Устройства должны помочь снизить количество ДТП.

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В 2021 году водители городского пассажирского транспорта, который вмещает более восьми человек, начнут использовать средства предупреждения сна за рулём, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Для них разработают три устройства, которые можно применять как вместе, так и по отдельности:

«Противосонный браслет» на руку, работающий с применением методов электромиографии (исследование нервной проводимости);

Неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга;



Камера с искусственным с интеллектом, которая контролирует состояние водителя.



Устройства одобрил отраслевой союз «Нейронет». Разработка находится на завершающей стадии, устройства тестируют в Великом Новгороде и Туле, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор «Нейронета» Александр Семёнов. Газета отмечает, что запланированный срок установки нового стандарта — июнь 2021 года. Кроме того, обязать использовать такие устройства могут и водителей такси. «Ведомости» указали, что изменения планируют внести закон, который касается таксомоторных перевозок.