся мне очень странными.

Ответить

Pavel Melikhov

0

Каждый год сотни миллионов обновляются в один день и удивляются что сервера падают 🤣🤣
Я сутки подождал и за 20 минут скачал все 😅

Ответить

Shred

0

Утром без проблем обновился, все прекрасно работает

Ответить

Владимир Филатов

–1

Почему программы называют приложениями?

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Nikita Zubkov

Владимир
0

Знаешь что значит A в API?

Ответить

Владимир Филатов

Nikita
0

да

Ответить
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