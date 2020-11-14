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Аня Бегиашвили
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Телеведущего Дмитрия Хрусталёва госпитализировали. Mash пишет, что он в искусственной коме Материал редакции

Хрусталёв в реанимации в больнице Сестрорецка.

109 комментариев
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Шоумена, соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталёва госпитализировали в Петербурге. «Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — рассказал Ургант ТАСС.

Первым о госпитализации шоумена в реанимацию сестрорецкой больницы № 40 сообщило издание «78.ru». «Фонтанка» пишет, что эта больница переоборудована под пациентов с Covid-19. По данным телеграм-канала «112», состояние Хрусталёва оценивается, как тяжёлое. Mash утверждает, что у пациента интоксикация, и его ввели в искусственную кому.

Хрусталёв известен, как участник шоу Comedy Club, Comedy Woman и «Вечерний Ургант».

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109 комментариев
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Аккаунт

24

Вполне норм челик кста

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Universe

Аккаунт
6

Неоднозначный. Посмотрите интервью на канале "А поговорить?".

Ответить

Mmmax

Universe
–2

Важны не его человеческие качества, а что молодой с ковидом слег. Седня он - завтра ты.
Может кому из диссидентов в голову чуть инстинкта самосохранения и ответственности накапает. 

Ответить

Хороший череп

Mmmax
6

Может кому из диссидентов в голову чуть инстинкта самосохранения и ответственности накапает.

Ага щас, разбежался.
Уже почти год прошел. Если кому-то не хватило каких-то доказательств за это время, то он совсем отбитый и это не лечится.

Ответить

KSA

Хороший
1

Прошедший год доказал, что это наебка для уничтожения экономики

Ответить

Хороший череп

KSA
3
Ответить

KSA

Хороший
2

Не трись у моей дачи, бич!

Ответить

Хороший череп

KSA
0

че ты несешь

Ответить

KSA

Хороший
0

Я несу Свет Людам!

Ответить

Ivan Boldyrev

KSA
0

Так надо Марин нести! 

Ответить

Рыжий

Хороший
1

 Если кому-то не хватило каких-то доказательств за это время

В том и прикол, что хватило доказательств того, что все эти локдауны и крики "нужно носить маски!" булшит. Если в марте еще верили люди в этот страшный вирус - то сейчас уже нет

Ответить

Ivan Boldyrev

Рыжий
0

И поэтому разные страны устраивают новые локдауны и заставляют носить маски?

Ответить

vvtwittep

Хороший
0

Доказательств чего? Что трупы на улице не валяются, умерло от страшного вируса во всем мире меньше, чем от диареи?
Или что локдауны убивают только экономику, а не вирус? Или что маски не работают? 

Ответить

KSA

Mmmax
2

Сегодня слег завтра встал и пошел
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол

Ответить

Mmmax

KSA
3

Всем плевать на него кроме родственников, а что с ковидом рипнуться можно в любом возрасте - это важно.

Ставни забивать конечно не нужно, но беречь себя и так сказать окружающих обязательно.

Ответить

vvtwittep

Mmmax
1

Пиздец! Умереть можно в любом возрасте от чего угодно. Что в голове у людей? 🤦‍♂️

Ответить

Решающий Гоша

Mmmax
0

орлов каждый день на тж по несколько раз рипается

Ответить

Дмитрий Чернышов

Решающий
1

Орлов как феникс, получается?

Ответить

KSA

Дмитрий
1

Феникс, сгорающий из-за подрыва пукана

Ответить

Mmmax

Решающий
0

У Хрусталева столько фанатов нет, он всего на первом работает

Ответить

Universe

Mmmax
1

Я уже отстрелялся.
Мне всё таки кажется, что он сорвался. Он говорил, что давно в завязке. Но бывших алкоголиков не бывает.

Ответить

KSA

Universe
0

Бывают будущие

Ответить

vvtwittep

Mmmax
0

Диагноз по фото поставил? 🤦‍♂️

Ответить

Mmmax

vvtwittep
0

Диагноз чего?
Что маску носить и не облизывать соседей - для жизни полезнее даже без ковида?
*В ковидную больничку откапывать не возют

Ответить

vvtwittep

Mmmax
1

Это говорит только о том, что крышка у всех поехала окончательно. Не зная диагноза сразу ставят "ковид" и везут в ковидарий. 

Ответить

Андрей Ионов

Mmmax
0

диссиденты это те люди которые не носят маски, но при этом соблюдают дистанцию, не лезут при разговоре опоненту в рот

а нормальные это те кто нихуя не соблюдают, но зато в масках?

