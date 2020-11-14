Ограничительные меры будут действовать как минимум до 6 декабря.

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Власти Австрии вводят строгий карантин в связи с распространением коронавируса на период с 17 ноября по 6 декабря, сообщает Metropole.

В стране закроют магазины, школы, детские сады. Школьники и студенты будут учиться дистанционно, максимальное число взрослых переведут на удалённый режим работы. Выходить из дома можно только за едой, на работу, для помощи другим или на прогулку — «для сохранения психического здоровья».

Федеральный канцлер страны Себастьян Курц призвал австрийцев свести социальные контакты до абсолютного минимума и видеться только с сожителями. Цель правительства — открыть магазины и школы для детей младше 14 лет 17 декабря.