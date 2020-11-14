TikTok починит интернет студенту из Омской области, который выходил на пары в Zoom, сидя на берёзе Материал редакции
Его также пригласят в программу соцсети по развитию талантов.
TikTok решил помочь студенту Омского института водного транспорта Алексею Дудоладову. 11 ноября он рассказал, что после перехода на дистанционную учёбу уходит в лес и залезает на восьмиметровую берёзу, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom на пары.
Дудоладов живёт в деревне Станкевичи Называевского района. Дома у него есть интернет, но только 2G — это не позволяет загрузить необходимые программы. «Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с берёзы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией» — рассказал студент. Он обратился к губернатору Омской области с вопросом, как решить вопрос с плохим интернетом.
TikTok предложил починить Дудоладову интернет. В компании «Ленте.ру» сказали, что не могли остаться равнодушными к истории «Лёха из деревни», а обучаться, забираясь на дерево, опасно для здоровья. Кроме того, Алексея хотят пригласить в программу развития талантов, чтобы «помочь раскрывать свой потенциал на платформе».
Скорее минус, теперь все школьники на березы полезут, не все выживут
Не очень понимаю, что в данном случае сделает TikTok. Оплатит установку вышки сотовой связи? Там походу во всех деревнях проблема, карта покрытия показывает буквально по радиусу, где стоят вышки.
Взрослый парфюмер
Твою ж..
Может тоже тикток завести, ремонт в хате попросить
Иди лучше вебкам моделью, там больше шанс заработать на ремонт.
Возможно именно таков был план школьника, когда он корячился ради интернета.
Починить можно только то что сломалось
Если у меня нет Майбаха, его можно купить. Починить его нельзя
учёбу уходит в лес и залезает на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет
Это еще что. Орлов, говорят, на горный кряж Актау забирается, чтобы на ТЖ зайти!
Видимо недавно то дерево спилили и он долго искал куда залезть.
Постепенно мы все, даже отец, уверились, что Козимо никогда больше не спустится на землю. С того дня как мой брат стал путешествовать по деревьям всей Омброзы, отец не решался высунуть нос за ворота, терзаясь мыслью, что его герцогское достоинство окончательно подорвано.
Ты же натурал, зачем мимикрируешь под гейское лобби? Не стыдно?
Открываю мир
зачем жалуешься
Если бы побрил я бы не жаловался.
Щекотки боишься?
<3
Давний жар
Там был нурым, жаль он порвался
TikTok оплатит подписку на TJ+ студенту из Омской области, который выходил на пары в Zoom, сидя на берёзе