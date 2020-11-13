Депутат Госдумы Жупиков вошёл в тройку самых популярных персон на ТВ. Алгоритм перепутал его с Гошей Куценко Материал редакции
Депутат от Тамбовской области уступил в рейтинге только Путину и Собянину.
Депутат Госдумы Александр Жупиков стал третьим политиком в России по упоминаемости в теленовостях и сюжетах телеканалов. Это следует из месячного рейтинга персон, популярных на телеканалах, который составил сайт MediaMetrics, пишет Znak.com.
По данным издания, причиной этого стала ошибка работы системы распознавания лиц, которую использует MediaMetrics. Алгоритм узнает Жупикова в программах, в которых появляется актёр Гоша Куценко.
Система узнаёт депутата в Куценко в шапке и без шапки, с разными выражениями лица. Алгоритм считает, что Жупиков появлялся в сериале «Скорая помощь» на НТВ и передаче «Новые правила свиданий» на Первом канале. Чаще всего алгоритм путает актёра с депутатом, когда Куценко чуть-чуть прикрывает веки.
В итоге Жупикова опередили только Сергей Собянин и Владимир Путин. После депутата в рейтинге популярных на телевидении персон идут Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Александр Жупиков — депутат Госдумы от Тамбовской области с 2016 года. Он член комитета по аграрным вопросам.
MediaMetrics — новостной агрегатор, измеритель рейтинга сайтов и интернет-радио. Его в январе 2014 года основал бывший советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.
Прочитал, как "Жуликов"
Бля, я только после твоего коммента понял, что всю статью прочитал с "Жуликов". Думал сейчас предсказуемо хохмить про "партию Жуликов и почему депутат Воров прячется от внимания СМИ".
Сначала алгоритм перепутает лица, а затем перепутает кнопки. Помни, товарищ, нельзя доверять машине.
Просто нужно чаще читать литании дабы усмирить дух машины.
Всё, что нужно знать о распознавании лиц.
Справа ЭКГ персоналий?) Жупиков - зомби, Лавров почти труп, Шайбу, Никонов и Собякин глубоко болезные, а Пыня вообще не человек.. :))