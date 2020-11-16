Реформа пройдёт с 1 января по 1 апреля 2021 года.

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Сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях пройдёт в основном за счёт вакантных должностей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства уточнил, что сроки реформы менялись, но «откладывать больше нельзя». «Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», — сообщил Мишустин.

В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%, в основном за счёт вакантных позиций, финансирование останется прежним. Михаил Мишустин премьер-министр РФ

«Коммерсантъ» выяснил, что реформой планируется сократить несколько десятков заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), в том числе 25 должностей заместителей министров. В основном сократят незаполненные вакансии. В территориальных органах ФОИВ увольнений действующих сотрудников тоже не планируется, возможны лишь некоторые сокращения в службах в 2021 году.

Основной целью реформы называют нормализацию оплаты труда. Сейчас у чиновников низкий оклад, но высокие дополнительные выплаты. Правительство планирует увеличить должностные оклады, сократить до 30–40% размер премий и снизить «ежемесячное денежное поощрение» — это основная часть зарплаты в территориальных ФОИВ.

По подсчётам, реформа позволит сэкономить около 14 миллиардов рублей средств индексации правительственного фонда оплаты труда в 2021 году — без оптимизации он вырос бы на 43 миллиарда, в благодаря реформе — на 29 миллиардов.