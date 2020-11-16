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«Ъ»: Минцифры предложило обязать операторов связи устанавливать системы для блокировки телефонных мошенников Материал редакции

Абоненты смогут жаловаться операторам на спам и мошенничество.

29 комментариев
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Минцифры запланировало обязать операторов связи противодействовать телефонному мошенничеству на системном уровне. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.

Законопроект планируется обсудить на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка, крупных банков и операторов связи 16 ноября.

Согласно документу, операторы должны будут установить технические средства для противодействия спаму и мошенничеству (фроду).

  • Телефонным спамом ведомство считает вызовы или сообщения с рекламой без согласия абонента;
  • Фродом называют вызовы с подменных номеров, с помощью технических средств или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, что приводит к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети.

При получении таких звонков абоненты смогут жаловаться на спам и мошенничество оператору, который передаст заявление в специальную систему проверки. Если нарушения подтвердятся, оператор может заблокировать номера.

В «Ростелекоме» считают, что расходы при реализации законопроекта будут незначительными, так как у крупных операторов уже есть такие системы. В МТС считают, что документ требует «детальной проработки». В «Билайне» сообщили, что они используют такие системы, а в «Мегафоне» изучают все предложения в рамках рабочей группы. Представитель Tele2 не прокомментировал проект.

Заявления о спаме могут быть поданы для блокировки номеров конкурентов, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. В результате компании должны будут доказывать, что не занимались спамом, добавила она.

#новости #мошеничество

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29 комментариев
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Прошлый щит

4

а в Мегафоне» изучают все предложения в рамках рабочей группы

1000 и один способ сказать «отъебитесь»

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Внезапный Валера

1

а киевстар прокомментировал ситуацию?

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Внезапный Валера

Внезапный
1

сколько украинцам ещё терпеть спам?

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
4

я становлюсь похожим на орлова…

Ответить

Jakub Marona

Внезапный
0

пока GDPR не прийде i порядок наведе

Ответить

Внезапный Валера

Jakub
0

ой бля… все йдемо на захiд i йдемо

Ответить

Jakub Marona

Внезапный
1

С опсж не дойдёте :(

Ответить

Прошлый щит

Jakub
0

GSPD

Ответить

Sergey Michko

1

Мне почти не звонят спамеры, но раздражают смски от магазинов, где я когда-то оформил скидочную карту. Если в почтовых рассылках давно есть кнопка "отписаться от рассылки" внизу письма, то на смсках хз что делать. Билайн предлагает пересылать все нежелательные смс (те которые с согласия и без) на номер 007, приписав дату и время получения смс, но пока успех 50%, потому что типа в одной из смс были недопустимые символы (такие прислал магазин). 

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Саратовский блик

Sergey
1

спам с недопустимыми символами считается допустимым? 

Ответить

Sergey Michko

Саратовский
0

видимо да

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Владимир Земсков

Sergey
0

Билайн предлагает пересылать все нежелательные смс (те которые с согласия и без) на номер 007, приписав дату и время получения смс

Это же борьба пост-фактум. Т.е. из-за спама ты ещё и лишние манипуляции вынужден проводить. Бред.
Зачем обращаться к оператору, если блокировка номеров доступна на уровне системы смартфона.

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Михаил Зеленин

1

Минцифры бы занялось скрытыми контентными подписками. Которыми реально пользуется дай бог 1% пользователей, а за защиту от такой фигни операторы требуют мзду (хотя казалось бы за что? Им это ничего практически не стоит).
Про контентный счет я знаю и даже имею,  но очень многие нет. Да и костыли все это

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Влад Абрамов

0

Так они же через IP-телефонию звонят, не?

Ответить

Михаил Зеленин

Влад
1

Забанят выходные шлюзы, и пусть их владельцы лучше фильтруют клиентов

Ответить

Дипломатический историк

Влад
0

Для звонков на мобильные используется VoIP-GSM шлюз в этом случае, то есть в принципе технически ОпСоСы могут блокировать и таких абонентов.

Ответить

Саратовский блик

0

У меня вот что в мтс включено. Не знаю работает или нет. 

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Андрей Рядькин

Саратовский
1

Охуенно работает. Меня спасает. Причём, лишь потеряв понимаешь цену этой штуки. В выходные почему то перестала работать и это был пищдец. Я даже специальную прогу установил в тот день для определения. У меня номеру 16 лет и спама дохуя.

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Саратовский блик

Андрей
0

да, у меня тоже номер древний, спама было аж пипец. Эту опцию недавно включил (бесплатно, хуле) и забыл. Сейчас анализирую - спамзвонков практически нет. респект.

Ответить

Андрей Рядькин

Саратовский
0

Рубль в день так то)

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Саратовский блик

Саратовский
0

Проверил, работает

Ответить

Медленный Валера

0

Где-то плачет один сотрудник банка.

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Рпош Ашршщ

0

Гугл давно и вполне успешно сам справляется с этим спамом

Ответить

Зелибоба

0

"В «Билайне» сообщили, что они используют такие системы"
Пиздаболы.

Ответить

Максим Шпилёв

0

Сами себя будут блокировать?

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Стас Фарбер

0

фиксирую информацию

Ответить

Дипломатический историк

0

А что насчет несанкционированных платных подписок?

Ответить

Нужный Гоша

0

Раньше звонили раз в два дня, а потом я позвонил по паре объявлений риэлторов. Теперь звонят 2-3 раза в день, мне везде одобрен кредит от 5 миллионов.

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Stanley H. Tweedle

0

Можно мне блокировку от звонков робота сбербанка спасибо

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