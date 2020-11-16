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Артём Мазанов
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СМИ: МВД внедрит нейросети для поиска серийных преступников и составления «фоторобота» по ДНК Материал редакции

На это потратят 55 миллиардов рублей.

16 комментариев
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МВД представило правительству проект по использованию искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В 2020 году ведомство планирует начать подготовку соответствующих технических заданий, а в 2023 году приступить к «опытно-конструкторским работам» по созданию софта. По данным РБК, систему планируют запустить в 2024 году.

Журналисты выяснили, что МВД планирует начать использовать нейросети, позволяющие определять цвет глаз и волос, форму лица и головы преступников по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови. ПО также будет автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять их совпадения — например, одинаковые обстоятельства преступления или общие предметы.

МВД уже использует ИИ для оперативного поиска и идентификации лица по фотографии, фиксации нарушений ПДД и поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в метро и подъездных камерах.

#новости #мвд

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16 комментариев
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Медленный Валера

2

На это потратят 55 миллиардов рублей.

На это спиздят 55 миллиардов рублей.
Я поправил.

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Внезапный Валера

Медленный
0

ну кого-кого, а нужных людей в россии всегда легко находят

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Медленный Валера

Внезапный
2

Зачем кого-то искать? Они все здесь. Половина TJ на пожизненное нап*зделось уже.

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wmhy

Медленный
0

На это спиздят 55 миллиардов рублей. 

На этом спиздят 55 миллиардов рублей.
Я тоже поправил

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Внезапный Валера

0

сколько нужно миллиардов потратить, чтобы наконец найти тжшникам девушку?

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
1

хотя бы одну на всех

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Внезапный Валера

Внезапный
0

ну или парня, ладно уж

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
0

1000₽ за час тебя устроит? 😘

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
0
Ответить

Медленный Валера

Внезапный
0

Ну, а что ты хотел? Пандемия как ни как. А 1000₽ это хоть что-то.

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eNCake

0

На виллу в Испании кому-то нехватает.

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Фантастический инструмент

0

"Серийным преступником" Вован со своими жуликами-дружками и Навального считает.

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alexferman

0

Хм, а кто-то же заливал, что у МВД уже есть ИИ, который следакам подсказывает наиболее вероятных подозреваемых и всё такое. Артур Хачуян вроде или другой такой же пиздобол.

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Медленный Валера

alexferman
0

Там было другое ИИ. А эти более усовершенствованное. Ты не понимаешь просто.

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Елизавета Михайлова

0

Интересно, а этот ИИ сможет определять маньяков-полицейских? А то через 10 лет опять услышим об очередном «санитаре» маленького города в погонах, которого найдут случайно, а местные следаки разведут руками и скажут «А мы и не знали. Думали 10 удушенных женщин в лесополосе в год это норма»

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Елизавета Михайлова

0

Тем более уже какие-то миллиарды хотят выделить или уже выделили на базу ДНК биоматериалов с мест преступлений.

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