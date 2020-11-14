Россия возобновила полёты в Эфиопию и на Сейшелы Материал редакции
Самолёты туда будут летать несколько раз в неделю.
Россия возобновляет полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.
«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — рассказали в пресс-службе.
Самолёты в столицу Эфиопии Аддис-Абеба будут летать три раза в неделю, на Сейшелы — два раза. Также федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом расширил квоты на полёты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами.
Вот думаю, может под Новый год поехать в штаты или Мексику, в Канкуне должно быть тепло.
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Если ты не заметил, то пиздец начался по всему миру и от закрытия границ нет никакого толка. Или ты считаешь, что ситуация на Сейшелах хуже чем в самой РФ?
Ураааа!!! Вылетаю!!! А, блин, курс рубля....не вылетаю(
Всегда мечтал поехать в Эфиопию и вот, государство мои мечты услышало. Спасибо тебе, государство!