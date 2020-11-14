В России впервые зафиксировали больше 22 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки Материал редакции
Умер ещё 391 человек.
За последние сутки в России выявили 22 702 новых случая Covid-19, 6427 из них — в Москве, сообщил оперштаб. 391 заражённый коронавирусом скончался. 18 626 человек выздоровели.
Это новый рекорд по числу заболевших за сутки. С 9 по 13 ноября в России ежедневно выявляли более 21 тысяч случаев Covid-19. Резкий прирост заражений коронавирусом начался в октябре. В начале месяца в стране было около 9-10 тысяч случаев заболевания в день, к концу октября — около 18 тысяч.
На сегодня в России зафиксировано 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 32 834 россиянина. Россия занимает пятое место в мире по числу заражённых.
Можете меня в статистику тоже записать - я всё-таки заболел. Ну скорее всего. У мамы положительный тест, у меня температура и пропало обоняние, тест еще не делал.