Ответить

Mmmax

Андрей
–1

Чаще наоборот.
Неношение маски - принципиальная позиция отрицалова ковида. Масочники уважительнее к дистанции и гигиене относятся

Ответить

Аккаунт

Universe
3

Удоли, зачем ты рушишь мои надежды на то, что на русском тв есть люди, от которых не тянет сразу блевать

Ответить

Строительный череп

Universe
1

Ну да, слишком скользкий тип

Ответить

KSA

Аккаунт
0

Скатился, стоит за тумбой на первом канале и не шутит

Ответить

Mmmax

KSA
1

Топ комментаторов на ТЖ не резиновый 

Ответить

Строительный череп

KSA
0

Потому что в шоу шутит один Ургант. Осталтные наигранно смеются

Ответить

KSA

Строительный
0

Ургант тоже петросян
Кроме Аллы Михеевой в этом шоу никто не умеет шутить

Ответить

Строительный череп

KSA
0

Закончим разговор тем, что шоу петросянистое во всех отношениях

Ответить

KSA

Строите…
1

Но Алла все равно няшка!

Ответить

Строительный

KSA
0

Не люблю тупых баб и баб, играющих тупых баб

Ответить

KSA

Строите…
2

Фанатею от молодых умных баб, играющих дурочек
Глазом моргнешь и у нее новый айфон, машина и квартира, а у тебя алименты и ипотека

Ответить

Рыжий

KSA
0

 а у тебя алименты и ипотека

В лучшем случае. А то может быть еще уголовное дело за изнасилование или педофилию, сейчас это модно

Ответить

KSA

Рыжий
1

Отпедофилил 35-летнюю и пошел играть в чтогдекогда

Ответить

Константин Курасов

KSA
0

Тебе бы платили 4 месячных ЗП за стояние столбом пару часов - и ты бы постоял)

Ответить

Решающий Гоша

8

он про путина ничо в последнее время плохого не говорил?

Ответить

Dante Havershim

Решающий
14

он его когда-то давно пародировал в КВН

Ответить

Litnikov Danil

Dante
10

Ух карма

Ответить

Grave Digger

Dante
6

Значит нарушение обмена веществ или худел недавно...

Ответить

Сомнительный танк88

Grave
2

Может самогона выпил

Ответить

Решающий Гоша

Dante
0
Ответить

Решающий Гоша

Решающий
8

аноним из германии спрашивает

Ответить

Litnikov Danil

Решающий
4

Этот человек свои вещи забыл, пусть приезжает

Ответить

Давний жар

Решающий
1

Ты из Украины

Ответить

Dra

Давний
2

Я из Украины

Ответить

Знаменитый вентилятор

Dra
2

Я из Казахстана

Ответить

Решающий Гоша

Знамени…
1

а я без трусов, ссылка на онлифанс: https://bit.ly/36udX1i

Ответить

Mattur

Решающий
3

Ждал рикролла, разочарован.

Ответить

Алиса Барышман

Mattur
–1

а что там?

Ответить

Litnikov Danil

Алиса
2

Анфас без трусов вроде

Ответить

Алиса Барышман

Litnikov
1

какой-то маленький. под микроскопом не видно

Ответить

Сомнительный

Litnikov
0

Нраица?

Ответить

Litnikov Danil

Сомните…
0

В профиль не хватает

Ответить

Mattur

Алиса
0

Через режим инкогнито вот так. Наверное, просто ссылка на профиль.

Ответить

Litnikov Danil

Решающий
0

Можно нинада?

Ответить

Решающий Гоша

Litnikov
0

надо даня надо

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
0

Ща ты до***дишься и @Орзэмэс Мирзов тебе путевку до больнички оформит.

Ответить

Bradstreet Smith

Решающий
0

Смеялся над шутками Урганта.

Ответить

Skoi Skoi

10

"Врачи пытаются понять диагноз " звучит многообещающе

Ответить

Рыжий

Skoi
0

Ждем медицинский самолет из Германии?

Ответить

Давний жар

3

Путин никого не щадит 

Ответить

Просто Тимуррр

Давний
11

Почему русские до сих пор это терпят?

Ответить

Давний жар

Просто
8

Вы человек молодой...

Ответить

KSA

Давний
0

Кто это?

Ответить

rossoshmap

KSA
13

Жак Фреско

Ответить

Яня

KSA
3

Ходорковский

Ответить

Хороший череп

KSA
1

А вот это хороший вопрос

Ответить

пепси

Хороший
0

Гуриев

Ответить

Litnikov Danil

Просто
2

Платиновый вопрос

Ответить

Nikita Resh

Просто
0

Хохол?

