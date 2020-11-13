В день открытия у нашего мероприятия был отозван QR-код с указанием незаконных причин отзыва. А в течение последних 2 недель до фестиваля мы и площадка подвергались массированному давлению различных органов: нескончаемым проверкам всего и вся, вызовами в прокуратуру и полицию.

Кроме того мы полагаем, что плановые или внеплановые проверки Роспотребнадзора не проводятся в сопровождении трёх десятков полицейских и с оцеплением нескольких кварталов вокруг.

Один из представителей МВД в штатском ворвался в зал и грубыми окриками потребовал, чтобы все покинули помещение — это тоже мало похоже на стандартную процедуру проверки. Всё это указывает на заказной характер срыва мероприятия.