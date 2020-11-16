СМИ: МВД внедрит нейросети для поиска серийных преступников и составления «фоторобота» по ДНК Материал редакции
На это потратят 55 миллиардов рублей.
МВД представило правительству проект по использованию искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В 2020 году ведомство планирует начать подготовку соответствующих технических заданий, а в 2023 году приступить к «опытно-конструкторским работам» по созданию софта. По данным РБК, систему планируют запустить в 2024 году.
Журналисты выяснили, что МВД планирует начать использовать нейросети, позволяющие определять цвет глаз и волос, форму лица и головы преступников по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови. ПО также будет автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять их совпадения — например, одинаковые обстоятельства преступления или общие предметы.
МВД уже использует ИИ для оперативного поиска и идентификации лица по фотографии, фиксации нарушений ПДД и поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в метро и подъездных камерах.
ну кого-кого, а нужных людей в россии всегда легко находят
Зачем кого-то искать? Они все здесь. Половина TJ на пожизненное нап*зделось уже.
хотя бы одну на всех
Хм, а кто-то же заливал, что у МВД уже есть ИИ, который следакам подсказывает наиболее вероятных подозреваемых и всё такое. Артур Хачуян вроде или другой такой же пиздобол.
Медленный Валера
Там было другое ИИ. А эти более усовершенствованное. Ты не понимаешь просто.
Интересно, а этот ИИ сможет определять маньяков-полицейских? А то через 10 лет опять услышим об очередном «санитаре» маленького города в погонах, которого найдут случайно, а местные следаки разведут руками и скажут «А мы и не знали. Думали 10 удушенных женщин в лесополосе в год это норма»
Тем более уже какие-то миллиарды хотят выделить или уже выделили на базу ДНК биоматериалов с мест преступлений.