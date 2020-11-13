Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом. После того, как автором текста стал Глуховский Материал редакции
Автор «Метро», критикующий Путина, уверен, что это связано с его политическими убеждениями.
Федеральное агентство по делам соотечественников — Россотрудничество — не будет поддерживать в 2021 году акцию «Тотальный диктант». Обычно оно предоставляет площадки в культурных центрах за рубежом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ведомства Евгений Примаков.
Он объяснил это «вескими» для ведомства причинами. «Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект „Тотальный диктант“ хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — написал Примаков.
Заявление последовало после объявления автора текста диктанта следующего года. Им стал писатель Дмитрий Глуховский (серия «Метро», «Текст»), известный критикой властей.
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец заявила, что организаторы акции сожалеют о позиции агентства. Она надеется, что «Тотальный диктант» получится организовать в других странах благодаря местному русскоязычному сообществу. Речь не идёт о проблемах с площадками внутри страны.
Сам Глуховский уверен, что Россотрудничество отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений. По его словам, в изначальном варианте поста Примакова говорилось, что писатель — русофоб и что ему с Россотрудничеством не по пути. Запись действительно редактировали, сейчас этих слов там нет.
«Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом», — сказал Глуховский и добавил, что его мнение о патриотизме может расходиться «с риторикой советской пропаганды».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что этот вопрос не находится в повестке Кремля. Отвечая на вопрос о том, может ли писатель, критикующий власти, рассчитывать на поддержку госорганов, Песков сказал, что «это не является критерием».
Планируется, что в 2021 году «Тотальный диктант» пройдёт 10 апреля. Впервые его провели в 2004 году. Из-за пандемии проведение акции в 2020 году переносили на осень. Участники впервые писали диктант онлайн.
Тотальный диктант
Прочитал как "Тотальный диктат"
А вариант, что Глуховский пишет не книги, а ебучую хуйню, мы не рассматриваем?
ну и вообще, чем он заслуживает быть автором при ТД? Wollt Ihr das Totale Diktat ???