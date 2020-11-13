Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок и Бок» подадут в суд на полицию и Роспотребнадзор из-за срыва открытия Материал редакции
Власти указали активистам на «антикоронавирусные» нарушения, и те ответят тем же.
На полицию и Роспотребнадзор, которые 12 ноября сорвали петербургский ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», подадут иск в суд. Об этом TJ сообщили организаторы мероприятия. Они готовят жалобы на «неправомерные действия Роспотребнадзора и полиции», а также на «несоблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции самими сотрудниками проверяющих органов».
Власти пришли перед началом фестиваля с внеплановой проверкой, назвав основанием некую жалобу. Полицейские заблокировали вход в пространство, где должен был пройти «Бок о Бок» и оцепили близлежащие улицы. К текущему моменту помещение опечатано.
По словам организаторов, полицейские «в грубой форме» потребовали от зрителей покинуть помещение после того, как Роспотребнадзор завершил проверку, но за два часа до того, как ведомство впервые объявило о найденных нарушениях:
- сотрудников не проверяли термометром;
- помещение не проветривали раз в два часа;
- маски и перчатки утилизировали неправильно.
Организаторы не признают ни одно из найденных нарушений, указывая, что предоставили Роспотребнадзору чек-лист с замерами, что факт нарушения правил проветривания установить было ещё невозможно и что до начала утилизировать было ещё нечего.
Организаторы параллельно ждут решения суда по проверке — его должны вынести в течение семи дней. Пока постановления нет, мероприятия они проводить не могут, поэтому всю активность перенесли в онлайн.
Заработный Артем
Представители ЛГБТ vs пидарасы.
Сорта г*вна VS защитники традиционных ценностей
Заработный Артем
Традиционные ценности не для тж'шников. Только жёсткий секс в жопу, только хардкор.
Враньё. Здесь у каждого 3-го есть жена и дети
Сердечный утюг
в подвале
Геи и лесбиянки были ещё задолго до нашей эры и никуда не девались, так что... можно поспорить: что традиционнее
СЖВ не пройдёт!!!!
Так преследование какой-то группы по личным мотивам без повода и есть сжв, не?
Или тут стрелочка не поворачивается?
Вроде повод есть. Защита традиционных ценностей. С этими всеми лгбт Россия вообще вымрет, тогда с кого Солнцеликому налоги собирать?
Твоему парню лучше знать.
уже который год Орлов спрашивает своего парня, но тот не отвечает. Вот он и решил здесь узнать.
Сердечный утюг
Так вот почему у него постоянная жопоболь
Фестиваль (любой) во время пандемии - совсем ебобо?
Кинотеатры открыты? Бары/кафе открыты? Чем фестиваль отличается?
Возможно полицейским и роскомнадзоравцам было обидно, что они не могут попасть на этот кинофестиваль, ведь в это время они работают.