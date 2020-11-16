Исследование: за девять лет в России стали в два раза чаще увольнять из-за постов в соцсетях Материал редакции
И больше работников стали допускать, что их страницы просматривает работодатель.
Сервис по поиску работы Superjob опросил представителей тысячи компаний и 1,6 тысячи экономически активных россиян из разных частей страны, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования.
- В 2011 году 5% увольнений происходило из-за постов в соцсетях, к 2020 году число выросло до 10%, утверждают авторы исследования. В материале говорится, что в каждой десятой компании случались увольнения из-за действий работника в сети;
- Работодатели стали чаще просматривать страницы кандидатов на этапе отбора кадров, сообщает Superjob. В 2011 году 58% опрошенных компаний не делали этого, в 2020 — 44%;
- Исследователи отметили, что сотрудники также стали внимательнее относиться к публикациям в сети. 46% опрошенных лайкают посты и оставляют комментарии, допуская возможный просмотр страниц работодателем. Девять лет назад их было меньше — 37%;
- При этом женщины чаще мужчин (50% против 42%) думают, что работодатель может просматривать их страницы. А трудоустроенные чаще безработных — 47% против 44%.
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Культурный теркин30см
Твиттерские никогда не найдут нормальную работу
Словесный ИнтервентКультурный
Пиздить шутки из двача плюсодрочеством отдает.
Внезапный Валера
мы все за этим сюда и пришли
Культурный теркин30см
A big purple banana 🍆Культурный
молодец
Сергей НовиковКультурный
Создаётся впечатление, что им она и не очень нужна)
Вова А.
Оффер 2011 - cv, качественное профильное образование, большой опыт работы, хардскилы, софтскилы, личные достижения, портфолио;
Оффер 2020 - Срочно заводим страничку, где хвалим Путина, критикуем гей браки и поем песни Рогозина
Внезапный Валера
всегда и везде за языком надо было следить, даже на тж что-то ляпнуть опасно
Внезапный Валера
к счастью, здесь есть редактирование комментариев
Внезапный Валера
поэтому твиттерным лучше переходить на тж, здесь безопаснее
A big purple banana 🍆Внезапный
слабый наброс, давай еще
Внезапный Валера
стараюсь
Краткий звук
Словесный Интервент
Сервис по поиску работы Superjob опросил
Стыдно их опросы за исследование выдавать. Они подобными спрам опросам меня в свое время порядком заебали, удалил в итоге от туда все рюземе.
Словесный ИнтервентСловесный
Методы проведения опросов
Стихийное включение любого члена генеральной совокупности в выборочную совокупность. После включения в выборочную совокупность и формирования выборочной базы возможно сколь необходимо глубокое исследование самой базы, ее содержательных характеристик методом последовательного опроса по любым темам.
Виноватый Мурод
интересно больше, какие причины для увольнения превалируют
"неприемлемые фотки и посты", гон в сторону работодателя, политота или що?
Марк Варламов
Исследование: За 9 лет уровень щитпостинга на TJ увеличился в миллион раз
Александр Антонов
так интересно почитать эти посты..
Внезапный Валера
пост прочитан
Stanley H. Tweedle
Естественно, это нужно запретить
Beerman
Чото не написали, что работодатели сейчас с подозрением относятся к тем, у кого нет страниц в соцсетях, типа, не хочет фоточки с шашлыков постить, что-то скрывает.