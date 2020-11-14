В Австрии ввели полный локдаун из-за коронавируса: закрыли школы и магазины, ограничили выход из дома Материал редакции
Ограничительные меры будут действовать как минимум до 6 декабря.
Власти Австрии вводят строгий карантин в связи с распространением коронавируса на период с 17 ноября по 6 декабря, сообщает Metropole.
В стране закроют магазины, школы, детские сады. Школьники и студенты будут учиться дистанционно, максимальное число взрослых переведут на удалённый режим работы. Выходить из дома можно только за едой, на работу, для помощи другим или на прогулку — «для сохранения психического здоровья».
Федеральный канцлер страны Себастьян Курц призвал австрийцев свести социальные контакты до абсолютного минимума и видеться только с сожителями. Цель правительства — открыть магазины и школы для детей младше 14 лет 17 декабря.
С 23 октября заболеваемость Covid-19 в стране стала резко расти. За время пандемии в Австрии зафиксировали больше 198 тысяч случаев заражения. Сейчас там ежедневно выявляют до 10 тысяч заражённых.
В Беларуси в это время запретили тестировать в частных медцентрах, а в госах можно только при серьезных подозрениях.
В стране закроют магазины
Выходить из дома можно только за едой
Террористический фонарь
В магазинах не только еду могут продавать.