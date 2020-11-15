После массовых протестов президент Перу объявил об отставке. Он занимал пост пять дней Материал редакции
Жители страны не согласились с его назначением и всю неделю выходили на улицы.
Президент Перу Мануэль Мерино объявил, что уходит в отставку на фоне протестов, во время разгона которых погибли люди. Его выступление транслировало радио RPP.
Мерино был председателем парламента. В должность президента он вступил 10 ноября после того, как парламент объявил импичмент Мартину Вискарре — его обвинили в коррупционной деятельности на посту губернатора в 2011-2014 годах. Многие жители страны не согласились с этим решением, несколько дней в Перу продолжались масштабные манифестации в защиту Вискарры и против Мерино. Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и резиновые пули, в столкновениях погибли два человека, 63 были госпитализированы.
После этого ушли в отставку несколько министров, перуанские политики, в том числе спикер парламента Луис Вальдес, потребовали, чтобы Мерино подал в отставку.
лукашенко отец. эта усатая подделка всего пять дней была у власти, а картофельный 26 лет
Ты таракана защищаешь или мне показалось?
жыве беларусь
Россиян тоже не было в этом чате.
Они администрируют чаты: избирательная система сша, уроки протестов для белорусов и миграционные проблемы Европы
Прочный цветок
А Байден?
Телевизионный Мика
Ты хотел сказать Трамп? Это он вроде пытается ещё за голоса побороться.
ну если физически убирать оппонентов, садить и выгонять из страны = сохранять власть, то ладно
Ну и что тут можно сказать? Слава Украине!
Телевизионный Мика
Слава Украине!
Молодец, держи сало.
Ты знаешь откуда началась культура Инков?
Территориальный дебаркадер
Протоукры переплыли океан???
Когда мы туда пришли, еще и океанов не было
а омон ему на что? дурачок
Он их на поддержку @Орзэмэс Мирзов выслал. Чтоб ты его не заеб.
да ты его больше заёбываешь упоминаниями 😂
Ты думаешь ему не приходят уведомления из подсайта Сломалось?
Государственный Абдужаббор
Приходят
Телевизионный
Бедьненький. Ну не волнуйся, @Пипидастр когда-нибудь от тебя отстанет (наверное).
Увидел флаг и обрадовался
когда дуду свергать собираетесь?
Территориальный дебаркадер
Дудку??? Это которая у простомолотова?
Дудку??? Это которая у простомолотова?
Нет, это которая кожаная.
Территориальный дебаркадер
Сколько негров тебя насиловали за раз??
Бля чуваки с какими-то щитами аккуратно отходят попутно кидая в мусоров всё что можно. Вот молодцы.