Хрусталёв в реанимации в больнице Сестрорецка. Mash пишет, что он в искусственной коме.

Первым о госпитализации шоумена в реанимацию сестрорецкой больницы № 40 сообщило издание «78.ru». «Фонтанка» пишет, что эта больница переоборудована под пациентов с Covid-19. По данным телеграм-канала «112», состояние Хрусталёва оценивается как тяжёлое. Mash утверждает, что у пациента интоксикация, и его ввели в искусственную кому.