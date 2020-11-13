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9to5Mac: Apple в новой прошивке iOS 14 разрешит скачивать сторонние приложения при настройке устройства Материал редакции

Так компания пытается справиться с критикой своих «антиконкурентных» правил, пишет издание.

  • 9to5Mac обнаружило в коде бета-версии iOS 14.3 новую функцию: Apple будет предлагать сторонние приложения во время настройки iPhone или iPad. Компания добавила функцию, чтобы избежать обвинений и санкций со стороны властей из-за «антиконкурентного поведения», пишет издание;
  • Приложения можно будет установить из App Store ещё до начала использования устройства. Функция появится только в некоторых странах, в зависимости от местного законодательства. «В соответствии с региональными законодательными требованиями, продолжайте просматривать доступные для загрузки приложения», — говорится в коде. Когда iOS 14.3 станет доступна для всех, неизвестно;
  • В каких именно странах появится функция, неизвестно. Но, как пишет 9to5Mac, скорее всего в число первых войдут страны Евросоюза. Действия Apple также расследуют антимонопольные регуляторы США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и Южной Кореи, напоминает издание;
  • Большинство обвинений связано с тем, что компания даёт преимущество своим приложениям. Некоторые крупные компании, например Epic Games и Spotify, уже обвинили Apple в монополизме.

#новости #apple

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24 комментария
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Владимир Филатов

7

Жёлтый заголовок

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Пригарное покрытие

1

Так ничего и не поменялось, кроме возможности установить из того же апстора некоторые ПО без учетки. 
Ясненько, значит буду и дальше через паченный хкод ставить.

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Nurbolat Yerdikul

Пригарное
0

А что ставишь? 

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Пригарное покрытие

Nurbolat
0

Что сам и пишу, прост не плачу эполу за дев акк

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Арбитражный фитиль

0

Что тут сказать. Раньше настройка айфона занимала минут 10, скоро — минут 15, чтобы установить ВК, Госуслуги, Сбер...

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Yura Svinaryov

Арбитражный
0

Интересно что ты там 10 минут настраиваешь

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GoodSanta

Yura
7

Перебирает пароли для AppleID

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Арбитражный фитиль

Yura
0

Подсасывается инфа из резервной копии пиздец долго

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Павел Соколов

Арбитражный
0

Она же подсасывается минуты 2, а потом остатки уже подсасываются, когда ты уже можешь пользоваться

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Арбитражный фитиль

Павел
0

У меня страшные резервные копии, видимо

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Золотой завод

0

Опа нахуй

Ответить

Золотой завод

Золотой
0

Чирик

Ответить

Золотой завод

Золотой
3

А, это не то, что я подумал

Ответить

Программный холод

Золотой
1

Наебали, да?

Ответить

Золотой завод

Программный
1

Мозги если только

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Долгий

Золотой
0

@кто это

Ответить

Кто это

Долгий
1

NATO Liberator Soldier еще известен как: Жёлтый Березовый Лист, листочек, Степан Андрiйович Бандера, бревно без задач, Столярный верстачок BOSCH, московский школьник

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Долгий

Кто
1

опа

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Евгений Кочин

Долгий
0

нахуй

Ответить

Долгий

Евгений
0

я патриот, от меня не скрыться

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Золотой завод

Золотой
0

....

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Лёша Любимцев

0

@Яндекс.Дзен репост

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Счастливый американец

0

О, ну неплохо, может и сторы другие продавят

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Evgeny

0

Какая-то игра слов вместо требуемого функционала

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