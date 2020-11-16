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Артём Мазанов
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Бурятия первой из регионов ввела повторный локдаун из-за Covid-19 — закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры Материал редакции

Ограничения объяснили дефицитом лекарств и свободных коек в больницах.

12 комментариев
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С 16 ноября в Бурятии вводится двухнедельный локдаун из-за распространения Covid-19. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

Бурятия стала первым регионом, решившим ввести повторные радикальные ограничения после весенних ограничений:

  • До 30 ноября приостановили работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общепита;
  • Власти также закрыли объекты розничной торговли, ТЦ, торговые комплексы и торгово-развлекательные центры.
  • Ограничения распространяются и на кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Глава региона Алексей Цыденов заявлял, что ситуация с распространением коронавирусом в Бурятии «остаётся непростой», прирост больных не сокращается. «В аптеках дефицит лекарств. Коек с каждым днем нужно всё больше и больше. В лабораториях более 25 тысяч необработанных тестов, при этом они работают круглосуточно. Врачи работают на износ, сжав зубы», — сообщал он.

По данным федерального штаба, с начала пандемии в Бурятии выявили 14 838 случаев заражения Covid-19. 15 ноября власти отчитались о 235 новых заболевших.

Инфографика «Яндекса»

#новости #регионы #карантинвроссии #covid19

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12 комментариев
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AttentiveMilk

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А шо не пуш?

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Медленный Валера

AttentiveMilk
0

Потому что новости про ковид уже никого не интересуют. И так понятно, что ничего хорошего можно уже не ждать.

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AttentiveMilk

Медленный
0

Если меры ограничений начались по новой, желательно бы оповестить.
Умирать с голоду будем вместе, всё таки.

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Медленный Валера

AttentiveMilk
0

Тот кто живёт в Бурятии это скорее всего уже знает, остальным это не особо важно.

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Удачный звук

0

Правильно бурятстан

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Медленный Валера

0

С 16 ноября в Бурятии вводится двухнедельный локдаун из-за распространения Covid-19.

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Имя Фамилия

0

Почему слово карантин в заголовке написано по английски - локдаун? Почему весь заголовок не на англ. или на русском языке? В чем прикол?

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AttentiveMilk

Имя
0

Потому что "карантин" определённое юридическое понятие, включающее особые условия проведения. Сейчас же сделали по отмашке, как и в прошлый раз, как я понял.

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Имя Фамилия

AttentiveMilk
0

Вопрос был не в этом. Прочитай внимательно.

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Внезапный Валера

0

чойто бурятский двойник разбушевался

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Медленный Валера

Внезапный
0

Иди в подсайт Сломалось и не мешай нормальныйм людям деградировать.

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Андрей Владимирович

0

Сейчас начнется цепная реакция во всех регионах из разряда " Ну лааадно, мы тоже тогда все закроем, так уж и быть "

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