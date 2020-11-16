Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
1255

Минтранс обяжет водителей автобусов использовать средства предупреждения сна за рулём. Среди них «противосонный браслет» Материал редакции

Устройства должны помочь снизить количество ДТП.

30 комментариев
В закладки

В 2021 году водители городского пассажирского транспорта, который вмещает более восьми человек, начнут использовать средства предупреждения сна за рулём, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Для них разработают три устройства, которые можно применять как вместе, так и по отдельности:

  • «Противосонный браслет» на руку, работающий с применением методов электромиографии (исследование нервной проводимости);
  • Неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга;
  • Камера с искусственным с интеллектом, которая контролирует состояние водителя.

Устройства одобрил отраслевой союз «Нейронет». Разработка находится на завершающей стадии, устройства тестируют в Великом Новгороде и Туле, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор «Нейронета» Александр Семёнов. Газета отмечает, что запланированный срок установки нового стандарта — июнь 2021 года. Кроме того, обязать использовать такие устройства могут и водителей такси. «Ведомости» указали, что изменения планируют внести закон, который касается таксомоторных перевозок.

В Москве с 2018 года уже внедряют систему контроля водителей «Антисон», которая использует камеру с инфракрасной подсветкой. В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что она установлена в 7,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев.

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+55 789
0
7
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 30, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 236196, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Nov 2020 11:07:03 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Внезапный Валера

10

я наивен полагать, что если водителям сделают нормальный график и будут хорошо платить, то никакие браслеты им будут не нужны?

Ответить

Kostya Zubanov

Внезапный
10

не, ну это уже слишком

Ответить

Внезапный Валера

Kostya
2

согласен. урезать финансирование!

Ответить

Саратовский блик

Внезапный
0

Наоборот, увеличить финансирование прорывного проекта. Зарплаты да, урезать. 

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
3

Вот иди и сам работа водителем. А то умный такой, а на деле только на диване сидишь и комменты пишешь.

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
1

ты мне лайки не ставишь вот и бешусь

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
0

Вот тебе лайк, только успокойся.

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
0

маловато будет

Ответить

AttentiveMilk

Внезапн…
0

Тоже браслет хочешь?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Внезапный
0

Да. Потому что график у водителей и так "нормальный" (смены больше 12 часов запрещены). Сами водители нарушают правила, причем не только из-за денег - чаще всего им просто моют мозг на тему "ну больше некому, ну подсоби, все болеют/в запое/лечат венеру, людей некому везти".

Ответить

Внезапный Валера

Semyon
0

ух ты а россия это что советский союз???

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
6
Ответить

Принятый Женя

2

«Противосонный браслет» на руку, работающий с применением методов электромиографии (исследование нервной проводимости);

— по простому ЭКГ
Неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга;

— не смогут сделать правильно
Камера с искусственным с интеллектом, которая контролирует состояние водителя;

— не смогут сделать 
Итог: 
Минтранс закупил китайских часов которые делают делают ЭКГ с посредственной точностью. 
Осталось узнать бюджет этого распила. Браво. 

Ответить

Медленный Валера

1

Браслет будет током бить?

Ответить

Джон Кроули

Медленный
2

Браслет будет на шею и при засыпании будет срабатывать небольшой заряд, от головы ни чего не останется. Попробуй уснуть.

Ответить

Медленный Валера

Джон
2

Одобряю.

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
–1

в россии жить надо заслужить

Ответить

Детский Гоша

0

Алексей, почему вы с нами никогда не общаетесь неформально? Вы шо не геюга?

Ответить

Внезапный Валера

Детский
3

и правильно делает, я бы с тжшниками срать в одном поле не сел

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
0

Ах, ты ...

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
0

пиииииииииидор

Ответить

Иностранный хичхакер

Внезапный
0

С тжшниками в поле не срать надо, надо пердолиться в жопы

Ответить

Линейный историк

Детский
0

потому что он редактор, а ты букашка 

Ответить

Детский Гоша

Линейный
0

Остальные редакторы ходят с читателями бухать, а иногда даже ебутся. А этот только за поправки благодарит

Ответить

Линейный историк

Детский
0

ты хочешь с ним побухать или выебать его? или вначале одно, потом второе?

Ответить

Внезапный Валера

0

и расширит дороги до 20 полос

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
1

А не жирно тебе будет?

Ответить

AZP

0

Это обычный Ми Бэнд, только за 28538335380 рублей.

Ответить

Нужный Гоша

0

В Москве с 2018 года уже внедряют систему контроля водителей «Антисон», которая использует камеру с инфракрасной подсветкой

Глаза там уже водилам повыжигали, теперь осталось лишить рук

Ответить

Нужный Гоша

Нужный
0
Московские водители автобусов назвали опасной…
Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"
www.interfax.ru
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
На дороге в Иркутской области нашли череп. Оказалось, обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими костями
Полиция выясняет, откуда взяли смесь для посыпки.
105
Беларусь
Прямая трансляция: Марш памяти Романа Бондаренко
Задержания, перебои с интернетом и силовики везде. Что происходит в стране в 99-й день протестов после выборов. Трансляция снизу вверх.
149
Новости
ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей из-за давки в очереди за новыми iPhone
Работу магазина могут приостановить.
159
Популярное за три дня
Беларусь
Тихановская назвала Лукашенко террористом и объявила амнистию за его захват
На 20 декабря она анонсировала массовый марш, который должен показать, что «справедливого суда над преступниками требует большинство».
211
Новости
Мишустин обнулил налог на грибной бизнес. Одной из таких компаний владеет зять премьер-министра
Грибы официально причислили к сельхозпродукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.
162
Интернет
Паблик: Мемы для пенсионеров
Шутки про ленивых внуков и плохой урожай.
41
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Пипидастр

Запись в подсайте Telegram

AttentiveMilk

Минтранс обяжет водителей…

Потрясающие крутые…

Минтранс обяжет водителей…

alexferman

Запись в подсайте Telegram

Lee

СМИ: МВД внедрит нейросети для…

Duck Dick

Канадские учёные создали…

ilowen

Мишустин анонсировал реформу…

Потрясающие крутые…

Минтранс обяжет водителей…

Kir Kirsky

Мишустин анонсировал реформу…

AZP

Минтранс обяжет водителей…

Bad Mother Fucker

В Вашингтоне прошёл митинг…

Kir Kirsky

100-й день протестов. Один день…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Илья Гераськин

Эрик Юань: история основателя…

Bad Mother Fucker

Мишустин анонсировал реформу…
null