На Алтае задержали охотников на животных из Красной книги. Один из задержанных — глава экологического фонда Материал редакции
В России в 2019 году оставалось около 1400 особей горных баранов.
ФСБ задержала трёх человек с огнестрельным оружием в Республике Алтай рядом с Сайлюгемским национальным парком, сообщается на сайте заповедника. Как утверждается в пресс-релизе, группа находилась на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов, занесённых в Красную книгу.
Охотников доставили в отдел в селе Кош-Агач и составили протоколы об административном правонарушении. Один из задержанных был московским бизнесменом, двое других — местными жителями, организовавшими охоту. В сообщении национального парка говорится, что одним из местных был Эрмен С., который занимает пост главы экологической организации и «на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных».
«Тайга.Инфо» уточняет, что речь идёт об Эрмене Суркашеве, который с 2012 года возглавляет экологический фонд «Аргут» в Горно-Алтайске. Фонд получал президентские гранты, например, на вольерное разведение занесённых в Красную книгу кабарги.
Задержанные утверждали, что приехали охотиться на сибирского горного козла, однако Сайлюгемский национальный парк утверждает: «Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи». Единственное копытное, которое обитает в указанном районе, — это горные бараны (другие названия — аргали и архары). По сообщению нацпарка, у животных проходит активная фаза гона, когда они собираются в крупные стада — возле одного из них и заметили охотников.
До чего же всё прогнило в стране: охотник на животных из Красной книги - глава экологического фонда, коррупционер с большой суммой налика - шишка из антикоррупционного комитета и т.д.
наверняка на алтае можно найти персонажей на любой вкус. в этот раз этих пофармили
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я так поняла они никого неподстрелили?
может ружья у них для самообороны были?
тайга всё таки, дикий лес. опасно без ружья ходить
вдруг белка нападёт
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