«Ъ»: Минцифры предложило обязать операторов связи устанавливать системы для блокировки телефонных мошенников Материал редакции
Абоненты смогут жаловаться операторам на спам и мошенничество.
Минцифры запланировало обязать операторов связи противодействовать телефонному мошенничеству на системном уровне. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.
Законопроект планируется обсудить на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка, крупных банков и операторов связи 16 ноября.
Согласно документу, операторы должны будут установить технические средства для противодействия спаму и мошенничеству (фроду).
- Телефонным спамом ведомство считает вызовы или сообщения с рекламой без согласия абонента;
- Фродом называют вызовы с подменных номеров, с помощью технических средств или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, что приводит к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети.
При получении таких звонков абоненты смогут жаловаться на спам и мошенничество оператору, который передаст заявление в специальную систему проверки. Если нарушения подтвердятся, оператор может заблокировать номера.
В «Ростелекоме» считают, что расходы при реализации законопроекта будут незначительными, так как у крупных операторов уже есть такие системы. В МТС считают, что документ требует «детальной проработки». В «Билайне» сообщили, что они используют такие системы, а в «Мегафоне» изучают все предложения в рамках рабочей группы. Представитель Tele2 не прокомментировал проект.
Заявления о спаме могут быть поданы для блокировки номеров конкурентов, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. В результате компании должны будут доказывать, что не занимались спамом, добавила она.
сколько украинцам ещё терпеть спам?
пока GDPR не прийде i порядок наведе
Внезапный Валера
ой бля… все йдемо на захiд i йдемо
Мне почти не звонят спамеры, но раздражают смски от магазинов, где я когда-то оформил скидочную карту. Если в почтовых рассылках давно есть кнопка "отписаться от рассылки" внизу письма, то на смсках хз что делать. Билайн предлагает пересылать все нежелательные смс (те которые с согласия и без) на номер 007, приписав дату и время получения смс, но пока успех 50%, потому что типа в одной из смс были недопустимые символы (такие прислал магазин).
Саратовский блик
спам с недопустимыми символами считается допустимым?
Билайн предлагает пересылать все нежелательные смс (те которые с согласия и без) на номер 007, приписав дату и время получения смс
Это же борьба пост-фактум. Т.е. из-за спама ты ещё и лишние манипуляции вынужден проводить. Бред.
Зачем обращаться к оператору, если блокировка номеров доступна на уровне системы смартфона.
Минцифры бы занялось скрытыми контентными подписками. Которыми реально пользуется дай бог 1% пользователей, а за защиту от такой фигни операторы требуют мзду (хотя казалось бы за что? Им это ничего практически не стоит).
Про контентный счет я знаю и даже имею, но очень многие нет. Да и костыли все это
Так они же через IP-телефонию звонят, не?
Забанят выходные шлюзы, и пусть их владельцы лучше фильтруют клиентов
Дипломатический историк
Для звонков на мобильные используется VoIP-GSM шлюз в этом случае, то есть в принципе технически ОпСоСы могут блокировать и таких абонентов.
Охуенно работает. Меня спасает. Причём, лишь потеряв понимаешь цену этой штуки. В выходные почему то перестала работать и это был пищдец. Я даже специальную прогу установил в тот день для определения. У меня номеру 16 лет и спама дохуя.
Саратовский блик
да, у меня тоже номер древний, спама было аж пипец. Эту опцию недавно включил (бесплатно, хуле) и забыл. Сейчас анализирую - спамзвонков практически нет. респект.