Остальные банки должны будут присоединиться к сервису к апрелю 2022 года.

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Банк России обязал все системно значимые банки внедрить оплату товаров и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в документе «О платежной системе Банка России», который уже зарегистрировал Минюст.

К таким банкам относятся Сбер, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Они должны будут подключить систему к 1 октября 2021 года. Все остальные должны обеспечить оплату по QR-кодам с 1 апреля 2022 года.

К тем же срокам банки должны обеспечить и другие операции через СБП — денежные переводы между физлицами по инициативе получателя и переводы от компаний физлицам.

Систему быстрых платежей запустили в начале 2019 года. 3 июля Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к СБП в предусмотренных ЦБ случаях.