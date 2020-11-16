Бурятия первой из регионов ввела повторный локдаун из-за Covid-19 — закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры Материал редакции
Ограничения объяснили дефицитом лекарств и свободных коек в больницах.
С 16 ноября в Бурятии вводится двухнедельный локдаун из-за распространения Covid-19. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
Бурятия стала первым регионом, решившим ввести повторные радикальные ограничения после весенних ограничений:
- До 30 ноября приостановили работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общепита;
- Власти также закрыли объекты розничной торговли, ТЦ, торговые комплексы и торгово-развлекательные центры.
- Ограничения распространяются и на кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.
Глава региона Алексей Цыденов заявлял, что ситуация с распространением коронавирусом в Бурятии «остаётся непростой», прирост больных не сокращается. «В аптеках дефицит лекарств. Коек с каждым днем нужно всё больше и больше. В лабораториях более 25 тысяч необработанных тестов, при этом они работают круглосуточно. Врачи работают на износ, сжав зубы», — сообщал он.
По данным федерального штаба, с начала пандемии в Бурятии выявили 14 838 случаев заражения Covid-19. 15 ноября власти отчитались о 235 новых заболевших.
А шо не пуш?
Потому что новости про ковид уже никого не интересуют. И так понятно, что ничего хорошего можно уже не ждать.
Если меры ограничений начались по новой, желательно бы оповестить.
Умирать с голоду будем вместе, всё таки.
Тот кто живёт в Бурятии это скорее всего уже знает, остальным это не особо важно.
Почему слово карантин в заголовке написано по английски - локдаун? Почему весь заголовок не на англ. или на русском языке? В чем прикол?
Потому что "карантин" определённое юридическое понятие, включающее особые условия проведения. Сейчас же сделали по отмашке, как и в прошлый раз, как я понял.
Медленный Валера
Иди в подсайт Сломалось и не мешай нормальныйм людям деградировать.
Сейчас начнется цепная реакция во всех регионах из разряда " Ну лааадно, мы тоже тогда все закроем, так уж и быть "