Дания — крупнейший в мире экспортёр меха, там ежегодно производят около 12 миллионов шкур.

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Датский аукционный дом Kopenhagen Fur анонсировал закрытие в течение двух-трёх лет из-за массового истребления норок в стране. Компания будет постепенно сокращать штат и проводить «контролируемое» закрытие, говорится в её заявлении. «К сожалению, даже самое сильное сообщество не может пережить последствия тех решений, которые уже приняли», — сообщается на сайте.

Тем не менее, утверждает Kopenhagen Fur, на ближайшем сезоне продаж требования правительства не отразятся и он пройдёт по плану. Компания рассчитывает в течение нескольких недель получить около 5-6 миллионов шкур от ферм за пределами «красных зон», около 6 миллионов непроданных шкур с прошлого сезона, а также несколько миллионов от других стран-производителей, чтобы выставить их на четырёх аукционах, запланированных на 2021 год. Возможно, аукционы проведут также в 2022 году и 2023 году.

Как писал Associated Press, на долю Kopenhagen Fur приходится около 40% мирового производства шкур норок. Большая часть экспорта идёт в Гонконг и Китай. В датских СМИ говорят о ежегодном производстве около 12-13 миллионов шкур в стране.