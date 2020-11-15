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Аня Бегиашвили
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В Вашингтоне прошёл митинг про-трампистов. Он закончился столкновениями с противниками Трампа Материал редакции

Полиция задержала не меньше 20 человек.

67 комментариев
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Фото Эвана Вуччи, АР

14 ноября несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вышли на митинг в Вашингтоне. Они прошли от площади Свободы до здания Верховного суда США с лозунгам «Самый лучший президент» и «Ещё четыре года», передаёт Fox News. Протестующие, не согласные с итогами президентских выборов, потребовали «прекратить кражу голосов».

Dan Scavino🇺🇸🦅 @DanScavino
AMAZING! Can hear you all from the West Wing Colonnade. A beautiful day in Washington, D.C. THANK YOU, PATRIOTS!! #MAGA🇺🇸🦅
https://t.co/RJJ8bvYlfr

В митинге участвовали представители ультраправых группировок. Под конец участники демонстрации встретились с противниками Трампа. Между ними начались столкновения, которые продолжались и ночью. В результате драк, бросания друг в друга бутылок и поджигая вещей с символикой президентской кампании пострадали люди с обеих сторон. По данным Washington Post, полиция задержала больше 20 человек , в том числе из-за нарушений правил обращения с огнестрельным оружием.

О победе демократа Джо Байдена на выборах президента США стало известно 7 ноября. Трамп не признаёт результаты выборов. Он раскритиковал незаконные, по его мнению, действия избирательных комиссий и подал несколько исков о пересчёте голосов.

#новости #выборывсша #протесты

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67 комментариев
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Baileys

21

Заметьте что сторонники Трампа не разбили ни одной витрины и ни перевернули не одной машины.

А BLM, антифа и другие левые движения в защиту животных все равно напали на них. Яркое доказательство, что электорат демпартии дикари ебанные

Andy Ngô @MrAndyNgo
Graphic: A close-up angle of BLM rioters knocking a man unconscious who was leaving the #MillionMAGAMarch in DC earlier today. They also steal his phone when he’s on the ground. Video by @FromKalen. https://t.co/cf7bnkpsCf
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Chelovek

Baileys
–13

Бля прежде чем такое видео кидать. Может надо было хотя бы задуматься , почему чувак к ним подошёл? Может он сам быковать начал . По факту мы имеем выгодно обрезанное видео для одной стороны. Если бы черного в таком видео сторонники трампа вырубили. Ты бы начал кричать , что он сам виноват.

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Baileys

Chelovek
12

Зря я конечно что-то пишу тупицам, потому что умному человеку подобные вещи и так понятны, но НЕЛЬЗЯ НАПАДАТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА СЛОВА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ.

Обидно, что с нами по улицам ходят быдлота, которой такие простые вещи не очевидны.

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Chelovek

Baileys
–11

Ебать , тупой как раз ты здесь. 
Ты простой мысли понять не можешь , что на видео нет начала конфликта. Это тоже самое, что если бы в истории про ВВ2 начали не с 1939 го рассказывать, а с 1945го. И покали бы только , как СССР и союзники зашли на территорию Германии. 

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Baileys

Chelovek
4
Ответить

Johny Lee

Chelovek
3

У меня тут мало кармы , но свои минусы для тебя не пожалел

Ответить

Ivan Sheshin

Baileys
0

В 2020 году кидать видео каких-то радикалов и называть всех радикалами какого-либо движения это сильно

Ответить

Максим Козаченко

Chelovek
4

Если бы...

Ну а что ещё остается

Ответить

onemanshow

Chelovek
1

Мы видим что один псих с транспорантом наносит человеку подлый удар в спину, а друзья психа начинают уже лежачего мужика запинывать. Какая тут предыстория нужна? Даже если мужчина что-то сделал до, то такая расправа всё равно ни в какие законные рамки не укладывается.

Ответить

Nick Os

Baileys
3

Там обе стороны хороши
https://twitter.com/donmoyn/status/1327845592488435714?s=19

Ответить

Baileys

Nick
0

Ну вот наконец-то что-то конкретное, а не «если бы»

Не одобряю нападения, несмотря на то, что дурачки в комментах мне уже иное приписали. 

Ответить

Территориальный дебаркадер

Baileys
1

Зачем ты назвал бо́льшую часть жителей городов США дикарями??

Ответить

Baileys

Территориальный
2

Ну а что поделать, если они неотёсанная быдлота

Ответить

Дежурный кубок

Территориальный
2

Нет плохих людей, есть плохие нации

Ответить

Максим Козаченко

Дежурный
0

есть плохие нацики*

Ответить

Дежурный кубок

Максим
0

Нацики хуяцики

Ответить

Польский паук например

Территориальный
0

Ты вернулась

Ответить

Отчаянный Мика

Польский
2

жаль

Ответить

Andy

Baileys
–1

Замечу что если бы негр быковал как этот типчик и его так же вырубили ты бы ликовал.

