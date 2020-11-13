Депутат от Тамбовской области уступил в рейтинге только Путину и Собянину.

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Александр Жупиков и Гоша Куценко

Депутат Госдумы Александр Жупиков стал третьим политиком в России по упоминаемости в теленовостях и сюжетах телеканалов. Это следует из месячного рейтинга персон, популярных на телеканалах, который составил сайт MediaMetrics, пишет Znak.com.

Скриншот с MediaMetrics

По данным издания, причиной этого стала ошибка работы системы распознавания лиц, которую использует MediaMetrics. Алгоритм узнает Жупикова в программах, в которых появляется актёр Гоша Куценко.

Система узнаёт депутата в Куценко в шапке и без шапки, с разными выражениями лица. Алгоритм считает, что Жупиков появлялся в сериале «Скорая помощь» на НТВ и передаче «Новые правила свиданий» на Первом канале. Чаще всего алгоритм путает актёра с депутатом, когда Куценко чуть-чуть прикрывает веки.

В итоге Жупикова опередили только Сергей Собянин и Владимир Путин. После депутата в рейтинге популярных на телевидении персон идут Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Александр Жупиков — депутат Госдумы от Тамбовской области с 2016 года. Он член комитета по аграрным вопросам.

MediaMetrics — новостной агрегатор, измеритель рейтинга сайтов и интернет-радио. Его в январе 2014 года основал бывший советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.