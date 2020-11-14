Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Аня Бегиашвили
1812

ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей из-за давки в очереди за новыми iPhone Материал редакции

Работу магазина могут приостановить.

53 комментария
В закладки
Фото Александра Побыванца 

Московский ЦУМ могут закрыть на 90 дней и оштрафовать на сумму до миллиона рублей, рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин.

Магазин «не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты». Очередь из нескольких десятков человек спровоцировала давку, а сотрудники магазина не реагировали на то, что не все покупатели были в масках и перчатках.

На администрацию магазина составят протокол. За нарушение грозит штраф в 100-300 тысяч рублей. Если же выяснится, что был нанесён ущерб чьему-то здоровью, ЦУМ оштрафуют на крупную сумму — до миллиона рублей, либо закроют на три месяца.

Накануне стартовали продажи новых iPhone, за которыми и выстроилась очередь в ЦУМе.

iPhone 12 Pro Max: каким получился самый большой…
Экран и размер порой удивляют даже больше съёмки.
tjournal.ru

#новости #covid19 #iphone

Аня Бегиашвили PLUS
+24 856
1
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["iphone","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 53, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 235401, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 14 Nov 2020 13:28:43 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Hack Life
Хакатон и конференция по современным технологиям
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Решающий Гоша

24

а чё эти долбоёбы туда попёрлися, у них интернета нет?

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
8

В очереди стоят "занимальщики места в очереди". А реальных покупателей нет.

Ответить

Мертвый фонарь

Заключенный
0

Прям вся очередь это "занимальщики"?

Ответить

Заключенный Гоша

Мертвый
1

Ну ладно, твоя взяла. Там ещё перекупщики есть.

Ответить

Мертвый фонарь

Заключенный
0

Другое дело 😌😏

Ответить

Решающий Гоша

Решающий
3

ясно, деньги есть — ума нет. у меня хотя бы и с тем, и с другим проблемы

Ответить

Решающий Гоша

Решающий
2

подарите макбук плз

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
0

Нет денег - нет проблем.

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
2
Ответить

solawind

Решающий
1

есть те кто принципиально  только в магазине покупает, и таких дохуя. Хз в чем логика, может у них кайф от покупки только так срабатывает, может боятся что в инетрнет наебут

Ответить

Решающий Гоша

solawind
1

земля им пухом

Ответить

Паша Красников

solawind
1

Хотят перед покупкой руками его потрогать

Ответить

Заключенный Гоша

Паша
0

*шутка про порезы на руках*

Ответить

solawind

Паша
0

Купив в интернет можно вернуть если не понравился, не?  7 дней дб на возврат для любых серийных покупок.

Ответить

Алексей Панкратов

solawind
0

Боятся. Народ еще в наших краях все ближе к пещерным людям своим менталитетом. У меня мать такая. Мне 3 года понадобилось, чтобы приучить ее технику онлайн покупать. А лично я уже даже мелочевку в инете беру. Выбор бесконечный и не приходится выслушивать охуительные истории консультантов. 

Ответить

Litnikov Danil

Решающий
–1

Сектанты, сэр

Ответить

Виктор Ганелес

Решающий
0

Я вот тоже хочу пощупать перед покупкой - не уверен, что такой большой будет удобно.
Но вчера в магазах рядом не было.
В интернетах с официальной ценой только предзаказ, а где в наличии есть - стоит тысяч на 10 дороже.

Ответить

aliftin

Виктор
1

То есть ты готов стоять в первый день продаж в ебейшей очереди что бы подержать в руках телефон и сказать "слишком большой, не удобно"? Может стоит подождать пару недель и без всей этой давки купить?

Ответить

Виктор Ганелес

aliftin
0

Ну я так и решил :))

Ответить

aliftin

Виктор
0

Я просто к тому что те кто стоят в этой очереди в любом случае купят телефон. Они не идут туда подержать его и сравнить со старой моделью, они идут именно покупать. 

Ответить

Непростой огонь

Решающий
0

Социальная составляющая, знакомства по интересам

Ответить

Aleksej Fedko

7

Второй ЛГБТ фестиваль за неделю подвергся атаке слабовиков

Ответить

Средний паук например

Aleksej
1

Айфоны покупают только пидоры.

Ответить

Nikita Zubkov

Средний
–1

Непидоры насасывают?

Ответить

solawind

4

Какая же показуха, в москве в каждом автобусе в час пик такое.

Ответить

Уважаемый хот-дог

solawind
0

Люди которые делают такие «новости» видимо давно никуда не ездили на общественном транспорте. Даже в выхи вижу толпы на наземном транспорте

Ответить

Ваша Закладко

Уважаемый
0

пенсионеров много?

Ответить

Андрей Рядькин

2

Ашан или ленту можно вообще разорить такими штрафами нахуй

Ответить

Заключенный Гоша

Андрей
6

Ни надо((
Тогда они закроются и я с голода сдохну(((

Ответить

Уважаемый хот-дог

Заключенный
1

Про доставку еды тоже не слышал? Уже год не был в продуктовых не считая ночного времени, когда никого нет и то ради какой нить мелочи. Как это обычно бывает, сидишь дома и понимаешь, что хочешь колку или ещё какую ерунду))

Ответить

AZP

Уважаемый
0

Мне нравится именно походить по Ашану, каждый мандарин выбрать. Чтоб без пятен.
Скидку 50% нарыть, если на что-то срок подходит.

