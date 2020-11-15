В Бельгии местным Санта-Клаусам разрешили нарушить карантин ради подарков детям Материал редакции
Синтерклаасу и Пер-Ноэлю можно будет не соблюдать комендантский час.
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук написал письмо Синтерклаасу, передаёт Le Soir. Синтерклаасу, который предположительно живёт в Испании, сообщили, что его освободят от необходимости соблюдать 10-дневный карантин после приезда в Бельгию. Кроме того, он может нарушать комендантский час, который начнёт действовать в стране 6 декабря, иначе Синтерклаас не сможет выполнить свою работу, и дети будут разочарованы.
Такое же послабление пообещали и для Пер-Ноэля — второго бельгийского Санта-Клауса. В отличие от Синтерклааса (святого Николая), который по легенде раздаёт подарки в Нидерландах и во фламандской части Бельгии, Пер-Ноэль — рождественский персонаж из Франции. Он поздравляет детей, говорящих на французском и валлонском языках.
Ванденбрук подчеркнул, что в 2020 году дети заслуживают подарков, как никогда раньше. Во время пандемии им пришлось проявить храбрость и от много отказаться — они не могут видеться с друзьями, бабушками и дедушками или заниматься любимыми увлечениями.
Сначала ввели ебанутый запрет, теперь разрешили его не соблюдать сказочному персонажу.
И ещё поднимут себе рейтинг на этом.
Телевизионный Мика
У нас тоже "сказочным" персонажам можно карантин не соблюдать.
Отчаянный Мика
более того, они у вас ещё и страной управляют
А в США тем временем сторонники Джо Байдена решили показать что ожидает белых, скоро:
https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo/status/1327765440001503232
Тебе делать нечего? Хочешь постить из твиттера - есть @Twitter , флудить в комментах не надо
30 сторонников Джо Байдена избивают малолетнюю девушку:
https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo/status/1327742161975078913
Сторонники спящего Джо показывают белым американкам кто в стране хозяин, избирательная демократия.
https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo/status/1327737172925894656
и во фламандской части Бельгии
Вчера знакомый чел из Бельгии бомбил на Пездузу и говорил, что по факту обе части празднуют оба праздника