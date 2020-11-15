В Вашингтоне прошёл митинг про-трампистов. Он закончился столкновениями с противниками Трампа Материал редакции
Полиция задержала не меньше 20 человек.
14 ноября несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вышли на митинг в Вашингтоне. Они прошли от площади Свободы до здания Верховного суда США с лозунгам «Самый лучший президент» и «Ещё четыре года», передаёт Fox News. Протестующие, не согласные с итогами президентских выборов, потребовали «прекратить кражу голосов».
В митинге участвовали представители ультраправых группировок. Под конец участники демонстрации встретились с противниками Трампа. Между ними начались столкновения, которые продолжались и ночью. В результате драк, бросания друг в друга бутылок и поджигая вещей с символикой президентской кампании пострадали люди с обеих сторон. По данным Washington Post, полиция задержала больше 20 человек , в том числе из-за нарушений правил обращения с огнестрельным оружием.
О победе демократа Джо Байдена на выборах президента США стало известно 7 ноября. Трамп не признаёт результаты выборов. Он раскритиковал незаконные, по его мнению, действия избирательных комиссий и подал несколько исков о пересчёте голосов.
Заметьте что сторонники Трампа не разбили ни одной витрины и ни перевернули не одной машины.
А BLM, антифа и другие левые движения в защиту животных все равно напали на них. Яркое доказательство, что электорат демпартии дикари ебанные
Бля прежде чем такое видео кидать. Может надо было хотя бы задуматься , почему чувак к ним подошёл? Может он сам быковать начал . По факту мы имеем выгодно обрезанное видео для одной стороны. Если бы черного в таком видео сторонники трампа вырубили. Ты бы начал кричать , что он сам виноват.
В 2020 году кидать видео каких-то радикалов и называть всех радикалами какого-либо движения это сильно
Мы видим что один псих с транспорантом наносит человеку подлый удар в спину, а друзья психа начинают уже лежачего мужика запинывать. Какая тут предыстория нужна? Даже если мужчина что-то сделал до, то такая расправа всё равно ни в какие законные рамки не укладывается.
Там обе стороны хороши
https://twitter.com/donmoyn/status/1327845592488435714?s=19
Территориальный дебаркадер
Зачем ты назвал бо́льшую часть жителей городов США дикарями??
Дежурный кубок
Нет плохих людей, есть плохие нации
есть плохие нацики*
Польский паук например
Ты вернулась
Я напоминаю, что был случай когда один долбоёб доебался к толпе, но его не избили.
А вместо этого СМИ и левацка погань накинулись на мальчика, который просто рофлил с этого долбоёба.
Но ты и дальше продолжай петушится, что «кококо не фсё так одназначна», «а вот если бы черного избили, то ты бы»
А ты мне вообще другое кидаешь.
Я кинул: пример того, как чувак доебался до "трампистов" и ему ничего не было, а СМИ наоборот накинулись на детей и скрывали начало конфликта
Ты: «Это тоже самое, что если бы в истории про ВВ2 начали не с 1939 го рассказывать, а с 1945го.»
🤡🤡🤡
Короче, я сливаюсь со спора, потому что с дураками спорят только другие дураки.
Откуда ты можешь по 30 секундному видео судить
Судить по одному короткому видео конечно нельзя.
Но можно зайти в тот же твиттер, и найти много других видео:
https://tjournal.ru/tweets/235738-tred-blm
Дежурный кубок
Видео и правда странное, я по нему вообще не вижу кто есть "сторонники" кого, просто кто-то вырубил кого-то, но я почему-то должен ненавидеть за это и БЛМ, и антифа и другие левые движения за защиту животных
Ахах, какой же ты жалкий.
https://www.reddit.com/r/PublicFreakout/comments/jub451/magas_outnumbered_in_dc/?utm_medium=android_app&utm_source=share
Видео в топе реддита было , на видео четко видно , что он начинает на толпу лезть одного на земле избивать , а потом его роняют
Отчаянный Мика
отлично закончим 2020
Телевизионный Мика
Блэд, у меня посылка из США должна прилететь. Какого хуя? Сука!!!
Отчаянный Мика
ты охуел у идеологического врага товары покупать? может ты ещё и американскими сайтами пользуешься???
Подборка видео
Животные никогда не меняются.
Все бы ничего, но ты кинул ссылку на двач...
Какая разница? Они собрали десяток адовых видосов.
Угу, из твиттера...
Хорошо, сделай свою подборку, где в одном. Месте можно будет самое интересное посмотреть.
Телевизионный
Это редкое исключение для Двача, обычно там всякий мусор постят(не всегда конечно). По этому я так и отношусь к нему.
UPD вот ссылка на Twitter, там можно такие видосики найти https://mobile.twitter.com/MrAndyNgo
В митинге участвовали представители ультраправых группировок.
А что за группировки?
Формат-18 или Hammerskins?
Аааа, это же просто очередная беспруфная страшилка
Ну ничего сейчас @Chelovek потребует у @Аня Бегиашвили
Он же строит из себя тут беспристрастного. А нет это другое.
На удивление не информативный пост от редакции, в комментариях и то больше подробностей. Интересно почему? Автору некогда редактировать новость или из-за политических взглядов не хочет показывать настолько сторонники демократической партии неадекватно себя ведут?
Нет
Телевизионный Мика
Надеюсь, а то уже достаточно пиздеца было в это году.
Люди в 21 веке могут только пиздеть о проблемах в твиттере, поэтому войны-войны не будет
не далеко
ну ты и мразь
"О победе демократа Джо Байдена на выборах президента США стало известно 7 ноября. Трамп не признаёт результаты выборов."
Строго говоря их ЦИК пока еще официально не огласил результаты, по крайней мере 7 ноября (да и до сих пор).
Больше всего белого населения живёт в США,затем Россия и Германия.И именно в США началось претеснение белого населения,как и прочие тренды перейдут и к остальным странам.Ублюдок из блм бьющий со спины и визг левораликальных грабителей со всех сторон новая реальность.