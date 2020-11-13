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Артём Мазанов
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«Фонтанка»: Дзюба неофициально обратился в ФСБ из-за видео с мастурбацией, у него требовали пять миллионов долларов Материал редакции

По данным журналистов, в ФСБ футболист обратился через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

44 комментария
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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба встречался с человеком, который требовал у него деньги, и записал этот разговор. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Журналисты выяснили, что делом Дзюбы занимается центральный аппарат ФСБ. Футболист обратился туда неофициально, пока неизвестно, возбудят ли уголовное дело. «Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере», — считают журналисты.

«Фонтанка» рассказала, что бывший охранник Путина Дюмин уже помогал Дзюбе. Благодаря ему в 2018 году футболист смог продолжить карьеру в тульском «Арсенале» во время проблем в «Зените». «Он же помог Артёму восстановить отношения с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым», — добавили журналисты.

7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. На следующий день футболиста исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи. Baza писала, что за несколько недель до публикации видео телефон Дзюбы взломали.

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tjournal.ru

#новости #дзюба

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44 комментария
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Ваня Погост

33

что бывший охранник Путина Дюмин уже помогал Дзюбе.

Голландский штурвал.

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Забавный Артем

8

бывший охранник Путина Дюмин уже помогал Дзюбе

ясно на кого он дрочил

Ответить

Забавный Артем

Забавный
19

а вообще как же здорово, что в россии всего лишь охранник может помочь человеку обкашливать вопросики и косить миллионы в месяц. и путин здесь не при чём

Ответить

Седой холод

Забавный
9

Но как же

Ответить

Pavel Zyukin

Седой
4

Нахуя я это сохранил себе на ПК?

Ответить

Специальный Паша

Pavel
1

ну такой милый дядька, чо б и не сохранить

Ответить

Седой холод

Pavel
0

Тик-ток уже внутри тебя

Ответить

Седой холод

Седой
0

А ты за пк паришься

Ответить

Седой холод

Седой
1
Ответить

Забавный Артем

Забавный
1

не то что в украине
https://tjournal.ru/p/234549

Ответить

Кислоебальный

Забавный
3

Пенитенциарная система Украины действительно реинтегрирует в общество! 

Ответить

Локальный турник

Забавный
0

нехер за Зе головать было, он вам сколько нот насипел что вы повелись

Ответить

Владимир Филатов

Забавный
2
Ответить

Глеб Савчик

Владимир
0

Это какой-то альтернативный вариант трансфера власти

Ответить

Dmitry Shiryaev

Глеб
2

Шаг к многоходовочке - первая в рф женщина-президент

Ответить

Глеб Савчик

Dmitry
2

Ааааа, это конечно 100%-пелевинщина, САМАЯ первая женщина-президент, новые горизонты, всё начинаем с нуля, новая Россия - новый президент Владлена Путина 🇷🇺😍

Ответить

Владимир Филатов

Глеб
–1

Он этой сиськой вскормил своих сторонников

Ответить

Забавный Артем

Владимир
0

nsfw, удоли
скинь ещё в лс

Ответить

Владимир Филатов

Забавный
1

Извини, больше нет. И так он по секрету скинул.

Ответить

Заработный Артем

Забавный
0
Ответить

Ваша Закладко

Забавный
0

не дрочил, а дзюбил

Ответить

Руслан Астратов

3

Федеральная служба безопасности и онанизм. Казалось бы, где тут связь?

Ответить

Арбитражный фитиль

Руслан
5

Здравствуйте!
Я хакер и взломал вашу веб-камеру. Сразу скажу, то что Вы делали перед ноутбуком заставило меня взблевнуть. Особенно из-за того, какое извращенское видео Вы во время этого действия делали.
Короче, чтобы это видео не попало Вашим друзьям и близким, требую небольшую сумму — 20 биткоинов. 
И не смей писать мне письма и обращаться в ФСБ! Я сижу через ВПН и меня никто никогда не найдёт. 
У тебя три дня!

Семён Иванов,
сисадмин компании "Син энерго-Хабаровск"
Адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 134.

Ответить

Руслан Астратов

Арбитражный
0

Бля. Ну хоть так стану знаменитым. 

Отправляй.

Ответить

Арбитражный фитиль

Руслан
2

Прошу серьёзно подумать! Для затравочки вышлю один кадр из видео.

Семён Иванов,
сисадмин компании "Син энерго-Хабаровск"
Адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 134.

Ответить

Руслан Астратов

Арбитражный
0

Это фото не из моего видео. У меня серая шерсть. А на фото - рыжая

Ответить

Арбитражный

Руслан
1

Пришли фотку. Я не мог ошибиться!

Семён Иванов,
сисадмин компании "Син энерго-Хабаровск"
Адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 134.

Ответить

Вова А.

3

Хорошо, когда есть такие знакомые, а то дрочил бы где-то в фнл

Ответить

Руслан Астратов

2

Фото того самого охранника Путина 

Ответить

Ануар tape

2

Он похоже реально попал в схему, где его рандомная телка развела на еблю по телефону и записала все? Если это так, то просто в голос

Ответить

Yuri Miller

–2

Ну заплатил бы

Ответить

Польский франт

Yuri
6

Цена вопроса ведь копейки

Ответить

К X

Yuri
4

Ты шантажистов что ли не знаешь? С большой вероятностью это ничего бы не изменило

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Да, кто-то захотел нормально так подняться. Если честно суета на ровном месте, ну подрочил, что теперь из этого делать новость...

Ответить

Миржан Досымбаев

1

Сума со шли, откуда у российского футболиста 400 000 000 рублей ?!

Ответить

Закомплексованная Душа

Миржан
0

У него возможно и больше есть, футболистам неплохо так платят.

Ответить

ユリー シャネ

Закомплексованн…
0

Да не, быть такого не может.

Ответить

Руслан Астратов

1

"«Фонтанка» рассказала, что бывший охранник Путина Дюмин уже помогал Дзюбе. Благодаря ему в 2018 году футболист смог продолжить карьеру в тульском «Арсенале» во время проблем в «Зените»"

 Нашёл папика

Ответить

Ivan Zloy

1

Может губернатор Тульской области просто дрочит Дзюбе?

Ответить

Руслан Астратов

Ivan
0

Не знаю как насчет Тульской, но губернатор Томской области сможет. Его как раз арестовали фсб-шники

Ответить

KSA

1

Обратился бы по вопросу Онанизма в ФСО, может и не утекло бы тогда

Ответить

Эдуардыч 2.0

0

А чего не через Миллера?

Ответить

Закомплексованная Душа

Эдуардыч
0

Возможно какие то тёрки с ним, а на Дюмина прямой выход есть, видимо кореша

Ответить

Глубокий самолет

0

Не удивлена, что даже ссаные футболисты тесно связаны с силовиками. Это в тысячу раз позорнее, чем любые фотографии голого тела. 

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