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Алексей Боржонов
1974

Крупнейший производитель меха норок анонсировал закрытие из-за требования правительства Дании убить животных в стране Материал редакции

Дания — крупнейший в мире экспортёр меха, там ежегодно производят около 12 миллионов шкур.

51 комментарий
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Датский аукционный дом Kopenhagen Fur анонсировал закрытие в течение двух-трёх лет из-за массового истребления норок в стране. Компания будет постепенно сокращать штат и проводить «контролируемое» закрытие, говорится в её заявлении. «К сожалению, даже самое сильное сообщество не может пережить последствия тех решений, которые уже приняли», — сообщается на сайте.

Тем не менее, утверждает Kopenhagen Fur, на ближайшем сезоне продаж требования правительства не отразятся и он пройдёт по плану. Компания рассчитывает в течение нескольких недель получить около 5-6 миллионов шкур от ферм за пределами «красных зон», около 6 миллионов непроданных шкур с прошлого сезона, а также несколько миллионов от других стран-производителей, чтобы выставить их на четырёх аукционах, запланированных на 2021 год. Возможно, аукционы проведут также в 2022 году и 2023 году.

Как писал Associated Press, на долю Kopenhagen Fur приходится около 40% мирового производства шкур норок. Большая часть экспорта идёт в Гонконг и Китай. В датских СМИ говорят о ежегодном производстве около 12-13 миллионов шкур в стране.

Правительство Дании 4 ноября объявило о необходимости убить норок в стране после того, как у животных обнаружили мутировавшую версию коронавируса. Решение коснётся около 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 миллионов норок. 10 ноября стало известно, что правительство юридически не могло требовать убийства животных, однако соответствующий закон собираются принять. Фермеры при этом могут уничтожать животных не дожидаясь официального разрешения, заверили власти.

#новости #дания #covid19

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51 комментарий
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Заработный Артем

8

Я конечно понимаю защитников животных о том, что убивать животных плохо, но и так же понимаю тех кто решил убить этих норок. Кто бы что ни говорил, но жизнь человека дороже жизни норок. Ведь одна норка (грубо говоря) может убить одного выдающегося врача который десятилетиями спасал безнадежно больных, или ученого который открыл что-то "супер крутое", что изменило жизнь человека( и не только) навсегда.

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Ваня Погост

Заработный
13

жизнь человека дороже жизни норки

Вот ты кот, а размышляешь, как человек. Если размышлять с позиции норки, то жизнь норки наверняка будет в приоритете. Ну а для Вселенной что жизнь человека, что жизнь норки или гусеницы — одна хуйня, тупо пшик. Так что все жизни равноценны!

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Виртуальный будильник

Ваня
1

Хомячки так не думают. Нормально жрут своих детей

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Склонный кот

Виртуальный
4

Они нормально бы жрали и человеческих детей, если бы габариты позволяли.

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Ваня Погост

Виртуальный
0

В этом нет противоречия: они жрут детей, чтобы самим не сдохнуть, — ценят свою жизнь.

Если серьёзно, то чаще всего хомяки жрут детей по двум причинам:
- приплод слишком велик, поэтому выкормить всех нет возможности — хомячиха убивает часть потомства, чтобы остальным хватило молока;
- уродства и отклонения: хомячиха считывает неполноценность детёныша и жрёт его, чтобы не портить родословную. Такая вот хомячья евгеника.

Часто хомяки и друг друга жрут, не только детей, — из-за соперничества.

*dushnila mode off*

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Anton Gostev

Ваня
4

хомячья евгеника

Хомячья Спарта

Ответить

Виртуальный будильник

Ваня
1

Ладно, не буду поднимать срач на тему важности жизни всех животных.

Ответить

Ваня Погост

Виртуал…
1

Тут и сраться не из-за чего: все животные нужны, все животные важны! Даже тэжэшные лосики :)

Ответить

Виртуальный

Ваня
0

Хорошо, не про важность, а равноценность 

Ответить

Заработный Артем

Виртуальный
1

Бля, зачем напомнил? Плохой ты человек...

Ответить

Виртуальный будильник

Заработный
0

Все жизни равноценны!

Ответить

Совместный Мика

Заработный
7

что убивать животных плохо

Конкретно с этими норками эта логика не работает
Даже будь они не переносчиками, все равно ОМАЕ ВА МОУ ШИНДЕЙРУ

Другое дело, что защитникам нужно давить на то, чтобы новые поколения для меха не растили

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Сердечный утюг

Заработный
4

А ведь есть вероятность, что эта одна убитая норка могла обладать уникальным генокодом и стать в будущем прородителем расы разумных норок. Таким образом убив эту норку мы лишаем жизни целый биологический вид разумных существ, которые могли бы идти с человечеством рука об руку и обогатить его своими знаниями. Стоит это жизни одного выдающегося врача?

