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Артём Мазанов
1395

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии Материал редакции

По данным ЦИК, экс-премьер набрала 57,61% голосов, у действующего президента Игоря Додона — 42,39%.

14 комментариев
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Майя Санду Фото Getty Images 

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Комиссия обработала 99,81% протоколов, все бюллетени внутри страны подсчитаны. Оставшиеся зарубежные участки не повлияют на результаты выборов. Санду уже заявила о победе.

Экс-премьер победила на выборах действующего президента Игоря Додона. В 2016 году он одержал победу над Санду с разницей в 4%. В июне 2020 года Конституционный суд республики в шестой раз временно отстранил его от должности, по запросу депутатов.

Первый тур президентских выборов 2020 года прошёл 1 ноября: Санду набрала 35,96% голосов, Додон — 32,74%.

  • В 2005—2006 годах Санду работала в Министерстве экономики Молдавии на должности директора Главного управления макроэкономической политики и программ развития;
  • В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди, став после этого советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне;
  • Вернулась в Молдавию в 2012 году, получив приглашение занять пост министра образования;
  • В 2015 году объявила о создании партии «Сделай шаг с Майей Санду», которую затем переименовали в «Действие и солидарность»;
  • С 8 июня по 12 ноября 2019 года была премьер-министром страны.

#новости #молдавия #выборы

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14 комментариев
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Dra

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Долдона прокатили, прекрасная новость.

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Удачный звук

Dra
0

Почему русские вмешиваются в дела независимых государств постсоветского пространства? Имперский шовинизм заиграл??

Ответить

Dra

Удачный
0

Я украинец

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Соколов Андрей

3

Очередная Геополитическая победа Путина на постсоветском пространстве

Ответить

Удачный звук

1

США сосать!!!! Вот настоящее противостояние........

Ответить

Параллельный теркин30см

Удачный
3

Доброе утро!

Ответить

Медленный Валера

Параллельный
1

Ты уже рвешься или нет?

Ответить

Параллельный теркин30см

Медленный
2

Сегодня начинаю

Ответить

Медленный Валера

Параллельный
2

Бяка ;(

Ответить

Baileys

Удачный
3

И президентшу они выбрали раньше США

Ответить

Semyon Bochkaryov

2

Поздравляю. Надеюсь, жители Молдовы не будут разочарованы.

Ответить

Bad Mother Fucker

0

в этих каментах не хватает фанатов Додона со сгоревшими жопами

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AZP

Bad
0

Мне кажется, даже его дети не его фанаты. Настолько неприятных людей ещё поискать надо.

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Привлекательный танк88

0

С колесницы пал Дадон —
Охнул раз, — и умер он.

Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

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