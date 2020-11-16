На это потратят 55 миллиардов рублей.

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МВД представило правительству проект по использованию искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В 2020 году ведомство планирует начать подготовку соответствующих технических заданий, а в 2023 году приступить к «опытно-конструкторским работам» по созданию софта. По данным РБК, систему планируют запустить в 2024 году.

Журналисты выяснили, что МВД планирует начать использовать нейросети, позволяющие определять цвет глаз и волос, форму лица и головы преступников по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови. ПО также будет автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять их совпадения — например, одинаковые обстоятельства преступления или общие предметы.

МВД уже использует ИИ для оперативного поиска и идентификации лица по фотографии, фиксации нарушений ПДД и поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в метро и подъездных камерах.