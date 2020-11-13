9to5Mac: Apple в новой прошивке iOS 14 разрешит скачивать сторонние приложения при настройке устройства Материал редакции
Так компания пытается справиться с критикой своих «антиконкурентных» правил, пишет издание.
- 9to5Mac обнаружило в коде бета-версии iOS 14.3 новую функцию: Apple будет предлагать сторонние приложения во время настройки iPhone или iPad. Компания добавила функцию, чтобы избежать обвинений и санкций со стороны властей из-за «антиконкурентного поведения», пишет издание;
- Приложения можно будет установить из App Store ещё до начала использования устройства. Функция появится только в некоторых странах, в зависимости от местного законодательства. «В соответствии с региональными законодательными требованиями, продолжайте просматривать доступные для загрузки приложения», — говорится в коде. Когда iOS 14.3 станет доступна для всех, неизвестно;
- В каких именно странах появится функция, неизвестно. Но, как пишет 9to5Mac, скорее всего в число первых войдут страны Евросоюза. Действия Apple также расследуют антимонопольные регуляторы США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и Южной Кореи, напоминает издание;
- Большинство обвинений связано с тем, что компания даёт преимущество своим приложениям. Некоторые крупные компании, например Epic Games и Spotify, уже обвинили Apple в монополизме.
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 24, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 235013, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Nov 2020 13:39:58 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Обнуление «налога на Google» и…
«Фонтанка»: Дзюба неофициально…
Постпред России при ООН Василий…
Владимир Филатов
Жёлтый заголовок
Пригарное покрытие
Так ничего и не поменялось, кроме возможности установить из того же апстора некоторые ПО без учетки.
Ясненько, значит буду и дальше через паченный хкод ставить.
Nurbolat YerdikulПригарное
А что ставишь?
Пригарное покрытиеNurbolat
Что сам и пишу, прост не плачу эполу за дев акк
Арбитражный фитиль
Что тут сказать. Раньше настройка айфона занимала минут 10, скоро — минут 15, чтобы установить ВК, Госуслуги, Сбер...
Yura SvinaryovАрбитражный
Интересно что ты там 10 минут настраиваешь
GoodSantaYura
Перебирает пароли для AppleID
Арбитражный фитиль
Подсасывается инфа из резервной копии пиздец долго
Павел СоколовАрбитражный
Она же подсасывается минуты 2, а потом остатки уже подсасываются, когда ты уже можешь пользоваться
Арбитражный фитиль
У меня страшные резервные копии, видимо
Золотой завод
Опа нахуй
Золотой завод
Чирик
Золотой завод
А, это не то, что я подумал
Программный холод
Наебали, да?
Золотой завод
Мозги если только
Долгий
@кто это
Кто этоДолгий
NATO Liberator Soldier еще известен как: Жёлтый Березовый Лист, листочек, Степан Андрiйович Бандера, бревно без задач, Столярный верстачок BOSCH, московский школьник
Долгий
опа
Евгений КочинДолгий
нахуй
Долгий
я патриот, от меня не скрыться
Золотой завод
....
Лёша Любимцев
@Яндекс.Дзен репост
Счастливый американец
О, ну неплохо, может и сторы другие продавят
Evgeny
Какая-то игра слов вместо требуемого функционала