Крупнейший производитель меха норок анонсировал закрытие из-за требования правительства Дании убить животных в стране Материал редакции
Дания — крупнейший в мире экспортёр меха, там ежегодно производят около 12 миллионов шкур.
Датский аукционный дом Kopenhagen Fur анонсировал закрытие в течение двух-трёх лет из-за массового истребления норок в стране. Компания будет постепенно сокращать штат и проводить «контролируемое» закрытие, говорится в её заявлении. «К сожалению, даже самое сильное сообщество не может пережить последствия тех решений, которые уже приняли», — сообщается на сайте.
Тем не менее, утверждает Kopenhagen Fur, на ближайшем сезоне продаж требования правительства не отразятся и он пройдёт по плану. Компания рассчитывает в течение нескольких недель получить около 5-6 миллионов шкур от ферм за пределами «красных зон», около 6 миллионов непроданных шкур с прошлого сезона, а также несколько миллионов от других стран-производителей, чтобы выставить их на четырёх аукционах, запланированных на 2021 год. Возможно, аукционы проведут также в 2022 году и 2023 году.
Как писал Associated Press, на долю Kopenhagen Fur приходится около 40% мирового производства шкур норок. Большая часть экспорта идёт в Гонконг и Китай. В датских СМИ говорят о ежегодном производстве около 12-13 миллионов шкур в стране.
Правительство Дании 4 ноября объявило о необходимости убить норок в стране после того, как у животных обнаружили мутировавшую версию коронавируса. Решение коснётся около 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 миллионов норок. 10 ноября стало известно, что правительство юридически не могло требовать убийства животных, однако соответствующий закон собираются принять. Фермеры при этом могут уничтожать животных не дожидаясь официального разрешения, заверили власти.
Я конечно понимаю защитников животных о том, что убивать животных плохо, но и так же понимаю тех кто решил убить этих норок. Кто бы что ни говорил, но жизнь человека дороже жизни норок. Ведь одна норка (грубо говоря) может убить одного выдающегося врача который десятилетиями спасал безнадежно больных, или ученого который открыл что-то "супер крутое", что изменило жизнь человека( и не только) навсегда.
жизнь человека дороже жизни норки
Вот ты кот, а размышляешь, как человек. Если размышлять с позиции норки, то жизнь норки наверняка будет в приоритете. Ну а для Вселенной что жизнь человека, что жизнь норки или гусеницы — одна хуйня, тупо пшик. Так что все жизни равноценны!
Хомячки так не думают. Нормально жрут своих детей
Склонный кот
Они нормально бы жрали и человеческих детей, если бы габариты позволяли.
В этом нет противоречия: они жрут детей, чтобы самим не сдохнуть, — ценят свою жизнь.
Если серьёзно, то чаще всего хомяки жрут детей по двум причинам:
- приплод слишком велик, поэтому выкормить всех нет возможности — хомячиха убивает часть потомства, чтобы остальным хватило молока;
- уродства и отклонения: хомячиха считывает неполноценность детёныша и жрёт его, чтобы не портить родословную. Такая вот хомячья евгеника.
Часто хомяки и друг друга жрут, не только детей, — из-за соперничества.
*dushnila mode off*
Ладно, не буду поднимать срач на тему важности жизни всех животных.
Тут и сраться не из-за чего: все животные нужны, все животные важны! Даже тэжэшные лосики :)
Бля, зачем напомнил? Плохой ты человек...
Совместный Мика
что убивать животных плохо
Конкретно с этими норками эта логика не работает
Даже будь они не переносчиками, все равно ОМАЕ ВА МОУ ШИНДЕЙРУ
Другое дело, что защитникам нужно давить на то, чтобы новые поколения для меха не растили
Сердечный утюг
А ведь есть вероятность, что эта одна убитая норка могла обладать уникальным генокодом и стать в будущем прородителем расы разумных норок. Таким образом убив эту норку мы лишаем жизни целый биологический вид разумных существ, которые могли бы идти с человечеством рука об руку и обогатить его своими знаниями. Стоит это жизни одного выдающегося врача?
Сердечный утюг
С другой стороны, эта раса супернорок могла бы в будущем поработить человечество и сделать людей своими домашними животными или секс-рабами. Сложный вопрос.
Заработный Артем
К тому времени как норки станут разумными, человек уже полностью уничтожит планету...
Грандиозный татарин
А ничего, что этих норок как раз выращивали чтобы убить на мех?
Заработный Артем
Это совсем другая история. Я вообще это не поддерживаю. Не вижу смысла в этой красоте. Ведь намного гуманнее и практичней сделать куртку с подкладкой из овечьей шерсти. Это хотя бы не убивает животных. Хотя это ещё зависит от того как живут эти овцы, но я думаю лучше чем норки на убой.
значит первым умрёшь ты, раз не выдающий врач или учёный открывший что-то суперкрутое
Может когда-то я сделаю, что-то полезное для человечества. А пока я всего лишь никому ненужный комментатор на TJ.
согласен, что ты никому не нужен, но ты сначала сказал:
жизнь человека дороже жизни норок
типа люди важны, а потом:
одна норка […] может убить одного выдающегося
типа большинство людей не очень-то и важно, оно же не выдающееся
Петербургский ихтиандр
Людей 10 лярдов. Если не норки почистят, то кто?
Заработный Артем
Солдаты НАТО? @NATO Liberator Soldier
Да тебе любую лажу можно скормить. Главное красиво объяснить, почему это важно.
Виртуальный будильник
Не злись, хрюша
А мне чего. По хрюшкам уже в прошлые года нехило прошлись. Обонкротив фермеров.
но жизнь человека дороже жизни норки
, сказал человек и застрелил пушистое животное.
Заработный Артем
Зачем ты так?( Я же говорил, про "полезных" людей, а не про убийц...
полийцеский, убивший убийцу и сам ставший убийцей, полезный?
Да, ведь этот убийца которого убий полицейских мог бы убивать и убивать. И вообще это часть работы полицейского. Предотвращать будущие преступления. С этим ничего не поделаешь...
Только сейчас узнал и охерел от того, что Дания крупнейший экспортер меха
ну и замечательно, вообще нужно закрыть всё производство меха, кому нахер мех в наше время нужен
А кому нужна сейчас роскошь шкуры животины? Ну кроме колхозников с различным уровнем достатка.
там ежегодно производят около 12 миллионов шкур
Но ведь там живёт всего 5,8 млн человек