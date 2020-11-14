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Аня Бегиашвили
41 809

Телеведущего Дмитрия Хрусталёва госпитализировали Материал редакции

Хрусталёв в реанимации в больнице Сестрорецка. Mash пишет, что он в искусственной коме.

295 комментариев
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Обновление от 15 ноября: Mash сообщил о выписке Хрусталёва.

Шоумена, соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталёва госпитализировали в Петербурге. «Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — рассказал Ургант ТАСС.

Первым о госпитализации шоумена в реанимацию сестрорецкой больницы № 40 сообщило издание «78.ru». «Фонтанка» пишет, что эта больница переоборудована под пациентов с Covid-19. По данным телеграм-канала «112», состояние Хрусталёва оценивается как тяжёлое. Mash утверждает, что у пациента интоксикация, и его ввели в искусственную кому.

Хрусталёв известен как участник шоу Comedy Club, Comedy Woman и «Вечерний Ургант».

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Sergei Khegai

91
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Пушнойзверь

Sergei
5

Довыёбывался.

Ответить

Аккаунт

63

Вполне норм челик кста

Ответить

Universe

Аккаунт
15

Неоднозначный. Посмотрите интервью на канале "А поговорить?".

Ответить

Mmmax

Universe
16

Важны не его человеческие качества, а что молодой с ковидом слег. Седня он - завтра ты.
Может кому из диссидентов в голову чуть инстинкта самосохранения и ответственности накапает. 

Ответить

Должный нос

Mmmax
45

Может кому из диссидентов в голову чуть инстинкта самосохранения и ответственности накапает.

Ага щас, разбежался.
Уже почти год прошел. Если кому-то не хватило каких-то доказательств за это время, то он совсем отбитый и это не лечится.

Ответить

KSA

Должный
–17

Прошедший год доказал, что это наебка для уничтожения экономики

Ответить

Должный нос

KSA
41
Ответить

KSA

Должный
6

Не трись у моей дачи, бич!

Ответить

Должный нос

KSA
9

че ты несешь

Ответить

KSA

Должный
3

Я несу Свет Людам!

Ответить

Ivan Boldyrev

KSA
1

Так надо Марин нести! 

Ответить

the art of

KSA
0
Ответить

Рыжий

Должный
–9

 Если кому-то не хватило каких-то доказательств за это время

В том и прикол, что хватило доказательств того, что все эти локдауны и крики "нужно носить маски!" булшит. Если в марте еще верили люди в этот страшный вирус - то сейчас уже нет

Ответить

Должный нос

Рыжий
7

Он не то чтобы страшный. Он капец какой противный и создаёт кучу проблем, если им заразиться.
Даже если ты не умрешь, то от пневмонии будут свои последствия.
Если перенесешь в легкой форме, очень может изменяться обоняние и уже не сможешь ничего есть нормально. Многое станет невкусным.
Я уж молчу, что говорят о том, что даже в легкой форме происходят хорошие такие изменения в мозге, которые могут потом повлиять на появление какого-нибудь альцгеймера.

Ответить

Евгений Мартынов

Должный
1

 говорят о том, что даже в легкой форме происходят хорошие такие изменения в мозге

Ясно-понятно, одна бабка сказала, кароч, а мы ретранслируем эту хуйню дальше...

Ответить

Должный нос

Евгений
4

Про обоняние это от родственника и коллеги.
А про мозг это вот:
https://lenta.ru/news/2020/10/15/covid_brain/

Что это вообще за "ясно-понятно"?
С вами вот точно всё ясно-понятно.

Ответить

Александр

Должный
0

У меня сейчас обострены нюх и вкус, я постоянно хочу спать вечером, послепары кружек молотого кофе рубит, наверно тоже переболел, но пока изменения эти мне очень нравятся, хорошо чувствую вкус продуктов, оттенки духов, спокойный стал, не кричу на людей в отличие от некоторых, если деградации дальнейшей не будет, то отлично

Ответить

Рыжий

Алексан…
2

 я постоянно хочу спать вечером, послепары кружек молотого кофе рубит

Я всю жизнь так живу((

Ответить

Александр

Рыжий
0

не, раньше после кружки чая или половины ложки растворимого кофе я до утра глаза пучил, вся эта фигня именно после больничного началась с температурой, антибиотиками и потерей нюха, бронхит типа без кашля и анализов, все как у всех

Ответить

Vl T

Должный
–1
Ответить

Должный нос

Vl
3

И как эта картинка связана с сабжем?
Картинки мы все посылать умеем и минуса ставить. Вы по-русски объяснитесь сначала.
Давай по фактам, почему журналисты неправильно интерпретировали врачей.

