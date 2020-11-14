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Аня Бегиашвили
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В Австрии ввели полный локдаун из-за коронавируса: закрыли школы и магазины, ограничили выход из дома Материал редакции

Ограничительные меры будут действовать как минимум до 6 декабря.

11 комментариев
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Власти Австрии вводят строгий карантин в связи с распространением коронавируса на период с 17 ноября по 6 декабря, сообщает Metropole.

В стране закроют магазины, школы, детские сады. Школьники и студенты будут учиться дистанционно, максимальное число взрослых переведут на удалённый режим работы. Выходить из дома можно только за едой, на работу, для помощи другим или на прогулку — «для сохранения психического здоровья».

Федеральный канцлер страны Себастьян Курц призвал австрийцев свести социальные контакты до абсолютного минимума и видеться только с сожителями. Цель правительства — открыть магазины и школы для детей младше 14 лет 17 декабря.

С 23 октября заболеваемость Covid-19 в стране стала резко расти. За время пандемии в Австрии зафиксировали больше 198 тысяч случаев заражения. Сейчас там ежедневно выявляют до 10 тысяч заражённых.

#новости #covid19

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11 комментариев
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Решающий Гоша

7

слабаки блять, даже до 20к новых заражённых в день не дотянули и уже начали закрываться

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Рыжий

Решающий
2

Ну так населения всей страны меньше, чем населения одной только Москвы. Понятно, почему паникуют

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Олег Феоктистов

Рыжий
0

Именно поэтому и не понятно.

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Lian Niko

6

В Беларуси в это время запретили тестировать в частных медцентрах, а в госах можно только при серьезных подозрениях.

Ответить

Вова А.

2

Они хотят как в Казахстане ?
Эх, веселое было время

Ответить

Актерский шмель

2

Я вчера видел, как праздновали свадьбу в ресторане, с тамодой и конкурсами. А вы продолжайте дальше дрочить на свою статистику зараженных и ругать власть.

Ответить

KSA

1

Население Австрии должно взяться за оружие

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Хороший звук

–1

Выносите рубль, пора

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Паша Красников

0

В стране закроют магазины

Выходить из дома можно только за едой

Ответить

Террористический фонарь

Паша
1

В магазинах не только еду могут продавать.

Ответить

Паша Красников

Террористический
0

Но еду могут продавать только в магазинах

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