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Аня Бегиашвили
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На дороге в Иркутской области нашли череп. Оказалось, обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими костями Материал редакции

Полиция выясняет, откуда взяли смесь для посыпки.

39 комментариев
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Фото из паблика В отставке | МВД полиция

На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружили череп и другие фрагменты человеческих костей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Останки оказались на дороге после того, как её засыпали песком от гололёда по заказу местной администрации. Полиция проверяет, где и на каком основании организация, проводившая работы, брала песчано-гравийную смесь. «Интерфакс» пишет, что по предварительной информации, организация взяла песок возле старого кладбища.

«Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — рассказал источник агентства.

Фото из паблика В отставке | МВД полиция

#новости #регионы

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39 комментариев
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Телевизионный Мика

37

"Песок с костями" от создателей "Плитка из надгробий".

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Паша Красников

Телевизионный
12

Это криповее

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Телевизионный Мика

Паша
5

В следующий раз будут в постройки людей добавлять, чтоб сэкономить на материалах.
*Отсылочка на Китай.
**Кто не знал. Тех кто умирал при постройке Великой Китайской стены закапывали в фундамент.

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Василий Лебедев

Телевизионный
0

Катакомбы Парижа.

Ответить

Телевизионный Мика

Василий
0

Катакомбы разве не просто могилой были?

Ответить

Василий Лебедев

Телевиз…
1

Скорее да, просто могила. Но вряд ли кости так уж сильно укрепляли и Китайскую стену. Скорее просто не заморачивались с отдельными кладбищами, а так сказать "заметали мусор под плинтус". Про Питер примерно по этой же причине говорят, что он на костях стоит. Как и про великие советские стройки с использованием заключенных.

Ответить

Сложный кран

21

Вот поэтому я за кремирование.
Посыпали - никто и не заметил

Ответить

Телевизионный Мика

Сложный
2

Прах можно в кофе добавить и продать за 10000$.

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
4

@Дитковский идея для стартапа

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
1

Зачем его позвал? Я щас из тебя прах сделаю!!!

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
0
Ответить

Закомплексованная Душа

Пипидастр
0

Отзови, а то возьмёт на вооружение

Ответить

Подлива из Жопы

Телевизионный
2
Ответить

Телевизионный Мика

Подлива
1

@Дитковский тут ещё одна идея для стартапа "Продавать прах как наркотики". Если идея с кофе не зайдет.

Ответить

Восточный глобус

Телевизионный
0

Это еще тема для рукоделия https://www.etsy.com/search?q=ashes

Ответить

Ваша Закладко

Телевизионный
0

кофе моцарт и сальери 
почти бад

Ответить

Товарный нос

5

Помню, я студентом проходил практику по геологии , и мы в лесу нашли череп человеческий. Руководитель позвонил местному участковому, но к нам так никто и не приехал. Тогда мы просто закопали его.

Ответить

Владимир Филатов

Товарный
19

Зачем вы закопали участкового? 

Ответить

Товарный нос

Владимир
4

Он к нам не приехал

Ответить

Уполномоченный жар

5

Администрация Иркутска: С Хэллоуином, ребят

Ответить

Алексей Иванов

4

Сюрреализм этой ситуации в том, что лично я не вижу дороги. Я вижу разъебанную грунтовку посыпанную костями. Вы только вдумайтесь. Сука, у меня реально ощущение, что в прошлой жизни мы, жители РФ, уже в некоем аду за прошлые деяния.

Ответить

anna somolenka

2

БОЛЬШИЕ СИСКИ - https://bit.ly/3g0U4lP

Ответить

Территориальный дебаркадер

anna
0

https://tjournal.ru/news/235908-na-doroge-v-irkutskoy-oblasti-nashli-cherep-okazalos-obledeneluyu-dorogu-zasypali-peskom-s-chelovecheskimi-kostyami?comment=4463843

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CommentBot

Территориальный
0
Ответить

Alex Blake

1

Highway to hell

Ответить

Поверхностный утюг

–1

Диды посыпАли!
Уважение к ветеринарам!
Можем повторить!
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!

Ответить

serguun42

0

@Унылый Лось тут ИРКУТСК

Ответить

Европейский месяц

serguun42
1

Лось чо из Иркутска? 

Ответить

serguun42

Европейский
0

Нет, он просто любит этот город.

Ответить

Европейский месяц

serguun42
2

Жаль 

Ответить

Районный бинокль

Европейский
0

просто даже иркутск лучше чем дебальцево

Ответить

Европейский

Районный
1

Хз не был 

Ответить

Районный бинокль

Европей…
0

ты не ребенок донбасса...

Ответить

Алексей Панкратов

0

Суровая российская археология.

Ответить

Тверь

0

Знакомая ситуация, у нас кости нашли ещё 2 недели назад.

Следователями СК организована доследственная…
Следователями СК организована доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в…
tver.sledcom.ru
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Сварщик

0

раньше в дороги закатывали..

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Луиджи Вампа

0

Хорошо, хоть только кости остались, а то могли бы и полуразложившегося скинуть на дорогу, мол всяко лучше будет ездить , чем по голому льду..

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Чужой Артем

0

гололеда или голольда?

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Рыжий

0

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью

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Комментарии

anna somolenka

В Вашингтоне прошёл митинг…

anna somolenka

ТРЕД [#BLM]

Рыжий

На дороге в Иркутской области…

anna somolenka

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Ваша Закладко

На дороге в Иркутской области…

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