Ответить

Vl T

Должный
8

Лента.ру - это отдельный жанр журналистики.

Там пососедству новость "Раскрыта смертельная угроза коронавируса для мозга" (!!!).
Читаем статью - взяли 600 пожилых людей (~70 лет) с уже имеющимися заболеваниями мозга.
Выяснили, что у 15% из них пошли неврологические осложнения.

Учитывая что тяжёлое течение ковида с дыхательной недостаточностью в таком возрасте у ~30% людей, - вообще неудивительно. Нет, блядь, от кислородного голодания у них мозг расцвести должен был.

И в той же статье прямо говорится, что не найдено свидетельств прямого воздействия ковида на мозг, только косвенное (системное воспаление и кислородное голодание - катализатор для кучи проблем в организме). Но нет - "раскрыта смертельная угроза для мозга".

Поэтому - кликбейт, кликбейт, кликбейт, кликбейт. Паника продаётся лучше всего. Будут нормальные научные статьи - тогда и поговорим, но с Лентой в приличное общество лучше не ходить.

Ответить

Должный нос

Vl
1

Хороший аргументированный ответ, а не картиночки и минусы. Спасибо за старание.
Только вот в статье говорится об исследовании бразильских ученых. А то, о чём вы говорите, это ссылка на исследование учёных из Нью-Йорка.

Ответить

AZP

Должный
1

И ради этого стоит экономику херить и из людей психов делать?

Ответить

Ivan Boldyrev

Рыжий
1

И поэтому разные страны устраивают новые локдауны и заставляют носить маски?

Ответить

Рыжий

Ivan
–10

Ну вот Китай устроил локдаун осенью? Насколько я слышал - нет.
А этим всяким Австриям нужно показать, что им не пофиг на людей.  Мы таким не страдаем, например. Масочный режим ужесточили в сентябре, первый месяц всех гоняли, сейчас уже пофиг, даже полиция рейды не проводит. Сами полицейские уже без масок ходят (в смысле в масках, но нос не закрывают). 
Смиритесь с тем, что всем насрать на этот вирус и живите себе спокойно. Подумайте лучше о зубах, о сердце, о поджелудочной

Ответить

Shenmue

Рыжий
4

Вы о простате забыли упомянуть

Ответить

Рыжий

Shenmue
3

Вот да, после 20ти лет у мужиков это важная часть медосмотра 

Ответить

Shenmue

Рыжий
3

После 20-ти? Я аж вздрогнул

Ответить

Рыжий

Shenmue
1

Есть особо умные люди, которые умудряются еще в детстве себе половые проблемы создать. Типа "а че это у меня проблемы со стояком в 16 лет". А потому что нефиг было малым на холодном сидеть жопой.
Так что бережем себя и своих близких))

Ответить

Shenmue

Рыжий
–1

Это все строители виноваты, что ступени из бетона мастрячат

Ответить

Ivan Boldyrev

Рыжий
–2

Китай может устроить локдаун, но ты об этом не узнаешь, ха-ха-ха. 

Локдаун вводят не только в Австрии. Не такой жёсткий, как весной, но вводят. Посмотрим, не введут ли позже ещё жёстче. 

То же и с масками, не стоит судить только по России, где всем на всех нас рать, посмотри на другие страны. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Рыжий
1

Китай может себе позволить, и больниц пачку настроить за неделю-две. А у нас как весной не были готовы к наплыву больных, так и сейчас.
Только теперь ещё и иммунитет пострадал от сидения дома, и холодает. Плюс, из-за убогой системы для лекарств, их много где просто не купить. 

Ответить

Рыжий

Дмитрий
1

Россия тоже может позволить себе больницы полевые построить за неделю. Только не в России, а в Италии. А у нас место проклятое, не строится ничего.
 Только теперь ещё и иммунитет пострадал от сидения дома

Ну вот кто дома сидел - теперь за свою недальновидность расплачивается. Вам сразу говорили - нефиг сидеть, будет только хуже

Ответить

Должный нос

Рыжий
0

Были же новости, что Китай закрывал на карантин некоторые города локально, где были новые вспышки

Ответить

Пушнойзверь

Должный
0

Что там в Швеции? Закрывалась, нет?

