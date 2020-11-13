Тува запретила использовать название республики в наименованиях сайтов и групп без согласования с местными властями Материал редакции
Администраторам нужно направлять заявления в специальную комиссию, которая будет оценивать контент страницы, а потом выдавать разрешения или отказывать в них.
Власти Тувы приняли закон, запрещающий использовать в наименовании сайтов, групп в соцсетях, а также в мессенджерах название республики и его производные без разрешения местных властей. Закон об этом подписан ещё в мае 2020 года, а в октябре принято постановление о процедуре регистрации названий, однако в публичном поле на это обратили внимание только в ноябре после сообщения в инстаграме Минюста региона.
Ведомство в разговоре с «ТуваМедиаГрупп» рассказало, что до 9 декабря 2020 года власти региона принимают «ходатайства о согласовании» названий сайтов, групп в соцсетях и мессенджерах. Официальным сайтам и страницам госорганов его получать не нужно. Заявку необходимо направить в специальную комиссию по вопросам государственных символов республики. Как уточняет Минюст, получить её «вполне возможно». Из постановления следует, что в согласовании могут отказать, если:
- в ходатайстве указана недостоверная информация;
- название сайта или группы полностью или частично совпадает с наименованием уже существующих страниц, в том числе госорганов;
- название не соответствует нормам русского или тувинского языка, а также если в нём используется информация, противоречащая «общественным интересам, принципам гуманности и морали» или другие данные, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Минюст добавил, что отклонить заявку также могут, если рядом с названием республики будет «недостойное» слово или если сообщения на странице подрывают имидж Тувы.
За незаконное использование названия республики и его производных предусмотрены штрафы: от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 6 тысяч рублей для должностных лиц, от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Минюст заявил, что если личность администратора установить не получится, то власти обратятся в полицию.
Как на практике будет действовать закон, когда сроки регистрации закончатся, неизвестно. «Тайга.Инфо» указывает, что СМИ регистрируют названия по лицензии Роскомнадзора, а тувинский закон не регулирует случаи конфликта федеральной и региональной нормы.
Из сообщения «ТуваМедиаГрупп», крупных пабликов во «ВКонтакте», таких как «Новости Тувы» (155 тысяч подписчиков) и «Тыва Новости» (47 тысяч подписчиков) следует, что местные жители узнали о новых требованиях только в ноябре. Группа «Тыва Новости», например, сменила название на «Новости с родины Шойгу». «Новости Тувы» также планирует это сделать.
Прошмандовки Тувы превратятся в Прошмандовок Тывы
Toova sluts
Напомню, что Тува - рекордсмен России по уровню убийств
Я так полагаю что Власти Тувы могут что либо запретить только жителям Тувы? То есть именно Тувинцы теперь сами не смогут использовать свое название как хотят.
Ну учитывая, что теперь любое название чего угодно - бренд, то муниципалитет города, как владелец бренда, может вполне себе цензурировать упоминание бренда там, где им хочется, велкам ту либерализм
Ну, так да, это Россия отстаёт как обычно, в развитых странах запада эпл вообще судится за изображение в логотипах других компаний уже даже не яблока, а вообще любого фрукта