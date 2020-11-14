ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей из-за давки в очереди за новыми iPhone Материал редакции
Работу магазина могут приостановить.
Московский ЦУМ могут закрыть на 90 дней и оштрафовать на сумму до миллиона рублей, рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин.
Магазин «не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты». Очередь из нескольких десятков человек спровоцировала давку, а сотрудники магазина не реагировали на то, что не все покупатели были в масках и перчатках.
На администрацию магазина составят протокол. За нарушение грозит штраф в 100-300 тысяч рублей. Если же выяснится, что был нанесён ущерб чьему-то здоровью, ЦУМ оштрафуют на крупную сумму — до миллиона рублей, либо закроют на три месяца.
Накануне стартовали продажи новых iPhone, за которыми и выстроилась очередь в ЦУМе.
В очереди стоят "занимальщики места в очереди". А реальных покупателей нет.
Прям вся очередь это "занимальщики"?
Заключенный Гоша
Ну ладно, твоя взяла. Там ещё перекупщики есть.
ясно, деньги есть — ума нет. у меня хотя бы и с тем, и с другим проблемы
Хотят перед покупкой руками его потрогать
Боятся. Народ еще в наших краях все ближе к пещерным людям своим менталитетом. У меня мать такая. Мне 3 года понадобилось, чтобы приучить ее технику онлайн покупать. А лично я уже даже мелочевку в инете беру. Выбор бесконечный и не приходится выслушивать охуительные истории консультантов.
Я вот тоже хочу пощупать перед покупкой - не уверен, что такой большой будет удобно.
Но вчера в магазах рядом не было.
В интернетах с официальной ценой только предзаказ, а где в наличии есть - стоит тысяч на 10 дороже.
Ну я так и решил :))
Второй ЛГБТ фестиваль за неделю подвергся атаке слабовиков
Средний паук например
Айфоны покупают только пидоры.
Какая же показуха, в москве в каждом автобусе в час пик такое.
Уважаемый хот-дог
Люди которые делают такие «новости» видимо давно никуда не ездили на общественном транспорте. Даже в выхи вижу толпы на наземном транспорте
Ашан или ленту можно вообще разорить такими штрафами нахуй
Заключенный Гоша
Ни надо((
Тогда они закроются и я с голода сдохну(((
Уважаемый хот-дог
Про доставку еды тоже не слышал? Уже год не был в продуктовых не считая ночного времени, когда никого нет и то ради какой нить мелочи. Как это обычно бывает, сидишь дома и понимаешь, что хочешь колку или ещё какую ерунду))
Уважаемый хот-дог
Всё потрогать и ничего не купить?
ну, кто теперь скажет, что уровень жизни в России падает?
А, ну конечно, раз на всю россию нашлось 200 долбоебов, из которых большинство судя по дешевым шмоткам на фото явно не покупатели цума а перекупы или продавцы места, типа вот этого https://esquire.ru/articles/64762-new-iphones-go-on-sale/ "пока стоял в очереди потреял деньги"
«Потерял», это, видимо, «спёрли»
в первом трэде про 12-й какой-то тжшник форсил, что в рф очередей не будет. ага
Ну, в первые несколько дней может быть
Просто лет 5 назад официальные продажи айфонов в России начинались месяца на 2 позже. Вот тогда были проблемы.
ЦУМ - это в котором всякие Баленсьяги продаются?
Так им та сотня тысяч рублей - это пыль.
Удивлен, что не рестор штрафуют или куда они стояли
Уважаемый хот-дог
А причём тут рестор? Их задача продавать товар, создавать ажиотаж мб, задача тц обеспечить безопасность потребителей. Равносильно штрафовать тот же рестор из-за пожара проводки в подвале в другом крыле. Тип еслиб не проклятые магазины, людей было бы меньше. С таким раскладом нужно сразу США обвинять, проклятые американцы, если бы не их айфоны, не было бы очереди в цуме!