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Алексей Боржонов
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Роскомнадзор завёл телеграм-канал. Ведомство два года пыталось заблокировать мессенджер в России Материал редакции

Его официально разблокировали летом 2020 года.

21 комментарий
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Первое сообщение в канале появилось 29 октября, однако официально Роскомнадзор рассказал о создании телеграм-канала только 13 ноября.

В сообщении ведомства говорится: «Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность».

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. После этого этого ведомство начало блокировать его, однако сервис был доступен пользователям. 18 июня 2020 года мессенджер разблокировали.

#новости #telegram

Спасибо за наводку Вячеслав
Алексей Боржонов PLUS
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21 комментарий
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GoodSanta

24

Вот как выглядит полная капитуляция.

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Добрый микрофон

GoodSanta
1

постирония

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Sergey Filippov

GoodSanta
0

Так денег на блокировку телеграмма никто больше в ближайшее время давать всё равно не собирается.

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сироп от щекотки

GoodSanta
0
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Химический клуб

14
Ответить

Добрый хот-дог

8

Типичные российские чиновники же.
- протипоставляешь себя Европе
- переезжаешь туда жить
Так и тут.
Не удивлюсь вообще, если даже дед через пару лет в каком-нибудь Берлине жить будет

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DJ Качан

Добрый
1

Как в молодости Российское посольство охранять?

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Владислав Васильев

7
Ответить

Вячеслав

Владислав
3

По-моему, Дуров уже давно в сделке со всеми спецслужбами России)

Ответить

Кеша Шушпанов

Вячеслав
1

Always has been

Ответить

Nikolai Danilov

Вячеслав
0

Дуров мифический персонаж

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Макс Зеленский

3
Ответить

Локальный турник

Макс
3

чет да видно дуров слил таки телегу

Ответить

Локальный турник

Локальный
0

12 апреля Александр Пичугин на своем телеграмм-канале «Сорокин хвост» опубликовал пост, а следствие посчитало, что данная информация представляет угрозу жизни и безопасности людей и ее заблокировали сотрудники УФСБ. Журналист с иронией написал про службы и паломничество в Дивеево во время эпидемии коронавриуса. Но силовики не поняли сарказма и заявились к нему домой с обысками посреди ночи. Во время следственных действий у Александра Пичугина были изъяты телефон и ноутбук.
https://progorodnn.ru/news/91428

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Локальный турник

Локальный
0

Утром 11 ноября нижегородский журналист выслушал приговор Богородского городского суда. Он признан виновным и теперь ему предстоит выплатить штраф в 300 000 рублей. Для его выплаты Александру Пичугину дали рассрочку на 10 месяцев.

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Zoid Q

2

Уверен, майор давно читает мои сообщения в телеге.

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Peter Brand

0

киньте этот твит в апрель 2018 года

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Митя Мурасов

0

ватета да

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Антон Сциталов

0

Чот РКН зашевелился в инфополе. Конец года и надо нормативы метрик упоминания выполнить?

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Jenny Smith

0

сюр какой-то.

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rsmol

0
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