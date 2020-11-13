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Алексей Боржонов
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Microsoft рассказал о кибератаках российских и северокорейских хакеров на разработчиков вакцины от Covid-19 Материал редакции

Какие именно данные они пытались получить, компания не рассказала.

11 комментариев
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Целями хакеров стали семь фармацевтических компаний из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и США, которые занимаются исследованиями для производства вакцины от коронавируса, сообщается в блоге Microsoft. Атаки производили хакеры из России и КНДР, входящие в российскую группировку Strontium (также известна как Fancy Bear) и северокорейские Zinc и Cerium.

Фармкомпании находятся на разных стадиях клинических испытаний вакцины, сообщает Microsoft. Они заключили контракты и получили инвестиции от государственных органов «из разных демократических стран», чтобы бороться с Covid-19.

Strontium, утверждает IT-компания, использует метод перебора паролей для кражи учётных данных. Zinc прибегает к фишинговым атакам и рассылал письма с предложениями о работе, маскируясь под рекрутинговое агенство. Cerium также использовал метод фишинга, но маскировался под работников ВОЗ. Как утверждает Microsoft не рассказала, какую информацию могли похитить, но заявила, что большинство атак заблокированы средствами защиты, встроенными в продукты компании.

В июле 2020 года, когда ни одна вакцина от коронавируса ещё не была зарегистрирована, спецслужбы США и Великобритании заявили о попытках России украсть исследования британских, американских и канадских университетов и медицинских учреждений, занимающихся разработкой препаратов от Covid-19. Кремль эти обвинения отрицал.

#новости #covid19

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11 комментариев
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Офицерский фонарь

5

Ахуеть 

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пепси

Офицерский
4

а жс тут причем?

Ответить

Польский франт

пепси
6

Же сус ковид

Ответить

Санитарный файл

Польский
1

Жава скрипт ковид

Ответить

Viktor Nevzorov

Польский
0

Je suis Covid.

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Арбитражный фитиль

4

15 ноября 2020 13:43
Роскомнадзор заблокировал на территории России облачные сервисы Microsoft Azure

"Нехуй было выёбываться!" — добавил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Арбитражный фитиль

Арбитражный
2

"Мы узнали, что на движке Ажура нейросети генерируют миллионы терабайт детского порно, поэтому чтобы предотвратить попадания этих материалов в сеть мы ограничили доступ к сервису"

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Никита Борисова

Арбитражный
0

Петабайты русофобских антирусских комментариев на ТЖ.

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Kubig

Арбитражный
0

Да если бы хотели, то и телеграм заблокировали!

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Заработный Артем

1

Ну, а хули ещё самым лучшим хакерам в мире ещё делать?

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Никита Борисова

1

Я правильно понял, что всё, что делали русские хуцкеры, это брутфорсили пароли? Тупо нажали одну кнопку и ждали?

Ну что, какой кремль, такие и специалисты.

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