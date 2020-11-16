Законопроекты Мизулиной и Крашенинникова о запрете внесудебного изъятия детей из семей отозвали на доработку Материал редакции
Оба законопроекта предусматривали, что отобрать детей из семей сможет только суд.
Инициаторы поправок о защите прав семьи отозвали свои инициативы из Госдумы на доработку для дальнейшего внесения уже единого документа. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Александр Башкин.
Отозвать законопроект об особом порядке отобрания детей предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Законопроект, внесённый в Госдуму депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом предусматривал запрет внесудебного отобрания детей у родителей, кроме случаев, когда ребёнку грозит неминуемая гибель (при изъятии должен участвовать не только орган опеки, но и прокурор с полицейскими). Предполагалось, что вопрос об изъятии должен был рассматривать суд в закрытом режиме. Профильный комитет Госдумы и кабмин рекомендовали принять документ в первом чтении. Против поправок выступила РПЦ. Партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» его тоже не поддержали.
Похожий законопроект вносила сенатор Елена Мизулина. Документ сокращал перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривал такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав. Законопроект допускал возвращение ребёнка родителям, страдавшим алкоголизмом, но прошедшим лечение. Эти инициативы правительство не поддержало.
Сейчас Семейный кодекс разрешает немедленное изъятие из семьи ребёнка в случае угрозы его жизни и здоровью. Это могут сделать органы опеки и попечительства, получив разрешение региональных властей.
"Законопроект допускал возвращение ребёнка родителям, страдавшим алкоголизмом, но прошедшим лечение. " лишь бы не геям
Худой спрей
Законопроект допускал возвращение ребёнка родителям, страдавшим алкоголизмом, но прошедшим лечение
Уверен, к законопроекту прилагалась подробная и достоверная статистика по рецидивам родителей, прошедших в РФ лечение от алкоголизма, выполненная независимой организацией с безупречной репутацией. Не о чем беспокоиться, всё нормально тут.
Странный запрет. Тоесть пока будут собирать доказательства, судиться 100500 лет, ребенка дальше будут избивать родители - алкаши?
А ещё это усложнит изъятие детей из семей, в которых всё нормально, но у которых есть серьёзные враги.
Люди, запомните, пожалуйста: абсолютно любой закон и любую государственную процедуру можно применить как во благо гражданина, так и против него.
А ещё это усложнит изъятие детей из семей, в которых всё нормально, но у которых есть серьёзные враги.
Офигенно делать законы под 3,5 случая в год, который будет подвергать опасности тысячи детей за это же время
Комментарий удален
Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребёнок
Поэтому мы почти единогласно проголосуем за закон подлецов, благодаря которому тысячи детей потеряют свой последний шанс на нормальную жизнь, будут медленно умирать от болезней и гнить в недееспособности, кончать жизнь самоубийством и попадать в колонии.