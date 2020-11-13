Роскомнадзор завёл телеграм-канал. Ведомство два года пыталось заблокировать мессенджер в России Материал редакции
Его официально разблокировали летом 2020 года.
Первое сообщение в канале появилось 29 октября, однако официально Роскомнадзор рассказал о создании телеграм-канала только 13 ноября.
В сообщении ведомства говорится: «Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность».
Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. После этого этого ведомство начало блокировать его, однако сервис был доступен пользователям. 18 июня 2020 года мессенджер разблокировали.
Вот как выглядит полная капитуляция.
Так денег на блокировку телеграмма никто больше в ближайшее время давать всё равно не собирается.
Локальный турник
чет да видно дуров слил таки телегу
12 апреля Александр Пичугин на своем телеграмм-канале «Сорокин хвост» опубликовал пост, а следствие посчитало, что данная информация представляет угрозу жизни и безопасности людей и ее заблокировали сотрудники УФСБ. Журналист с иронией написал про службы и паломничество в Дивеево во время эпидемии коронавриуса. Но силовики не поняли сарказма и заявились к нему домой с обысками посреди ночи. Во время следственных действий у Александра Пичугина были изъяты телефон и ноутбук.
https://progorodnn.ru/news/91428
Утром 11 ноября нижегородский журналист выслушал приговор Богородского городского суда. Он признан виновным и теперь ему предстоит выплатить штраф в 300 000 рублей. Для его выплаты Александру Пичугину дали рассрочку на 10 месяцев.
Чот РКН зашевелился в инфополе. Конец года и надо нормативы метрик упоминания выполнить?