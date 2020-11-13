Центробанк обязал системно значимые банки к октябрю 2021 года подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП Материал редакции
Остальные банки должны будут присоединиться к сервису к апрелю 2022 года.
Банк России обязал все системно значимые банки внедрить оплату товаров и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в документе «О платежной системе Банка России», который уже зарегистрировал Минюст.
К таким банкам относятся Сбер, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Они должны будут подключить систему к 1 октября 2021 года. Все остальные должны обеспечить оплату по QR-кодам с 1 апреля 2022 года.
К тем же срокам банки должны обеспечить и другие операции через СБП — денежные переводы между физлицами по инициативе получателя и переводы от компаний физлицам.
Систему быстрых платежей запустили в начале 2019 года. 3 июля Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к СБП в предусмотренных ЦБ случаях.
В конце марта 2020 года Сбербанк объявил, что подключится к СБП в тестовом режиме — более чем через год после её запуска. Он был последним из крупных банков, который подключился к системе.
сейчас же почти во всех сяоми есть нфс. в чем проблема?
1.)Google pay и Apple Pay сервисы ИНОСТРАННЫЕ. И а.)нечего им к нашим фин потокам присасываться
б.)быть иностранными политическими рычагами влияния, см. Крым, см. Huawei
2.)Единый механизм оплаты, что онлайн, что оффлайн, причем именно онлайн оплата станет намного безопаснее.
3.)QR это в первую очередь решение для очень маленького бизнеса, все что ему нужно - листочек с QR кодом.
Арбитражный фитиль
Сейчас весь малый бизнес обязывают заводить терминалы оплаты. Даже в деревенском магазине появился такой и можно оплатить через А/G Рay. К тому же оплата по QR в офлайне устроена дебильно. Разблокируй телефон, найди приложение банка, нажми кнопочку, чтобы включился считыватель QR, нажми ещё 2 кнопки, чтобы подтвердить оплату. В то время как Apple Pay – 2 раза нажал на кнопку при заблокированном экране и готово
Это не переводы по qr. это типо ты на кассе стоишь, сканируешь статический код, сам вводишь сумму, которую потратил, переводишь, получаешь чек.
Сосёт NFC по всем параметрам.
Это один из вариантов. Второй - динамически генерируемый код с суммой. По удобству, на 3-4 клика дольше, чем NFC
"Такой сервис сейчас есть у Сбера." у Сбера как раз велосипед, причем с комсой выше, чем у СБП.
А возможность оплаты по СБП QR есть у Тинька, ВТБ и кучи других банков, полный список см тут https://sbp.nspk.ru/participants/
Эквайринг предоставляет тот же ВТБ или БРС, например.