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Новости
Аня Бегиашвили
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В России впервые зафиксировали больше 22 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

Умер ещё 391 человек.

5 комментариев
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За последние сутки в России выявили 22 702 новых случая Covid-19, 6427 из них — в Москве, сообщил оперштаб. 391 заражённый коронавирусом скончался. 18 626 человек выздоровели.

Это новый рекорд по числу заболевших за сутки. С 9 по 13 ноября в России ежедневно выявляли более 21 тысяч случаев Covid-19. Резкий прирост заражений коронавирусом начался в октябре. В начале месяца в стране было около 9-10 тысяч случаев заболевания в день, к концу октября — около 18 тысяч.

На сегодня в России зафиксировано 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 32 834 россиянина. Россия занимает пятое место в мире по числу заражённых.

#новости #covid19

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5 комментариев
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Marhal_New _Arleana

3

У нас тоже рекорд. Идем нога в ногу

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Закомплексованная Душа

1

Догнать и перегнать америку

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Рыжий

0

Ну кому еще не пофиг, ну серьезно

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Semyon Bochkaryov

0

Можете меня в статистику тоже записать - я всё-таки заболел. Ну скорее всего. У мамы положительный тест, у меня температура и пропало обоняние, тест еще не делал.

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Неожиданный вентилятор

–2
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