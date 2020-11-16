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Артём Мазанов
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Адвокат: СК отказался заводить уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной Материал редакции

В постановлении сообщается, что женщина «с высокой степенью вероятности» страдала «смешанным расстройством личности».

43 комментария
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Следственный комитет по Нижегородской области отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства или склонении к нему после смерти журналистки Ирины Славиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева.

Семье Славиной передали постановление 13 ноября, оно было подписано ещё 2 ноября. Там указано, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые подтвердили бы состав преступления. Адвокат сообщил, что руководитель следственного отдела Владимир Карпухин готовит документ об отмене отказа в возбуждении дела. «Но документального подтверждения его слов пока нет», — уточнил Караваев.

В постановлении следователь ссылается на результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы, где утверждается, что у Славиной «с высокой степенью вероятностью» было «смешанное расстройство личности». Подтверждением этому назвали частую смену мест работы по причине «неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях.

Накануне самоубийства у Славиной прошёл обыск по делу об участии в деятельности «нежелательной организации». СК заявил, что эти следственные действия проходили «при корректном поведении участников». В постановлении указано, что журналистка сама сообщала о «корректном поведении» СМИ и «на своей странице в Facebook».

Адвокат уточнил, что проверку после смерти Славиной проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у журналистки. «Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчинённые какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной», — заявил Караваев.

2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Перед самосожжением она написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».

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tjournal.ru

#новости #иринаславина

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43 комментария
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Поверхностный крюк

16

с высокой степенью вероятности

Охуенно, диагноз по теореме Байеса посчитали?

«неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях

Пыню по такой логике вообще давно пора в дурку сдать.

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Roma Schreibikus

Поверхностный
9

Пыня не проходит по условию "частая смена мест работы"

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Поверхностный крюк

Roma
0

Ну хз, он у нас и пожарный, и пилот, и хоккеист, и водолаз...

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Медленный Валера

Поверхностный
1

Кого-то ждёт повышение.

Ответить

Пушнойзверь

Поверхностный
0

Так он, может, не из бункера, а из палаты вещает...?

Ответить

Комментарий удален

Внезапный Валера

13

россия: россияне сосите

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
3

Помолчи!!!

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
–1

у меня в холодильнике три куска сала, а я не жру( оскотинели эти хохлы совсем уже

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
1

Сало полезное, надо его кушать. Не будешь кушать сало - забудешь свой родной язык.

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
1

я им анус своего парня смазываю

Ответить

Медленный Валера

Внезапн…
1

Наконец-то ты сказал "парень", а не "партнёр".

Ответить

Внезапный Валера

Медленн…
1

хочу чтобы не забывали что я пидор

Ответить

Медленный Валера

Внезапн…
1

Комитет об этом знает, не волнуйся.

Ответить

wmhy

7

посмертной психолого-психиатрической экспертизы

 «иронично-экзальтированную манеру» написания постов

То есть, в России теперь можно ставить диагноз по постам? 
Кого с ТЖ первым обследуем?

Ответить

Поверхностный крюк

wmhy
5

Орлова, в общем-то диагноз уже известен: Наполеон.

Ответить

Медленный Валера

Поверхностный
1

Помню, в дурке со мной лежал один такой.

Ответить

Поверхностный крюк

Медленный
1

Ты лежал в дурке? Пили пост.

Ответить

Andre Macareno

Поверхностный
1

Ну он же космический кот, после клея в космос улетел походу

Ответить

Внезапный Валера

4

в общем своей смертью тётка доказала, что и жить, и умирать в россии бесполезно

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
0

А где тогда есть смысл умирать?

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
–3

ласкаво просимо до україни москалики

Ответить

Kir Kirsky

Внезапный
0

@Кто это

Ответить

Левый Никита

Внезапный
0

Получилось как-то иронично-экзальтированно

Ответить

Andre Macareno

3

отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях

В смысле, это же я и наверняка кто-нибудь еще из тжшников

Сохраняйте, кому на медкомиссию надо, изи дурка же

Ответить

Медленный Валера

Andre
0

А как потом работу найти?

Ответить

wmhy

Медленный
3

а зачем, если TJ Plus раздаётся таким людям бесплатно?

Ответить

Медленный Валера

wmhy
0

На Plus не купить булку и пиво(

Ответить

Andre Macareno

Медленный
0

Ты же кот, ты не пьешь, а булки тебе вредно

Ответить

wmhy

Медленный
0

Зато можно хлеба и зрелищ!

Ответить

Andre Macareno

Медленный
0

Сходить на собеседование, только ты же знаешь, что ты в дурке был

Ответить

Поверхностный крюк

Andre
0

Это если ты пограммист-успешник. Остальным, невытянувшим короткую спичку, придётся проходить медосмотр.

Ответить

Дима Внезапно

1

Все те, кто пишут что это беспредел, действительно считают что у женщины не было бед с башкой? И что её сожжение - совершенно адекватная мера здравомыслящего человека?) Интересно)

Ответить

Виноватый Мурод

Дима
0

Как одно отменяет другое?

Ответить

Zero-one-one

1

Как же это мерзко, что за люди там работают???  

Ответить

Пушнойзверь

Zero-one-one
2

Россияне.

Ответить

Максим Шпилёв

1

Даже оставляя записку с виновными в убийстве, итог:
«с высокой степенью вероятностью» было «смешанное расстройство личности»

Ответить

alexferman

Максим
2

Щас бы всерьёз воспринимать записки нездоровых на голову

Ответить

Евгений Мартынов

0

Ну так если у мадам была напрочь протёкшая кукуха, нахуй вообще там уголовное дело?

Ответить

Паша Красников

Евгений
0

Ты тот красавчик, который бьёт женщин и детей, потому что ты сильней?

Ответить

Дмитрий М

1

Силовики конечно говорить вообще не умеют, просто несут что то лишь бы что, и выглядят из за этого глупо. То что женщина была поехавшая и дело там открывать не из за чего понятно и так, но в официальных заявлениях нужно быть аккуратнее.

Ответить

the art of гепард

1

уроды мразотные

Ответить

Автоматический калькулятор

0

☝️😎 самый сексуальный парень

Ответить

XYU

0

Россияне глупее белорусов https://meduza.io/feature/2020/11/16/perelomit-oppozitsionnye-nastroeniya-v-belarusi-dolzhen-desant-rossiyskih-polittehnologov-nu-i-kak-poluchaetsya

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