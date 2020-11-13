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Ольга Щербинина
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Депутат Госдумы Жупиков вошёл в тройку самых популярных персон на ТВ. Алгоритм перепутал его с Гошей Куценко Материал редакции

Депутат от Тамбовской области уступил в рейтинге только Путину и Собянину.

13 комментариев
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Александр Жупиков и Гоша Куценко

Депутат Госдумы Александр Жупиков стал третьим политиком в России по упоминаемости в теленовостях и сюжетах телеканалов. Это следует из месячного рейтинга персон, популярных на телеканалах, который составил сайт MediaMetrics, пишет Znak.com.

Скриншот с MediaMetrics

По данным издания, причиной этого стала ошибка работы системы распознавания лиц, которую использует MediaMetrics. Алгоритм узнает Жупикова в программах, в которых появляется актёр Гоша Куценко.

Система узнаёт депутата в Куценко в шапке и без шапки, с разными выражениями лица. Алгоритм считает, что Жупиков появлялся в сериале «Скорая помощь» на НТВ и передаче «Новые правила свиданий» на Первом канале. Чаще всего алгоритм путает актёра с депутатом, когда Куценко чуть-чуть прикрывает веки.

В итоге Жупикова опередили только Сергей Собянин и Владимир Путин. После депутата в рейтинге популярных на телевидении персон идут Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Александр Жупиков — депутат Госдумы от Тамбовской области с 2016 года. Он член комитета по аграрным вопросам.

MediaMetrics — новостной агрегатор, измеритель рейтинга сайтов и интернет-радио. Его в январе 2014 года основал бывший советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.

#новости #политика #телевидение

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13 комментариев
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Алексей Астафьев

16

Прочитал, как "Жуликов"

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Александр Мелихов

Алексей
3

Тогда все логично, в топе как раз одни жулики.

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Василий Лебедев

Алексей
2

Бля, я только после твоего коммента понял, что всю статью прочитал с "Жуликов". Думал сейчас предсказуемо хохмить про "партию Жуликов и почему депутат Воров прячется от внимания СМИ".

Ответить

Сергей Королевский

Алексей
1

И как Жопиков

Ответить

yh

Алексей
0

У него сеть магазинов по городу, лол.

Ответить

Руслан Астратов

5

Сначала алгоритм перепутает лица, а затем перепутает кнопки. Помни, товарищ, нельзя доверять машине. 

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Егор Сорокин

Руслан
0

Просто нужно чаще читать литании дабы усмирить дух машины.

Ответить

Евстафий Селюк

Егор
0

всё упирается в наш с вами «авось»

Ответить

Вячеслав Андреев

4

Ну да, выглядит как Куценко по акции

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Александр Барышников

0

Всё, что нужно знать о распознавании лиц.

Ответить

Максим Шпилёв

Александр
1

И всё, что нужно знать о ТВ (зомбоящик)

Ответить

Руслан Турченко

0

Справа ЭКГ персоналий?) Жупиков - зомби, Лавров почти труп, Шайбу, Никонов и Собякин глубоко болезные, а Пыня вообще не человек.. :)) 

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Alexander Unexpert

0

Ждём когда его заберут органы за какую нибудь придуманную херню.

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