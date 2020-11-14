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Аня Бегиашвили
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Мишустин обнулил налог на грибной бизнес. Одной из таких компаний владеет зять премьер-министра Материал редакции

Грибы официально причислили к сельхозпродукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.

52 комментария
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Фото «Курских известий»

Правительство включило грибы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это значит, что ставку налога на прибыль для российских производителей грибов снизят до 0%. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Нулевой ставкой на прибыль по закону облагается деятельность сельхозпроизводителей, связанная с реализацией произведённой и переработанной ими собственной сельхозпродукции. К грибному бизнесу до сих пор применялась ставка в 20%, как к деятельности, не связанной с сельхозпроизводством.

В 2019 году Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой отнести грибы к сельскохозяйственной продукции. По словам директора союза Михаила Глушко, изначально грибы несправедливо не попали в перечень.

The Bell напоминает, что среди крупнейших производителей грибов компания «Грибная радуга», 70% которой принадлежит Александру Удодову — зятю Мишустина. В 2018 году «Грибная радуга» заплатила 45 миллионов рублей налогов. По итогам 2019 года компания отчиталась о выручке 2,32 миллиарда рублей — на 109% больше, чем годом ранее.

#новости #налоги #бизнес

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52 комментария
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bor_vn

–2

Пусть для зятя. Но может грибы в итоге станут дешевле, чем сейчас

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Рыжий

bor_vn
36

Ты когда-нибудь видел, чтобы что-то в России стало дешевле?За последние 15 лет, например

Ответить

Люц Шнайдер

Рыжий
46

Рубль?

Ответить

Рыжий

Люц
4

как тут не вспомнить классику 

Ответить

Litnikov Danil

Люц
0

Бльбльбль

Ответить

Павел Макров

Рыжий
2

Да, интернет и мобильная связь.

Ответить

Заключенный Гоша

Рыжий
1

Вчера виски на 10 р подешевело. Я от радости купил 3 бутылки.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Рыжий
0

Только на aliexpress

Ответить

bor_vn

Рыжий
0

Валежник

Ответить

A big purple banana 🍆

Рыжий
0

интернет

Ответить

Женя К

bor_vn
1

Не в этой стране. А вообще посмотрел, цены на них и так не особо высокие. Кроме шиитаки, но хз культивируют его в России или нет.

Ответить

Роскошный Орзэмэс

12

Если отбросить родственные связи. Какого хуя они не были ранее с/х?

Ответить

A big purple banana 🍆

Роскошный
7

Это неважно! Ты должен был порваться не от этого!

Ответить

Павел Макров

Роскошный
–1

Бюрократический проеб скорее всего.
А теперь неудачное стечение обстоятельств, крайне сомнительно выглядит, что бывший глава налоговой службы решает ради своего родственника убрать целый налог.

Ответить

Заключенный Гоша

4

Все для людей, а точнее для зятя.

Ответить

Решающий Гоша

Заключенный
11

зять нехуй взять

Ответить

Решающий Гоша

Решающий
1

партнёр партнёр партнёр

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
2

Да ты за*бал со своим "партнёром". Мы все уже поняли, что это мужик который страше тебя на 20 лет.

Ответить

Решающий Гоша

Решающий
1

плохо плохо плохо

Ответить

AttentiveMilk

Решающий
1

Да не. Плюсы ж в кармане

Ответить

Ласковый рак

Заключенный
0

Мы – особая семья,
Вам скажу открыто я:
Жёлчный, Перечный и Я –
Братья ядовитые!

Ответить

Михаил Чуриков

6

Хорошая новость на самом деле. Частных грибных производств мелких, средних и крупных — полно.

Ответить

Неожиданный вентилятор

4

Грибы, блять, оно обнуляет

Ответить

Решающий Гоша

2

обнуление как национальная забава россии

Ответить

Легендарный Слава

Решающий
0

Как смысл существования

Ответить

allah213

2

Совпадение 10 из 10

Ответить

Люц Шнайдер

1

Раньше шампиньоны в КО возили из Польши, после 14 года начали что-то сами выращивать. Во всяком случае заметно, как расширился ассортимент. Сейчас, наверное,  будет дополнительный стимул вкладывать деньги в расширение. 

Ответить

Присущий череп

Люц
2

Только этим будет заниматься госкапитал и капитал близкий к государству.

Ответить

Люц Шнайдер

Присущий
1

Этим занимаются небольшие частные хозяйства в различных районах области.

Ответить

Присущий череп

Люц
0

По мелочи

Ответить

Роскошный Орзэмэс

Присущий
0

Нет.

Ответить

Присущий череп

Роскошн…
1

И без всяких протекций?
Я помню, мне в Брянской области жаловались жители, что поросят приходилось прятать под полом, так как владельцы крупного животноводческого предприятия используя административный ресурс, насыпали ветнадзор, что бы он у животных что-нибудь "нашёл" и отправил скотину на уничтожение.

Ответить

Роскошный

Присущий
2

Африканская чума свиней оч серьезная проблема.
Ты всерьез считаешь, что крупный племенной завод рассматривает фермеров как конкурентов чтоли?
И правильно делают что ветнадзор все проверяет.
а если ты устраиваешься на завод то подписываешь обязательство в своем хозяйстве не держать свиней. Именно чтобы заразу не принести на комплекс и не уничтожить поголовье.

в татарстане не так давно с утиным пометом занесли птичий грипп на индюшачий комплекс и пришлось уничтожить полностью поголовье.

Ответить

Присущий череп

Роскошн…
0

Жители рассказывали именно так, обвиняя во всем животноводческий комбинат, который принадлежал кому-то из связанных с главой региона или района не помню.

Ответить

Роскошный

Присущий
0

Жители тебе и не такое расскажут.

Ответить

Люц Шнайдер

Присущий
0

Во время эпидемии АЧС свиней уничтожали в крупных хозяйствах в большом количестве. Отчём речь вообще? В соседней Польше делали также. А местные у кого одна-две свиньи так говорят от небольшого ума, этот как с противниками ношения масок. А зачем маску носить, у меня же нет симптомов. 

Ответить

Присущий череп

Люц
0

Про чуму они не говорили. 

Ответить

Роскошный

Присущий
0

И без всяких протекций?

Все это очень преувеличено и раздуто в головах обывателей.

Ответить

Ласковый рак

1

Как не порадеть родному человечку!

Ответить

Легендарный Слава

0

Вам что грибов жалко? 

Ответить

AttentiveMilk

Легендарный
1

Я следователю тоже самое говорил

Ответить

Никита Сопов

0

"Зять, нехуй взять я зять.." 

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Охуенный заголовок. Не наброс ни чуточки. Себе одному обнулил? 

Ответить

Обосранный унитаз

0

Там этот зять еще в незаконном возврате ндс был замечен. 

Ответить

XYU

0

ну обнулили и обнулил, не наше холопье дело

Ответить

Высокий Кирилл

XYU
0

Повозмущайся хоть

Ответить

Военный супер_стар

0
Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Наконец могу заняться бизнесом по выращиванию трюфеля

Ответить

Павел Макров

0

Сомневаюсь, что премьер сделал это для родственников.

Новость хорошая.

Ответить

Oleg Galochkin

0

А эту компанию ещё не попытались прикрыть за пропаганду ЛГБТ?

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

В последнее время обнуление прям ВСЮДУ)

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Vladislav Donets

0

На кубенсисы распространяется?

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