Ответить

Сердечный утюг

Сердечный
1

С другой стороны, эта раса супернорок могла бы в будущем поработить человечество и сделать людей своими домашними животными или секс-рабами. Сложный вопрос.

Ответить

Забавный Артем

Сердечный
1

согласен быть секс-рабом, но не хочу переезжать в россию

Ответить

Сердечный утюг

Забавный
1

можешь быть секс-рабом в Белоруссии

Ответить

Заработный Артем

Сердечный
1

К тому времени как норки станут разумными, человек уже полностью уничтожит планету...

Ответить

Грандиозный татарин

Заработный
1

А ничего, что этих норок как раз выращивали чтобы убить на мех?

Ответить

Заработный Артем

Грандиозный
2

Это совсем другая история. Я вообще это не поддерживаю. Не вижу смысла в этой красоте. Ведь намного гуманнее и практичней сделать куртку с подкладкой из овечьей шерсти. Это хотя бы не убивает животных. Хотя это ещё зависит от того как живут эти овцы, но я думаю лучше чем норки на убой.

Ответить

Забавный Артем

Заработный
1

значит первым умрёшь ты, раз не выдающий врач или учёный открывший что-то суперкрутое

Ответить

Заработный Артем

Забавный
0

Может когда-то я сделаю, что-то полезное для человечества. А пока я всего лишь никому ненужный комментатор на TJ.

Ответить

Забавный Артем

Заработный
0

согласен, что ты никому не нужен, но ты сначала сказал:

жизнь человека дороже жизни норок

типа люди важны, а потом:

одна норка […] может убить одного выдающегося

типа большинство людей не очень-то и важно, оно же не выдающееся

Ответить

Склонный кот

Забавный
1

Поскольку большинство людей не являются выдающимися, получается, что большинство норок, убивших человека, убили невыдающегося человека. Тогда можно ли считать норку, убившую выдающегося человека, выдающейся норкой?

Ответить

Забавный Артем

Склонный
1

спасибо

Ответить

Петербургский ихтиандр

Заработный
0

Людей 10 лярдов. Если не норки почистят, то кто?

Ответить

Заработный Артем

Петербургский
3

Солдаты НАТО? @NATO Liberator Soldier

Ответить

Золотой завод

Заработный
0

Всё так.

Ответить

Daniil Stryukov

Заработный
1

Зоошизикам бессмысленно что-то доказывать.

Ответить

vvtwittep

Заработный
0

Да тебе любую лажу можно скормить. Главное красиво объяснить, почему это важно. 

Ответить

Виртуальный будильник

vvtwittep
1

Не злись, хрюша

Ответить

Заработный Артем

Виртуальный
1

Он мой хейтер, ему можно.

Ответить

vvtwittep

Виртуальный
1

А мне чего. По хрюшкам уже в прошлые года нехило прошлись. Обонкротив фермеров. 

Ответить

Склонный кот

Заработный
0

но жизнь человека дороже жизни норки

, сказал человек и застрелил пушистое животное.

Ответить

Заработный Артем

Склонный
0

Зачем ты так?( Я же говорил, про "полезных" людей, а не про убийц...

Ответить

Склонный кот

Заработный
3

Это два вполне пересекающихся множества

Ответить

Забавный Артем

Заработный
0

полийцеский, убивший убийцу и сам ставший убийцей, полезный?

Ответить

Заработный Артем

Забавный
0

Да, ведь этот убийца которого убий полицейских мог бы убивать и убивать. И вообще это часть работы полицейского. Предотвращать будущие преступления. С этим ничего не поделаешь...

Ответить

Anton Gostev

11
Ответить

Евгений Кочин

8

Только сейчас узнал и охерел от того, что Дания крупнейший экспортер меха

Ответить

vvtwittep

Евгений
1

Была. Если этот идиотизм не отменят. 

Ответить

Мария Казакова

8

12 миллионов шкур 

Ответить

аятомат

2

ну и замечательно, вообще нужно закрыть всё производство меха, кому нахер мех в наше время нужен

Ответить

vvtwittep

аятомат
2

Ох нихуя себе! С чего бы это? 

Ответить

Дмитрий Новик

vvtwittep
0

А кому нужна сейчас роскошь шкуры животины? Ну кроме колхозников с различным уровнем достатка.

Ответить

Алексей Штейн

3

Хватит с меня аниме. Подумал реальных мех делают 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

#minklivesmatter

Ответить

Alexey Snooker

Дмитрий
0

Остановим геноцид норок. #MLM

Ответить

Книжный пёс_анон

1

читаю "меха", представляю это

Ответить

Michael Specter

0

А так хотелось встретить зиму в мехах. В бричке. Как Распутин...

Ответить

Александр Антонов

0

12, мать его, миллионов..

Ответить

Владимир Филатов

0

там ежегодно производят около 12 миллионов шкур

Но ведь там живёт всего 5,8 млн человек

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