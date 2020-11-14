Телеведущего Дмитрия Хрусталёва госпитализировали Материал редакции
Хрусталёв в реанимации в больнице Сестрорецка. Mash пишет, что он в искусственной коме.
Шоумена, соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталёва госпитализировали в Петербурге. «Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — рассказал Ургант ТАСС.
Первым о госпитализации шоумена в реанимацию сестрорецкой больницы № 40 сообщило издание «78.ru». «Фонтанка» пишет, что эта больница переоборудована под пациентов с Covid-19. По данным телеграм-канала «112», состояние Хрусталёва оценивается как тяжёлое. Mash утверждает, что у пациента интоксикация, и его ввели в искусственную кому.
Хрусталёв известен как участник шоу Comedy Club, Comedy Woman и «Вечерний Ургант».
Вполне норм челик кста
Должный нос
Может кому из диссидентов в голову чуть инстинкта самосохранения и ответственности накапает.
Ага щас, разбежался.
Уже почти год прошел. Если кому-то не хватило каких-то доказательств за это время, то он совсем отбитый и это не лечится.
Он не то чтобы страшный. Он капец какой противный и создаёт кучу проблем, если им заразиться.
Даже если ты не умрешь, то от пневмонии будут свои последствия.
Если перенесешь в легкой форме, очень может изменяться обоняние и уже не сможешь ничего есть нормально. Многое станет невкусным.
Я уж молчу, что говорят о том, что даже в легкой форме происходят хорошие такие изменения в мозге, которые могут потом повлиять на появление какого-нибудь альцгеймера.
говорят о том, что даже в легкой форме происходят хорошие такие изменения в мозге
Ясно-понятно, одна бабка сказала, кароч, а мы ретранслируем эту хуйню дальше...
Про обоняние это от родственника и коллеги.
А про мозг это вот:
https://lenta.ru/news/2020/10/15/covid_brain/
Что это вообще за "ясно-понятно"?
С вами вот точно всё ясно-понятно.
У меня сейчас обострены нюх и вкус, я постоянно хочу спать вечером, послепары кружек молотого кофе рубит, наверно тоже переболел, но пока изменения эти мне очень нравятся, хорошо чувствую вкус продуктов, оттенки духов, спокойный стал, не кричу на людей в отличие от некоторых, если деградации дальнейшей не будет, то отлично
И как эта картинка связана с сабжем?
Картинки мы все посылать умеем и минуса ставить. Вы по-русски объяснитесь сначала.
Давай по фактам, почему журналисты неправильно интерпретировали врачей.
Лента.ру - это отдельный жанр журналистики.
Там пососедству новость "Раскрыта смертельная угроза коронавируса для мозга" (!!!).
Читаем статью - взяли 600 пожилых людей (~70 лет) с уже имеющимися заболеваниями мозга.
Выяснили, что у 15% из них пошли неврологические осложнения.
Учитывая что тяжёлое течение ковида с дыхательной недостаточностью в таком возрасте у ~30% людей, - вообще неудивительно. Нет, блядь, от кислородного голодания у них мозг расцвести должен был.
И в той же статье прямо говорится, что не найдено свидетельств прямого воздействия ковида на мозг, только косвенное (системное воспаление и кислородное голодание - катализатор для кучи проблем в организме). Но нет - "раскрыта смертельная угроза для мозга".
Поэтому - кликбейт, кликбейт, кликбейт, кликбейт. Паника продаётся лучше всего. Будут нормальные научные статьи - тогда и поговорим, но с Лентой в приличное общество лучше не ходить.
Хороший аргументированный ответ, а не картиночки и минусы. Спасибо за старание.
Только вот в статье говорится об исследовании бразильских ученых. А то, о чём вы говорите, это ссылка на исследование учёных из Нью-Йорка.
И поэтому разные страны устраивают новые локдауны и заставляют носить маски?
Ну вот Китай устроил локдаун осенью? Насколько я слышал - нет.
А этим всяким Австриям нужно показать, что им не пофиг на людей. Мы таким не страдаем, например. Масочный режим ужесточили в сентябре, первый месяц всех гоняли, сейчас уже пофиг, даже полиция рейды не проводит. Сами полицейские уже без масок ходят (в смысле в масках, но нос не закрывают).
