Адвокат: СК отказался заводить уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной Материал редакции
В постановлении сообщается, что женщина «с высокой степенью вероятности» страдала «смешанным расстройством личности».
Следственный комитет по Нижегородской области отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства или склонении к нему после смерти журналистки Ирины Славиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева.
Семье Славиной передали постановление 13 ноября, оно было подписано ещё 2 ноября. Там указано, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые подтвердили бы состав преступления. Адвокат сообщил, что руководитель следственного отдела Владимир Карпухин готовит документ об отмене отказа в возбуждении дела. «Но документального подтверждения его слов пока нет», — уточнил Караваев.
В постановлении следователь ссылается на результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы, где утверждается, что у Славиной «с высокой степенью вероятностью» было «смешанное расстройство личности». Подтверждением этому назвали частую смену мест работы по причине «неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях.
Накануне самоубийства у Славиной прошёл обыск по делу об участии в деятельности «нежелательной организации». СК заявил, что эти следственные действия проходили «при корректном поведении участников». В постановлении указано, что журналистка сама сообщала о «корректном поведении» СМИ и «на своей странице в Facebook».
Адвокат уточнил, что проверку после смерти Славиной проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у журналистки. «Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчинённые какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной», — заявил Караваев.
2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Перед самосожжением она написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».
с высокой степенью вероятности
Охуенно, диагноз по теореме Байеса посчитали?
«неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях
Пыню по такой логике вообще давно пора в дурку сдать.
Пыня не проходит по условию "частая смена мест работы"
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Помолчи!!!
у меня в холодильнике три куска сала, а я не жру( оскотинели эти хохлы совсем уже
Сало полезное, надо его кушать. Не будешь кушать сало - забудешь свой родной язык.
посмертной психолого-психиатрической экспертизы
«иронично-экзальтированную манеру» написания постов
То есть, в России теперь можно ставить диагноз по постам?
Кого с ТЖ первым обследуем?
Поверхностный крюк
Орлова, в общем-то диагноз уже известен: Наполеон.
Помню, в дурке со мной лежал один такой.
Поверхностный крюк
Ты лежал в дурке? Пили пост.
отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях
В смысле, это же я и наверняка кто-нибудь еще из тжшников
Сохраняйте, кому на медкомиссию надо, изи дурка же
Медленный Валера
А как потом работу найти?
Медленный Валера
На Plus не купить булку и пиво(
Сходить на собеседование, только ты же знаешь, что ты в дурке был
Поверхностный крюк
Это если ты пограммист-успешник. Остальным, невытянувшим короткую спичку, придётся проходить медосмотр.
Все те, кто пишут что это беспредел, действительно считают что у женщины не было бед с башкой? И что её сожжение - совершенно адекватная мера здравомыслящего человека?) Интересно)
Как же это мерзко, что за люди там работают???
Даже оставляя записку с виновными в убийстве, итог:
«с высокой степенью вероятностью» было «смешанное расстройство личности»
Ну так если у мадам была напрочь протёкшая кукуха, нахуй вообще там уголовное дело?
Ты тот красавчик, который бьёт женщин и детей, потому что ты сильней?
Силовики конечно говорить вообще не умеют, просто несут что то лишь бы что, и выглядят из за этого глупо. То что женщина была поехавшая и дело там открывать не из за чего понятно и так, но в официальных заявлениях нужно быть аккуратнее.