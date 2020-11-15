На дороге в Иркутской области нашли череп. Оказалось, обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими костями Материал редакции
Полиция выясняет, откуда взяли смесь для посыпки.
На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружили череп и другие фрагменты человеческих костей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
Останки оказались на дороге после того, как её засыпали песком от гололёда по заказу местной администрации. Полиция проверяет, где и на каком основании организация, проводившая работы, брала песчано-гравийную смесь. «Интерфакс» пишет, что по предварительной информации, организация взяла песок возле старого кладбища.
«Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — рассказал источник агентства.
Это криповее
Телевизионный Мика
В следующий раз будут в постройки людей добавлять, чтоб сэкономить на материалах.
*Отсылочка на Китай.
**Кто не знал. Тех кто умирал при постройке Великой Китайской стены закапывали в фундамент.
Катакомбы Парижа.
Телевизионный Мика
Катакомбы разве не просто могилой были?
Скорее да, просто могила. Но вряд ли кости так уж сильно укрепляли и Китайскую стену. Скорее просто не заморачивались с отдельными кладбищами, а так сказать "заметали мусор под плинтус". Про Питер примерно по этой же причине говорят, что он на костях стоит. Как и про великие советские стройки с использованием заключенных.
Телевизионный Мика
Прах можно в кофе добавить и продать за 10000$.
@Дитковский идея для стартапа
Телевизионный Мика
Зачем его позвал? Я щас из тебя прах сделаю!!!
Телевизионный Мика
@Дитковский тут ещё одна идея для стартапа "Продавать прах как наркотики". Если идея с кофе не зайдет.
Восточный глобус
Это еще тема для рукоделия https://www.etsy.com/search?q=ashes
Зачем вы закопали участкового?
Сюрреализм этой ситуации в том, что лично я не вижу дороги. Я вижу разъебанную грунтовку посыпанную костями. Вы только вдумайтесь. Сука, у меня реально ощущение, что в прошлой жизни мы, жители РФ, уже в некоем аду за прошлые деяния.
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@Унылый Лось тут ИРКУТСК
Лось чо из Иркутска?
Нет, он просто любит этот город.
Жаль
Районный бинокль
просто даже иркутск лучше чем дебальцево
Знакомая ситуация, у нас кости нашли ещё 2 недели назад.
Хорошо, хоть только кости остались, а то могли бы и полуразложившегося скинуть на дорогу, мол всяко лучше будет ездить , чем по голому льду..