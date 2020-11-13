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Сергей Звезда
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Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок и Бок» подадут в суд на полицию и Роспотребнадзор из-за срыва открытия Материал редакции

Власти указали активистам на «антикоронавирусные» нарушения, и те ответят тем же.

31 комментарий
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Фото здесь и далее — организаторов «Бок о Бок»

На полицию и Роспотребнадзор, которые 12 ноября сорвали петербургский ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», подадут иск в суд. Об этом TJ сообщили организаторы мероприятия. Они готовят жалобы на «неправомерные действия Роспотребнадзора и полиции», а также на «несоблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции самими сотрудниками проверяющих органов».

Власти пришли перед началом фестиваля с внеплановой проверкой, назвав основанием некую жалобу. Полицейские заблокировали вход в пространство, где должен был пройти «Бок о Бок» и оцепили близлежащие улицы. К текущему моменту помещение опечатано.

По словам организаторов, полицейские «в грубой форме» потребовали от зрителей покинуть помещение после того, как Роспотребнадзор завершил проверку, но за два часа до того, как ведомство впервые объявило о найденных нарушениях:

  • сотрудников не проверяли термометром;
  • помещение не проветривали раз в два часа;
  • маски и перчатки утилизировали неправильно.

Организаторы не признают ни одно из найденных нарушений, указывая, что предоставили Роспотребнадзору чек-лист с замерами, что факт нарушения правил проветривания установить было ещё невозможно и что до начала утилизировать было ещё нечего.

В день открытия у нашего мероприятия был отозван QR-код с указанием незаконных причин отзыва. А в течение последних 2 недель до фестиваля мы и площадка подвергались массированному давлению различных органов: нескончаемым проверкам всего и вся, вызовами в прокуратуру и полицию.

Кроме того мы полагаем, что плановые или внеплановые проверки Роспотребнадзора не проводятся в сопровождении трёх десятков полицейских и с оцеплением нескольких кварталов вокруг.

Один из представителей МВД в штатском ворвался в зал и грубыми окриками потребовал, чтобы все покинули помещение — это тоже мало похоже на стандартную процедуру проверки. Всё это указывает на заказной характер срыва мероприятия.

организаторы «Бок о Бок»

Организаторы параллельно ждут решения суда по проверке — его должны вынести в течение семи дней. Пока постановления нет, мероприятия они проводить не могут, поэтому всю активность перенесли в онлайн.

В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали…
Один из членов жюри заявил, что Роспотребнадзор приехал туда по заявлению Милонова.
tjournal.ru

#новости #лгбт #петербург #акции

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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31 комментарий
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Виртуальный будильник

9

Геи vs пидоры

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Заработный Артем

Виртуальный
14

Представители ЛГБТ vs пидарасы.

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Zero-one-one

Заработный
0

Сорта г*вна VS  защитники традиционных ценностей

Ответить

Заработный Артем

Zero-one-one
1

Традиционные ценности не для тж'шников. Только жёсткий секс в жопу, только хардкор.

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Zero-one-one

Заработный
2

Враньё. Здесь у каждого 3-го есть жена и дети

Ответить

Сердечный утюг

Zero-on…
0

в подвале

Ответить

Zero-one-one

Сердечн…
2

Ща посмотрю

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Паша Красников

Zero-on…
0

Возможно фиктивный брак для прикрытия

Ответить

Паша Красников

Zero-one-one
0

Геи и лесбиянки были ещё задолго до нашей эры и никуда не девались, так что... можно поспорить: что традиционнее

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Офицерский фонарь

Виртуальный
0

Геи vs пидоры

Ответить

Zero-one-one

4

СЖВ не пройдёт!!!! 

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Mmmax

Zero-one-one
0

Так преследование какой-то группы по личным мотивам без повода и есть сжв, не?
Или тут стрелочка не поворачивается?

Ответить

Zero-one-one

Mmmax
2

Вроде повод есть. Защита традиционных ценностей. С этими всеми лгбт Россия вообще вымрет, тогда с кого Солнцеликому налоги собирать? 

Ответить

Mmmax

Zero-one-one
2

Ну, нологи - это святое, да. Обезоружил

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

Геи, лесбухи, вертолёты в Украину

Ответить

Программный холод

0

Зачем ебаться в жопу?

Ответить

AZP

Программный
5

Твоему парню лучше знать.

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Bad Mother Fucker

AZP
7

уже который год Орлов спрашивает своего парня, но тот не отвечает. Вот он и решил здесь узнать.

Ответить

Сердечный утюг

Bad
0

Так вот почему у него постоянная жопоболь

Ответить

Bad Mother Fucker

Сердечный
0

лубрикантами не пользуется прост

Ответить

Программный холод

AZP
0

Почему ты используешь стереотипы о геях в качестве оскорбления?

Ответить

Глеб Савчик

Программный
4

Расскажу секрет: можно не ебаться, если не хочешь =) 

Ответить

Иван Сидоров

Программный
2

А зачем не ебаться в жопу?

Ответить

Добрый хот-дог

Программный
0

Да

Ответить

Драматический теркин30см

Программный
0

Большинство геев не занимаются аналом, как говорят

Ответить

Universe

0

Фестиваль (любой) во время пандемии - совсем ебобо?

Ответить

Паша Красников

Universe
1

Кинотеатры открыты? Бары/кафе открыты? Чем фестиваль отличается?

Ответить

Universe

Паша
0

В кинотеатрах только 50% или 25% посадочных мест можно продавать. В кафе и барах то же самое.

Ответить

Паша Красников

Universe
0

Ну а здесь что мешает так же сделать?

Ответить

Заработный Артем

1

Вот пидарасы...

Как такое можно было запретить?

Ответить

Паша Красников

1

Возможно полицейским и роскомнадзоравцам было обидно, что они не могут попасть на этот кинофестиваль, ведь в это время они работают.

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