Валерий Меладзе предложил артистам не сниматься в новогодних программах из-за антикоронавирусных ограничений на концерты Материал редакции
«Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы».
Певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съёмок в новогодних телепрограммах. Так он предложил выступить против антикоронавирусных ограничений на культурные мероприятия.
С 13 ноября по 15 января в московских театрах, кинотеатрах и концертных залах запретили заполнять залы более, чем на 25% от общей вместимости. Культурные, развлекательные и просветительские мероприятия со зрителями, кроме организованных властями, запретили на два месяца.
«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев. [...] При этом ежедневно три миллиона людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал Меладзе. Он признал, что метро людям необходимо, и нельзя запретить им пользоваться транспортом, в то время как конецерты — лишь развлечение. Но, по словам певца, «без этих развлечений нет Нового года», и единственное, что остаётся зрителям — смотреть программы по телевизору.
«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заключил певец.
Завтро тоесть, 31.12.20 в четверг. >> Не смотрим голубой огонек весь день. >> Рейтинг первово канала упадёт. >> И мы добьёмся своего. >> НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ..Потерпите 1 день за то потом >> нормалный телевизор. >> ОТПРАВЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ......
"У меня и так дохуя денег", - добавил он.
я
Дед, помолчи. А то сейчас телик вообще отключу.
ща валенком по горбу получишь, пойдёшь на мороз лоток себе выкапывать
Окей, могилу тебе как раз выкопаю.
Электронный
Ты слаб в колких ответах
Сразу видно, мягкопузый кот
Деды
"ГО" времëн шестидесятых на порядки отличались от нынешних, там были интеллигегтные персонажи, приятные композиции, не чета нынешним госдумовским холуям и продажным лицедеям.
Заключенный Гоша
Воевали
Смотрят как коты на елку
Заключенный Гоша
Тортик... *облизывается*
Меладзе - мерзкий
был смешной видос, как он на новой волне жёстко не попал в фонограмму
Если ты смотришь смешные видосы про новую волну и меладзе - стоит серьёзно задуматься о своей жизни
Все знают мемы про Малышеву, но это ведь не значит, что все смотрят её передачу. Кто-то просто выносит всё в паблик (может и сама).
Те, кто там снимается, и так имеют кучу бабла. А вот в других отраслях люди действительно могут без денег сидеть.
Ну, видимо, поинт в том, чтобы пригласить вместо тех, кто обычно снимается, оставшихся без денег промоутеров
Серьёзно?
До большинство «артистов» всех этих новогодних шоу и живут от Голубого огонька до следующего огонька.
Весь год о них, слава богу, ничего не слышно, они из своих склепов выбираются, только на съёмки этих программ.
А Меладзе предлагает и от этого отказаться. По-моему, какой-нибудь Винокур за такие слова его у подъезда подкараулит
Подавляющее большинство снимается бесплатно, за засвет рожи в телеке
Т.е. мало того, что люди работу потеряли...их теперь Меладзе еще и Новогоднего огонька лишить хочет!
Да щазз. Руководители телеканалов, у которых тоже проблемы и со съемками новых больших шоу, и с ценой рекламного времени, такие уже спешат добровольно отказаться от новогодних шоу, в которых реклама стоит дороже всего.
Электронный шмель
Что не так с ценой рекламного времени, если в условиях сидения дома люди гораздо больше смотрят телик? Не так много, как если бы пандемия случилась 10-15 лет назад, но всё же
Дело в том, что Меладце может позволить себе, в случае чего, лечение и реабилитацию от COVID, а посетители его концерта ещё полгода будут носить деньги с зарплаты в МФО, чтобы рассчитаться за билеты, если не умрут от пневмонии.
Там мысль другая была. Тысячи людей каждый день дышат одним воздухом в вагоне метро и это никого не смущает. А до концертов доебались.
Единственная передача в Новогоднюю Ночь что мне нравится, это "Квартирник У Маргулиса" по НТВ, на эти "огоньки" и "оливье-шоу" с политическими агитациями и гламурной похабщиной мне параллельно, можете их и не показывать в этот раз, я полагаю, что большая часть зрителей вам только "спасибо" скажут😃
Лишились одного источника дохода, назло отморожу попу и откажусь от другого.
Если этот дед откажется, какая-нибудь Клава Кока с удовольствием займёт его место за соответствующий прайс.
А представьте, если вы не включаете телевизор в новогоднюю ночь, потому что его нет и вам пох на новогодний огонек и Меладзе.
Чего все комментаторы зацепились за эти огоньки. Да, вы современные молодцы и не смотрите телек. Что за ебанная перекличка.
Телеку похер, они найдут артистов. И у них есть своя аудитория.
Главная мысль это проблема в индустрии. И там не только Киркоров и Меладзе, а тысячи людей обслуживающих концерты.
Эх, замутить бы новогоднюю передачу с такими исполнителями как Bon Jovi, Metallica, Rammstein, Lord Of The Lost,Oomph, Linkin Park, Roxette, Кипелов, Серж Танкян,ДДТ, БИ-2, Muse, Coldplay, Eminem и прочих, перепевающих рождественские и новогодние композиции в своих. Типа как у Маргулиса, только в более широком формате. Такую бы передачу всю ночь смотрел😌 Мечты😌😄
"новогодние композиции в своих"
Имеется ввиду своих стилях исполнения😃Не дописал в том предложении☺