Ответить

KSA

Nikita
0

Хiхiл

Ответить

the art of гепард

2

Вот удивляюсь, почему одни 65+ переносят ковид на ногах и на условных огородах, а челов под 40 может сломить до реанимации. Мне кажется, что дело в том, что корона постоянно мутирует и тут важен не только твой организм/возраст, но и штамм, который тебе попадётся

Ответить

пепси

the
4

Нет. Индивидуальные особенности организма. Сам сарс не достаточно изучен. 

Ответить

the art of гепард

пепси
1

Ты случайно не мой муж? Он то же самое скозал только что

Ответить

Террористический фонарь

the
2

Там ещё были какие-то исследования, что это на генном уровне. Все зависит от того, как среагирует иммунная система.

Ответить

the art of гепард

Террористический
2

Ого. То есть, условно говоря, ты можешь быть хоть диабетиком с проблемным сердцем, но если у тебя некая генная фича против ков (не изученная пока), то ты можешь и не заметить, как проболеешь?

Ответить

Террористический

the
0

Вполне. Но я ж не учёный. А учёные сами не в теме ещё. Там только догадки все ещё.

Ответить

пепси

the
0

Не

Ответить

the art of гепард

пепси
0

((((((

Ответить

Решающий Гоша

the
2

в кремле просто ковид качественнее наливают

Ответить

Заключенный Гоша

Решающий
2

Без пенки на 80% кружки?

Ответить

LazySpirit

the
2

Как гипотеза, он хватанул большую вирусную нагрузку как активная медийная личность. (Очень много людей из разных страт и стран с которыми он встречался)

Ответить

the art of гепард

LazySpirit
0

Да, это тож однозначно

Ответить

Плохой кот

the
2

Это когнитивное искажение, связанное с тем, что в СМИ чаще рассказывают о молодых с коронавирусом. На самом деле тяжелые осложнения и смертельные исходы намного чаще встречаются в возрасте 65+. Так например среди группы 40-50 лет умирает 0.5% зарегистрированных заболевших, а в группе 60-70 лет - 4%. 

Ответить

Рыжий

Плохой
0

 а в группе 60-70 лет - 4%

Интересно, а есть какие-то цифры по гриппу? Ну который сейчас гуляет и эпидемия раз в год. Столько от него пожилых людей мирает 

Ответить

Vladislav Donets

the
0

Тогда бы болели все локальными очагами и это было бы заметно.

Ответить

Хороший череп

the
0

Весной-летом смотрел репортаж из американской больницы, врачи так и говорили что вообще никак не могут понять, почему оно так. Не могут найти какой-то причинно-следственной связи.

Ответить

Денис Савчук

the
0

Иногда люди с более сильным иммунитетом сложнее переносят тяжелые вирусы. Организм вырабатывает на столько много антител, что человек сам стает "полем для боя", от того и температура очень большая может быть. 

Ответить

Роман Трусов

1

Тут скорее что-то нервное. Может перенапряжение на работе.

Ответить

Vladislav Donets

Роман
9

Может веществ каких не хватает, сахара там например.

Ответить

Арье Гекюм

Vladislav
4

Или избыток, кокоса например.

Ответить

пепси

Vladislav
0

Ну так пусть сникерс скушает

Ответить

Временной кран

Vladislav
0

Рафаэлка поможет 

Ответить

Иван Михиенко

2

Новичок нашёл новую жертву

Ответить

Антон Лисин

1

Что-то было не давно. " Худел, ничего не ел, вот в самолёте плохо и стало"

Ответить

Maksytoff

1

Дизлайк Ургунту,если не пошутит про Хрусталева в следующем выпуске!

Ответить

Рыжий

Maksytoff
–1

Ебала жаба гадюку. Ургант за одно только Елки должен гореть

Ответить

Vadim Nemnasev

1

У Шихман он рассказывал, что отказался от мед освидетельствования и лишился прав. Божился, что не пьёт.
И тут интоксикация. Дознулся что ли?

Ответить

Нижний интернет

1

Передозняк схватил, ничего необычного

Ответить

ouxen

0

главное, чтобы другой Хрусталёв жив и здоров

Ответить

alexferman

0

Меньше упарываться нужно, даже если это осень

Ответить

Антон Лисин

0

В интервью "а поговорить?!" же говорил, что пьянка для него обычная тема. 

Ответить

Jenny Smith

0

Митя, блин, ты чо, блин, Митя, ты ж прошёл огонь, воду и чугунные трубы. ты давай не это.

Ответить

Константин Курасов

0

Здоровья челу

Ответить
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