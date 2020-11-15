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Аня Бегиашвили
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В Бельгии местным Санта-Клаусам разрешили нарушить карантин ради подарков детям Материал редакции

Синтерклаасу и Пер-Ноэлю можно будет не соблюдать комендантский час.

13 комментариев
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Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук написал письмо Синтерклаасу, передаёт Le Soir. Синтерклаасу, который предположительно живёт в Испании, сообщили, что его освободят от необходимости соблюдать 10-дневный карантин после приезда в Бельгию. Кроме того, он может нарушать комендантский час, который начнёт действовать в стране 6 декабря, иначе Синтерклаас не сможет выполнить свою работу, и дети будут разочарованы.

Такое же послабление пообещали и для Пер-Ноэля — второго бельгийского Санта-Клауса. В отличие от Синтерклааса (святого Николая), который по легенде раздаёт подарки в Нидерландах и во фламандской части Бельгии, Пер-Ноэль — рождественский персонаж из Франции. Он поздравляет детей, говорящих на французском и валлонском языках.

Ванденбрук подчеркнул, что в 2020 году дети заслуживают подарков, как никогда раньше. Во время пандемии им пришлось проявить храбрость и от много отказаться — они не могут видеться с друзьями, бабушками и дедушками или заниматься любимыми увлечениями.

#новости #covid19 #рождество

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13 комментариев
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AZP

1

Сначала ввели ебанутый запрет, теперь разрешили его не соблюдать сказочному персонажу.
И ещё поднимут себе рейтинг на этом.

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Телевизионный Мика

AZP
3

У нас тоже "сказочным" персонажам можно карантин не соблюдать.

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Отчаянный Мика

Телевизионный
1

более того, они у вас ещё и страной управляют

Ответить

Ламарчик

Отчаянный
0

Не страна, а сказка

Ответить

Прочный цветок

AZP
1

Сказочным везде у нас дорога

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Ivan Lindman

–6

А в США тем временем сторонники Джо Байдена решили показать что ожидает белых, скоро:

https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo/status/1327765440001503232

Twitter
Twitter
mobile.twitter.com
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Тео Брех Люблю Вас Всех

Ivan
2

Тебе делать нечего? Хочешь постить из твиттера - есть @Twitter , флудить в комментах не надо

Ответить

Ivan Lindman

–6

30 сторонников Джо Байдена избивают малолетнюю девушку:

https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo/status/1327742161975078913

Ответить

AZP

Ivan
1

@Вахтёр 

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Ivan Lindman

–6

Сторонники спящего Джо показывают белым американкам кто в стране хозяин, избирательная демократия.

https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo/status/1327737172925894656

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Baileys

0

и во фламандской части Бельгии

Вчера знакомый чел из Бельгии бомбил на Пездузу и говорил, что по факту обе части празднуют оба праздника

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Dimakey Lekko

Baileys
0

Всегда думал, что делить на части принято не Бельгию, а Польшу)))

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Петр Олегович

0

Подарок - наследство от бабушки? 

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