ЕСПЧ ответил на жалобу Telegram о блокировке, задав вопросы о цензуре и запросив решения суда о предоставлении ключей Материал редакции
До конца января можно заключить мировое соглашение, а если этого не произойдёт, то Россия сможет до апреля прислать ответы на вопросы.
Европейский суд по правам человека ответил на жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах из-за штрафа за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ и блокировки мессенджера в России. ЕСПЧ задал российским властям вопросы по трём статьям Конвенции, их приводит глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на представителя мессенджера в ЕСПЧ Дамира Гайнутдинова.
Затрагивает ли настоящее дело (штраф за отказ раскрыть технические данные, которые облегчили бы доступ государства к конфиденциальной частной информации пользователей Telegram; решение о блокировке и его немедленное исполнение) гарантированную статьёй 10 Конвенции свободу выражения мнения?
- Было ли вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе? Преследовало ли вмешательство правомерную цель?
- Было ли нарушено право компании-заявителя на доступ к эффективным средствам правовой защиты во время рассмотрения дела о блокировке сервиса и обращении решения суда к немедленному исполнению?
Было ли нарушено право на справедливый суд при рассмотрении дела о штрафе в связи с отсутствием в деле стороны обвинения и нарушением подсудности?
Было ли нарушено право на справедливый суд в связи с рассмотрением дела о блокировке сервиса по правилам ГПК, а не КАС; отказом предоставить защите достаточное время для подготовки к слушаниям, предварительно ознакомить с документами, а также отсутствием представителя компании-заявителя в суде?
Также ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя предоставить ключи. Спецслужбы их не предъявляли, утверждает Чиков, а суды отказывались исследовать эти документы.
В разговоре с TJ Гайнутдинов рассказал, что ЕСПЧ дал сторонам время до 28 января, чтобы попытаться достигнуть мирового соглашения. Если этого не произойдёт, то с 28 января у российского правительства будет 12 недель, чтобы ответить на вопросы. «Я не думаю, что Россия проигнорирует вопросы, проблема будет скорее в содержании ответов», — сказал представитель мессенджера в ЕСПЧ.
Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. После этого российские власти стали блокировать мессенджер на территории России, однако он продолжал работать. В июле 2020 года его официально разблокировали.
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