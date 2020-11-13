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Новости
Ольга Щербинина
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Китай поздравил Байдена с избранием президентом США. Россия — пока нет Материал редакции

Российские власти ждут официальных итогов голосования.

17 комментариев
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Власти Китая поздравили избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с успехом на выборах. Это произошло почти через неделю после объявления предварительных итогов, пишет CNN.

Выступая перед журналистами, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что страна «уважает выбор американского народа». «Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. В то же время мы понимаем, что исход этих выборов будет определён в соответствии с законами и процедурами США», — сказал он.

Это произошло через четыре дня после того, как Ван уклонился от вопросов CNN о том, когда Китай поздравит избранного президента США с победой. «Мы рассмотрим вопрос заявления в соответствии с международной практикой», — сказал он. Многие тогда решили, что китайские власти ждут официального признания Дональда Трампа о поражении.

Китай — одна из последних крупных держав, поздравивших Байдена и его команду с победой. Эксперты предположили, что Пекин, возможно, не хотел делать что-либо, что могло бы вызвать неприязнь уходящей администрации США в последние месяцы её пребывания у власти.

Ранее с заявлениями выступили Великобритания, Австралия, Израиль, Франция и Германия. России в этом списке нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин направит поздравления избранному главе США после официального объявления итогов голосования.

О победе Байдена на выборах президента США стало известно 8 ноября. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

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#новости #политика #китай #сша #выборывсша2020

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17 комментариев
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Добрый хот-дог

2

Кто первым в подъезде нагадит - того и поздравят

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Ху Эмай

Добрый
4

пойду попробую

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nokk

Добрый
0

Там Макрон уже все лампы разбил, не видно ничего

Ответить

Ху Эмай

nokk
0

не стать тебе президентом США, если первых же трудностей испугался 

Ответить

Красивый Влад

nokk
0

В Махачкале?

Ответить

Василий Лебедев

Красивый
0

В Махачкале лампы Алладина, как их можно разбить.

Ответить

Красивый Влад

Василий
0

Макрон такой шайтан, что я бы ничему не удивлялся 

Ответить

# realfiddy

0

Так это ж вроде Байден должен отчитаться, что стал главой США нашему Вове.

Ответить

Никита Борисова

#
5

Не, там Байден сказал, что будет садить путена на бутылку. Теперь он враг, русофоб, диктатор, маразматик, педофил, рептилоид, коррупционер, угнетатель, толераст, гей, католик и вообще просто плохой человек.

Это по телевизору говорят, так что точно правда.

Ответить

# realfiddy

Никита
1

Путин сам на бутылку любого посадит.

Ответить

Dra

–1

Зато Луку - в первых рядах.

Ответить

пепси

Dra
2

Брат за брата – за основу взято

Ответить

Забавный Артем

пепси
1

два брата-ебаната

Ответить

S/ A/ S

1

Комменты дибилов

Ответить

Baileys

1

Ещё бы Китай не поздравил

Ответить

Андрей Л

1

Поздравили своего ставленника?

Ответить

Bad Mother Fucker

1

Кто-нибудь может объяснить мне, откуда на постсоветском пространстве взялось столько фанатов Трампа. Для меня это настоящая загадка прост

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