Ответить

Уважаемый хот-дог

AZP
0

Всё потрогать и ничего не купить?

Ответить

AZP

Уважаем…
6

Конечно! Палец в жопу засунуть, потом киви потрогать.

Ответить

Уважаемый

AZP
3

Отвратительно. Продолжай!

Ответить

AZP

Уважаем…
0

Твой курьер тоже суёт, не переживай.

Ответить

Заключенный Гоша

AZP
1

Даже на свежие продукты/вещи скидок дофига.

Ответить

красивый комбинатор

2

ну, кто теперь скажет, что уровень жизни в России падает?

Ответить

solawind

красивый
1

А, ну конечно, раз на всю россию нашлось 200 долбоебов, из которых большинство судя по дешевым шмоткам на фото явно не покупатели цума а перекупы или продавцы места, типа вот этого https://esquire.ru/articles/64762-new-iphones-go-on-sale/ "пока стоял в очереди потреял деньги"

Ответить

Виктор Ганелес

solawind
1

«Потерял», это, видимо, «спёрли»

Ответить

Ваша Закладко

Виктор
0

в первом трэде про 12-й какой-то тжшник форсил, что в рф очередей не будет. ага

Ответить

Виктор Ганелес

Ваша
0

Ну, в первые несколько дней может быть
Просто лет 5 назад официальные продажи айфонов в России начинались месяца на 2 позже. Вот тогда были проблемы.

Ответить

Финансовый Филипп

2

ничо, пакетов напродают

Ответить

Иван Иванович

2

Как же хочется взяточку

Ответить

Вова А.

2

Наконец-то этот рассадник дешевок закроют

Ответить

Подозрительный паркур

2

Этих не жалко если откинуться от ковида, жертвы маркетинга.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Подозрительный
0

Не только, там ещё перекупы, которых не жалко в квадрате

Ответить

AZP

1

ЦУМ - это в котором всякие Баленсьяги продаются?
Так им та сотня тысяч рублей - это пыль.

Ответить

Andre Macareno

0

Удивлен, что не рестор штрафуют или куда они стояли

Ответить

Уважаемый хот-дог

Andre
0

А причём тут рестор? Их задача продавать товар, создавать ажиотаж мб, задача тц обеспечить безопасность потребителей. Равносильно штрафовать тот же рестор из-за пожара проводки в подвале в другом крыле. Тип еслиб не проклятые магазины, людей было бы меньше. С таким раскладом нужно сразу США обвинять, проклятые американцы, если бы не их айфоны, не было бы очереди в цуме!

Ответить

Andre Macareno

Уважаемый
2

Удивлен, что еще не настолько толсто с этими штрафами троллят

Ответить

Jesus Surfer

0

Бедные чмошники)

Ответить

Πетр Κудряшов

0

штраф пакетами возьмут

Ответить

Andrey Vorozhev

0

Никога такого небыло, и вот опять

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Макбуки на процессорах Apple M1 в первых тестах обогнали предшественников на Intel и немного уступили ПК
MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года по данным синтетического теста Geekbench.
204
Новости
Пользователи «Google Фото» не смогут бесплатно хранить фотографии в высоком качестве сверх лимита в 15 ГБ
С 1 июня 2021 года за это придётся заплатить.
163
Беларусь
Умер белорус Роман Бондаренко, избитый неизвестными в масках на «Площади перемен» в Минске
МВД утверждает, что черепно-мозговую травму нанесли «неравнодушные граждане».
268
Популярное за три дня
Беларусь
Умер белорус Роман Бондаренко, избитый неизвестными в масках на «Площади перемен» в Минске
МВД утверждает, что черепно-мозговую травму нанесли «неравнодушные граждане».
268
Новости
The Times: дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева
Землю и недвижимость на улице в Лондоне оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов.
88
Животные
9
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

AttentiveMilk

«Большинство тех, кто пишет о…

foobaredbaz

Запись в подсайте Telegram

Alexey Krylov

Тихановская назвала Лукашенко…

Весёлый Хамелеон

ЦУМу грозит штраф до миллиона…

Abram Dikoy

«Большинство тех, кто пишет о…

красивый комбинатор

Запись в подсайте Telegram

Zero-one-one

«Большинство тех, кто пишет о…

Ilya KKK

Запись в подсайте Twitter

Vladislav Donets

Запись в подсайте Telegram

AttentiveMilk

«Большинство тех, кто пишет о…

Ivan Rybkin

Запись в подсайте Telegram

aliftin

ЦУМу грозит штраф до миллиона…

Stanley H. Tweedle

Запись в подсайте Telegram

Zero-one-one

«Большинство тех, кто пишет о…

Zero-one-one

«Большинство тех, кто пишет о…

Дмитрий Орлов

«Большинство тех, кто пишет о…

Zero-one-one

«Большинство тех, кто пишет о…

Виктор Ганелес

ЦУМу грозит штраф до миллиона…

Дмитрий Орлов

«Большинство тех, кто пишет о…

Alexey Snooker

Запись в подсайте Telegram
null