Ответить

Должный нос

Пушнойз…
–3

Они уже не раз признали свою ошибку.
https://www.gazeta.ru/social/2020/10/19/13324639.shtml

Ответить

Пушнойзверь

Должный
3

Пробежался по статье по диагонали. Не увидел, где они признают "ошибку". Вижу только, что весной не закрывались, и осенью не собираются, ввели лишь "рекомендации". И при этом никакого пиздеца там так и не случилось.

Ответить

Должный нос

Пушнойз…
0

Суть в
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио сам признал уже в июне, что страна могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции. «Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал весь остальной мир»

Ответить

Пушнойзверь

Должный
2

 мы бы выбрали нечто среднее

Не похоже на "мы проебались и нужно было закрываться".
Собственно, осенью они и не собираются закрываться.

Ответить

Поверхностный

Должный
0

мы бы выбрали нечто среднее

ШВЕЦИЯ ЖАЛЕЕТ ЧТО НЕ ВВЕЛА ЛОКДАУН

Сука, вы даже не стесняетесь уже, да сколько можно.

Ответить

Поверхностный

Ivan
0

страны устраивают новые локдауны и заставляют носить маски?

КОНЕЧНО ЧТОБЫ СПАСТИ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ЕЩЁ

Ответить

vvtwittep

Должный
–5

Доказательств чего? Что трупы на улице не валяются, умерло от страшного вируса во всем мире меньше, чем от диареи?
Или что локдауны убивают только экономику, а не вирус? Или что маски не работают? 

Ответить

Должный нос

vvtwitt…
7

Доказательств того, что от коронавируса не только умирают.

Это двусторонная пневмония, которой легко могут заболеть все члены семьи, а потом каждый будет со своими осложнениями мучаться.
Даже если болезнь проходит в лёгкой форме, то очень часто теряется обоняние и потом не возвращается в нормальном виде. Это же потом невозможно есть еду нормально. У меня коллега недавно жаловалась что после ковида уже месяцы не может нормально пить соки, йогурты, есть овощи и фрукты. Даже очень качественные сорта, которые всегда вкусные, кажутся каким-то пластиком и химией. Моя бабушка тоже говорит, что к ней не вернулось обоняние, всё пахнет не так, как раньше. Мне такой проблемы себе не хочется.

Только вот никто не ведёт статистики по осложнениям, чтобы сравнивать её с диареей.

Ответить

vvtwittep

Должный
2

Ну из-за того что твой коллега сок пить не может, конечно, надо весь мир закрывать. Согласен! Разумно! 

Ответить

Mmmax

vvtwitt…
0

При чом тут собяненские сверхмеры, к тому что ковид неконтролируемое зло?
Ты накладываешь обидку вместо неадекватных властей на меня, который говорит об адекватной личной гигиене.

Ответить

Должный нос

vvtwitt…
0

Вы там совсем ебобо? Где я такое говорил?

Ответить

vvtwittep

Должный
4

В сообщении на которое я ответил. Для чего ты мне там примеры свои привел? Чтобы что доказать?  
Есть вирус, есть смертельные случаи со средним возрастом в Европе 85+ и в России 65+. Есть последствия у переболевших. Но я пока не вижу ничего нового. Всё как всегда кроме истерики в СМИ. 

Ответить

Должный нос

vvtwitt…
0

В сообщении на которое я ответил.

Не было там такого.
Для чего ты мне там примеры свои привел?

Потому что ты спросил. Иначе нахрена мне тратить на это время.
Если ищете какой-то смысл, смотрите сообщение в начале треда  от Mmmax и попытайтесь выстроить логическую цепочку. Ваши вопросы непонятно вообще о чём.

Ответить

Mmmax

vvtwitt…
–3

На секунду, привезли это г*вно тревел-блогеры, которые температуру шифровали ради лайкосов. Ну и китайцев в кое-какой игорной зоне.

Ответить

vvtwittep

Mmmax
1

Какое говно? У нас каждый год сезонного гриппа хватает. Устал постить уже здесь https://doctorpiter.ru/articles/13699/
Суля по этому интервью страну надо было каждый сезон закрывать. Да и весь мир заодно. 

Ответить

Евгений Мартынов

Должный
–1

Каких доказательств?

