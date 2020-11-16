Минтранс обяжет водителей автобусов использовать средства предупреждения сна за рулём. Среди них «противосонный браслет» Материал редакции
Устройства должны помочь снизить количество ДТП.
В 2021 году водители городского пассажирского транспорта, который вмещает более восьми человек, начнут использовать средства предупреждения сна за рулём, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Для них разработают три устройства, которые можно применять как вместе, так и по отдельности:
- «Противосонный браслет» на руку, работающий с применением методов электромиографии (исследование нервной проводимости);
- Неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга;
- Камера с искусственным с интеллектом, которая контролирует состояние водителя.
Устройства одобрил отраслевой союз «Нейронет». Разработка находится на завершающей стадии, устройства тестируют в Великом Новгороде и Туле, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор «Нейронета» Александр Семёнов. Газета отмечает, что запланированный срок установки нового стандарта — июнь 2021 года. Кроме того, обязать использовать такие устройства могут и водителей такси. «Ведомости» указали, что изменения планируют внести закон, который касается таксомоторных перевозок.
В Москве с 2018 года уже внедряют систему контроля водителей «Антисон», которая использует камеру с инфракрасной подсветкой. В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что она установлена в 7,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев.
не, ну это уже слишком
Вот иди и сам работа водителем. А то умный такой, а на деле только на диване сидишь и комменты пишешь.
ты мне лайки не ставишь вот и бешусь
Вот тебе лайк, только успокойся.
маловато будет
Да. Потому что график у водителей и так "нормальный" (смены больше 12 часов запрещены). Сами водители нарушают правила, причем не только из-за денег - чаще всего им просто моют мозг на тему "ну больше некому, ну подсоби, все болеют/в запое/лечат венеру, людей некому везти".
«Противосонный браслет» на руку, работающий с применением методов электромиографии (исследование нервной проводимости);
— по простому ЭКГ
Неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга;
— не смогут сделать правильно
Камера с искусственным с интеллектом, которая контролирует состояние водителя;
— не смогут сделать
Итог:
Минтранс закупил китайских часов которые делают делают ЭКГ с посредственной точностью.
Осталось узнать бюджет этого распила. Браво.
Браслет будет на шею и при засыпании будет срабатывать небольшой заряд, от головы ни чего не останется. Попробуй уснуть.
Внезапный Валера
и правильно делает, я бы с тжшниками срать в одном поле не сел
потому что он редактор, а ты букашка