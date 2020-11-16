Мишустин анонсировал реформу системы управления: в министерствах сократят 5-10% чиновников Материал редакции
Реформа пройдёт с 1 января по 1 апреля 2021 года.
Сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях пройдёт в основном за счёт вакантных должностей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Глава правительства уточнил, что сроки реформы менялись, но «откладывать больше нельзя». «Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», — сообщил Мишустин.
«Коммерсантъ» выяснил, что реформой планируется сократить несколько десятков заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), в том числе 25 должностей заместителей министров. В основном сократят незаполненные вакансии. В территориальных органах ФОИВ увольнений действующих сотрудников тоже не планируется, возможны лишь некоторые сокращения в службах в 2021 году.
Основной целью реформы называют нормализацию оплаты труда. Сейчас у чиновников низкий оклад, но высокие дополнительные выплаты. Правительство планирует увеличить должностные оклады, сократить до 30–40% размер премий и снизить «ежемесячное денежное поощрение» — это основная часть зарплаты в территориальных ФОИВ.
По подсчётам, реформа позволит сэкономить около 14 миллиардов рублей средств индексации правительственного фонда оплаты труда в 2021 году — без оптимизации он вырос бы на 43 миллиарда, в благодаря реформе — на 29 миллиардов.
в результате реформы количество чиновников вырастет на 5-10%, скриньте
как проверять будешь?
Если правильно понимаю, руководящий состав останется без изменений, сокращение будет за счёт низшего и среднего звена. В итоге справку будем получать в 2 раза дольше. Картинка становится ещё более актуальной
я думаю количество чинуш слабо зависит от скорости выдачи тебе справки.
Чиновник это не только зажравшаяся туша с мигалкой, но низовые кадры, работающие с людьми
эта картинка давно неактуальна. Васю давно уволили, на его место взяли ещё пять менеджеров, которые заключают договора с ооо "лопушок", в которых работают ахмеды.
Внезапный Валера
путин хуйло
Саратовский блик
а говорил: не понимаю
Медленный Валера
Надо было написать, что Новальный молодец. @Пипидастр, "Новичок" ещё в этом деле...
россии
Перспективный клуб
Русофоб
а я не против русских и россиян, так шо орлова даже не пытайся звать. хотя он сам щас на запах прибежит
Удачный звук
Я люблю всех русских и россиян
Внезапный Валера
я знаю. мы все их любим за то, что они не выгоняют нас с этого сайта
а собсно где украинцы еще могут срать в рунете? фейсбук, двач, да тж
А я не люблю русских полицейских
а каких любишь?
Показатель упрочнения вертикали власти. Кто то из пропагандистов говорил "- Ведь мы же не хотим Майдана". Вот и делают "круговую поруку" поменьше, что бы перебежчиков не было.
в основном за счёт вакантных позиций
Что это за позиции? И если можно без них, то почему они были?
финансирование останется прежним
И куда пойдёт их зарплата? На увеличение у других депутатов?
В случае сокращение подразумевается перераспределения обязанностей сокращенных позиций на те позиции, которые остались.
В случае увеличение обязанностей у оставшихся сотрудников имеет смысл поднимать им зарплаты за счет сокращенных.
Это нормальное явление, но конечно в условиях неэффективности государственного аппарата мы хуй знает че увидим и хуй знает че там в голове у людей
Медленный Валера
*Космический кот вышел в окно*
Внезапный Валера
надеюсь ты был путиным
Путин вчера умер
в смысле вчера, его же убили в 2003-м
да их расплодилось
Вот у Мишустина положение затруднительное, лол - починить систему, не трогая систему. Приходится врубать дурака и выкатывать мелкие технические патчи.
2 года назад тоже сокращали госаппарат тоже за счет вакантных позиций. И вот опять. Вот только непонятно почему он сцук опять вырос. Пухнет от голода наверн
Объясните глупому, че происходит? Они станут меньше получать и больше приносить пользы? Если нет, то накой это все надо?