Ответить

Должный нос

Евгений
1

ну таких

Ответить

KSA

Mmmax
6

Сегодня слег завтра встал и пошел
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол

Ответить

Mmmax

KSA
5

Всем плевать на него кроме родственников, а что с ковидом рипнуться можно в любом возрасте - это важно.

Ставни забивать конечно не нужно, но беречь себя и так сказать окружающих обязательно.

Ответить

vvtwittep

Mmmax
12

Пиздец! Умереть можно в любом возрасте от чего угодно. Что в голове у людей? 🤦‍♂️

Ответить

Пушкинский завод

vvtwitt…
0

Умереть можно в любом возрасте от чего угодно. Что в голове у людей? 🤦‍♂️

Несомненно.
Только это не значит, что не надо мыть руки, чистить зубы и смотреть по сторонам перед тем, как переходишь дорогу.

Ответить

Отчаянный Мика

Mmmax
1

орлов каждый день на тж по несколько раз рипается

Ответить

Дмитрий Чернышов

Отчаянн…
1

Орлов как феникс, получается?

Ответить

KSA

Дмитрий
4

Феникс, сгорающий из-за подрыва пукана

Ответить

Mmmax

Отчаянн…
–2

У Хрусталева столько фанатов нет, он всего на первом работает

Ответить

blueberrysmoke44

Mmmax
1

В заметке написано "интоксикация." Не написано, что ему поставили ковид.

Ответить

Mmmax

blueber…
0

«Фонтанка» пишет, что эта больница переоборудована под пациентов с Covid-19

Ответить

Поверхностный

blueber…
–1

Ковидобесы давно уже официально записывают в ковидные ЛЮБУЮ смерть, вон я давал ссылки на то, как они записывают в смерть в автокатастрофах в "ковидные" смерти.
"Страшный вирус" надо постоянно поддувать, без этого он сразу же исчезает.

Ответить

Прикладной бас

Поверхн…
0

епти ну тыж шизик

Ответить

Евгений Мартынов

Mmmax
–1

Чувак, у тебя какой фаталистичный пиздец в голове, индуцированный хуй пойми какими историями из интернетов. 

Ответить

Mmmax

Евгений
0

Ты из антипрививочников?
*Чо у вас горит так от маски и обычной гигиены?

Ответить

Андрей Ионов

Mmmax
3

диссиденты это те люди которые не носят маски, но при этом соблюдают дистанцию, не лезут при разговоре опоненту в рот

а нормальные это те кто нихуя не соблюдают, но зато в масках?

Ответить

Mmmax

Андрей
1

Чаще наоборот.
Неношение маски - принципиальная позиция отрицалова ковида. Масочники уважительнее к дистанции и гигиене относятся

Ответить

Ваша Закладко

Mmmax
5

да

Ответить

Андрей Ионов

Mmmax
1

люди в масках в подавляющем тупые ебланы которые прижимаются в очереди, чихают, сморкаются и считают что отворачивать голову при общении не нужно

не ношение маски это озночает что она нихуя блять не помогает а внушает только фантомную безопасность 

Ответить

Alien Alien

Андрей
1

Да, это как с христианством, можешь быть святым но если в церковь бабки не носишь
, в ад!

Ответить

Денис Сенькин

Mmmax
5

Может у него просто нарушился обмен веществ?

Ответить

Mmmax

Денис
0

Новость читал?

Ответить

Денис Сенькин

Mmmax
3

В новости написано, что врачи пытаются установить диагноз и он в коме

Ответить

vvtwittep

Mmmax
2

Диагноз по фото поставил? 🤦‍♂️

Ответить

Mmmax

vvtwittep
–3

Диагноз чего?
Что маску носить и не облизывать соседей - для жизни полезнее даже без ковида?
*В ковидную больничку откапывать не возют

Ответить

vvtwittep

Mmmax
9

Это говорит только о том, что крышка у всех поехала окончательно. Не зная диагноза сразу ставят "ковид" и везут в ковидарий. 

Ответить

Mmmax

vvtwitt…
–2

А перепой значит ок как предварительный диагноз?

Ответить

vvtwittep

Mmmax
4

Ну перепой не требует каких-то тестов. Если от человека воняет бухлом, то это заметно любому. А вот наркотическое опьянение требует уже анализов. Если нет характерного поведения. 

Я всего лишь говорю о том, что диагноз надо ставить основываясь хоть на каких-то данных, а не то, что повезли в ковидарий, значит у него ковид. Гроб гроб кладбище. Всё это закономерные последствия нагнетания истерии. 