Смиритесь с тем, что всем насрать на этот вирус и живите себе спокойно. Подумайте лучше о зубах, о сердце, о поджелудочной
Китай может устроить локдаун, но ты об этом не узнаешь, ха-ха-ха.
Локдаун вводят не только в Австрии. Не такой жёсткий, как весной, но вводят. Посмотрим, не введут ли позже ещё жёстче.
То же и с масками, не стоит судить только по России, где всем на всех нас рать, посмотри на другие страны.
Китай может себе позволить, и больниц пачку настроить за неделю-две. А у нас как весной не были готовы к наплыву больных, так и сейчас.
Только теперь ещё и иммунитет пострадал от сидения дома, и холодает. Плюс, из-за убогой системы для лекарств, их много где просто не купить.
Россия тоже может позволить себе больницы полевые построить за неделю. Только не в России, а в Италии. А у нас место проклятое, не строится ничего.
Только теперь ещё и иммунитет пострадал от сидения дома
Ну вот кто дома сидел - теперь за свою недальновидность расплачивается. Вам сразу говорили - нефиг сидеть, будет только хуже
Были же новости, что Китай закрывал на карантин некоторые города локально, где были новые вспышки
Что там в Швеции? Закрывалась, нет?
Они уже не раз признали свою ошибку.
https://www.gazeta.ru/social/2020/10/19/13324639.shtml
Пробежался по статье по диагонали. Не увидел, где они признают "ошибку". Вижу только, что весной не закрывались, и осенью не собираются, ввели лишь "рекомендации". И при этом никакого пиздеца там так и не случилось.
Суть в
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио сам признал уже в июне, что страна могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции. «Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал весь остальной мир»
мы бы выбрали нечто среднее
Не похоже на "мы проебались и нужно было закрываться".
Собственно, осенью они и не собираются закрываться.
Поверхностный
мы бы выбрали нечто среднее
ШВЕЦИЯ ЖАЛЕЕТ ЧТО НЕ ВВЕЛА ЛОКДАУН
Сука, вы даже не стесняетесь уже, да сколько можно.
Поверхностный
страны устраивают новые локдауны и заставляют носить маски?
КОНЕЧНО ЧТОБЫ СПАСТИ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ЕЩЁ
Доказательств того, что от коронавируса не только умирают.
Это двусторонная пневмония, которой легко могут заболеть все члены семьи, а потом каждый будет со своими осложнениями мучаться.
Даже если болезнь проходит в лёгкой форме, то очень часто теряется обоняние и потом не возвращается в нормальном виде. Это же потом невозможно есть еду нормально. У меня коллега недавно жаловалась что после ковида уже месяцы не может нормально пить соки, йогурты, есть овощи и фрукты. Даже очень качественные сорта, которые всегда вкусные, кажутся каким-то пластиком и химией. Моя бабушка тоже говорит, что к ней не вернулось обоняние, всё пахнет не так, как раньше. Мне такой проблемы себе не хочется.
Только вот никто не ведёт статистики по осложнениям, чтобы сравнивать её с диареей.
Вы там совсем ебобо? Где я такое говорил?
В сообщении на которое я ответил. Для чего ты мне там примеры свои привел? Чтобы что доказать?
Есть вирус, есть смертельные случаи со средним возрастом в Европе 85+ и в России 65+. Есть последствия у переболевших. Но я пока не вижу ничего нового. Всё как всегда кроме истерики в СМИ.
В сообщении на которое я ответил.
Не было там такого.
Для чего ты мне там примеры свои привел?
Потому что ты спросил. Иначе нахрена мне тратить на это время.
Если ищете какой-то смысл, смотрите сообщение в начале треда от Mmmax и попытайтесь выстроить логическую цепочку. Ваши вопросы непонятно вообще о чём.
Какое говно? У нас каждый год сезонного гриппа хватает. Устал постить уже здесь https://doctorpiter.ru/articles/13699/
Суля по этому интервью страну надо было каждый сезон закрывать. Да и весь мир заодно.
Каких доказательств?
Пушкинский завод
Умереть можно в любом возрасте от чего угодно. Что в голове у людей? 🤦♂️
Несомненно.
