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Аня Бегиашвили
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TikTok починит интернет студенту из Омской области, который выходил на пары в Zoom, сидя на берёзе Материал редакции

Его также пригласят в программу соцсети по развитию талантов.

49 комментариев
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TikTok решил помочь студенту Омского института водного транспорта Алексею Дудоладову. 11 ноября он рассказал, что после перехода на дистанционную учёбу уходит в лес и залезает на восьмиметровую берёзу, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom на пары.

Дудоладов живёт в деревне Станкевичи Называевского района. Дома у него есть интернет, но только 2G — это не позволяет загрузить необходимые программы. «Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с берёзы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией» — рассказал студент. Он обратился к губернатору Омской области с вопросом, как решить вопрос с плохим интернетом.

TikTok предложил починить Дудоладову интернет. В компании «Ленте.ру» сказали, что не могли остаться равнодушными к истории «Лёха из деревни», а обучаться, забираясь на дерево, опасно для здоровья. Кроме того, Алексея хотят пригласить в программу развития талантов, чтобы «помочь раскрывать свой потенциал на платформе».

#новости #tiktok #карантинвроссии #регионы

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49 комментариев
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Заключенный Гоша

24

Хоть какой-то плюс от TikTok.

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Вова А.

Заключенный
13

Скорее минус, теперь все школьники на березы полезут, не все выживут

Ответить

Решающий Гоша

Вова
16

так всё-таки плюс?

Ответить

Вова А.

Решающий
0

Если есть на примете неугодный школьник - то да

Ответить

Решающий Гоша

Вова
14

есть

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
2

Это плюс.

Ответить

Semyon Bochkaryov

6

Не очень понимаю, что в данном случае сделает TikTok. Оплатит установку вышки сотовой связи? Там походу во всех деревнях проблема, карта покрытия показывает буквально по радиусу, где стоят вышки.

Ответить

Взрослый парфюмер

Semyon
9

Твою ж..

Ответить

Заключенный Гоша

Взрослый
5

@Дмитрий Орлов мы спалили тебя.

Ответить

Анальное Сало

Взрослый
4

Говновка

Ответить

Рыжий

Semyon
1

 Оплатит установку вышки сотовой связи?

Скорее всего. Прикинь какой пиар получится

Ответить

Актерский шмель

Рыжий
15

Вот бы еще односельчане ее спалили

Ответить

Mmmax

Semyon
3

айфон с 5г пришлют

Ответить

Lian Niko

Semyon
1

Поставят репитер

Ответить

AZP

Semyon
1

Оплатит билет на автобус в Омск.

Ответить

KSA

Semyon
0

Купит ему интернет от Илона Маска

Ответить

Вова А.

7

Может тоже тикток завести, ремонт в хате попросить

Ответить

Заключенный Гоша

Вова
4

Иди лучше вебкам моделью, там больше шанс заработать на ремонт.

Ответить

Вова А.

Заключенный
3

Возможно именно таков был план школьника, когда он корячился ради интернета.

Ответить

Вова А.

Вова
4

Бля, наебать тикток и вебкамить ради комбикорма хрюшкам, еее

Ответить

Актерский шмель

7

починит

Ору, а кто его ломал?

Ответить

Горячий татарин

Актерский
0

Путин

Ответить

KSA

5

Починить можно только то что сломалось
Если у меня нет Майбаха, его можно купить. Починить его нельзя

Ответить

Решающий Гоша

3
Ответить

Куколдиш Гамбино

1

 учёбу уходит в лес и залезает на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет

Это еще что. Орлов, говорят, на горный кряж Актау забирается, чтобы на ТЖ зайти!

Ответить

Владимир Филатов

Куколдиш
0

Видимо недавно то дерево спилили и он долго искал куда залезть.

Ответить

AZP

Владимир
0

Он на пеньке от того дерева сидел.

Ответить

Посторонний

1

 Постепенно мы все, даже отец, уверились, что Козимо никогда больше не спустится на землю. С того дня как мой брат стал путешествовать по деревьям всей Омброзы, отец не решался высунуть нос за ворота, терзаясь мыслью, что его герцогское достоинство окончательно подорвано. 

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Никита Сопов

–8
Ответить

Куколдиш Гамбино

Никита
0
Ответить

Царский ящик

Куколдиш
1

Ты же натурал, зачем мимикрируешь под гейское лобби? Не стыдно?

Ответить

Куколдиш Гамбино

Царский
0

Открываю мир

Ответить

Царский ящик

Куколдиш
1

не лезь она тебя сожрет

Ответить

Ze Katze

Куколдиш
0

Сидеть блять

Ответить

Куколдиш Гамбино

Ze
–2

Я побрил мужику жопу, все ок теперь 

Ответить

Заключенный Гоша

Никита
0

@Вахтёр тут жопа не бритая.

Ответить

Никита Сопов

Заключенный
0

зачем жалуешься 

Ответить

Вова А.

Никита
3

Он приглашает заценить

Ответить

Заключенный Гоша

Никита
0

Если бы побрил я бы не жаловался.

Ответить

Вова А.

Заключенный
0

Щекотки боишься?

Ответить

Никита Сопов

Вова
0

если спереди волосато, то не почувствуешь
 

Ответить

Заключенный Гоша

Вова
0

Люблю гладкие жопы.

Ответить

Вова А.

Никита
0

Накачал

Ответить

Давний жар

0

@Специфический Макс 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Давний
0

<3

Ответить

Давний жар

Куколдиш
0

Там был нурым, жаль он порвался

Ответить

Куколдиш Гамбино

Давний
0

deleted забирает лучших

Ответить

Зарегистрировался только что

0

TikTok оплатит подписку на TJ+ студенту из Омской области, который выходил на пары в Zoom, сидя на берёзе

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Neketa Fo

0

Ну видос у него действительно угарный получился. Тик ток молодцы, хуйли

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