Ответить

Пушнойзверь

Mmmax
0

Что маску носить и не облизывать соседей - для жизни полезнее даже без ковида?

Вроде для иммунитета это такой же пиздец, если не больший, чем отсутствие прививок.

Ответить

Universe

Mmmax
2

Я уже отстрелялся.
Мне всё таки кажется, что он сорвался. Он говорил, что давно в завязке. Но бывших алкоголиков не бывает.

Ответить

the art of гепард

Universe
0

если б алкоголизм был одним из опасных факторов для ковид, давно б уже трубили отовсюду, тем более такая хорошая причина лишний раз напомнить людям, что синька - зло

Ответить

KSA

the
3

И лишить доходов водочных королей?

Ответить

the art of

the
0

то есть понятно, что бухло организм ослабляет, но видимо не настолько

Ответить

Universe

the
3

...не настолько чтобы перестать получать в бюджет самосвалы денег с акцизов и нологов на синьку

Ответить

KSA

Universe
0

Бывают будущие

Ответить

ouxen

Mmmax
2

Какой молодой нахой, ему полташка скоро

Ответить

Mmmax

ouxen
0

Брат, молодежь официально сейчас до 35. 41 только в теории старчество

Ответить

Ваша Закладко

Mmmax
3

в модном журнале было - 45 эт новые 30

Ответить

Невинный месяц

Mmmax
1

Макс, и то и то важно(

Ответить

Mmmax

Невинный
–2

Отошел на полчаса, вернулся, чуть ли не столкновение миров.
Про этику сочувствия кстати отличный субботний тред получился бы

Ответить

Alex Sharp

Mmmax
1

С чего ты взял что это ковид?

Ответить

Mmmax

Alex
0

*Еще раз, по новости его в ковидную больницу отвезли

Ответить

Игорь Руденко

Mmmax
1

Почему вы решили, что ковид. Диагноз интоксикация подразумевает много причин.

Ответить

Артур Крюк

Mmmax
1

Лол в том, что всё равно заболеешь. Завтра или послезавтра. Или через неделю. Потому что это будет ещё один грипп, которым переболели все, а не только диссиденты. Ватники не в защитных капсулах.

Алсо ты не знаешь, как он заразился. Мог весь обмотанный масками ходить.

Ответить

Vadim Onishchenko

Mmmax
0

_

Ответить

John Doe

Mmmax
0

У нас вроде молодежью считается человек в в возрасте до 36 лет, а этому мальчику уже за 40...

Ответить

Поверхностный утюг

Mmmax
0

молодой с ковидом слег

«Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз»

Сукааа как вы ЗАЕБАЛИ своей рекламой ковида.

Ответить

Аккаунт

Universe
5

Удоли, зачем ты рушишь мои надежды на то, что на русском тв есть люди, от которых не тянет сразу блевать

Ответить

Опытный нос

Universe
2

Ну да, слишком скользкий тип

Ответить

ouxen

Опытный
0

Да низера, не умеет сливаться с неудобных вопросов) кто шарит в хитровыебанности, подтвердите

Ответить

Опытный нос

ouxen
1

А мог бы откровенно отвечать на всё, а не строить из себя трезвенника-аполитичного шута

Ответить

ouxen

Опытный
1

это надо иметь сильную волю и твердость характера(

Ответить

Alexander Kopeikin

ouxen
0

Ага ответил бы он откровенно и Вечернего Урганта на следующий день бы закрыли или Хрусталева оттуда бы попросили. Он итак сказал нормально. 

Ответить

ouxen

Alexand…
0

за что?

Ответить

Опытный нос

Alexand…
0

Ну знаешь, «я пришел на ВУ, чтобы научиться быть вторым» уже звучит так, будто давно накопилась обида и уход - это дело времени

Ответить

Vasya Pupkin

Universe
0

комментарий удален

Ответить

KSA

Аккаунт
5

Скатился, стоит за тумбой на первом канале и не шутит

Ответить

Константин Курасов

KSA
5

Тебе бы платили 4 месячных ЗП за стояние столбом пару часов - и ты бы постоял)

Ответить

KSA

Константин
3

Что такое "месячная ЗП"? МРОТ? За 4 МРОТ я даже из дома не выйду

Ответить

Константин Курасов

KSA
0

Если зарабатываешь МРОТ - мои соболезнования

Ответить

KSA

Констан…
–1

В месяц все зарабатываю месячную
Что ты сказать-то хотел?

