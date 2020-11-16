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Алексей Боржонов
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На Алтае задержали охотников на животных из Красной книги. Один из задержанных — глава экологического фонда Материал редакции

В России в 2019 году оставалось около 1400 особей горных баранов.

17 комментариев
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Фото Алексея Кужлекова, Сайлюгемский национальный парк

ФСБ задержала трёх человек с огнестрельным оружием в Республике Алтай рядом с Сайлюгемским национальным парком, сообщается на сайте заповедника. Как утверждается в пресс-релизе, группа находилась на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов, занесённых в Красную книгу.

Охотников доставили в отдел в селе Кош-Агач и составили протоколы об административном правонарушении. Один из задержанных был московским бизнесменом, двое других — местными жителями, организовавшими охоту. В сообщении национального парка говорится, что одним из местных был Эрмен С., который занимает пост главы экологической организации и «на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных».

«Тайга.Инфо» уточняет, что речь идёт об Эрмене Суркашеве, который с 2012 года возглавляет экологический фонд «Аргут» в Горно-Алтайске. Фонд получал президентские гранты, например, на вольерное разведение занесённых в Красную книгу кабарги.

Задержанные утверждали, что приехали охотиться на сибирского горного козла, однако Сайлюгемский национальный парк утверждает: «Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи». Единственное копытное, которое обитает в указанном районе, — это горные бараны (другие названия — аргали и архары). По сообщению нацпарка, у животных проходит активная фаза гона, когда они собираются в крупные стада — возле одного из них и заметили охотников.

#новости

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17 комментариев
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Dra

33

До чего же всё прогнило в стране: охотник на животных из Красной книги - глава экологического фонда, коррупционер с большой суммой налика - шишка из антикоррупционного комитета и т.д.

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Dra

Dra
5
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Внезапный Валера

Dra
0

нам с тобой из украины виднее))))))))))

Ответить

Dra

Внезапный
0

Да!

Ответить

Виноватый Мурод

Dra
2

Пизда
(извините, машинально)

Ответить

Dra

Виноватый
4

Ничего, бывает!

Ответить

Константин Курасов

Dra
0

30 лет как всë так

Ответить

Худой спрей

15

На Алтае задержали охотников на животных из Красной книги. Один из задержанных — глава экологического фонда

Тот неловкий момент, когда такая новость не удивляет даже. Пиздец, насколько же всё проёбано.

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Ваша Закладко

Худой
0

наверняка на алтае можно найти персонажей на любой вкус. в этот раз этих пофармили

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AttentiveMilk

3

Ну ето кек. Российский кек.

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Медленный Валера

1

Надеюсь этих охотников в "Чёрную книгу" добавят.

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Михаил Чуриков

Медленный
1

Ставлю на штраф и атата.

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Виктор Огай

1
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Комментарий удален

Красивые Глазки

–2

я так поняла они никого неподстрелили?
может ружья у них для самообороны были?
тайга всё таки, дикий лес. опасно без ружья ходить
вдруг белка нападёт

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Виноватый Мурод

0

Не тех баранов стрелять надо, ой не тех

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Крохотный корабль

0
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Константин Курасов

Крохотный
0
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