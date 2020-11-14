Умер Армен Джигарханян Материал редакции
Артисту было 85 лет.
Актёр и режиссёр Армен Джигарханян умер утром 14 ноября, передаёт «Интерфакс».
«К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра», — сообщил друг народного артиста СССР Артур Согомонян.
Джигарханян играл в театре и кино, снялся в 300 картинах. Среди них «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли». С 1996 года руководил Московским драматическим театром.
В 2018 году Джигарханян ненадолго впал в кому после инфаркта. До этого его несколько раз госпитализировали, в том числе с подозрением на гипертонический криз.
Старый был, вот и умер.
отмучился, старый. все эти свистопляски с молодой женой, что последние годы всплывали в сми, хорошей жизнью не назовешь
Подъехали эксперты по хорошей жизни, которые наверняка до 85 лет не доживут даже)
Строительный череп
Быть героем «Пусть говорят» даже врагу не пожелаешь
Вмазать грамм 300 водочки и можно идти ловить лулзы с напыщенных мудаков в студии
о, подъехала затычка в каждой бочке
Давний жар
Ты с дтф припёрся?
Заключенный Гоша
На*уй ваш D*F мне не всрался.
Зачем писать комменты, а потом удалять? Синдром звезд инстаграма
Строительный череп
Потому что тж - не типичная газета, где на всех заготовлены готовые некрологи
Надеюсь, хотя бы на Путина заготовлен некролог
Хотя зачем, можно будет просто написать "ТАКИ СДОХ СУКА, АХАХАХА, ПОЗДРАВЛЯЕМ РОССИЯН!" - и все поймут, о ком это
Пиздец сейчас наверно малахова и компанию порвёт от такой новости, они всю неделю будут обсуждать то как дед с молодой женой жил и его наследство. Грустно от таких новостей, становится все меньше старых актёров, хотя и увидеть их сейчас можно только в театре.
Ни одного фильма не смотрел с его участием. Жать лойс не буду. Да и против нечего сказать. Жаль деда.
Светлая память герою. Пал смертью храбрых от азербайджанско-турецких карателей