Ответить

Константин

KSA
1

Ну ты тугой. Что он за стояние за тумбочкой получает дохрена денег.

Ответить

AZP

Констан…
1

  Кроме съёмок, он явно ещё на корпоративах бабки зарабатывает.

Ответить

KSA

Констан…
1

Почему для тебя дохрена это 4?
Мысли масштабнее!

Ответить

Mmmax

KSA
5

Топ комментаторов на ТЖ не резиновый 

Ответить

Опытный нос

KSA
1

Потому что в шоу шутит один Ургант. Осталтные наигранно смеются

Ответить

KSA

Опытный
0

Ургант тоже петросян
Кроме Аллы Михеевой в этом шоу никто не умеет шутить

Ответить

Опытный нос

KSA
1

Закончим разговор тем, что шоу петросянистое во всех отношениях

Ответить

KSA

Опытный
0

Но Алла все равно няшка!

Ответить

Опытный нос

KSA
1

Не люблю тупых баб и баб, играющих тупых баб

Ответить

KSA

Опытный
8

Фанатею от молодых умных баб, играющих дурочек
Глазом моргнешь и у нее новый айфон, машина и квартира, а у тебя алименты и ипотека

Ответить

Рыжий

KSA
4

 а у тебя алименты и ипотека

В лучшем случае. А то может быть еще уголовное дело за изнасилование или педофилию, сейчас это модно

Ответить

KSA

Рыжий
5

Отпедофилил 35-летнюю и пошел играть в чтогдекогда

Ответить

ouxen

KSA
0

Фу

Ответить

KSA

ouxen
0

Сама ты фу!

Ответить

Вова А.

Аккаунт
0
Ответить

Опытный нос

Вова
7

Дали бы рафаэлку, чё сразу в кому?!

Ответить

AZP

Вова
1

А ехал бы на автобусе, водитель бы повез его на конечную.

Ответить

Отчаянный Мика

49

он про путина ничо в последнее время плохого не говорил?

Ответить

Dante Havershim

Отчаянный
40

он его когда-то давно пародировал в КВН

Ответить

Grave Digger

Dante
51

Значит нарушение обмена веществ или худел недавно...

Ответить

Властный диод

Grave
9

Может самогона выпил

Ответить

Ваша Закладко

Властный
1

сестрорецкого

Ответить

Крестьянский

Ваша
0

Ух чего там только может не попасться..

Ответить

Litnikov Danil

Dante
18

Ух карма

Ответить

Отчаянный Мика

Dante
1
Ответить

Отчаянный Мика

Отчаянный
17

аноним из германии спрашивает

Ответить

Litnikov Danil

Отчаянный
6

Этот человек свои вещи забыл, пусть приезжает

Ответить

Территориальный дебаркадер

Отчаянный
2

Ты из Украины

Ответить

Dra

Территориальный
5

Я из Украины

Ответить

Тихий спрей

Dra
4

Я из Казахстана

Ответить

Отчаянный Мика

Тихий
5

а я без трусов, ссылка на онлифанс: https://bit.ly/36udX1i

Ответить

Mattur

Отчаянн…
6

Ждал рикролла, разочарован.

Ответить

Алиса Барышман

Mattur
–1

а что там?

Ответить

Litnikov Danil

Алиса
5

Анфас без трусов вроде

Ответить

Алиса Барышман

Litnikov
1

какой-то маленький. под микроскопом не видно

Ответить

Властный диод

Litnikov
0

Нраица?

Ответить

Litnikov Danil

Властный
0

В профиль не хватает

Ответить

Mattur

Алиса
0

Через режим инкогнито вот так. Наверное, просто ссылка на профиль.

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Litnikov Danil

Отчаянн…
1

Можно нинада?

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Отчаянный Мика

Litnikov
0

надо даня надо

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Baileys

Отчаянн…
1

Я уже боялся, что там реально ссылка на онлифанс. 

Но ты никогда меня не бросаешь)

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Телевизионный Мика

Отчаянный
0

Ща ты до***дишься и @Орзэмэс Мирзов тебе путевку до больнички оформит.

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Bradstreet Smith

Отчаянный
0

Смеялся над шутками Урганта.

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Skoi Skoi

47

"Врачи пытаются понять диагноз " звучит многообещающе

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Рыжий

Skoi
5

Ждем медицинский самолет из Германии?

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