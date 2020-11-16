В постановлении сообщается, что женщина «с высокой степенью вероятности» страдала «смешанным расстройством личности».

В закладки Слушать

Следственный комитет по Нижегородской области отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства или склонении к нему после смерти журналистки Ирины Славиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева.

Семье Славиной передали постановление 13 ноября, оно было подписано ещё 2 ноября. Там указано, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые подтвердили бы состав преступления. Адвокат сообщил, что руководитель следственного отдела Владимир Карпухин готовит документ об отмене отказа в возбуждении дела. «Но документального подтверждения его слов пока нет», — уточнил Караваев.

В постановлении следователь ссылается на результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы, где утверждается, что у Славиной «с высокой степенью вероятностью» было «смешанное расстройство личности». Подтверждением этому назвали частую смену мест работы по причине «неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях.

Накануне самоубийства у Славиной прошёл обыск по делу об участии в деятельности «нежелательной организации». СК заявил, что эти следственные действия проходили «при корректном поведении участников». В постановлении указано, что журналистка сама сообщала о «корректном поведении» СМИ и «на своей странице в Facebook».

Адвокат уточнил, что проверку после смерти Славиной проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у журналистки. «Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчинённые какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной», — заявил Караваев.

2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Перед самосожжением она написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».