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Новости
Алексей Боржонов
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Тува запретила использовать название республики в наименованиях сайтов и групп без согласования с местными властями Материал редакции

Администраторам нужно направлять заявления в специальную комиссию, которая будет оценивать контент страницы, а потом выдавать разрешения или отказывать в них.

22 комментария
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Власти Тувы приняли закон, запрещающий использовать в наименовании сайтов, групп в соцсетях, а также в мессенджерах название республики и его производные без разрешения местных властей. Закон об этом подписан ещё в мае 2020 года, а в октябре принято постановление о процедуре регистрации названий, однако в публичном поле на это обратили внимание только в ноябре после сообщения в инстаграме Минюста региона.

Ведомство в разговоре с «ТуваМедиаГрупп» рассказало, что до 9 декабря 2020 года власти региона принимают «ходатайства о согласовании» названий сайтов, групп в соцсетях и мессенджерах. Официальным сайтам и страницам госорганов его получать не нужно. Заявку необходимо направить в специальную комиссию по вопросам государственных символов республики. Как уточняет Минюст, получить её «вполне возможно». Из постановления следует, что в согласовании могут отказать, если:

  • в ходатайстве указана недостоверная информация;
  • название сайта или группы полностью или частично совпадает с наименованием уже существующих страниц, в том числе госорганов;
  • название не соответствует нормам русского или тувинского языка, а также если в нём используется информация, противоречащая «общественным интересам, принципам гуманности и морали» или другие данные, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Минюст добавил, что отклонить заявку также могут, если рядом с названием республики будет «недостойное» слово или если сообщения на странице подрывают имидж Тувы.

За незаконное использование названия республики и его производных предусмотрены штрафы: от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 6 тысяч рублей для должностных лиц, от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Минюст заявил, что если личность администратора установить не получится, то власти обратятся в полицию.

Как на практике будет действовать закон, когда сроки регистрации закончатся, неизвестно. «Тайга.Инфо» указывает, что СМИ регистрируют названия по лицензии Роскомнадзора, а тувинский закон не регулирует случаи конфликта федеральной и региональной нормы.

Из сообщения «ТуваМедиаГрупп», крупных пабликов во «ВКонтакте», таких как «Новости Тувы» (155 тысяч подписчиков) и «Тыва Новости» (47 тысяч подписчиков) следует, что местные жители узнали о новых требованиях только в ноябре. Группа «Тыва Новости», например, сменила название на «Новости с родины Шойгу». «Новости Тувы» также планирует это сделать.

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22 комментария
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Николай Чумаков

10

Прошмандовки Тувы превратятся в Прошмандовок Тывы

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Alex Blake

Николай
0

Toova sluts

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Николай Чумаков

Alex
0

классный ник

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Alex Blake

Николай
0

Это бренд!

Ответить

Банковский завод

6

Хммм

Ответить

AZP

Банковский
0

Сергей Шойгу сосёт хуй

Ответить

Паша Красников

AZP
0

Тебе жалко, что ли?

Ответить

Долгий вентилятор

2

@Сергей Звезда @Denis Shiryaev нужен подсайт Тува

Ответить

alexferman

1

Напомню, что Тува - рекордсмен России по уровню убийств

Ответить

Иван Иванович

alexferman
0

Чукотка тоже флексит?

Ответить

Анальное Сало

Иван
0

Чуркотка

Ответить

Жабка

0

Я так полагаю что Власти Тувы могут что либо запретить только жителям Тувы? То есть именно Тувинцы теперь сами не смогут использовать свое название как хотят.

Ответить

Ближний Денис

0

Вааау, настоящий федерализм!

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Andrian Bikkel

0

Ну учитывая, что теперь любое название чего угодно - бренд, то муниципалитет города, как владелец бренда, может вполне себе цензурировать упоминание бренда там, где им хочется, велкам ту либерализм

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Al

Andrian
0

Тогда можно про любые слова так написать...

Ответить

Andrian Bikkel

Al
0

Ну, так да, это Россия отстаёт как обычно, в развитых странах запада эпл вообще судится за изображение в логотипах других компаний уже даже не яблока, а вообще любого фрукта

Ответить

Yuri Miller

0

Здравствуйте, я из Тувы. - Молчать нахуй, разрешение спроси сначала!

Ответить

Radmir Neftski

0

Опечатка в власти Тувы, надо владельцы Тувы.

Ответить

Паша Красников

0

подрывают имидж Тувы

Закрывайте паблик "Унылая Тува"

Ответить

Специальный Паша

0

государственный паблик подслушано в туве

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Даниил Гуров

0

Танну...что?

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Shenmue

0

Пусть тогда судятся с YouТуве

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