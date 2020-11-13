Российские власти ждут официальных итогов голосования.

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Власти Китая поздравили избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с успехом на выборах. Это произошло почти через неделю после объявления предварительных итогов, пишет CNN.

Выступая перед журналистами, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что страна «уважает выбор американского народа». «Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. В то же время мы понимаем, что исход этих выборов будет определён в соответствии с законами и процедурами США», — сказал он.

Это произошло через четыре дня после того, как Ван уклонился от вопросов CNN о том, когда Китай поздравит избранного президента США с победой. «Мы рассмотрим вопрос заявления в соответствии с международной практикой», — сказал он. Многие тогда решили, что китайские власти ждут официального признания Дональда Трампа о поражении.

Китай — одна из последних крупных держав, поздравивших Байдена и его команду с победой. Эксперты предположили, что Пекин, возможно, не хотел делать что-либо, что могло бы вызвать неприязнь уходящей администрации США в последние месяцы её пребывания у власти.

Ранее с заявлениями выступили Великобритания, Австралия, Израиль, Франция и Германия. России в этом списке нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин направит поздравления избранному главе США после официального объявления итогов голосования.

О победе Байдена на выборах президента США стало известно 8 ноября. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.