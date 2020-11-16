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Артём Мазанов
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Мишустин анонсировал реформу системы управления: в министерствах сократят 5-10% чиновников Материал редакции

Реформа пройдёт с 1 января по 1 апреля 2021 года.

44 комментария
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Сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях пройдёт в основном за счёт вакантных должностей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства уточнил, что сроки реформы менялись, но «откладывать больше нельзя». «Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», — сообщил Мишустин.

В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%, в основном за счёт вакантных позиций, финансирование останется прежним.

Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

«Коммерсантъ» выяснил, что реформой планируется сократить несколько десятков заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), в том числе 25 должностей заместителей министров. В основном сократят незаполненные вакансии. В территориальных органах ФОИВ увольнений действующих сотрудников тоже не планируется, возможны лишь некоторые сокращения в службах в 2021 году.

Основной целью реформы называют нормализацию оплаты труда. Сейчас у чиновников низкий оклад, но высокие дополнительные выплаты. Правительство планирует увеличить должностные оклады, сократить до 30–40% размер премий и снизить «ежемесячное денежное поощрение» — это основная часть зарплаты в территориальных ФОИВ.

По подсчётам, реформа позволит сэкономить около 14 миллиардов рублей средств индексации правительственного фонда оплаты труда в 2021 году — без оптимизации он вырос бы на 43 миллиарда, в благодаря реформе — на 29 миллиардов.

#новости

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44 комментария
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Bad Mother Fucker

13

в результате реформы количество чиновников вырастет на 5-10%, скриньте

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Тони Хопкинс

Bad
1

займут вакантные места что бы их не сокращать.

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
0

как проверять будешь?

Ответить

Bad Mother Fucker

A
0
Ответить

Принятый Женя

12

финансирование останется прежним
Ну понятно, ясно, спасибо

Ответить

Сергей Предэ

7

Если правильно понимаю, руководящий состав останется без изменений, сокращение будет за счёт низшего и среднего звена. В итоге справку будем получать в 2 раза дольше. Картинка становится ещё более актуальной 

Ответить

Павел Макров

Сергей
1

я думаю количество чинуш слабо зависит от скорости выдачи тебе справки.

Ответить

Kir Kirsky

Павел
0

Чиновник это не только зажравшаяся туша с мигалкой, но низовые кадры, работающие с людьми

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

эта картинка давно неактуальна. Васю давно уволили, на его место взяли ещё пять менеджеров, которые заключают договора с ооо "лопушок", в которых работают ахмеды.

Ответить

Внезапный Валера

1

подскажите чё написать чтоб было смешно, а то я в политике ничего не понимаю

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
5

путин хуйло

Ответить

Саратовский блик

Внезапный
2

а говорил: не понимаю

Ответить

Медленный Валера

Саратовский
0

Надо было написать, что Новальный молодец. @Пипидастр, "Новичок" ещё в этом деле...

Ответить

AttentiveMilk

Внезапный
0

Оппа. Гражданин, пройдёмте

Ответить

Антон Жегулов

1

почему это называется реформой управления

Ответить

Перспективный клуб

0

Это показатель чего как вы думаете?

Ответить

Внезапный Валера

Перспективный
1

россии

Ответить

Перспективный клуб

Внезапный
0

Русофоб

Ответить

Внезапный Валера

Перспективный
0

а я не против русских и россиян, так шо орлова даже не пытайся звать. хотя он сам щас на запах прибежит

Ответить

Удачный звук

Внезапный
1

Я люблю всех русских и россиян 

Ответить

Внезапный Валера

Удачный
2

я знаю. мы все их любим за то, что они не выгоняют нас с этого сайта

Ответить

A big purple

Внезапн…
1

а собсно где украинцы еще могут срать в рунете? фейсбук, двач, да тж

Ответить

Zero-one-one

Удачный
0

А я не люблю русских полицейских 

Ответить

Bad Mother

Zero-on…
0

а каких любишь?

Ответить

саша

Bad
0

Итальянские весьма

Ответить

Bad Mother

саша
0

а ты не подсказывай

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
1

@Дмитрий Орлов уведомление.

Ответить

Dmitry Sursin

Перспективный
0

Показатель упрочнения вертикали власти. Кто то из пропагандистов говорил "- Ведь мы же не хотим Майдана". Вот и делают "круговую поруку" поменьше, что бы перебежчиков не было. 

Ответить

Максим Шпилёв

0

в основном за счёт вакантных позиций

Что это за позиции? И если можно без них, то почему они были?
финансирование останется прежним

И куда пойдёт их зарплата? На увеличение у других депутатов?

Ответить

Павел Макров

Максим
1

В случае сокращение подразумевается перераспределения обязанностей сокращенных позиций на те позиции, которые остались.
В случае увеличение обязанностей у оставшихся сотрудников имеет смысл поднимать им зарплаты за счет сокращенных.

Это нормальное явление, но конечно в условиях неэффективности государственного аппарата мы хуй знает че увидим и хуй знает че там в голове у людей

Ответить

Внезапный Валера

Максим
0

хватит задавать вопросы. ты что, самый умный?

Ответить

Принятый Женя

0

Хочешь сделать лучше — начни с себя

Ответить

Медленный Валера

Принятый
0

*Космический кот вышел в окно*

Ответить

Внезапный Валера

Медленный
0

надеюсь ты был путиным

Ответить

Владимир Филатов

Внезапный
0

Путин вчера умер 

Ответить

Bad Mother Fucker

Владимир
0

в смысле вчера, его же убили в 2003-м

Ответить

Владимир Филатов

Bad
1

да их расплодилось

Ответить

Принятый Женя

Владимир
1

Уже 10 лет как спецслужбы всего мира ищут кладку яиц. 

Ответить

Ваня Погост

0

финансирование останется прежним.

Один хуй всех обмишустил.  

Ответить

Нужный Гоша

0

в основном за счёт вакантных позиций

т.е. решили не брать никого вместо умерших от короны?

Ответить

alexferman

0

Вот у Мишустина положение затруднительное, лол - починить систему, не трогая систему. Приходится врубать дурака и выкатывать мелкие технические патчи.

Ответить

Nikolay Kapustin

0

2 года назад тоже сокращали госаппарат тоже за счет вакантных позиций. И вот опять. Вот только непонятно почему он сцук опять вырос. Пухнет от голода наверн

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ilowen

0

Объясните глупому, че происходит? Они станут меньше получать и больше приносить пользы? Если нет, то накой это все надо? 

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Kir Kirsky

0

Красиво стелит фраерок

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