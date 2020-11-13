«Фонтанка»: Дзюба неофициально обратился в ФСБ из-за видео с мастурбацией, у него требовали пять миллионов долларов Материал редакции
По данным журналистов, в ФСБ футболист обратился через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба встречался с человеком, который требовал у него деньги, и записал этот разговор. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.
Журналисты выяснили, что делом Дзюбы занимается центральный аппарат ФСБ. Футболист обратился туда неофициально, пока неизвестно, возбудят ли уголовное дело. «Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере», — считают журналисты.
«Фонтанка» рассказала, что бывший охранник Путина Дюмин уже помогал Дзюбе. Благодаря ему в 2018 году футболист смог продолжить карьеру в тульском «Арсенале» во время проблем в «Зените». «Он же помог Артёму восстановить отношения с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым», — добавили журналисты.
7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. На следующий день футболиста исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи. Baza писала, что за несколько недель до публикации видео телефон Дзюбы взломали.
а вообще как же здорово, что в россии всего лишь охранник может помочь человеку обкашливать вопросики и косить миллионы в месяц. и путин здесь не при чём
Седой холод
Но как же
не то что в украине
https://tjournal.ru/p/234549
Пенитенциарная система Украины действительно реинтегрирует в общество!
Локальный турник
нехер за Зе головать было, он вам сколько нот насипел что вы повелись
Это какой-то альтернативный вариант трансфера власти
Шаг к многоходовочке - первая в рф женщина-президент
Ааааа, это конечно 100%-пелевинщина, САМАЯ первая женщина-президент, новые горизонты, всё начинаем с нуля, новая Россия - новый президент Владлена Путина 🇷🇺😍
Забавный Артем
nsfw, удоли
скинь ещё в лс
Федеральная служба безопасности и онанизм. Казалось бы, где тут связь?
Здравствуйте!
Я хакер и взломал вашу веб-камеру. Сразу скажу, то что Вы делали перед ноутбуком заставило меня взблевнуть. Особенно из-за того, какое извращенское видео Вы во время этого действия делали.
Короче, чтобы это видео не попало Вашим друзьям и близким, требую небольшую сумму — 20 биткоинов.
И не смей писать мне письма и обращаться в ФСБ! Я сижу через ВПН и меня никто никогда не найдёт.
У тебя три дня!
Семён Иванов,
сисадмин компании "Син энерго-Хабаровск"
Адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 134.
Бля. Ну хоть так стану знаменитым.
Отправляй.
Прошу серьёзно подумать! Для затравочки вышлю один кадр из видео.
Семён Иванов,
сисадмин компании "Син энерго-Хабаровск"
Адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 134.
Это фото не из моего видео. У меня серая шерсть. А на фото - рыжая
Арбитражный
Пришли фотку. Я не мог ошибиться!
Семён Иванов,
сисадмин компании "Син энерго-Хабаровск"
Адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 134.
Он похоже реально попал в схему, где его рандомная телка развела на еблю по телефону и записала все? Если это так, то просто в голос
Ну заплатил бы
Да, кто-то захотел нормально так подняться. Если честно суета на ровном месте, ну подрочил, что теперь из этого делать новость...
Сума со шли, откуда у российского футболиста 400 000 000 рублей ?!
У него возможно и больше есть, футболистам неплохо так платят.
"«Фонтанка» рассказала, что бывший охранник Путина Дюмин уже помогал Дзюбе. Благодаря ему в 2018 году футболист смог продолжить карьеру в тульском «Арсенале» во время проблем в «Зените»"
Нашёл папика
Может губернатор Тульской области просто дрочит Дзюбе?
Не знаю как насчет Тульской, но губернатор Томской области сможет. Его как раз арестовали фсб-шники
А чего не через Миллера?
Возможно какие то тёрки с ним, а на Дюмина прямой выход есть, видимо кореша