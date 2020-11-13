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Ольга Щербинина
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Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом. После того, как автором текста стал Глуховский Материал редакции

Автор «Метро», критикующий Путина, уверен, что это связано с его политическими убеждениями.

10 комментариев
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Федеральное агентство по делам соотечественников — Россотрудничество — не будет поддерживать в 2021 году акцию «Тотальный диктант». Обычно оно предоставляет площадки в культурных центрах за рубежом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

Он объяснил это «вескими» для ведомства причинами. «Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект „Тотальный диктант“ хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — написал Примаков.

Заявление последовало после объявления автора текста диктанта следующего года. Им стал писатель Дмитрий Глуховский (серия «Метро», «Текст»), известный критикой властей.

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец заявила, что организаторы акции сожалеют о позиции агентства. Она надеется, что «Тотальный диктант» получится организовать в других странах благодаря местному русскоязычному сообществу. Речь не идёт о проблемах с площадками внутри страны.

«Тотальный диктант» ― общественная акция, решения в которой продиктованы исключительно просветительскими целями. Проект был и остаётся вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире.

Ольга Ребковец
директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант»

Сам Глуховский уверен, что Россотрудничество отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений. По его словам, в изначальном варианте поста Примакова говорилось, что писатель — русофоб и что ему с Россотрудничеством не по пути. Запись действительно редактировали, сейчас этих слов там нет.

«Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом», — сказал Глуховский и добавил, что его мнение о патриотизме может расходиться «с риторикой советской пропаганды».

Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определённые недостатки и предлагая пути к их исправлению.

Дмитрий Глуховский
писатель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что этот вопрос не находится в повестке Кремля. Отвечая на вопрос о том, может ли писатель, критикующий власти, рассчитывать на поддержку госорганов, Песков сказал, что «это не является критерием».

Планируется, что в 2021 году «Тотальный диктант» пройдёт 10 апреля. Впервые его провели в 2004 году. Из-за пандемии проведение акции в 2020 году переносили на осень. Участники впервые писали диктант онлайн.

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10 комментариев
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Заработный Артем

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Кажись это из-за того, что в "Метро" описывается будущее России...

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Владимир Филатов

1

Тотальный диктант

Прочитал как "Тотальный диктат"

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andorus

Владимир
0

А я 15 секунд искал различия 

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Заработный Артем

andorus
0

Ты его нашел, а я ещё нет...

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Meg Walker

1

А вариант, что Глуховский пишет не книги, а ебучую хуйню, мы не рассматриваем? 

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Litnikov Danil

Meg
0

Это был бы вопрос к жюри, не?

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Yuri Miller

Meg
0

ну и вообще, чем он заслуживает быть автором при ТД? Wollt Ihr das Totale Diktat ???

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Совместный Мика

Meg
0

лэээ, ты на автора выражения "бетонная пизда" не гони

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Богдан Пухальский

0

Глуховский норм тип, зряяаа они так..

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Shenmue

0

Фууух хоть двояк не хлопочу

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