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Алексей Боржонов
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ЕСПЧ ответил на жалобу Telegram о блокировке, задав вопросы о цензуре и запросив решения суда о предоставлении ключей Материал редакции

До конца января можно заключить мировое соглашение, а если этого не произойдёт, то Россия сможет до апреля прислать ответы на вопросы.

12 комментариев
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Европейский суд по правам человека ответил на жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах из-за штрафа за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ и блокировки мессенджера в России. ЕСПЧ задал российским властям вопросы по трём статьям Конвенции, их приводит глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на представителя мессенджера в ЕСПЧ Дамира Гайнутдинова.

  • Затрагивает ли настоящее дело (штраф за отказ раскрыть технические данные, которые облегчили бы доступ государства к конфиденциальной частной информации пользователей Telegram; решение о блокировке и его немедленное исполнение) гарантированную статьёй 10 Конвенции свободу выражения мнения?

  • Было ли вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе? Преследовало ли вмешательство правомерную цель?
  • Было ли нарушено право компании-заявителя на доступ к эффективным средствам правовой защиты во время рассмотрения дела о блокировке сервиса и обращении решения суда к немедленному исполнению?

  • Было ли нарушено право на справедливый суд при рассмотрении дела о штрафе в связи с отсутствием в деле стороны обвинения и нарушением подсудности?

  • Было ли нарушено право на справедливый суд в связи с рассмотрением дела о блокировке сервиса по правилам ГПК, а не КАС; отказом предоставить защите достаточное время для подготовки к слушаниям, предварительно ознакомить с документами, а также отсутствием представителя компании-заявителя в суде?

Также ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя предоставить ключи. Спецслужбы их не предъявляли, утверждает Чиков, а суды отказывались исследовать эти документы.

Мы обжаловали оба решения, ссылаясь на то, что требования ФСБ были одновременно незаконными (поскольку представляли собой чрезмерное вмешательство в право на приватность), необоснованными (поскольку даже в суде не была доказана необходимость раскрытия конфиденциальной информации), а также неисполнимыми (поскольку архитектура сервиса, использующего end-2-end шифрование, не позволяет администратору сервиса иметь доступ к содержанию секретных чатов).

Павел Чиков
глава «Агоры»

В разговоре с TJ Гайнутдинов рассказал, что ЕСПЧ дал сторонам время до 28 января, чтобы попытаться достигнуть мирового соглашения. Если этого не произойдёт, то с 28 января у российского правительства будет 12 недель, чтобы ответить на вопросы. «Я не думаю, что Россия проигнорирует вопросы, проблема будет скорее в содержании ответов», — сказал представитель мессенджера в ЕСПЧ.

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. После этого российские власти стали блокировать мессенджер на территории России, однако он продолжал работать. В июле 2020 года его официально разблокировали.

#новости #telegram

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12 комментариев
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Внезапный Валера

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Российское правительство может прислать ответы на вопросы до апреля

какие самонадеянные европейцы, русских так просто не возьмёшь

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Сварщик

Внезапный
1

я не пойму за что минусы

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Прошлый щит

Сварщик
1

За посты в Сломалось

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Крохотный корабль

Внезапный
0

А может и не прислать

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Саратовский блик

Крохотный
1

пришлет ответы:
-нет
-нет
-не ваше дело
-идите на хер

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Крохотный корабль

Саратовский
3
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Super 72

1

Сейчас ЕС получит законно ключи к др мессенджерам и таких дел будет много
Часть населения готова отдать приватность в обмен на «безопасность»

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Ближний фитиль

1

Паша решил денежки через еспч вывести?😄

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Никон Макиенко

1

А ЕСПЧ у нас в Эстонии оказывается?
Или они до сих IE6 пользуются?

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Кисель Имбиревич

0

Ща наши губы надуют опять

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Принятый Женя

Кисель
0

Ищу девушку чтобы надувать губы воздухом

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Дмитрий Шалатонов

0

Ни разу не волокита😂

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