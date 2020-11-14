Мишустин обнулил налог на грибной бизнес. Одной из таких компаний владеет зять премьер-министра Материал редакции
Грибы официально причислили к сельхозпродукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.
Правительство включило грибы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это значит, что ставку налога на прибыль для российских производителей грибов снизят до 0%. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Нулевой ставкой на прибыль по закону облагается деятельность сельхозпроизводителей, связанная с реализацией произведённой и переработанной ими собственной сельхозпродукции. К грибному бизнесу до сих пор применялась ставка в 20%, как к деятельности, не связанной с сельхозпроизводством.
В 2019 году Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой отнести грибы к сельскохозяйственной продукции. По словам директора союза Михаила Глушко, изначально грибы несправедливо не попали в перечень.
The Bell напоминает, что среди крупнейших производителей грибов компания «Грибная радуга», 70% которой принадлежит Александру Удодову — зятю Мишустина. В 2018 году «Грибная радуга» заплатила 45 миллионов рублей налогов. По итогам 2019 года компания отчиталась о выручке 2,32 миллиарда рублей — на 109% больше, чем годом ранее.
Пусть для зятя. Но может грибы в итоге станут дешевле, чем сейчас
Рубль?
Бюрократический проеб скорее всего.
А теперь неудачное стечение обстоятельств, крайне сомнительно выглядит, что бывший глава налоговой службы решает ради своего родственника убрать целый налог.
Решающий Гоша
зять нехуй взять
партнёр партнёр партнёр
Заключенный Гоша
Да ты за*бал со своим "партнёром". Мы все уже поняли, что это мужик который страше тебя на 20 лет.
плохо плохо плохо
Ласковый рак
Мы – особая семья,
Вам скажу открыто я:
Жёлчный, Перечный и Я –
Братья ядовитые!
Хорошая новость на самом деле. Частных грибных производств мелких, средних и крупных — полно.
Раньше шампиньоны в КО возили из Польши, после 14 года начали что-то сами выращивать. Во всяком случае заметно, как расширился ассортимент. Сейчас, наверное, будет дополнительный стимул вкладывать деньги в расширение.
Только этим будет заниматься госкапитал и капитал близкий к государству.
Этим занимаются небольшие частные хозяйства в различных районах области.
По мелочи
Роскошный Орзэмэс
Нет.
И без всяких протекций?
Я помню, мне в Брянской области жаловались жители, что поросят приходилось прятать под полом, так как владельцы крупного животноводческого предприятия используя административный ресурс, насыпали ветнадзор, что бы он у животных что-нибудь "нашёл" и отправил скотину на уничтожение.
Африканская чума свиней оч серьезная проблема.
Ты всерьез считаешь, что крупный племенной завод рассматривает фермеров как конкурентов чтоли?
И правильно делают что ветнадзор все проверяет.
а если ты устраиваешься на завод то подписываешь обязательство в своем хозяйстве не держать свиней. Именно чтобы заразу не принести на комплекс и не уничтожить поголовье.
в татарстане не так давно с утиным пометом занесли птичий грипп на индюшачий комплекс и пришлось уничтожить полностью поголовье.
Во время эпидемии АЧС свиней уничтожали в крупных хозяйствах в большом количестве. Отчём речь вообще? В соседней Польше делали также. А местные у кого одна-две свиньи так говорят от небольшого ума, этот как с противниками ношения масок. А зачем маску носить, у меня же нет симптомов.
И без всяких протекций?
Все это очень преувеличено и раздуто в головах обывателей.
ну обнулили и обнулил, не наше холопье дело