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Аня Бегиашвили
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Умер Армен Джигарханян Материал редакции

Артисту было 85 лет.

40 комментариев
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Актёр и режиссёр Армен Джигарханян умер утром 14 ноября, передаёт «Интерфакс».

«К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра», — сообщил друг народного артиста СССР Артур Согомонян.

Джигарханян играл в театре и кино, снялся в 300 картинах. Среди них «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли». С 1996 года руководил Московским драматическим театром.

В 2018 году Джигарханян ненадолго впал в кому после инфаркта. До этого его несколько раз госпитализировали, в том числе с подозрением на гипертонический криз.

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40 комментариев
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AZP

8

Старый был, вот и умер.

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Неожиданный вентилятор

AZP
3
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Решающий Гоша

AZP
0
Ответить

Егор Харитонов

AZP
–6
Ответить

Ласковый рак

8

F

Ответить

Владислав Михеев

6

Земля пухом. Хороший актер

Ответить

Roma Dmitriev

3

отмучился, старый. все эти свистопляски с молодой женой, что последние годы всплывали в сми, хорошей жизнью не назовешь 

Ответить

alexferman

Roma
5

Подъехали эксперты по хорошей жизни, которые наверняка до 85 лет не доживут даже)

Ответить

Строительный череп

alexferman
3

Быть героем «Пусть говорят» даже врагу не пожелаешь

Ответить

alexferman

Строительный
0

Вмазать грамм 300 водочки и можно идти ловить лулзы с напыщенных мудаков в студии

Ответить

Roma Dmitriev

alexferman
2

о, подъехала затычка в каждой бочке

Ответить

alexferman

Roma
0

Ну-ну, не дуйся)

Ответить

Запасной дым

Roma
0

Тжшникам норм, так что всякое отребье тут норм приживается)

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

4
Ответить

Павел Дуров

2

не выдержал передачу карабаха азербайджанцам 

Ответить

alexferman

3

Штош, 85 это неплохо

Ответить

Передний Илья

2

То чувство, когда реклама длиннее поста

Ответить

Финансовый Филипп

0

лучше бы конечно месяца три назад, а не после поражения Армении в войне.
после таких новостей помирать как-то особенно не оч

Ответить

Заключенный Гоша

Финансовый
6

Угу, умирать на 3 месяца раньше намного лучше...

Ответить

Заключенный Гоша

–3

Автор этого коммента порвался и удалили его.

Ответить

Давний жар

Заключенный
0

Ты с дтф припёрся?

Ответить

Заключенный Гоша

Давний
1

На*уй ваш D*F мне не всрался.

Ответить

Эдуардыч 2.0

Заключенный
4
Ответить

ilowen

Заключенный
0

Зачем писать комменты, а потом удалять? Синдром звезд инстаграма

Ответить

Заключенный Гоша

ilowen
1

Берегу свою жопу от подрыва.

Ответить

Уличный кот

Заключенный
0

Так он дополнится

Ответить

Строительный череп

Заключенный
0

Потому что тж - не типичная газета, где на всех заготовлены готовые некрологи

Ответить

alexferman

Строительный
0

Надеюсь, хотя бы на Путина заготовлен некролог

Ответить

alexferman

alexferman
0

Хотя зачем, можно будет просто написать "ТАКИ СДОХ СУКА, АХАХАХА, ПОЗДРАВЛЯЕМ РОССИЯН!" - и все поймут, о ком это

Ответить

aliftin

1

Пиздец сейчас наверно малахова и компанию порвёт от такой новости, они всю неделю будут обсуждать то как дед с молодой женой жил и его наследство. Грустно от таких новостей, становится все меньше старых актёров, хотя и увидеть их сейчас можно только в театре. 

Ответить

Эдуардыч 2.0

–2

Диабетик умер в день борьбы с диабетом. Символичненько.

Ответить

Егор Харитонов

–3
Ответить

Запасной дым

0

Кто это и почему это важно?

Ответить

Решающий Гоша

Запасной
0
Ответить

Заключенный Гоша

Запасной
0

Ты бы такие комменты не писал. А то ещё захейтят.

Ответить

Zoid Q

0

Ни одного фильма не смотрел с его участием. Жать лойс не буду. Да и против нечего сказать. Жаль деда.

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Лазиз Ганиев

0
Ответить

Grisha Pivovarov

–1

Брекин ньюс. "Старик умер".

Ответить

Alex Dark

–1

Видимо не вынес позор Пашиняна и всей Армении. Светлая память.

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A big purple banana 🍆

–1

Светлая память герою. Пал смертью храбрых от азербайджанско-турецких карателей

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Комментарии

Космический кот

Продуктовые карточки на тысячу…

alexferman

Умер Армен Джигарханян

Космический кот

Умер Армен Джигарханян

Лазиз Ганиев

Умер Армен Джигарханян

Zoid Q

Умер Армен Джигарханян

alexferman

Умер Армен Джигарханян

Пипидастр

Умер Армен Джигарханян

Православие…

Умер Армен Джигарханян

Православие…

Умер Армен Джигарханян

Егор Харитонов

Умер Армен Джигарханян

A big purple…

Умер Армен Джигарханян

Космический кот

Умер Армен Джигарханян

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ilowen

Умер Армен Джигарханян

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