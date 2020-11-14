Телеведущего Дмитрия Хрусталёва госпитализировали. Mash пишет, что он в искусственной коме Материал редакции
Хрусталёв в реанимации в больнице Сестрорецка.
Шоумена, соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталёва госпитализировали в Петербурге. «Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — рассказал Ургант ТАСС.
Первым о госпитализации шоумена в реанимацию сестрорецкой больницы № 40 сообщило издание «78.ru». «Фонтанка» пишет, что эта больница переоборудована под пациентов с Covid-19. По данным телеграм-канала «112», состояние Хрусталёва оценивается, как тяжёлое. Mash утверждает, что у пациента интоксикация, и его ввели в искусственную кому.
Хрусталёв известен, как участник шоу Comedy Club, Comedy Woman и «Вечерний Ургант».
Вполне норм челик кста
Хороший череп
Может кому из диссидентов в голову чуть инстинкта самосохранения и ответственности накапает.
Ага щас, разбежался.
Уже почти год прошел. Если кому-то не хватило каких-то доказательств за это время, то он совсем отбитый и это не лечится.
И поэтому разные страны устраивают новые локдауны и заставляют носить маски?
диссиденты это те люди которые не носят маски, но при этом соблюдают дистанцию, не лезут при разговоре опоненту в рот
а нормальные это те кто нихуя не соблюдают, но зато в масках?
Потому что в шоу шутит один Ургант. Осталтные наигранно смеются
Ургант тоже петросян
Кроме Аллы Михеевой в этом шоу никто не умеет шутить
Закончим разговор тем, что шоу петросянистое во всех отношениях
Строительный
Не люблю тупых баб и баб, играющих тупых баб
Тебе бы платили 4 месячных ЗП за стояние столбом пару часов - и ты бы постоял)
он его когда-то давно пародировал в КВН
Значит нарушение обмена веществ или худел недавно...
Решающий Гоша
аноним из германии спрашивает
Давний жар
Ты из Украины
Знаменитый вентилятор
Я из Казахстана
Решающий Гоша
а я без трусов, ссылка на онлифанс: https://bit.ly/36udX1i
а что там?
Анфас без трусов вроде
Сомнительный
Нраица?
Можно нинада?
Ща ты до***дишься и @Орзэмэс Мирзов тебе путевку до больнички оформит.
"Врачи пытаются понять диагноз " звучит многообещающе
Почему русские до сих пор это терпят?
Давний жар
Вы человек молодой...
Хохол?
Вот удивляюсь, почему одни 65+ переносят ковид на ногах и на условных огородах, а челов под 40 может сломить до реанимации. Мне кажется, что дело в том, что корона постоянно мутирует и тут важен не только твой организм/возраст, но и штамм, который тебе попадётся
Ты случайно не мой муж? Он то же самое скозал только что
Террористический фонарь
Там ещё были какие-то исследования, что это на генном уровне. Все зависит от того, как среагирует иммунная система.
Ого. То есть, условно говоря, ты можешь быть хоть диабетиком с проблемным сердцем, но если у тебя некая генная фича против ков (не изученная пока), то ты можешь и не заметить, как проболеешь?
Террористический
Вполне. Но я ж не учёный. А учёные сами не в теме ещё. Там только догадки все ещё.
Решающий Гоша
в кремле просто ковид качественнее наливают
Как гипотеза, он хватанул большую вирусную нагрузку как активная медийная личность. (Очень много людей из разных страт и стран с которыми он встречался)
Плохой кот
Это когнитивное искажение, связанное с тем, что в СМИ чаще рассказывают о молодых с коронавирусом. На самом деле тяжелые осложнения и смертельные исходы намного чаще встречаются в возрасте 65+. Так например среди группы 40-50 лет умирает 0.5% зарегистрированных заболевших, а в группе 60-70 лет - 4%.
Хороший череп
Весной-летом смотрел репортаж из американской больницы, врачи так и говорили что вообще никак не могут понять, почему оно так. Не могут найти какой-то причинно-следственной связи.
Иногда люди с более сильным иммунитетом сложнее переносят тяжелые вирусы. Организм вырабатывает на столько много антител, что человек сам стает "полем для боя", от того и температура очень большая может быть.
Тут скорее что-то нервное. Может перенапряжение на работе.
Может веществ каких не хватает, сахара там например.
Дизлайк Ургунту,если не пошутит про Хрусталева в следующем выпуске!
У Шихман он рассказывал, что отказался от мед освидетельствования и лишился прав. Божился, что не пьёт.
И тут интоксикация. Дознулся что ли?
Митя, блин, ты чо, блин, Митя, ты ж прошёл огонь, воду и чугунные трубы. ты давай не это.