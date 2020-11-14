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Аня Бегиашвили
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Валерий Меладзе предложил артистам не сниматься в новогодних программах из-за антикоронавирусных ограничений на концерты Материал редакции

«Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы».

46 комментариев
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Певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съёмок в новогодних телепрограммах. Так он предложил выступить против антикоронавирусных ограничений на культурные мероприятия.

С 13 ноября по 15 января в московских театрах, кинотеатрах и концертных залах запретили заполнять залы более, чем на 25% от общей вместимости. Культурные, развлекательные и просветительские мероприятия со зрителями, кроме организованных властями, запретили на два месяца.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев. [...] При этом ежедневно три миллиона людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал Меладзе. Он признал, что метро людям необходимо, и нельзя запретить им пользоваться транспортом, в то время как конецерты — лишь развлечение. Но, по словам певца, «без этих развлечений нет Нового года», и единственное, что остаётся зрителям — смотреть программы по телевизору.

А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках.

Валерий Меладзе

«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заключил певец.

#новости #карантинвроссии

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46 комментариев
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Михаил Чуриков

47

Завтро тоесть, 31.12.20 в четверг. >> Не смотрим голубой огонек весь день. >> Рейтинг первово канала упадёт. >> И мы добьёмся своего. >> НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ..Потерпите 1 день за то потом >> нормалный телевизор. >> ОТПРАВЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ......

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Dra

23

"У меня и так дохуя денег", - добавил он.

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GoodSanta

Dra
2

"Его просто не позвали" - прошептал агент

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Заключенный Гоша

17

Кто эти новогодние программы вообще смотрит?

Ответить

Решающий Гоша

Заключенный
3

я

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
3

Дед, помолчи. А то сейчас телик вообще отключу.

Ответить

Решающий Гоша

Заключенный
6

ща валенком по горбу получишь, пойдёшь на мороз лоток себе выкапывать

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
0

Окей, могилу тебе как раз выкопаю.

Ответить

Электронный

Заключе…
0

Ты слаб в колких ответах
Сразу видно, мягкопузый кот

Ответить

Заключенный Гоша

Электро…
1

Ну не могу же я @Пипидастра обидеть.

Ответить

AZP

Заключенный
1

Деды

Ответить

Alexey Krylov

AZP
0

"ГО" времëн шестидесятых на порядки отличались от нынешних, там были интеллигегтные персонажи, приятные композиции, не чета нынешним госдумовским холуям и продажным лицедеям. 

Ответить

Заключенный Гоша

AZP
0

Воевали

Ответить

AZP

Заключенный
2

Но обязательно делали перерыв на голубой огонёк.

Ответить

Легендарный Слава

Заключенный
0

Смотрят как коты на елку

Ответить

Заключенный Гоша

Легендарный
0

Тортик... *облизывается*

Ответить

Легендарный Слава

Заключенный
1

Мммммммммм

Ответить

Ушёл и не вернулся

8

Меладзе - мерзкий

Ответить

Владимир Филатов

Ушёл
8

был смешной видос, как он на новой волне жёстко не попал в фонограмму 

Ответить

Ушёл и не вернулся

Владимир
19

Если ты смотришь смешные видосы про новую волну и меладзе - стоит серьёзно задуматься о своей жизни

Ответить

Максим Шпилёв

Ушёл
1

Все знают мемы про Малышеву, но это ведь не значит, что все смотрят её передачу. Кто-то просто выносит всё в паблик (может и сама).

Ответить

Владимир Филатов

Ушёл
0

Хм, я как-то наткнулся на него - специально не искал

Ответить

Владимир Филатов

10

Те, кто там снимается, и так имеют кучу бабла. А вот в других отраслях люди действительно могут без денег сидеть. 

