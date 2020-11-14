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Аня Бегиашвили
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Россия возобновила полёты в Эфиопию и на Сейшелы Материал редакции

Самолёты туда будут летать несколько раз в неделю.

17 комментариев
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Россия возобновляет полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — рассказали в пресс-службе.

Самолёты в столицу Эфиопии Аддис-Абеба будут летать три раза в неделю, на Сейшелы — два раза. Также федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом расширил квоты на полёты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами.

#новости #covid19

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17 комментариев
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Vladislav Donets

0

Вот думаю, может под Новый год поехать в штаты или Мексику, в Канкуне должно быть тепло.

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Горный файл

Vladislav
7

Держи в курсе 

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Vladislav Donets

Горный
0

Хорошо, ок, понял тебя

Ответить

Средний паук например

Горный
0

Мы стали забывать вторую часть этой фразы..
Жаль

Ответить

Решающий Гоша

2

отличная новость для нас

Ответить

Легендарный Слава

Решающий
2

пид##асов

Ответить

Духовный яд

1

Ммм, как раз к очередным рекордам

Ответить

YeezySpace

Духовный
1

Если ты не заметил, то пиздец начался по всему миру и от закрытия границ нет никакого толка. Или ты считаешь, что ситуация на Сейшелах хуже чем в самой РФ?

Ответить

Легендарный Слава

YeezySpace
0

Yes

Ответить

Андрей Владимирович

1

Ураааа!!! Вылетаю!!! А, блин, курс рубля....не вылетаю(

Ответить

Легендарный Слава

Андрей
0

Автостопом попробуй. 

Ответить

Мертвый фонарь

0

А в Европу когда?

Ответить

Решающий Гоша

Мертвый
2

а зачем тебе европа? тебе что россия не нравится?

Ответить

Мертвый фонарь

Решающий
0

Так я и не живу в России, мне интересно как туда попасть

Ответить

Решающий Гоша

Мертвый
3

ОБЪЯСНИ ЗАЧЕМ ТЕБЕ В РОССИЮ-ТО??? ОДУМОЙСЯ

Ответить

Легендарный Слава

0

Сейшелы норм

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Dra

0

Всегда мечтал поехать в Эфиопию и вот, государство мои мечты услышало. Спасибо тебе, государство!

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