Ответить

Baileys

Andy
3

Если бы это случилось, то сейчас бы все мейнстримные СМИ высирались статьи о расистских сторонниках Трампа. 
Но с белыми так не работают, такие вот белые привилегии 

Ответить

Chelovek

Baileys
–3

Что ? Откуда ты можешь по 30 секундному видео судить , что именно случилось ? Где начало самого конфликта , а не то как его вырубили. Точно с таким же успехом можно, до толпы людей на улице доебаться , а потом в выгодном для себя свете видео сделать.

Ответить

Baileys

Chelovek
6

Я напоминаю, что был случай когда один долбоёб доебался к толпе, но его не избили.

А вместо этого СМИ и левацка погань накинулись на мальчика, который просто рофлил с этого долбоёба. 

Но ты и дальше продолжай петушится, что «кококо не фсё так одназначна», «а вот если бы черного избили, то ты бы»

Ответить

Chelovek

Baileys
–3

Бля , ты реально такой тупой. Мне насрать какая там история раньше была. Речь идет сейчас об этом инциденте , где заявляетчя что злые леваки , нашего богатыря протрамписта побили. И вместо того чтобы увиливать , ответил бы на вопрос где начало видео.

Ответить

Baileys

Chelovek
0

Мне насрать какая там история раньше была.

Ты в предыдущем комменте приплёл WW2, клоун

Ответить

Chelovek

Baileys
–2

Клоун здесь только ты , я привел как пример того как выгодно можно рассматривать конфликт с любой стороны. А ты мне вообще другое кидаешь. 

Ответить

Baileys

Chelovek
1

 А ты мне вообще другое кидаешь.

Я кинул: пример того, как чувак доебался до "трампистов" и ему ничего не было, а СМИ наоборот накинулись на детей и скрывали начало конфликта

Ты: «Это тоже самое, что если бы в истории про ВВ2 начали не с 1939 го рассказывать, а с 1945го.»

🤡🤡🤡

Короче, я сливаюсь со спора, потому что с дураками спорят только другие дураки. 

Ответить

Владимир Земсков

Chelovek
0

Ты не прав.

Ответить

common sense

Chelovek
3

Откуда ты можешь по 30 секундному видео судить

Судить по одному короткому видео конечно нельзя.
Но можно зайти в тот же твиттер, и найти много других видео:
https://tjournal.ru/tweets/235738-tred-blm

Andy Ngô @MrAndyNgo
BLM rioter rushes in and punches a woman in the back of the head as she’s walking away. #MillionMAGAMarch https://t.co/1lrfD4MLxW
Тред [BLM]
Тред [BLM]
tjournal.ru
Ответить

Chelovek

common
–4

Даже на этом видео нельзя сказать ничего однозначно , оно опять же длится 15 секунд . Мы не знаем , что было до удара и тд. Но речь все же про видео сверху шло. Я не защищаю не одну из сторон на протесте.

Ответить

Baileys

Chelovek
2

Интересно, если твою мамку изнасилуют ты тоже будешь орать, что не всё так однозначно, тут её слова против других, мы не видели начала? 🤔

Ответить

Дежурный кубок

Chelovek
1

Видео и правда странное, я по нему вообще не вижу кто есть "сторонники" кого, просто кто-то вырубил кого-то, но я почему-то должен ненавидеть за это и БЛМ, и антифа и другие левые движения за защиту животных

Ответить

common sense

Baileys
1

+ ТРЕД С ВИДЕО:
https://tjournal.ru/tweets/235738-tred-blm

Тред [BLM]
Тред [BLM]
tjournal.ru
Ответить

Chelovek

Baileys
0

Ахах, какой же ты жалкий.
https://www.reddit.com/r/PublicFreakout/comments/jub451/magas_outnumbered_in_dc/?utm_medium=android_app&utm_source=share
Видео в топе реддита было , на видео четко видно , что он начинает на толпу лезть одного на земле избивать , а потом его роняют 

Ответить

Baileys

Chelovek
0

Мы уже это обсудили, долбень
https://tjournal.ru/news/235732-v-vashingtone-proshel-miting-pro-trampistov-on-zakonchilsya-stolknoveniyami-s-protivnikami-trampa?comment=4461760

Ответить

CommentBot

Baileys
0
Ответить

Отчаянный Мика

6

еееее давно гражданской войны не было

Ответить

Отчаянный Мика

Отчаянный
3

отлично закончим 2020

Ответить

Baileys

Отчаянный
4

Хоть бы. Лучший подарок на НГ будет

Ответить

Телевизионный Мика

Baileys
0

Блэд, у меня посылка из США должна прилететь. Какого хуя? Сука!!!