Ответить

Мария Казакова

Владимир
1

Ну, видимо, поинт в том, чтобы пригласить вместо тех, кто обычно снимается, оставшихся без денег промоутеров

Ответить

Владимир Филатов

Мария
0

А, тогда это он молодец

Ответить

Средний паук например

10

Серьёзно?
До большинство «артистов» всех этих новогодних шоу и живут от Голубого огонька до следующего огонька.
Весь год о них, слава богу, ничего не слышно, они из своих склепов выбираются, только на съёмки этих программ.
А Меладзе предлагает и от этого отказаться. По-моему, какой-нибудь Винокур за такие слова его у подъезда подкараулит

Ответить

Дмитрий Саблин

Средний
0

Подавляющее большинство снимается бесплатно, за засвет рожи в телеке

Ответить

bor_vn

6

Т.е. мало того, что люди работу потеряли...их теперь Меладзе еще и Новогоднего огонька лишить хочет!

Ответить

Владимир Филатов

6

https://www.youtube.com/watch?v=9X7KTYbc_mo

Ответить

Semyon Bochkaryov

5

Да щазз. Руководители телеканалов, у которых тоже проблемы и со съемками новых больших шоу, и с ценой рекламного времени, такие уже спешат добровольно отказаться от новогодних шоу, в которых реклама стоит дороже всего.

Ответить

Электронный шмель

Semyon
1

Что не так с ценой рекламного времени, если в условиях сидения дома люди гораздо больше смотрят телик? Не так много, как если бы пандемия случилась 10-15 лет назад, но всё же

Ответить

Люц Шнайдер

5

Дело в том, что Меладце может позволить себе, в случае чего, лечение и реабилитацию от COVID, а посетители его концерта ещё полгода будут носить деньги с зарплаты в МФО, чтобы рассчитаться за билеты, если не умрут от пневмонии.

Ответить

Константин Чегемов

Люц
0

Там мысль другая была. Тысячи людей каждый день дышат одним воздухом в вагоне метро и это никого не смущает. А до концертов доебались.

Ответить

Jesus Surfer

4

Заебись что клоуны без работы остались)

Ответить

Alexey Krylov

3

Единственная передача в Новогоднюю Ночь что мне нравится, это "Квартирник У Маргулиса" по НТВ, на эти "огоньки" и "оливье-шоу" с  политическими агитациями и гламурной похабщиной мне параллельно, можете их и не показывать в этот раз, я полагаю, что большая часть зрителей вам только "спасибо" скажут😃

Ответить

Антон Пострунин

2

Лишились одного источника дохода, назло отморожу попу и откажусь от другого. 

Ответить

Sapar Nurkamal

2

Музыкантов жалко, но не тех, которые на ТВ светят еблом

Ответить

AZP

2

Если этот дед откажется, какая-нибудь Клава Кока с удовольствием займёт его место за соответствующий прайс.

Ответить

Grn Wlf

1

А представьте, если вы не включаете телевизор в новогоднюю ночь, потому что его нет и вам пох на новогодний огонек и Меладзе.

Ответить

Сомнительный танк88

1

А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ.

Да! Да! Пожалуйста, а можно так каждый год?

Ответить

Красивые Глазки

0

Он прям артист- экстремист
Настоящий джигит
Всем отомстил

Ответить

Jenny Smith

0

унтер-офицерская вдова сама себя высекла. (с)

Ответить

Константин Чегемов

0

Чего все комментаторы зацепились за эти огоньки. Да, вы современные молодцы и не смотрите телек. Что за ебанная перекличка. 

Телеку похер, они найдут артистов. И у них есть своя аудитория.

Главная мысль это проблема в индустрии. И там не только Киркоров и Меладзе, а тысячи людей обслуживающих концерты.

Ответить

iPhone 6s Plus

–1

Долбоеб 

Ответить

Alexey Krylov

–2

Эх, замутить бы новогоднюю передачу с такими исполнителями как Bon Jovi, Metallica, Rammstein, Lord Of The Lost,Oomph, Linkin Park, Roxette, Кипелов, Серж Танкян,ДДТ, БИ-2, Muse, Coldplay, Eminem и прочих, перепевающих рождественские и новогодние композиции в своих. Типа как у Маргулиса, только в более широком формате. Такую бы передачу всю ночь смотрел😌 Мечты😌😄

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Alexey Krylov

Alexey
0

"новогодние композиции в своих"

Имеется ввиду своих стилях исполнения😃Не дописал в том предложении☺

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