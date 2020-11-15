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Аня Бегиашвили
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После массовых протестов президент Перу объявил об отставке. Он занимал пост пять дней Материал редакции

Жители страны не согласились с его назначением и всю неделю выходили на улицы.

46 комментариев
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Фото Reuters

Президент Перу Мануэль Мерино объявил, что уходит в отставку на фоне протестов, во время разгона которых погибли люди. Его выступление транслировало радио RPP.

Мерино был председателем парламента. В должность президента он вступил 10 ноября после того, как парламент объявил импичмент Мартину Вискарре — его обвинили в коррупционной деятельности на посту губернатора в 2011-2014 годах. Многие жители страны не согласились с этим решением, несколько дней в Перу продолжались масштабные манифестации в защиту Вискарры и против Мерино. Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и резиновые пули, в столкновениях погибли два человека, 63 были госпитализированы.

После этого ушли в отставку несколько министров, перуанские политики, в том числе спикер парламента Луис Вальдес, потребовали, чтобы Мерино подал в отставку.

Linda Mera @LindaMera
Massive march against Merino's new government strains Peru. The country has witnessed protests for three days in different cities.

#Peru #peruprotest #PlazaSanMartin #PeruTeQuieroPorEsoTeDefiendo #Merinonomerepresenta #MerinoNoEsMiPresidente

https://t.co/kBYvWc6dus
ज़ाहिद अब्बास ZAHID ABBAS 🇮🇳 @abbaszahid24
#JUSTIN : At least 11 injured in fierce clashes in #Peru between police and protesters, as thousands of Peruvians took to streets to protest the ouster of #President #MartinVizcarra.

#FueraMerino #GolesSíGolpeNo #GolpeDeEstadoEnPeru https://t.co/SjoMoQ9r6j
DARK SECRET‍👁️‍🗨️ @LalisaTheAce
TW// police brutality, violence.

In peru people are protesting peacefully but the polices are killing them for fighting for their rights and democracy. there are also police officers raping women in the march. Peru needs to be heard!
#PeruLivesMatter https://t.co/MKoLnjXELh

#новости #протесты

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46 комментариев
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Телевизионный Мика

21

*Лукашенко вышел из чата*

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Пипидастр

Телевизионный
3

лукашенко отец. эта усатая подделка всего пять дней была у власти, а картофельный 26 лет

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Телевизионный Мика

Пипидастр
1

Ты таракана защищаешь или мне показалось?

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
3

жыве беларусь

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
1

Ну ладно поверю тебе.

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Андрей Рядькин

Телевизионный
2

Россиян тоже не было в этом чате.
Они администрируют чаты: избирательная система сша, уроки протестов для белорусов и миграционные проблемы Европы

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Прочный цветок

Телевизионный
0

А Байден?

Ответить

Телевизионный Мика

Прочный
2

Ты хотел сказать Трамп? Это он вроде пытается ещё за голоса побороться.

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Невинный месяц

11
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solawind

Невинный
10

Лукашенко это уровень африканских диктаторов, даже Перу и тп более гуманны и демократичны. Африканские диктаторы только очередью из калаша свергаются

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Пипидастр

solawind
0

тем не менее ему удавалось и пока удаётся сохранять власть больше двадцати лет, в европе

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Abram Dikoy

Пипидастр
4

Проблема в том что народ европеец, а лукаш африканец

Ответить

Владимир Филатов

Пипидастр
0

ну если физически убирать оппонентов, садить и выгонять из страны = сохранять власть, то ладно 

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Пипидастр

Владимир
1

власть у него в руках? людей пиздят и сажают? значит сохраняет

Ответить

Владимир Филатов

Пипидас…
0

ну ладно 

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Ваша Закладко

Невинный
0

 чё-то прочиталось Old Republic сначала

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Территориальный дебаркадер

2

Наладили импорт боевых украинцев

Ответить

Marhal_New _Arleana

Территориальный
7

Ну и что тут можно сказать? Слава Украине!

Ответить

Телевизионный Мика

Marhal_New
6

Слава Украине!

Молодец, держи сало.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Телевизионный
0

:^)

Ответить

Территориальный дебаркадер

Телевизионный
0

Холодец

Ответить

Дежурный кубок

Территориальный
1

Ты знаешь откуда началась культура Инков? 

Ответить

Территориальный дебаркадер

Дежурный
0

Протоукры переплыли океан???

Ответить

Дежурный кубок

Территориальный
9

Когда мы туда пришли, еще и океанов не было 

Ответить

Sergey Smirnov

Дежурный
1

Когда испанцы плыли в Америку, хохлы плыли уже обратно.

Ответить

Ваша Закладко

Территориальный
0

в канаду

Ответить

Пипидастр

1

а омон ему на что? дурачок

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
0

Он их на поддержку @Орзэмэс Мирзов выслал. Чтоб ты его не заеб.

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
0

да ты его больше заёбываешь упоминаниями 😂

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
0

Ты думаешь ему не приходят уведомления из подсайта Сломалось?

Ответить

Государственный Абдужаббор

Телевизионный
0

Приходят

Ответить

Телевизионный

Государ…
0

Бедьненький. Ну не волнуйся, @Пипидастр когда-нибудь от тебя отстанет (наверное).

Ответить

Дитковский

1

Увидел флаг и обрадовался

Ответить

Пипидастр

Дитковский
1

когда дуду свергать собираетесь?

Ответить

Территориальный дебаркадер

Пипидастр
0

Дудку??? Это которая у простомолотова?

Ответить

Alexey Snooker

Территориальный
0

Дудку??? Это которая у простомолотова?

Нет, это которая кожаная.

Ответить

Территориальный дебаркадер

Alexey
1

Сколько негров тебя насиловали за раз?? 

Ответить

Alexey Snooker

Террито…
2
Ответить

Телевизионный

Alexey
1
Ответить

Alexey Snooker

Телевиз…
0

Да, это я, второй справа.

Ответить

Территориальный дебаркадер

Дитковский
0

Привет. Это ты порвался в чате??

Ответить

thetrickster

1

Бля чуваки с какими-то щитами аккуратно отходят попутно кидая в мусоров всё что можно. Вот молодцы.

Ответить

Европейский месяц

0

Порвался 

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Marhal_New _Arleana

Европейский
0

Жаль

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Владимир Филатов

0

@Александр Лукашенко к ответу 

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Максим Чистов

0

Вы не понимаете, это другое!

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