Ответить

Отчаянный Мика

Телевизионный
0

ты охуел у идеологического врага товары покупать? может ты ещё и американскими сайтами пользуешься???

Ответить

Телевизионный

Отчаянн…
2

Я покупаю товары, чтоб они проклятым Омерикосам не достались.

Ответить

Опытный нос

Телевиз…
2

Шоб негр не спиздил с прилавка

Ответить

Телевизионный Мика

Отчаянный
0

Это ещё и на начало 21 года перейдет...

Ответить

Словесный Интервент

3

Подборка видео 

Двач
После марша в поддержку Трампыни в Вашингтоне его сторонники не смогли уйти спокойно – БЛМ и Антифа скам начал обливать их мочой, закидывать фейерверками и просто избивать.

Животные никогда не меняются.
Ответить

Телевизионный Мика

Словесный
1

Все бы ничего, но ты кинул ссылку на двач...

Ответить

Словесный Интервент

Телевизионный
1

Какая разница? Они собрали десяток адовых видосов. 

Ответить

Телевизионный Мика

Словесный
–1

Угу, из твиттера...

Ответить

Словесный Интервент

Телевизионный
4

Хорошо, сделай свою подборку, где в одном. Месте можно будет самое интересное посмотреть. 

Ответить

Телевизионный

Словесн…
0

Это редкое исключение для Двача, обычно там всякий мусор постят(не всегда конечно). По этому я так и отношусь к нему.

UPD вот ссылка на Twitter, там можно такие видосики найти https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo

Ответить

Baileys

Телевиз…
0

Ну а что поделать, если от двача больше толку чем @Аня Бегиашвили 

Ответить

Πетр Κудряшов

Телевиз…
0

обычно в твиттере постят всякий мусор от всякого мусора

Ответить

Alexander

3

«про-трампистов»
Госпаде, какой вы интересный, автор 

Ответить

Максим Козаченко

3

В митинге участвовали представители ультраправых группировок.

А что за группировки?
Формат-18 или Hammerskins?
Аааа, это же просто очередная беспруфная страшилка

Ответить

Максим Козаченко

Максим
0

Хотя я хз, может уже BLM ультраправой группировкой стала?

Ответить

Baileys

Максим
0

Ну ничего сейчас @Chelovek потребует у @Аня Бегиашвили 
Он же строит из себя тут беспристрастного. А нет это другое.

Ответить

Словесный Интервент

3

На удивление не информативный пост от редакции, в комментариях и то больше подробностей. Интересно почему? Автору некогда редактировать новость или из-за политических взглядов не хочет показывать настолько сторонники демократической партии неадекватно себя ведут?

Ответить

Телевизионный Мика

2

Так и до гражданской войны не далеко...

Ответить

Опытный нос

Телевизионный
1

Нет

Ответить

Телевизионный Мика

Опытный
0

Надеюсь, а то уже достаточно пиздеца было в это году.

Ответить

Опытный нос

Телевизионный
1

Люди в 21 веке могут только пиздеть о проблемах в твиттере, поэтому войны-войны не будет

Ответить

Neketa Fo

Опытный
0

Ахахаха

Ответить

Bad Mother Fucker

Телевизионный
1

не далеко

ну ты и мразь

Ответить

Телевизионный Мика

Bad
0

Бля, а я и не заметил. Я не специально, честно.

Ответить

Виктор Огай

2

"О победе демократа Джо Байдена на выборах президента США стало известно 7 ноября. Трамп не признаёт результаты выборов."
Строго говоря их ЦИК пока еще официально не огласил результаты, по крайней мере 7 ноября (да и до сих пор).

Ответить

Андрей Иванов

1

Больше всего белого населения живёт в США,затем Россия и Германия.И именно в США началось претеснение белого населения,как и прочие тренды перейдут и к остальным странам.Ублюдок из блм бьющий со спины и визг левораликальных грабителей со всех сторон новая реальность.

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Красивые Глазки

0
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Кирилл Половинкин

0

Они не противники Трампа, а сторонники Байдена 

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Комментарии

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Кирилл Половинкин

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Bad Mother Fucker

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Baileys

В Вашингтоне прошёл митинг…

Chelovek

В Вашингтоне прошёл митинг…

Baileys

В Вашингтоне прошёл митинг…

Πетр Κудряшов

В Вашингтоне прошёл митинг…

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