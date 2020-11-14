Работу магазина могут приостановить.

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Фото Александра Побыванца

Московский ЦУМ могут закрыть на 90 дней и оштрафовать на сумму до миллиона рублей, рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин.

Магазин «не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты». Очередь из нескольких десятков человек спровоцировала давку, а сотрудники магазина не реагировали на то, что не все покупатели были в масках и перчатках.

На администрацию магазина составят протокол. За нарушение грозит штраф в 100-300 тысяч рублей. Если же выяснится, что был нанесён ущерб чьему-то здоровью, ЦУМ оштрафуют на крупную сумму — до миллиона рублей, либо закроют на три месяца.