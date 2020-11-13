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Центробанк обязал системно значимые банки к октябрю 2021 года подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП Материал редакции

Остальные банки должны будут присоединиться к сервису к апрелю 2022 года.

11 комментариев
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Банк России обязал все системно значимые банки внедрить оплату товаров и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в документе «О платежной системе Банка России», который уже зарегистрировал Минюст.

К таким банкам относятся Сбер, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Они должны будут подключить систему к 1 октября 2021 года. Все остальные должны обеспечить оплату по QR-кодам с 1 апреля 2022 года.

К тем же срокам банки должны обеспечить и другие операции через СБП — денежные переводы между физлицами по инициативе получателя и переводы от компаний физлицам.

Систему быстрых платежей запустили в начале 2019 года. 3 июля Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к СБП в предусмотренных ЦБ случаях.

В конце марта 2020 года Сбербанк объявил, что подключится к СБП в тестовом режиме — более чем через год после её запуска. Он был последним из крупных банков, который подключился к системе.

#новости #банки

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11 комментариев
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Арбитражный фитиль

–1

Я, конечно, рад, что вводится что-то новое, но... нахуя?! Если телефон норм, то у него есть NFC и типа Apple Pay или Google Pay. А если у тебя карта МИР и сяоми из Китая, то мои соболезнования

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Killo

Арбитражный
1

сейчас же почти во всех сяоми есть нфс. в чем проблема?

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Арбитражный фитиль

Killo
0

Вдруг кто-то покупает не глобалку без нфс

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Михаил Зеленин

Арбитражный
–1

1.)Google pay и Apple Pay  сервисы ИНОСТРАННЫЕ. И а.)нечего им к нашим фин потокам присасываться
б.)быть иностранными политическими рычагами влияния, см. Крым, см. Huawei

2.)Единый механизм оплаты, что онлайн, что оффлайн, причем именно онлайн оплата станет намного безопаснее.  

3.)QR это в первую очередь решение для очень маленького бизнеса, все что ему нужно - листочек с QR кодом.

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Арбитражный фитиль

Михаил
0

Сейчас весь малый бизнес обязывают заводить терминалы оплаты. Даже в деревенском магазине появился такой и можно оплатить через А/G Рay. К тому же оплата по QR в офлайне устроена дебильно. Разблокируй телефон, найди приложение банка, нажми кнопочку, чтобы включился считыватель QR, нажми ещё 2 кнопки, чтобы подтвердить оплату. В то время как Apple Pay – 2 раза нажал на кнопку при заблокированном экране и готово

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Заработный Артем

0

Наконец-то что-то нормальное придумали.

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Evgeny

Заработный
0

Это не переводы по qr. это типо ты на кассе стоишь, сканируешь статический код, сам вводишь сумму, которую потратил, переводишь, получаешь чек.
Сосёт NFC по всем параметрам.

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Михаил Зеленин

Evgeny
1

Это один из вариантов. Второй - динамически генерируемый код с суммой. По удобству, на 3-4 клика дольше, чем NFC

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Evgeny

Михаил
0

Встречал такое? Я только первый вариант видел

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Заработный Артем

Evgeny
0

Но использование СБП уже неплохо.

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Михаил Зеленин

0

"Такой сервис сейчас есть у Сбера." у Сбера как раз велосипед, причем с комсой выше, чем у СБП.
А возможность оплаты по  СБП QR есть у Тинька, ВТБ и кучи других банков, полный список см тут https://sbp.nspk.ru/participants/
Эквайринг предоставляет тот же ВТБ или БРС, например.

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