Только это не значит, что не надо мыть руки, чистить зубы и смотреть по сторонам перед тем, как переходишь дорогу.
Отчаянный Мика
орлов каждый день на тж по несколько раз рипается
В заметке написано "интоксикация." Не написано, что ему поставили ковид.
Поверхностный
Ковидобесы давно уже официально записывают в ковидные ЛЮБУЮ смерть, вон я давал ссылки на то, как они записывают в смерть в автокатастрофах в "ковидные" смерти.
"Страшный вирус" надо постоянно поддувать, без этого он сразу же исчезает.
Чувак, у тебя какой фаталистичный пиздец в голове, индуцированный хуй пойми какими историями из интернетов.
диссиденты это те люди которые не носят маски, но при этом соблюдают дистанцию, не лезут при разговоре опоненту в рот
а нормальные это те кто нихуя не соблюдают, но зато в масках?
люди в масках в подавляющем тупые ебланы которые прижимаются в очереди, чихают, сморкаются и считают что отворачивать голову при общении не нужно
не ношение маски это озночает что она нихуя блять не помогает а внушает только фантомную безопасность
Да, это как с христианством, можешь быть святым но если в церковь бабки не носишь
, в ад!
Может у него просто нарушился обмен веществ?
В новости написано, что врачи пытаются установить диагноз и он в коме
Ну перепой не требует каких-то тестов. Если от человека воняет бухлом, то это заметно любому. А вот наркотическое опьянение требует уже анализов. Если нет характерного поведения.
Я всего лишь говорю о том, что диагноз надо ставить основываясь хоть на каких-то данных, а не то, что повезли в ковидарий, значит у него ковид. Гроб гроб кладбище. Всё это закономерные последствия нагнетания истерии.
Что маску носить и не облизывать соседей - для жизни полезнее даже без ковида?
Вроде для иммунитета это такой же пиздец, если не больший, чем отсутствие прививок.
если б алкоголизм был одним из опасных факторов для ковид, давно б уже трубили отовсюду, тем более такая хорошая причина лишний раз напомнить людям, что синька - зло
Невинный месяц
Макс, и то и то важно(
С чего ты взял что это ковид?
Почему вы решили, что ковид. Диагноз интоксикация подразумевает много причин.
Лол в том, что всё равно заболеешь. Завтра или послезавтра. Или через неделю. Потому что это будет ещё один грипп, которым переболели все, а не только диссиденты. Ватники не в защитных капсулах.
Алсо ты не знаешь, как он заразился. Мог весь обмотанный масками ходить.
Поверхностный утюг
молодой с ковидом слег
«Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз»
Сукааа как вы ЗАЕБАЛИ своей рекламой ковида.
Опытный нос
Ну да, слишком скользкий тип
Опытный нос
А мог бы откровенно отвечать на всё, а не строить из себя трезвенника-аполитичного шута
Ага ответил бы он откровенно и Вечернего Урганта на следующий день бы закрыли или Хрусталева оттуда бы попросили. Он итак сказал нормально.
Тебе бы платили 4 месячных ЗП за стояние столбом пару часов - и ты бы постоял)
Что такое "месячная ЗП"? МРОТ? За 4 МРОТ я даже из дома не выйду
Если зарабатываешь МРОТ - мои соболезнования
Потому что в шоу шутит один Ургант. Осталтные наигранно смеются
Закончим разговор тем, что шоу петросянистое во всех отношениях
Не люблю тупых баб и баб, играющих тупых баб
он его когда-то давно пародировал в КВН
Значит нарушение обмена веществ или худел недавно...
Властный диод
Может самогона выпил
сестрорецкого
Отчаянный Мика
аноним из германии спрашивает
Территориальный дебаркадер
Ты из Украины
Я из Украины
Тихий спрей
Я из Казахстана
Отчаянный Мика
а я без трусов, ссылка на онлифанс: https://bit.ly/36udX1i
а что там?
Анфас без трусов вроде
Властный диод
Нраица?
Можно нинада?
Телевизионный Мика
Ща ты до***дишься и @Орзэмэс Мирзов тебе путевку до больнички оформит.