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Алексей Боржонов
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Исследование: за девять лет в России стали в два раза чаще увольнять из-за постов в соцсетях Материал редакции

И больше работников стали допускать, что их страницы просматривает работодатель.

Сервис по поиску работы Superjob опросил представителей тысячи компаний и 1,6 тысячи экономически активных россиян из разных частей страны, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования.

  • В 2011 году 5% увольнений происходило из-за постов в соцсетях, к 2020 году число выросло до 10%, утверждают авторы исследования. В материале говорится, что в каждой десятой компании случались увольнения из-за действий работника в сети;
  • Работодатели стали чаще просматривать страницы кандидатов на этапе отбора кадров, сообщает Superjob. В 2011 году 58% опрошенных компаний не делали этого, в 2020 — 44%;
  • Исследователи отметили, что сотрудники также стали внимательнее относиться к публикациям в сети. 46% опрошенных лайкают посты и оставляют комментарии, допуская возможный просмотр страниц работодателем. Девять лет назад их было меньше — 37%;
  • При этом женщины чаще мужчин (50% против 42%) думают, что работодатель может просматривать их страницы. А трудоустроенные чаще безработных — 47% против 44%.

#новости

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22 комментария
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Ваня Погост

6
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Культурный теркин30см

2

Твиттерские никогда не найдут нормальную работу

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Словесный Интервент

Культурный
3

Пиздить шутки из двача плюсодрочеством отдает. 

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Внезапный Валера

Словесный
1

мы все за этим сюда и пришли

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Культурный теркин30см

Словесный
0
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A big purple banana 🍆

Культурный
0

молодец

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Сергей Новиков

Культурный
0

Создаётся впечатление, что им она и не очень нужна)

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Вова А.

0

Оффер 2011 - cv, качественное профильное образование, большой опыт работы, хардскилы, софтскилы, личные достижения, портфолио;
Оффер 2020 - Срочно заводим страничку, где хвалим Путина, критикуем гей браки и поем песни Рогозина

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Внезапный Валера

–2

всегда и везде за языком надо было следить, даже на тж что-то ляпнуть опасно

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Внезапный Валера

Внезапный
0

к счастью, здесь есть редактирование комментариев

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Внезапный Валера

Внезапный
0

поэтому твиттерным лучше переходить на тж, здесь безопаснее

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A big purple banana 🍆

Внезапный
0

слабый наброс, давай еще

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Внезапный Валера

A
0

стараюсь

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Краткий звук

Внезапный
0
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Словесный Интервент

0

 Сервис по поиску работы Superjob опросил

Стыдно их опросы за исследование выдавать. Они подобными спрам опросам меня в свое время порядком заебали, удалил в итоге от туда все рюземе. 

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Словесный Интервент

Словесный
0

Методы проведения опросов

Стихийное включение любого члена генеральной совокупности в выборочную совокупность. После включения в выборочную совокупность и формирования выборочной базы возможно сколь необходимо глубокое исследование самой базы, ее содержательных характеристик методом последовательного опроса по любым темам. 

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Виноватый Мурод

0

интересно больше, какие причины для увольнения превалируют

"неприемлемые фотки и посты", гон в сторону работодателя, политота или що?

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Марк Варламов

0

Исследование: За 9 лет уровень щитпостинга на TJ увеличился в миллион раз

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Александр Антонов

0

так интересно почитать эти посты..

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Внезапный Валера

Александр
0

пост прочитан

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Stanley H. Tweedle

0

Естественно, это нужно запретить

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Beerman

0

Чото не написали, что работодатели сейчас с подозрением относятся к тем, у кого нет страниц в соцсетях, типа, не хочет фоточки с шашлыков постить, что-то скрывает.

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