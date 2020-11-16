Майя Санду победила на выборах президента Молдавии Материал редакции
По данным ЦИК, экс-премьер набрала 57,61% голосов, у действующего президента Игоря Додона — 42,39%.
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Комиссия обработала 99,81% протоколов, все бюллетени внутри страны подсчитаны. Оставшиеся зарубежные участки не повлияют на результаты выборов. Санду уже заявила о победе.
Экс-премьер победила на выборах действующего президента Игоря Додона. В 2016 году он одержал победу над Санду с разницей в 4%. В июне 2020 года Конституционный суд республики в шестой раз временно отстранил его от должности, по запросу депутатов.
Первый тур президентских выборов 2020 года прошёл 1 ноября: Санду набрала 35,96% голосов, Додон — 32,74%.
- В 2005—2006 годах Санду работала в Министерстве экономики Молдавии на должности директора Главного управления макроэкономической политики и программ развития;
- В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди, став после этого советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне;
- Вернулась в Молдавию в 2012 году, получив приглашение занять пост министра образования;
- В 2015 году объявила о создании партии «Сделай шаг с Майей Санду», которую затем переименовали в «Действие и солидарность»;
- С 8 июня по 12 ноября 2019 года была премьер-министром страны.
Долдона прокатили, прекрасная новость.
Параллельный теркин30см
Доброе утро!
Ты уже рвешься или нет?
Параллельный теркин30см
Сегодня начинаю
в этих каментах не хватает фанатов Додона со сгоревшими жопами